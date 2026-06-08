الحرب في المنطقة| الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات وسط وغرب إيران

قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران.
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على الرغم من التسريبات الإعلامية التي أفادت بطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عدم الرد على الهجمات الإيرانية، ومنح فرصة للدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، شن غارات على أهداف عسكرية غربي ووسط إيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عدة في طهران وتبريز وأصفهان، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن انفجارين شديدين على الأقل وقعا في العاصمة طهران، وثلاثة انفجارات في أصفهان.
وتأتي الضربات في وقت حذرت فيه إيران من الرد على هجماتها التي وصفتها بـ"الدفاعية"، مشيرة إلى أن "الردود الإيرانية ستكون أوسع نطاقاً وستشمل جميع الأهداف الأميركية الصهيونية في المنطقة". ويوم الأحد، شنت إيران، هجوماً صاروخياً على إسرائيل في أول قصف من نوعه منذ دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في بداية إبريل/نيسان.
وكان موقع أكسيوس قد أفاد فجر اليوم بأن ترامب طلب من نتنياهو خلال مكالمة هاتفية، عدم الرد على الهجوم الإيراني، ومنح المزيد من الوقت للدبلوماسية. وبحسب ما ذكر الموقع نقلا عن مسؤول أميركي، فإن ترامب قال لنتنياهو إن عليه التريث لأن "الأمر بات وشيكًا فيما يتعلق بالاتفاق". وأكد المسؤول أن ترامب مصمم على أن واشنطن قريبة من التوصل لاتفاق مع إيران، وأضاف "لا أعتقد أن هناك أي شيء وشيك فيما يتعلق بضربة إسرائيلية". وأشار المسؤول إلى أن المرحلة حاسمة وأن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدًا أنه لا داعي للمخاطرة بفرص التوصل إلى اتفاق محتمل.
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