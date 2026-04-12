الحرب في المنطقة | الهدنة صامدة رغم فشل مفاوضات إسلام أباد

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
12 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 15:16 (توقيت القدس)
+ الخط -

غادر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس باكستان الأحد، بعد وقت قصير من تصريحه بأن المحادثات مع إيران لم تؤدِّ إلى اتفاق. وفي وقت لاحق، أكدت وسائل إعلام أميركية أن جميع أعضاء الوفد الأميركي غادروا باكستان، بمن فيهم المبعوث الرئاسي، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

وقال فانس للصحافيين إن الوفد الأميركي، بعد 21 ساعة من المحادثات في العاصمة الباكستانية، يغادر بعد تقديم "عرضنا النهائي والأفضل. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه". واضاف أن الخلاف الأساسي يتمحور حول الأسلحة النووية. وأضاف فانس: "الحقيقة البسيطة هي أننا بحاجة إلى التزام أكيد بأنهم لن يسعوا لامتلاك سلاح نووي، ولن يسعوا لامتلاك الأدوات التي من شأنها أن تمكنهم من صناعة سلاح نووي بسرعة".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد نقلت عن "مصدر مطّلع"، أن الجانبين الأميركي والإيراني لم يتوصلا إلى تفاهم بشأن نقاط الخلاف في المفاوضات التي تستضيفها باكستان. وأكدت مصادر باكستانية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن هناك ملفات كبيرة أضحت عقدة أمام إحراز تقدم في المفاوضات، من أبرزها ملفا لبنان ومضيق هرمز. 

وفي قلب هذه المفاوضات، يبرز ملف لبنان عقبةً مركزيةً أمام أي اتفاق محتمل، في ظل تمسك طهران بإدراجه ضمن أي تفاهم، مقابل رفض أميركي مستمر لذلك، رغم تذكير الوسيط الباكستاني بأن الهدنة المؤقتة شملت لبنان صراحة. وبالتوازي، تصعّد إسرائيل مواقفها، إذ أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو سعيه لـ"اتفاق سلام حقيقي" مع لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله، في وقت تشير فيه تقارير إسرائيلية إلى استعداد تل أبيب لاستئناف الحرب على إيران في حال فشل المفاوضات، ما يعكس ترابط المسارات الإقليمية وتداخلها.

وعلى الصعيد الميداني، تتصاعد التوترات في الخليج مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء عمليات "تطهير" مضيق هرمز، مقابل نفي إيراني لعبور مدمرات أميركية، فيما كشفت تقارير أميركية عن معلومات استخباراتية تفيد بإرسال الصين صواريخ محمولة إلى إيران خلال الأسابيع الماضية. وبين هذه التطورات، تتأرجح المفاوضات بين تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى حل، وتحذيرات من انهيارها، وسط استمرار تبادل الرسائل والجهود المكثفة في اللحظات الأخيرة لتفادي العودة إلى التصعيد العسكري.

"العربي الجديد" يتابع تطورات المفاوضات بين أميركا إيران أولاً بأول..

02:51 pm

رويترز

avata
رويترز
مسؤول أميركي: ويتكوف وكوشنر غادرا إسلام أباد

أكد مسؤول أميركي أن جميع أعضاء الوفد الأميركي إلى مفاوضات إسلام أباد غادروا المدينة، بمن فيهم المبعوث الرئاسي، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب.

01:35 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
ظريف يحمّل واشنطن مسؤولية فشل المفاوضات

حمّل وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف الولايات المتحدة مسؤولية فشل المباحثات التي جرت في إسلام أباد، معتبرًا أن السبب يعود إلى سعيها لـ"إملاء" شروطها على طهران. وقال ظريف، الذي قاد مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015 مع نظيره الأميركي جون كيري: "لا مفاوضات، مع إيران على الأقل، ستنجح على أساس شروطنا (مقابل) شروطكم". وأضاف، في منشور على منصة "إكس"، بعد ساعات من اختتام المحادثات التي بدأت السبت وامتدت حتى فجر الأحد: "على الولايات المتحدة أن تتعلم: لا يمكن إملاء الشروط على إيران. لم يفت الأوان لتتعلم بعد".

01:35 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
قاليباف: واشنطن فشلت في كسب ثقة طهران

رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الولايات المتحدة لم تنجح في كسب ثقة طهران خلال المفاوضات التي لم تفضِ إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

وقال قاليباف، في بيان عقب انتهاء المحادثات في باكستان، إن الوفد الإيراني "طرح مبادرات بنّاءة، لكن في نهاية المطاف لم يكن الطرف الآخر قادرًا على كسب ثقة الوفد الإيراني في هذه الجولة من التفاوض".

01:33 pm

قنا

avata
قنا
البحرين: اعتراض 194 صاروخًا و516 مسيّرة منذ بدء الهجوم

أعلنت قوة دفاع البحرين أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي. وأكدت، في بيان، أنها تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية من اعتراض وتدمير 194 صاروخًا و516 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين.

ودعت القيادة العامة الجميع إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة من مخلفات هذه الهجمات.

1:06 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
طهران: متمسكون بـ"الاقتدار" في هرمز ومتابعة التعويضات

قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن الحكومة ستبقى ملتزمة حقوق الشعب في الحفاظ على ما وصفه بـ"الاقتدار" في مضيق هرمز، إلى جانب متابعة مسألة التعويضات الناجمة عن الحرب. وأضاف، في منشور على منصة "إكس"، أن بلاده ستواصل أيضاً تعزيز الوحدة الداخلية في البلاد.

12:32 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
أول سفينة حاويات تصل إلى كراتشي عبر مضيق هرمز

وصلت السفينة "إم.في سيلين" إلى ميناء كراتشي، لتصبح أول سفينة متجهة إلى باكستان تصل عبر مضيق هرمز، عقب أكثر من شهر من الاضطرابات الناتجة من الصراع في الشرق الأوسط. وقال صندوق ميناء كراتشي، في بيان، إن السفينة التي تشغلها شركة "إن.إل.سي (إيه.بي. لاين)" رست في الميناء، لتكون أول وصول لسفينة حاويات متجهة إلى باكستان بعد الاضطرابات الأخيرة في مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية. وأضاف أن وصول السفينة من منطقة جبل علي في الإمارات يشير إلى استئناف حركة التجارة بالحاويات، ويعزز الثقة في سلاسل الإمداد البحري.

12:31 pm

قنا

avata
قنا
الكويت: أصوات انفجارات ناتجة من التخلص من بقايا متفجرات

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تتعامل، صباح اليوم، مع بقايا الشظايا والمتفجرات. وأكدت، في بيان صحافي، أن أي أصوات انفجارات قد تُسمع خلال هذه الفترة ناتجة من عمليات التخلص من الشظايا والمتفجرات.

12:31 pm

الأناضول

avata
الأناضول
إعلام إيراني: طهران لا تخطط لجولة مفاوضات جديدة مع واشنطن

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران لا تعتزم عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن مصدر مقرّب من وفد التفاوض، بأن الحكومة الإيرانية لا تخطط لاستئناف المحادثات مع واشنطن. وأوضح المصدر أن الوفد الأميركي "كان يبحث عن ذريعة لمغادرة طاولة المفاوضات"، معتبرًا أن ذلك يعكس عدم استعداد الإدارة الأميركية لخفض سقف توقعاتها. وأضاف أن الولايات المتحدة طالبت خلال المفاوضات بمكاسب لم تتمكن من تحقيقها عسكريًا خلال فترة الحرب.

11:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
"نيويورك تايمز": خيارات صعبة أمام ترامب

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فشل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في انتزاع تنازلات من إيران خلال جلسة تفاوض ماراثونية في إسلام أباد لم يكن مفاجئاً، إلا أن تداعيات هذا الفشل تضع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام خيارات صعبة، بين الدخول في مفاوضات طويلة مع طهران أو العودة إلى التصعيد العسكري.

التفاصيل عبر الرابط:

جيه دي فانس يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات، 12 إبريل 2026 (فرانس برس)
رصد
10:35 AM

avata
طهران: توصلنا إلى تفاهمات حول بعض القضايا

صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، اليوم الأحد، عقب اختتام مفاوضات إسلام أباد، بأنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جرى البحث في مختلف أبعاد الملفات الأساسية للتفاوض، بما يشمل مضيق هرمز، والملف النووي، وتعويضات الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء الحرب. وأضاف بقائي، في منشور على منصة "إكس"، أن نجاح هذا المسار الدبلوماسي مرهون بجدّية الطرف المقابل وحسن نيته، وابتعاده عن "المطالب المبالغ فيها وغير القانونية، وقبوله بالحقوق المشروعة والمصالح الحقيقية لإيران".

التفاصيل عبر الرابط:

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، 10 فبراير 2026 (Getty)
أخبار
10:22 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مايك فرومان: مبكر الحكم على جدوى الحرب على إيران

أعرب رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، مايك فرومان، عن اعتقاده أن من المبكر الإجابة عن سؤال جوهري يتعلق بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بشأن ما إذا كانت تخدم المصالح الأميركية. وكتب فرومان، في تحليل نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، أن الحكم على نجاح الحرب أو فشلها في خدمة المصلحة الوطنية للولايات المتحدة يعتمد على ما ستكشف عنه الأيام، إلى جانب ما جرى خلال الأيام الواحد والأربعين الماضية.

10:20 AM

محمد البديوي

صورة
هكذا أرادت واشنطن جلسة "خضوع" إيران من أول جولة

استغرقت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2015 للوصول إلى اتفاق نووي نحو عامين، وصلت فيها الأمور أحيانًا إلى مغادرة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف المفاوضات قبل أن تستأنف مجدداً، غير أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أكبر مسؤول يشارك في التفاوض مع إيران منذ نحو 47 عاماً، استغرق أقل من 24 ساعة ليعلن فشل المفاوضات.

التفاصيل عبر الرابط:

جندي باكستاني أمام لوحة محادثات السلام في إسلام آباد، 12 أبريل 2026 (Getty)
تقارير دولية
08:32 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
أستراليا: انتهاء محادثات إسلام أباد دون اتفاق مخيّب للآمال

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إلى المحافظة على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بعدما انتهت جولة المفاوضات الإيرانية-الأميركية في إسلام أباد من دون التوصل إلى اتفاق.

وقالت وونغ في بيان إن "الأولوية يجب أن تكون الآن لاستمرارية وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات"، مضيفة أن "انتهاء محادثات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران من دون اتفاق، أمر مخيّب للآمال".

8:29 AM

صبغة الله صابر

avata
إسلام أباد تدعو واشنطن وطهران إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأحد، أن بلاده تأمل استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، بهدف تحقيق سلام دائم على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر في بذل جهودها بهذا الصدد.

التفاصيل عبر الرابط:

فانس يغادر باكستان وفي وداعه كبار المسؤولين بالمطار، 12 إبريل 2026 (Getty)
أخبار
08:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
ترامب: غير مهتم بنتيجة المحادثات مع إيران لأننا انتصرنا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل السبت الأحد إنه غير مهتم بنتيجة المحادثات الأميركية الإيرانية في باكستان، مؤكداً أن الولايات المتحدة "خرجت منتصرة من الحرب". وصرّح ترامب لصحافيين: "سواء أتوصلنا إلى اتفاق أم لا، لا فرق بالنسبة إليّ، والسبب هو أننا انتصرنا". وأضاف: "نحن في مفاوضات معمّقة للغاية مع إيران. سننتصر بغضّ النظر عنها. لقد هزمناهم عسكرياً".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب في البيت الأبيض، 2 مارس 2026 (كايلي مازا/الأناضول)
أخبار
07:59 am

رويترز

avata
رويترز
بقائي: خلاف على قضيتين يمنع التوصل إلى اتفاق مع أميركا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع أميركا بشأن عدد من النقاط خلال المحادثات، لكن وجهات النظر اختلفت حول قضيتين مهمتين، ما حال دون التوصل إلى اتفاق.

07:56 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
طهران: لم نتوقع اتفاقاً مع واشنطن خلال جلسة واحدة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن التوصل إلى اتفاق خلال جلسة مفاوضات واحدة مع الولايات المتحدة لم يكن أمراً متوقعاً، بعدما فشلت الجولة التي استضافتها باكستان. ونقلت هيئة البث الإيرانية الرسمية "إيريب" عن الناطق باسم الخارجية إسماعيل بقائي قوله: "من الطبيعي أنه منذ البداية، ما كان علينا أن نتوقع التوصل إلى اتفاق خلال جلسة واحدة. لا أحد كان يتوقع ذلك". وأضاف أن طهران "واثقة من أن الاتصالات بيننا وبين باكستان، ومع أصدقائنا الآخرين في المنطقة، ستتواصل".

7:54 AM

صبغة الله صابر

avata
وزير الخارجية الباكستاني: لم نصل إلى نتائج في المفاوضات

أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أسفه لعدم التوصل إلى نتائج في المفاوضات، رغم الجهود المبذولة. وقال في مؤتمر صحافي في إسلام أباد: "حاولنا كثيراً حل العقد في المفاوضات والوصول إلى نتائج، ولكن للأسف لم نصل إلى ذلك"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير بذلا جهوداً كبيرة، "ولكن للأسف لم تحصل نتائج".

وأكد دار أن إسلام أباد ستواصل جهودها من أجل تقريب وجهات النظر، موضحاً أن المفاوضات هي الطريق الوحيد لأمن المنطقة واستقرارها، ومناشداً الطرفين مواصلة الحوار.

06:43 am

رويترز

avata
رويترز
مصدر إيراني: لسنا في عجلة من أمرنا بشأن المفاوضات

نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إن إيران ليس في عجلة من أمرها بشأن المفاوضات. إلى ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "الاتصالات والمشاورات ستستمر بين إيران وباكستان وأصدقائنا الآخرين في المنطقة". وأضاف: "المحادثات جرت في جو من عدم الثقة، ومن الطبيعي ألا نتوقع التوصل إلى اتفاق".

06:38 am

رويترز

avata
رويترز
طهران: توصلنا إلى اتفاق مع الوفد الأميركي بشأن عدد من النقاط

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الوفد الإيراني توصل إلى اتفاق مع الوفد الأميركي بشأن عدد من النقاط، لكن وجهات النظر اختلفت حول قضيتين مهمتين.

من جانبه، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مصادر إيرانية قولها إن المطالب غير المعقولة للولايات المتحدة تسببت بانهيار المحادثات في إسلام أباد.

5:02 AM
الوفد الإيراني يستعد لمغادرة إسلام أباد

قال مصدر باكستاني رفيع لـ"العربي الجديد" إن طائرات إيرانية وصلت إلى مطار نور خان لنقل الوفد الإيراني من باكستان، وإن طائرتين جاءتا لتوفير الحماية لأعضاء الوفد الإيراني. وبحسب المصدر، فإن أعضاء الوفد تركوا مكان المفاوضات قبل ساعة ويستعدون لمغادرة إسلام أباد. 

06:41 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
باكستان تدعو واشنطن وطهران إلى التزام وقف إطلاق النار

دعا وزير الخارجية الباكستاني الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة التزام وقف إطلاق النار بعد انتهاء المحادثات.

04:05 am

رويترز

avata
رويترز
طهران: قضايا رئيسية نوقشت خلال الـ24 ساعة الماضية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن قضايا رئيسية، بما فيها مضيق هرمز والبرنامج النووي وتعويضات الحرب ورفع العقوبات وإنهاء الحرب بشكل كامل على إيران وفي المنطقة، نوقشت خلال الساعات الماضية. وأضاف: "نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على جدية الجانب الآخر وحسن نيته والامتناع عن المطالب المتطرفة وغير القانونية وقبول حقوق إيران".

5:41 AM
مغادرة الوفد الأميركي باكستان دون التوصل إلى اتفاق مع إيران

أكدت مصادر باكستانية رفيعة المستوى لـ"العربي الجديد"، صباح اليوم الأحد، أن الوفد الأميركي غادر إسلام أباد، مشيرة إلى فشل جهود المسؤولين الباكستانيين لإقناعهم بالبقاء ومواصلة الحوار.

التفاصيل في الرابط:
أخبار
04:49 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
فانس: لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران حتى الآن

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس صباح الأحد إن الولايات المتحدة لم تصل إلى اتفاق مع إيران.

01:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
وكالة "إرنا": بدء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية المباشرة

قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن جولة جديدة من المحادثات بدأت، مشيرة إلى أن "ثمة مصادر تقول إن هذه الجولة ستكون أخيرة، وإن من المقرر أن يدلي نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ببيان يذيعه التلفزيون الباكستاني مباشرةً".

01:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
وكالة تسنيم: انتهاء جولة أخرى من المفاوضات

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بانتهاء جولة أخرى من المفاوضات المباشرة بين إيران وأميركا، مشيرة إلى أنه يجري حالياً تبادل النصوص بين الفرق التقنية. ولفتت إلى أن "بعض الخلافات الجادة ما زالت قائمة".

12:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الحرس الثوري: سيطرة كاملة على مضيق هرمز

أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية تمتلك "السيطرة الكاملة والإدارة الذكية" لمضيق هرمز، مضيفاً أن أي محاولة لعبور سفن عسكرية ستواجه بحزم شديد، نافياً عبور سفن أميركية من المضيق.

12:08 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: مفاوضات "عميقة" مع إيران ولا ضمان للتوصل إلى اتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تجري "مفاوضات عميقة جداً" مع إيران، مشيراً إلى أنه قد يجري التوصل إلى اتفاق، "وقد لا يحدث ذلك". وأضاف ترامب أن إيران "ربما لديها بضعة ألغام في المياه"، مدعياً أن الولايات المتحدة "انتصرت على بحرية إيران ودمرت 150 سفينة لها". كذلك حذر من أن الصين "ستواجه مشاكل كبيرة إذا شحنت أسلحة إلى إيران".

11:22 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
إيران تربط فتح هرمز باتفاق سلام نهائي

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر، قولها إن إيران تُصر على موقفها بأن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

11:15 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بزشكيان لماكرون: نجاح مفاوضات إسلام أباد مرهون بأميركا

أفادت الرئاسة الإيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان بحث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات مفاوضات إسلام أباد والأوضاع في لبنان. وأكد بزشكيان، خلال الاتصال، أن القدرات الصاروخية الإيرانية ذات طبيعة دفاعية في مواجهة الاعتداءات، مشدداً على أن طهران دخلت المفاوضات بجدية، إلا أن نجاحها يبقى مرهوناً بنهج الطرف المقابل.

11:15 pm

العربي الجديد

avata
"تسنيم": الجولة الحالية قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الجولة الحالية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى إطار عمل مشترك بين الجانبين، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات.

11:14 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
جولة ثالثة من المحادثات بين إيران وأميركا بوساطة باكستان

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية ببدء جولة ثالثة من المحادثات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان.

11:07 PM
أبرز تطورات الهدنة يوم أمس السبت
  • خلافات تعرقل المفاوضات رغم استمرار تبادل الرسائل
  • إيران تنفي اقتراب سفن أميركية من هرمز
  • مطالب أميركية "مفرطة" تعرقل تقدم مفاوضات إسلام آباد
  • مصدر إيراني لـ"العربي الجديد": واشنطن غير جادة في المفاوضات
  • إيران تؤكد جدية مفاوضاتها في إسلام أباد
  • مصدر باكستاني: إيران تشترط اعتماد أي اتفاق في مجلس الأمن
  • وكالة إيرانية: مدمّرة أميركية تراجعت عن عبور مضيق هرمز
  • طهران: مستوى الوفد الإيراني في المفاوضات يعكس جديتنا
09:25 am

الأناضول

avata
الأناضول
التلفزيون الإيراني: فشل المفاوضات بسبب "مطالب مبالغ بها"

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، صباح الأحد، عدم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن في مفاوضات باكستان، عازيًا السبب إلى "المطالب المبالغ بها" للولايات المتحدة.

وأضاف أن المفاوضات التي انطلقت أمس السبت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد انتهت دون التوصل إلى اتفاق. وأشار إلى أن المفاوضات التي استمرت نحو 21 ساعة لم تسفر عن اتفاق، خاصة بشأن قضايا مثل مضيق هرمز ونقل المواد النووية إلى خارج البلاد.

دلالات
المساهمون
محمد البديوي
صابر غل عنبري
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
صبغة الله صابر
العربي الجديد
المركز الإعلامي لتغطية المحادثات في إسلام أباد 11/4/2026 الأناضول
التحديثات الحية
رصد
مباشر

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

كارلسون خلال لقاء إعلامي في أريزونا، 31 أكتوبر 2024 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

