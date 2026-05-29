الحرب في المنطقة | اشتباك في هرمز وواشنطن تنفي إسقاط طائرة في بوشهر

لندن

العربي الجديد

طهران

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
29 مايو 2026   |  آخر تحديث: 02:28 (توقيت القدس)
رغم تزايد المؤشرات على اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى مذكرة تفاهم تتيح تمديد التهدئة، ما قد يفتح الباب أمام تسوية أوسع، عادت أجواء التوتر العسكري إلى الواجهة في منطقة الخليج، إذ أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة، كما نقلت وكالة "تسنيم" عن الجيش الإيراني أن الأصوات التي سُمعت في البحر ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في إطار توجيه تحذيرات لسفن وصفها بـ"المعتدية" في مضيق هرمز. 

ويأتي هذا التصعيد في وقت تحدثت فيه تقارير أميركية عن تقدم ملموس في الاتصالات بين الجانبين. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تمتد 60 يوماً، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية عليها بعد.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، تتضمن المذكرة المقترحة ترتيبات لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يشمل عدم فرض رسوم على السفن أو التعرض لها، مقابل التزام إيراني بإزالة الألغام البحرية خلال 30 يوماً. كما تنص على بدء مفاوضات بشأن مستقبل برنامج التخصيب الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب بحث تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، في خطوة يُنظر إليها على أنها قد تمهد لتفاهمات أوسع إذا ما حصلت على الموافقات السياسية اللازمة.

وفي موازاة ذلك، تعكس التحركات الأميركية والإسرائيلية استمرار القلق من احتمال انهيار المسار الدبلوماسي. فقد حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ملوحاً بعقوبات على أي جهات أو دول تسهّل مثل هذه الترتيبات. كما كشفت تقارير إسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران بشكل مفاجئ ومن دون إنذار مسبق، فيما تستند خططها إلى فرضية حرب متعددة الساحات تشمل إيران ولبنان واليمن.

02:23 am

رويترز

رويترز
الجيش الأميركي ينفي إسقاط طائرة له قرب بوشهر

نفى الجيش الأميركي إسقاط أي طائرة له قرب مدينة بوشهر الإيرانية، خلافا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني. وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة إكس "لم يتم إسقاط أي طائرة أميركية. جميع الأصول الجوية الأميركية سليمة".

01:34 am

رويترز

رويترز
فانس: أميركا لم تتوصل بعد لاتفاق مع إيران لكنها تقترب من ذلك

قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي للصحافيين، إن واشنطن "لم تتوصل بعد" إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير.

وقال فانس إن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب. وأضاف "من الصعب تحديد متى سيوقع الرئيس على مذكرة التفاهم، أو حتى ما إذا كان سيوقعها أصلا. ما زلنا نتفاوض بشأن بعض الصياغات". وتابع قائلا "لا أستطيع ضمان التوصل إلى اتفاق، لكنني أشعر حاليا بتفاؤل كبير حيال ذلك".

01:32 am

رويترز

رويترز
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، نفيه إسقاط أي طائرة أميركية قرب مدينة بوشهر الإيرانية، خلافا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.

12:25 am

رويترز

رويترز
التلفزيون الإيراني: تدمير طائرة أميركية قرب بوشهر

 ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن مسؤول محلي أن طائرة أميركية دُمرت في منطقة جم في بوشهر، لكن لم يصدر بعد تأكيد من الولايات المتحدة.

12:23 AM
إسرائيل تستعد لحرب مفاجئة مع إيران

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال تستعد لاحتمال اندلاع حرب مستقبلية جديدة مع إيران، وسط تقديرات بأن أي مواجهة ثالثة مع طهران ستبدأ بشكل مفاجئ ومن دون إنذار مسبق للجمهور أو السلطات المحلية أو المستشفيات، وذلك بهدف "مفاجأة الإيرانيين". ونقلت الهيئة عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية قوله، اليوم الخميس، إنه "علينا أن نكون مستعدين للانتقال من الصفر إلى المئة خلال وقت قصير".

دمار واحتراق مركبات في تل أبيب عقب سقوط صواريخ إيرانية، مارس 2026 (Getty)
إسرائيل تستعد لحرب مفاجئة مع إيران و5 فرضيات لإدارة المعركة

12:21 am

العربي الجديد

الدوحة
أمير قطر يبحث هاتفياً مع ترامب مستجدات المنطقة

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناولت المستجدات في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به الديوان الأميري القطري. وأضاف أنه "جرى خلال الاتصال استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار".

وأفاد المصدر نفسه بأن أمير قطر شدّد "على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد". وأشار إلى أن ترامب أعرب عن "تقديره" للدور الذي تضطلع به قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف.

12:04 am

رويترز

رويترز
إيران تعلن إطلاق صواريخ وتحذر سفناً في مضيق هرمز

 أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة، مشيرة إلى أن طبيعة هذه الأهداف أو موقعها الدقيق لم يتضح بعد. وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "تسنيم" عن الجيش الإيراني قوله إن الأصوات القادمة من البحر ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في إطار توجيه تحذيرات لسفن وصفها بـ"المعتدية" في مضيق هرمز.

11:54 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الخميس
  • أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً بانتظار موافقة ترمب
  • إسرائيل تستعد لحرب مفاجئة مع إيران
  • واشنطن تهدد عُمان بعقوبات إذا ساعدت في فرض رسوم على عبور هرمز
  • عقوبات أميركية على هيئة مضيق الخليج الفارسي الإيرانية
  • الجيش الأميركي يعلن اعتراض صواريخ قرب الكويت ومضيق هرمز

 

3 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي غرب خانيونس

لبنان | قصف إسرائيلي واسع قبيل محادثات واشنطن

باكستان: صدام غير مسبوق بين الشرطة والجيش شمال غربي البلاد