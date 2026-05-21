الحرب في المنطقة | المحادثات أمام "مفترق طرق" مع درس إيران رد واشنطن

واشنطن

العربي الجديد

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
21 مايو 2026   |  آخر تحديث: 14:39 (توقيت القدس)
أعلنت إيران أنها تدرس رداً أميركياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران "في مفترق طرق" بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أن بلاده تلقت "وجهات نظر الولايات المتحدة، ونعكف على دراستها"، وذلك بعيد زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران أمس الأربعاء. وأضاف أن باكستان، التي استضافت محادثات السلام الشهر الماضي، وتقوم بدور الوسيط في تبادل الرسائل بين الجانبين، تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن، إذ جرت عدة جولات من التواصل. في غضون ذلك، كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران، اليوم الخميس، حاملاً رسالة أميركية جديدة. وقال ترامب في قاعدة آندروز المشتركة "صدقوني، إذا لم نحصل على الردود الصحيحة، فإن الأمور ستتحرك بسرعة كبيرة. نحن جميعا مستعدون للتحرك". وأضاف رداً على سؤال عن المدة التي سينتظرها "ربما تكون بضعة أيام، لكن الأمور قد تتحرك بسرعة كبيرة". وشدد الرئيس الأميركي مجدداً على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وقال لصحافيين في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء "نحن في المراحل النهائية مع إيران. سنرى ما سيحدث. إما أن نبرم اتفاقا أو سنفعل بعض الأمور السيئة قليلا، لكنني آمل ألا تحدث". وأضاف "أود أن أشهد مقتل بعض الأشخاص بدلاً من مقتل كثيرين. يمكننا فعل الأمر في كلتا الحالتين". وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني من استئناف الهجمات. وقال في بيان "لو تكرر العدوان على ايران، فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستمتد هذه المرة إلى مناطق أبعد من المنطقة".

في المقابل، عكست المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ليل الثلاثاء الأربعاء، تبايناً متزايداً في الموقفين الأميركي والإسرائيلي تجاه كيفية التعامل مع إيران، في ظل مؤشرات على تقدم مسار تفاوضي جديد بين واشنطن وطهران. ووفق ما أوردته القناة 12 العبرية، فقد تمحورت "المكالمة الصعبة" حول "رسالة نيات" يجري العمل عليها بوساطة ودفع من دول عربية وإسلامية، بهدف منع استئناف الحرب وفتح مسار تفاوضي يمتد لـ30 يوماً حول ملفات تشمل مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. وبحسب مصادر مطلعة، أبدى نتنياهو تشككاً واضحاً بالمبادرة، مطالباً بمواصلة الضغط العسكري على إيران، فيما وصف مسؤول أميركي رفيع نتائج المكالمة بأنها ضربة لحسابات نتنياهو، الذي خرج منها "قلقاً" من اتجاهات التفاوض الأميركي الإيراني، بينما أكد ترامب لاحقاً أن نتنياهو "سيفعل كل ما أطلبه منه بشأن إيران". ورغم الحراك السياسي، تواصل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رفع حالة التأهب تحسباً لاحتمال استئناف المواجهة مع إيران، في ظل تقديرات بأن المرحلة الحالية تمثل "مفترقاً استراتيجياً" يسبق قراراً أميركياً حاسماً. وذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال، وخاصة سلاح الجو، يستعد لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوماً على إيران خلال الأيام المقبلة، فيما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش في "أعلى درجات الجاهزية" وأن خططاً عملياتية جديدة أُعدت بالتنسيق مع الجيش الأميركي.

02:26 pm

الكويت
إحالة متهمين من الحرس الثوري إلى القضاء الكويتي

أحالت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، إثر رصدهم من قبل عناصر القوات المسلحة عقب توغلهم بصورة غير مشروعة داخل إقليم الدولة، واجتيازهم الحدود البحرية، والتسلل إلى نطاق عسكري محظور.

02:23 pm

فرانس برس

فرانس برس
الإمارات تنتقد خطة إيران للسيطرة على هرمز: أضغاث أحلام

انتقد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الخميس، خطة إيران للسيطرة على مضيق هرمز، ووصفها بـ"أضغاث أحلام"، عقب إعلان طهران أن نطاق سيطرتها على الممر المائي الحيوي يشمل مياهاً إماراتية. وعلّق قرقاش، في منشور على منصة إكس، قائلاً: "بعد العدوان الإيراني الغاشم، يحاول النظام تكريس واقع جديد وُلد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام".

قرقاش خلال قمة الحكومات العالمية في دبي، 3 فبراير 2026 (فاضل سنّة/فرانس برس)
02:22 pm

الأناضول

الأناضول
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي يزور طهران في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الخارجية الإيرانية، من دون الكشف عن تفاصيل اللقاء، في وقت يشارك فيه نقوي في تبادل الرسائل ضمن المفاوضات الأميركية الإيرانية المستمرة بوساطة باكستانية.

وكان نقوي قد التقى، الأربعاء، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني. وتناول الرئيس الإيراني ونقوي آخر مستجدات المباحثات الإيرانية الأميركية الجارية بوساطة باكستانية.

وكان وزير الداخلية الباكستاني قد وصل، السبت، إلى طهران لإجراء سلسلة من اللقاءات الرسمية في إطار جهود بلاده للوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

11:46 am

رويترز

رويترز
عودة بحارة إيرانيين لبلادهم بعدما احتجزتهم أميركا

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" اليوم الخميس بأن 20 بحاراً إيرانياً كانوا على متن سفينة احتجزتها الولايات المتحدة قبالة سواحل سنغافورة قد عادوا إلى بلادهم بعد جهود دبلوماسية.

11:46 am

رويترز

رويترز
إيران ترد على نص أرسلته أميركا

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم الخميس أن طهران "ترد على نص أرسلته الولايات المتحدة"، مضيفة أن زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران تهدف إلى تقريب المسافات والمساعدة في التوصل إلى إعلان تفاهم رسمي.

10:50 am

واشنطن
"سي أن أن": إيران تستأنف إنتاج المسيّرات وتعيد بناء قواتها

ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أميركية، أن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في أوائل إبريل/ نيسان. كما نقل التقرير عن أربعة مصادر أن الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في البداية.

مسيّرات إيرانية خلال استعراض بطهران، 10 يناير 2025 (Getty)
10:09 am

الأناضول

الأناضول
مصر تبحث مع السعودية وقطر تطورات المفاوضات

بحثت مصر، مساء الأربعاء، مع كل من السعودية وقطر، تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تأكيد القاهرة أهمية استمرار المسار التفاوضي وضرورة مراعاة أي اتفاق للشواغل الأمنية لدول المنطقة. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جرى خلالهما بحث "التنسيق المستمر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود المشتركة لاحتواء حالة التوتر الراهنة وخفض التصعيد". وأعرب عبد العاطي، خلال الاتصالين، عن تقدير مصر لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مواجهات أوسع".

وأكد وزير الخارجية المصري "الأهمية القصوى لاستمرار مسار التفاوض الأميركي الإيراني حتى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف". وشدد كذلك على ضرورة أن يراعي أي اتفاق "الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج العربي الشقيقة"، معتبراً ذلك "ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي".

08:33 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
شبح "الصفر المائي" في الخليج: التلوث النفطي يهدد التحلية

دخل الأمن المائي في الخليج مرحلة حرجة مع تزايد المخاطر الجيوسياسية التي تهدد البنية التحتية الحيوية على طول السواحل، خصوصاً بعد تكرار احتجاز السفن والاعتداء عليها وظهور بقع زيتية كبيرة في مياه الخليج، ما رفع من منسوب القلق حول استهداف الموارد المائية، في جزء من استراتيجية تداعيات الحرب، وسلط الضوء على خطر التسربات النفطية الناتجة من استهداف السفن أو ناقلات الخام.

محطة رأس الخير لتحلية المياه في السعودية، 30 مارس 2023 (فايز نور الدين/ فرانس برس)
06:03 am

رويترز

رويترز
إيران تدرس المقترحات الأميركية وباكستان تواصل الوساطة

نقل موقع "نور نيوز" الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران "تلقت وجهات النظر الأميركية وتعكف على دراستها".

إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي في طهران، 16 إبريل 2026 (Getty)
1:04 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قائد الجيش الباكستاني يزور إيران حاملاً رسالة أميركية

قال فدا حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، للتلفزيون المحلي، إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور الخميس طهران، حاملاً رسالة أميركية جديدة إليها.

12:34 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
تحديد نطاق السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز

أعلنت هيئة إدارة ممر الخليج في إيران تحديد نطاق رقابي لإدارة مضيق هرمز يمتد من خط الربط بين منطقة "كوه مبارك" الإيرانية وجنوب الفجيرة في الإمارات شرق المضيق، وصولاً إلى خط الربط بين أقصى نقطة في جزيرة قشم الإيرانية وأم القيوين الإماراتية غرباً، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني. وأضافت الهيئة أن الملاحة ضمن هذا النطاق لغرض عبور مضيق هرمز تتطلب تنسيقاً مسبقاً مع هيئة إدارة ممر الخليج والحصول على تصريح رسمي منها.

سفن راسية في مضيق هرمز قرب إيران، في 16 مايو 2026 (Getty)
12:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
مكالمة "صعبة" بين نتنياهو وترامب حول إيران

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مكالمة هاتفية "صعبة" جرت ليل الثلاثاء الأربعاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تمحورت حول مقترح جديد تسعى دول عربية وإسلامية إلى دفعه بهدف التوصل إلى صيغة تسوية بين الولايات المتحدة وإيران تمنع استئناف الحرب. ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل المكالمة، أبلغ ترامب نتنياهو بوجود "رسالة نيات" يجري العمل عليها تمهيداً لتوقيعها من جانب واشنطن وطهران.

نتنياهو وترامب بعد مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، 29 سبتمبر 2025 (Getty)
12:17 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الأربعاء 
  • ترامب: إيران "دولة مهزومة" ولا رفع للعقوبات إلا باتفاق
  • بزشكيان: إجبار إيران على الاستسلام ليس إلا وهماً
  • بقائي يكشف تفاصيل عن الوساطة الباكستانية
  • الإمارات تحضّ العراق على منع الاعتداءات من أراضيه 
  • إيران تعلن نطاقاً رقابياً لإدارة الملاحة في مضيق هرمز
  • مسؤول إيراني: منير سيزور طهران غداً حاملاً رسالة أميركية
     
