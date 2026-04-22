الحرب في المنطقة | انسداد في مسار المفاوضات وترامب يمدّد الهدنة

طلبت إيران الثلاثاء من الأمم المتحدة إدانة احتجاز الولايات المتحدة الاثنين سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" معتبرة ذلك عملية "قرصنة" في "انتهاك واضح" لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.
وأعلن الرئيس الأميركية دونالد ترامب الأحد أن مدمّرة أميركية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان ثم سيطرت عليها، بعدما حاولت كسر حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة.
وكتب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الثلاثاء في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام، أنطونيو غوتيريس، أن "هذا السلوك فعل من أفعال القرصنة، ويمثل تصعيداً خطيراً يعرّض أمن الممرات الملاحية الحيوية للخطر بشكل كبير".
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، يشكل هذا العمل غير القانوني انتهاكاً واضحاً (...) لوقف إطلاق النار (الذي اتفق عليه) في 8 إبريل/نيسان" و"عملاً عدوانياً" بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت الرسالة أن إيران تدعو "الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن والأمين العام، إلى اتخاذ موقف فوري وحازم ومبدئي من خلال إدانة هذا العمل العدواني، وضمان محاسبة المسؤولين عنه، والمطالبة بأن تطلق الولايات المتحدة سراح السفينة وطاقمها وعائلاتهم".