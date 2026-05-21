الحرب في المنطقة | المحادثات أمام "مفترق طرق" مع درس إيران رد واشنطن

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي يزور طهران في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الخارجية الإيرانية، من دون الكشف عن تفاصيل اللقاء، في وقت يشارك فيه نقوي في تبادل الرسائل ضمن المفاوضات الأميركية الإيرانية المستمرة بوساطة باكستانية.
وكان نقوي قد التقى، الأربعاء، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني. وتناول الرئيس الإيراني ونقوي آخر مستجدات المباحثات الإيرانية الأميركية الجارية بوساطة باكستانية.
وكان وزير الداخلية الباكستاني قد وصل، السبت، إلى طهران لإجراء سلسلة من اللقاءات الرسمية في إطار جهود بلاده للوساطة بين إيران والولايات المتحدة.