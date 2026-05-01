الحرب في المنطقة | التصدي لمسيرات فوق طهران وتهديد إسرائيلي بالتحرك مجدداً

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
01 مايو 2026
فيما تنقضي اليوم الجمعة مهلة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على إيران أو اللجوء إلى الكونغرس وتقديم مبررات لتمديدها، لا يبدو أن الموعد سيؤثر في مسار الأزمة التي تحولت إلى منافسة بحرية بين إيران الساعية لإحكام قبضتها على مضيق هرمز، والولايات المتحدة التي تواصل حصار الموانئ الإيرانية.

وقال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إن الإدارة الأميركية قد تواصل الحرب على إيران لأسابيع دون الحصول على موافقة الكونغرس (التي يراها العديد من المشرعين ضرورية بعد 60 يوماً من نشر القوات)، معتبراً أن اتفاق وقف إطلاق النار قد أدى إلى تعليق تلك المهلة.

ووسط التعثر في عقد مفاوضات بين أطراف الصراع، يكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحاته بشأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي، دون أن يخفي ارتياحه للحصار البحري القائم حالياً، فيما تواصل إيران تأكيد تمسكها بإغلاق مضيق هرمز رداً على الحصار.

ميدانياً، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الدفاعات الجوية اشتبكت ليل الخميس- الجمعة مع طائرات مسيرة صغيرة وطائرات استطلاع مسيرة فوق طهران، فيما أفادت تقارير بتعرض مقر لجماعة كردية معارضة لهجوم بطائرة مسيرة في العراق.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:20 am

فرانس برس

فرانس برس
دفاعات جوية تتصدى لطائرات صغيرة ومسيّرات في أجواء طهران

أفادت وكالتا تسنيم وفارس الإيرانيتان، ليل الخميس- الجمعة، بتفعيل دفاعات جوية في أجواء طهران، وذلك للتصدي لـ"طائرات صغيرة ومسيّرات" فوق العاصمة. وأوردت تسنيم: "سمع صوت تفعيل الدفاعات الجوية في بعض أنحاء طهران. لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر مرتبطاً باختبار دفاعي أو للتصدي لما يُحتمل أنه مسيّرات استطلاع فوق طهران". ونشرت وكالة فارس تقريراً مشابهاً. وفي وقت لاحق، أشارت الوكالتان إلى أن الدفاع الجوي تمّ تفعيله "للتصدي لطائرات صغيرة ومسيّرات استطلاع"، موضحتين أن "صوت الدفاعات الجوية توقف بعد 20 دقيقة من التفعيل"، وأفادتا بأن الوضع "عاد طبيعيا".

12:18 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
هيغسيث: وقف إطلاق النار يؤجل مهلة الـ60 يوماً

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إن الإدارة الأميركية قد تواصل الحرب ضد إيران لأسابيع دون الحصول على موافقة الكونغرس (التي يراها العديد من المشرعين ضرورية بعد 60 يوماً من نشر القوات)، معتبراً أن اتفاق وقف إطلاق النار قد أدى إلى تعليق تلك المهلة.

وقال هيغسيث أمام لجنة بمجلس الشيوخ: "نحن في حالة وقف إطلاق نار حالياً، وفهمنا للأمر هو أن ساعة الـ60 يوماً تتوقف مؤقتاً أو تنتهي عند وقف إطلاق النار". ولا ينص "قانون سلطات الحرب" لعام 1973، الذي تم تمريره بعد التجربة الأميركية الكارثية في حرب فيتنام، على أي شيء يتعلق بتعليق المهلة النهائية في حالة وقف إطلاق النار. ويحد هذا القانون من الانتشار العسكري دون موافقة الكونغرس لمدة أقصاها 60 يوماً.

وتشير معظم وسائل الإعلام الأميركية إلى أن فترة الـ60 يوماً تنتهي اليوم الجمعة، حيث أبلغ ترامب الكونغرس في 2 مارس/آذار بعد بدء الحرب في 28 فبراير/شباط. ومع ذلك، وبناء على كيفية الحساب، فإن الـ60 يوماً المذكورة في نص القانون قد تنتهي بحلول منتصف ليل الأول من مايو/أيار أو منتصف ليل الثاني من مايو/أيار.

12:17 am

رويترز

رويترز
هجوم بمسيرة على معسكر للمعارضة الكردية في العراق

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف معسكراً للمعارضة الكردية الإيرانية في العراق.

12:16 am

الأناضول

الأناضول
الإمارات تعلن حظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، حظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق، داعية جميع المواطنين الموجودين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى البلاد "في أقرب وقت". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام) عن الوزارة قولها إنه "نظراً للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، تُعلن وزارة الخارجية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية العراق". وأضافت الوزارة أنها "تدعو جميع المواطنين الموجودين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت".

12:15 am

فرانس برس

فرانس برس
كاتس: قد نتحرك مجدداً ضد إيران قريباً

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن دولة الاحتلال "قد تضطر للتحرك مجدداً" ضد إيران لضمان ألا تشكل الجمهورية الإسلامية تهديداً لها. ورأى كاتس، في بيان صادر عن مكتبه، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقود الجهود لتحقيق أهداف الحملة، لضمان ألا تشكل إيران مجدداً في المستقبل تهديداً لإسرائيل والولايات المتحدة".

11:54 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس الخميس
  • بيزشكيان: الحصار الأميركي استمرار للعمليات العسكرية
  • كاتس: قد نتحرك مجدداً ضد إيران قريباً
  • قاليباف: إدارة هرمز تمهّد لمستقبل بلا وجود أميركي
  • مجتبى خامنئي: فصل جديد يتشكّل في الخليج ومضيق هرمز
  • خطط عسكرية أميركية ضد إيران.. وترامب يدرس استئناف القتال
من العاصمة الإيرانية طهران، 29 إبريل 2026 (Getty)
الحرب في المنطقة | واشنطن تدرس خيارات عسكرية وطهران تتوعّد بالرد

 

