أفادت وكالتا تسنيم وفارس الإيرانيتان، ليل الخميس- الجمعة، بتفعيل دفاعات جوية في أجواء طهران، وذلك للتصدي لـ"طائرات صغيرة ومسيّرات" فوق العاصمة. وأوردت تسنيم: "سمع صوت تفعيل الدفاعات الجوية في بعض أنحاء طهران. لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر مرتبطاً باختبار دفاعي أو للتصدي لما يُحتمل أنه مسيّرات استطلاع فوق طهران". ونشرت وكالة فارس تقريراً مشابهاً. وفي وقت لاحق، أشارت الوكالتان إلى أن الدفاع الجوي تمّ تفعيله "للتصدي لطائرات صغيرة ومسيّرات استطلاع"، موضحتين أن "صوت الدفاعات الجوية توقف بعد 20 دقيقة من التفعيل"، وأفادتا بأن الوضع "عاد طبيعيا".
