الحرب في المنطقة| الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات وسط وغرب إيران

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طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
08 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 04:46 (توقيت القدس)
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على الرغم من التسريبات الإعلامية التي أفادت بطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عدم الرد على الهجمات الإيرانية، ومنح فرصة للدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، شن غارات على أهداف عسكرية غربي ووسط إيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عدة في طهران وتبريز وأصفهان، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن انفجارين شديدين على الأقل وقعا في العاصمة طهران، وثلاثة انفجارات في أصفهان.

وتأتي الضربات في وقت حذرت فيه إيران من الرد على هجماتها التي وصفتها بـ"الدفاعية"، مشيرة إلى أن "الردود الإيرانية ستكون أوسع نطاقاً وستشمل جميع الأهداف الأميركية الصهيونية في المنطقة". ويوم الأحد، شنت إيران، هجوماً صاروخياً على إسرائيل في أول قصف من نوعه منذ دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في بداية إبريل/نيسان.

وكان موقع أكسيوس قد أفاد فجر اليوم بأن ترامب طلب من نتنياهو خلال مكالمة هاتفية، عدم الرد على الهجوم الإيراني، ومنح المزيد من الوقت للدبلوماسية. وبحسب ما ذكر الموقع نقلا عن مسؤول أميركي، فإن ترامب قال لنتنياهو إن عليه التريث لأن "الأمر بات وشيكًا فيما يتعلق بالاتفاق". وأكد المسؤول أن ترامب مصمم على أن واشنطن قريبة من التوصل لاتفاق مع إيران، وأضاف "لا أعتقد أن هناك أي شيء وشيك فيما يتعلق بضربة إسرائيلية". وأشار المسؤول إلى أن المرحلة حاسمة وأن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدًا أنه لا داعي للمخاطرة بفرص التوصل إلى اتفاق محتمل.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولًا بأول..

04:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف إيران

قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران.

04:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان

أعلنت وكالة مهر الإيرانية سماع دوي انفجارات، في طهران وتبريز وأصفهان.

04:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
القناة 14: الطائرات الإسرائيلية تشن غارات في إيران

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، ببدأ سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات في طهران.

03:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، أن الصواريخ التي استُخدمت في الهجمات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل، هي صواريخ بالستية تعمل بالوقود الصلب من طراز "كاسر خيبر"، مشيرة إلى أنها أُطلقت من قواعد في غرب البلاد باتجاه قاعدة رامات ديفيد. ويبلغ هذا الصاروخ مداه 1450 كيلومترا، ويصل وزنه إلى 4500 كيلوغرام، ويبلغ طوله 10 أمتار، وهو من الجيل الثالث من الصواريخ بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويتمتع بخصائص "فريدة". كما أن الصاروخ مزود برأس حربي متعدد المخاريط، ويتمتع بقدرة على المناورة في مرحلة الهبوط، بما يسمح له باختراق أنظمة الدفاع الصاروخي، حسب تقارير عسكرية إيرانية.

02:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
ترامب يطلب من نتنياهو عدم الرد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية

أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية، عدم الرد على الهجوم الإيراني، ومنح المزيد من الوقت للدبلوماسية. وبحسب ما ذكر الموقع نقلا عن مسؤول أميركي، فإن ترامب قال لنتنياهو إن عليه التريث لأن "الأمر بات وشيكًا فيما يتعلق بالاتفاق"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبدى معارضة في البداية لكنه وافق "ضمنيا" في النهاية على عدم الرد. وأكد المسؤول أن ترامب مصمم على أن واشنطن قريبة من التوصل لاتفاق مع إيران، وأضاف "لا أعتقد أن هناك أي شيء وشيك فيما يتعلق بضربة إسرائيلية". وأشار المسؤول إلى أن المرحلة حاسمة وأن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدًا أنه لا داعي للمخاطرة بفرص التوصل إلى اتفاق محتمل.

02:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران تقصف مقار جماعات كردية معارضة شمال العراق

أعلن التلفزيون الإيراني، قصف مقرات جماعات كردية معارضة في السليمانية شمال العراق.

01:29 am

رويترز

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رويترز
ترامب: لا خيار أمام نتنياهو سوى قبول أي اتفاق أتوصل إليه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نُشرت الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لأن ترامب هو "صاحب القرار".

01:24 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
مستشار خامنئي يهدد بإغلاق باب المندب

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، في منشور على منصة "إكس"، إن "حماقة الكيان (إسرائيل) اليوم في بيروت وخرقه الصريح لوقف إطلاق النار قد فعّل أول حلقة لمسلسل ردنا". وأوضح ولايتي أن أمن باب المندب اليوم "لا ينبغي أن يجعل العدو يخطئ في حساباته"، مضيفا أن "حلقات المقاومة قادرة على إغلاق كلا الممرين المائيين"، ومخاطبا الولايات المتحدة وإسرائيل بالقول: "الاختيار معكما فإما وقف الحماقة أو الدخول في معادلة تنظيم الممرين".

01:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
مسؤول إيراني: الصواريخ انطلقت من مواقع زعم ترامب تدميرها

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، في منشور على منصة "إكس"، إن عمليات إطلاق الصواريخ انطلقت من مواقع كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يزعم أنه تم تدميرها. وأضاف رضائي أن بلاده أصبحت أكثر جاهزية مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، مؤكدا: "سنصمد حتى تأديب هذا الكلب المسعور ولن نتراجع"، على حد تعبيره.

01:22 am

فرانس برس

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فرانس برس
سورية تغلق مجالها الجوي 12 ساعة

أعلنت السلطات السورية عن إغلاق جزئي لمجالها الجوي لمدّة 12 ساعة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). ونقلت الوكالة عن هيئة الطيران المدني والنقل الجوي إعلانها "إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 23:00 من مساء الأحد وحتى الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين، مع تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق".

01:20 am

الأناضول

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الأناضول
مباحثات سعودية قطرية بشان مستجدات المنطقة

أعلنت السعودية، الأحد، أنها بحثت مع قطر مستجدات أوضاع المنطقة وجهود دعم الاستقرار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق بيان للخارجية السعودية. ووفقا للبيان، أجرى فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء قطر، استعرضا فيه مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة. كما بحث الجانبان "جهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار".

 

01:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تدرس حجم وتوقيت الرد

قالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن إسرائيل سترد، وإن المسؤولين يدرسون حجم وتوقيت الرد، مشيرة إلى أن تل أبيب كانت تستعد لمثل هذا السيناريو إلا أن المسؤولين رجحوا تراجع طهران عن شن ضربات ضد إسرائيل.

01:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
طهران تهدد برد أوسع على إسرائيل حال مهاجمتها

هددت طهران برد واسع على إسرائيل إذا ردت على القصف الذي استهدف إسرائيل الأحد. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصدر عسكري إيراني قوله: إن "حجماً مناسباً من الصواريخ الإيرانية بات في حالة جهوزية كاملة، بحيث سيتم إطلاقها مباشرة نحو قائمة أوسع من الأهداف في الأراضي المحتلة إذا أقدمت إسرائيل على الرد". وأضاف المصدر أن أي رد إسرائيلي سيقابله في المرحلة التالية إطلاق إيراني أكثر كثافة، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لبدء مواجهة واسعة مع إسرائيل، وأن "عليهم أخذ هذا التحذير على محمل الجد".

12:55 AM
أبرز الأحداث يوم الأحد | 8 يونيو

  • الحوثيون يرحبون بالقصف الإيراني لإسرائيل

  • عمّان: لن يُسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد

  • تأهب في إيران تحسباً لرد إسرائيلي

  • إيران: على إسرائيل وقف اعتداءاتها على جنوب لبنان وبيروت

  • ترامب لإيران: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي

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  • إيران: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لاعتداءاتها على الضاحية الجنوبية

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