الحرب في المنطقة | انسداد في مسار المفاوضات وترامب يمدّد الهدنة

تقارير دولية
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
22 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 01:26 (توقيت القدس)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيُمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن حسم طهران قرارها بعدم المشاركة في جولة المفاوضات المقرّرة يوم غد الأربعاء في إسلام أباد. 

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" ليل الثلاثاء- الأربعاء أنّ قراره جاء بناء على طلب باكستان تأجيل الهجمات حتّى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل إلى ما أسماه اقتراحاً موحداً، وأضاف ترامب "لذلك، أصدرت تعليماتي إلى جيشنا بمواصلة الحصار والبقاء على أهبة الاستعداد والقدرة على التحرك، وبالتالي سأمدّد وقف إطلاق النار لحين تقديم اقتراحهم، وانتهاء المباحثات، بطريقة أو بأخرى".

ويأتي هذا الانسداد في مسار المفاوضات، في وقت يؤكّد فيه المسؤولون الباكستانيون استمرار الجهود لإقناع الطرفَين لانخراط في الحوار وإزالة العقبات التي تعترض هذا المسار. 

وأمس الثلاثاء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤول أميركي، أن زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسلام أباد أُجلت، وذلك بعد امتناع طهران عن الرد على المقترحات التفاوضية الأميركية. وكان من المقرّر أن يغادر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس صباح الثلاثاء متوجهاً إلى العاصمة الباكستانية، لاستئناف المفاوضات غداً الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي ينتهي فيه وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

01:24 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة احتجاز سفينة تابعة لها

طلبت إيران الثلاثاء من الأمم المتحدة إدانة احتجاز الولايات المتحدة الاثنين سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" معتبرة ذلك عملية "قرصنة" في "انتهاك واضح" لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وأعلن الرئيس الأميركية دونالد ترامب الأحد أن مدمّرة أميركية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان ثم سيطرت عليها، بعدما حاولت كسر حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة.

وكتب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الثلاثاء في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام، أنطونيو غوتيريس، أن "هذا السلوك فعل من أفعال القرصنة، ويمثل تصعيداً خطيراً يعرّض أمن الممرات الملاحية الحيوية للخطر بشكل كبير".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، يشكل هذا العمل غير القانوني انتهاكاً واضحاً (...) لوقف إطلاق النار (الذي اتفق عليه) في 8 إبريل/نيسان" و"عملاً عدوانياً" بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الرسالة أن إيران تدعو "الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن والأمين العام، إلى اتخاذ موقف فوري وحازم ومبدئي من خلال إدانة هذا العمل العدواني، وضمان محاسبة المسؤولين عنه، والمطالبة بأن تطلق الولايات المتحدة سراح السفينة وطاقمها وعائلاتهم".

01:22 am

رويترز

avata
رويترز
رئيس وزراء باكستان يرحب بتمديد وقف إطلاق النار

شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قبول طلب إسلام أباد تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الجارية.

وقال شريف في منشور له على منصة "إكس": "آمل بصدق أن يواصل الطرفان الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن يتمكنا من إبرام اتفاق سلام شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في إسلام آباد، بهدف إنهاء الصراع على نحو دائم".

وكان ترامب أعلن تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لحين تقدم إيران مقترحها.

12:20 am

الأناضول

avata
الأناضول
اجتماع وزاري عربي: هجمات إيران وإغلاقها هرمز يلزمها بتعويضات

شدّد وزراء الخارجية العرب، مساء الثلاثاء، على أن هجمات إيران على دول عربية وإغلاقها مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يرتب عليها دفع تعويضات عن الأضرار والخسائر. جاء ذلك ضمن قرار صدر عن اجتماع وزاري طارئ برئاسة البحرين، عبر اتصال مرئي، ناقش "الاعتداءات الإيرانية" ضد الدول العربية، حسب بيان للخارجية البحرينية.

12:17 am

رويترز

avata
رويترز
طهران: تمديد ترامب وقف إطلاق النار مناورة

قال مستشار رئيس البرلمان الإيران إنّ تمديد الرئيس الأميردي دونالد ترامب وقف إطلاق النار ليس إلّا مناورة لكسب الوقت تمهيداً لهجوم مباغت وعلى إيران أن تبادر. وأضاف "استمرار الحصار لا يختلف عن القصف ويجب الرد عليه عسكرياً".

12:14 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي: الهجوم الأميركي على سفينة إيرانية انتهاك خطير

في تعقيبه على الهجوم الأميركي ضد سفينةٍ تجارية إيرانية، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ بلاده "تعلم جيداً كيف تواجه القيود وتدافع عن نفسها". وأوضح الوزير الإيراني في منشور على "إكس" أنّ "فرض الحصار على الموانئ الإيرانية يُعتبر عملاً حربياً وبالتالي يُشكّل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أنّ "الهجوم على سفينة تجارية واحتجاز طاقمها يُعدان انتهاكاً أشدّ خطورة"، وشدّد عراقجي على أنّ إيران تدرك جيداً "كيفية التصدي للقيود، وحماية مصالحها الوطنية، ومواجهة الغطرسة".

12:13 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري يستعرض صواريخ بالستية في مسيرات ليلية بطهران

استعرض الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالستية خلال مسيرات ليلية نُظّمت في عدة نقاط في العاصمة طهران.

11:43 PM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة أمس الثلاثاء
  • مفاوضات واشنطن وطهران: مساعٍ باكستانية متواصلة
  • حاجي صادقي: لا مفاوضات حالياً وسنتجه إليها "من موقع المنتصر"
  • "تسنيم": إيران أعدت مفاجآت لاحتمال تجدّد الحرب
  • خطة أممية لإجلاء مئات السفن من هرمز
  • الصين تنتقد اعتراض واشنطن سفينة إيرانية
  • إيران: القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد
  • ترامب: استخراج اليورانيوم الإيراني "سيكون عملية طويلة وصعبة"
  • قاليباف: إيران استعدّت للكشف عن أوراق جديدة في الميدان
صابر غل عنبري
رويترز
الأناضول
فرانس برس
