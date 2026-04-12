الحرب في المنطقة | الهدنة صامدة رغم فشل مفاوضات إسلام أباد

أكد مسؤول أميركي أن جميع أعضاء الوفد الأميركي إلى مفاوضات إسلام أباد غادروا المدينة، بمن فيهم المبعوث الرئاسي، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب.
غادر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس باكستان الأحد، بعد وقت قصير من تصريحه بأن المحادثات مع إيران لم تؤدِّ إلى اتفاق. وفي وقت لاحق، أكدت وسائل إعلام أميركية أن جميع أعضاء الوفد الأميركي غادروا باكستان، بمن فيهم المبعوث الرئاسي، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.
وقال فانس للصحافيين إن الوفد الأميركي، بعد 21 ساعة من المحادثات في العاصمة الباكستانية، يغادر بعد تقديم "عرضنا النهائي والأفضل. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه". واضاف أن الخلاف الأساسي يتمحور حول الأسلحة النووية. وأضاف فانس: "الحقيقة البسيطة هي أننا بحاجة إلى التزام أكيد بأنهم لن يسعوا لامتلاك سلاح نووي، ولن يسعوا لامتلاك الأدوات التي من شأنها أن تمكنهم من صناعة سلاح نووي بسرعة".
وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد نقلت عن "مصدر مطّلع"، أن الجانبين الأميركي والإيراني لم يتوصلا إلى تفاهم بشأن نقاط الخلاف في المفاوضات التي تستضيفها باكستان. وأكدت مصادر باكستانية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن هناك ملفات كبيرة أضحت عقدة أمام إحراز تقدم في المفاوضات، من أبرزها ملفا لبنان ومضيق هرمز.
وفي قلب هذه المفاوضات، يبرز ملف لبنان عقبةً مركزيةً أمام أي اتفاق محتمل، في ظل تمسك طهران بإدراجه ضمن أي تفاهم، مقابل رفض أميركي مستمر لذلك، رغم تذكير الوسيط الباكستاني بأن الهدنة المؤقتة شملت لبنان صراحة. وبالتوازي، تصعّد إسرائيل مواقفها، إذ أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو سعيه لـ"اتفاق سلام حقيقي" مع لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله، في وقت تشير فيه تقارير إسرائيلية إلى استعداد تل أبيب لاستئناف الحرب على إيران في حال فشل المفاوضات، ما يعكس ترابط المسارات الإقليمية وتداخلها.
وعلى الصعيد الميداني، تتصاعد التوترات في الخليج مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء عمليات "تطهير" مضيق هرمز، مقابل نفي إيراني لعبور مدمرات أميركية، فيما كشفت تقارير أميركية عن معلومات استخباراتية تفيد بإرسال الصين صواريخ محمولة إلى إيران خلال الأسابيع الماضية. وبين هذه التطورات، تتأرجح المفاوضات بين تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى حل، وتحذيرات من انهيارها، وسط استمرار تبادل الرسائل والجهود المكثفة في اللحظات الأخيرة لتفادي العودة إلى التصعيد العسكري.
قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن الحكومة ستبقى ملتزمة حقوق الشعب في الحفاظ على ما وصفه بـ"الاقتدار" في مضيق هرمز، إلى جانب متابعة مسألة التعويضات الناجمة عن الحرب. وأضاف، في منشور على منصة "إكس"، أن بلاده ستواصل أيضاً تعزيز الوحدة الداخلية في البلاد.
صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، اليوم الأحد، عقب اختتام مفاوضات إسلام أباد، بأنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جرى البحث في مختلف أبعاد الملفات الأساسية للتفاوض، بما يشمل مضيق هرمز، والملف النووي، وتعويضات الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء الحرب. وأضاف بقائي، في منشور على منصة "إكس"، أن نجاح هذا المسار الدبلوماسي مرهون بجدّية الطرف المقابل وحسن نيته، وابتعاده عن "المطالب المبالغ فيها وغير القانونية، وقبوله بالحقوق المشروعة والمصالح الحقيقية لإيران".
استغرقت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2015 للوصول إلى اتفاق نووي نحو عامين، وصلت فيها الأمور أحيانًا إلى مغادرة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف المفاوضات قبل أن تستأنف مجدداً، غير أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أكبر مسؤول يشارك في التفاوض مع إيران منذ نحو 47 عاماً، استغرق أقل من 24 ساعة ليعلن فشل المفاوضات.
أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأحد، أن بلاده تأمل استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، بهدف تحقيق سلام دائم على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر في بذل جهودها بهذا الصدد.
أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أسفه لعدم التوصل إلى نتائج في المفاوضات، رغم الجهود المبذولة. وقال في مؤتمر صحافي في إسلام أباد: "حاولنا كثيراً حل العقد في المفاوضات والوصول إلى نتائج، ولكن للأسف لم نصل إلى ذلك"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير بذلا جهوداً كبيرة، "ولكن للأسف لم تحصل نتائج".
وأكد دار أن إسلام أباد ستواصل جهودها من أجل تقريب وجهات النظر، موضحاً أن المفاوضات هي الطريق الوحيد لأمن المنطقة واستقرارها، ومناشداً الطرفين مواصلة الحوار.
قال مصدر باكستاني رفيع لـ"العربي الجديد" إن طائرات إيرانية وصلت إلى مطار نور خان لنقل الوفد الإيراني من باكستان، وإن طائرتين جاءتا لتوفير الحماية لأعضاء الوفد الإيراني. وبحسب المصدر، فإن أعضاء الوفد تركوا مكان المفاوضات قبل ساعة ويستعدون لمغادرة إسلام أباد.
أكدت مصادر باكستانية رفيعة المستوى لـ"العربي الجديد"، صباح اليوم الأحد، أن الوفد الأميركي غادر إسلام أباد، مشيرة إلى فشل جهود المسؤولين الباكستانيين لإقناعهم بالبقاء ومواصلة الحوار.
