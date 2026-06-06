الحرب في المنطقة | تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

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طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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06 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 07:37 (توقيت القدس)
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دوّت صفارات الإنذار فجر اليوم السبت في كل من الكويت والبحرين، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج عقب عمليات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران قرب مضيق هرمز، فيما قال الجيش الأميركي إن إيران أطلقت سبعة صواريخ باتجاه الكويت والبحرين، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تعاملت مع الهجوم في إطار الإجراءات الدفاعية المتبعة.

وأعلن الجيش الأميركي اعتراض ناقلة النفط "إم تي دافينا" في المحيط الهندي، وهي سفينة خاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2024 بتهمة نقل النفط الخام الإيراني إلى الصين. وأكدت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أن العملية تأتي ضمن جهود مراقبة واعتراض الشبكات التي تقدم دعماً مادياً لإيران.

وفي السياق، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن حربية أميركية قبالة سواحلها الجنوبية، مشيرة إلى استخدام طائرات مسيّرة وصواريخ كروز مضادة للسفن، ما أدى إلى تراجع مدمرتين أميركيتين. إلا أن القيادة المركزية الأميركية سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن القوات الإيرانية لم تستهدف أي سفن أميركية وأن مثل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

سياسياً، ربط محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن بموافقة الإدارة الأميركية على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تقدر بنحو 24 مليار دولار، في مؤشر على استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين رغم الاتصالات الجارية.

وفي الملف النووي، كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد مشروع قرار لإدانة إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، على خلفية استمرار الخلافات بشأن التعاون مع الوكالة الدولية والوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وحذرت أطراف دبلوماسية من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على أجواء المفاوضات الجارية بين الجانبين.

اقتصادياً، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة تضم أفراداً وكيانات وناقلات متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني وإعادة تصديره على أنه قادم من سلطنة عمان إلى أسواق جنوب وشرق آسيا. وشملت العقوبات 12 كياناً وعدداً من الناقلات البحرية، في إطار سياسة الضغط الاقتصادي المستمرة التي تنتهجها واشنطن تجاه طهران.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه مسار التفاهمات الأميركية الإيرانية، في وقت تتداخل فيه الملفات العسكرية والنووية والاقتصادية، ما يجعل مستقبل العلاقة بين الطرفين رهناً بقدرتهما على تجاوز نقاط الخلاف الأساسية والتوصل إلى تفاهمات تضمن خفض التوتر في المنطقة.

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

05:38 am

فرانس برس

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فرانس برس
الجيش الأميركي: إيران أطلقت 7 صواريخ باتجاه الكويت والبحرين

قال الجيش الأميركي إن إيران أطلقت سبعة صواريخ باتجاه الكويت والبحرين، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تعاملت مع الهجوم في إطار الإجراءات الدفاعية المتبعة.

05:32 am

رويترز

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رويترز
اعتداءات إيرانية على الكويت والبحرين

دوّت صفارات الإنذار فجر اليوم السبت في كل من الكويت والبحرين، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج عقب عمليات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران قرب مضيق هرمز.

05:30 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب: إيران لا تملك خياراً سوى الاتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن القادة الإيرانيين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الجارية لأنهم "أقوياء"، لكنه اعتبر أنهم في نهاية المطاف "لا يملكون خياراً" سوى التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الإيرانيين سيضطرون إلى القيام بأمور لم يتخيلوا أنهم سيفعلونها، مشيراً إلى أن التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات يحتاج إلى بعض الوقت.

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05:29 am

رويترز

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رويترز
الجيش الأميركي: اعتراض صواريخ ومسيّرات قرب مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية اعترضت عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية مجاورة. وأوضحت أن عمليات الاعتراض جاءت في إطار حماية الملاحة والأمن الإقليمي في المنطقة.

05:28 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
الحرس الثوري: مسيّرات أميركية استهدفت منشأتين للاتصالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طائرات أميركية مسيّرة استهدفت منشأتين للاتصالات في كل من "قشم" و"سيريك"، وذلك بعد وقت قصير من حادثة ناقلات النفط في مضيق هرمز.

05:23 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أميركية ويحذر من إغلاق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أربع ناقلات نفط حاولت فجر اليوم السبت مغادرة مضيق هرمز بصورة غير قانونية، من دون تنسيق أو الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن قواته البحرية، مشيراً إلى أنه جرى استهداف إحدى الناقلات وإيقافها، فيما عادت الناقلات الأخرى إلى الخلف بعد توجيه الإنذارات لها.

وأوضح أن القوة الجوفضائية التابعة له ردّت باستهداف قاعدة علي السالم الأميركية في الكويت، إضافة إلى منشآت تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين، باستخدام صواريخ باليستية. وحذر الحرس الثوري من أن أي تكرار لما وصفه بالأعمال العدائية الأميركية سيقابل برد يتجاوز ما سماه "الرد المحدود"، مؤكداً أن الطرف الآخر سيتحمل مسؤولية أي إغلاق كامل لمضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز.

04:36 am

رويترز

avata
رويترز
إطلاق صفارات إنذار في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار جراء غارات جوية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على سلامتهم.

03:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الكويت
الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر السبت، أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية. وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الهجمات المعادية الجارية.

02:29 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي يعلن قصف مواقع رادار إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها قصفت مواقع رادار للمراقبة الساحلية الإيرانية في "جوروك" و"قشم"، وذلك للتصدي لأي هجمات إضافية.

02:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
"مهر": طلقات تحذيرية بمضيق هرمز قد تكون مرتبطة بسفن أميركية

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن إطلاق طلقات تحذيرية بالقرب من مضيق هرمز يُحتمل أن يكون مرتبطاً بحركة سفن أميركية في المنطقة.

02:24 am

فرانس برس

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فرانس برس
سنتكوم: إسقاط 4 مسيّرات إيرانية قرب مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في منشور على منصة "إكس"، إسقاط أربع طائرات مسيّرة إيرانية أُطلقت باتجاه مضيق هرمز. وأضافت أن المسيّرات شكّلت تهديداً لحركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن القوات الأميركية استهدفت مواقع رادار إيرانية في جزيرتي قشم وغوروك، في إطار ما وصفته بالدفاع ضد أي هجمات أخرى محتملة.

01:04 am

رويترز

avata
رويترز
بوتين: نسعى لاستقرار أسواق النفط وسط الحرب بين إيران وأميركا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن بلاده تسعى إلى الحفاظ على أسعار نفط متوازنة ومستقرة في الأسواق العالمية في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف بوتين، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي سنوي في روسيا، أن انخفاض إمدادات النفط يثير القلق، مشيراً إلى أن روسيا تعمل ضمن إطار تحالف "أوبك+" للمساهمة في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

01:03 am

فرانس برس

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فرانس برس
صحافي أميركي محتجز في إيران يطالب بتدخل واشنطن

أطلق الصحافي الإيراني الأميركي رضا ولي زاده نداءً إلى الولايات المتحدة من داخل سجن إوين في طهران، داعياً إلى التوصل لاتفاق مع السلطات الإيرانية يضمن حصوله ومحتجزين أميركيين آخرين على الرعاية الطبية اللازمة.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" تسجيلاً صوتياً لولي زاده قال فيه إن المحتجزين يواجهون ضغوطاً جسدية ونفسية ويُحرمون من الرعاية الطبية المناسبة، مشيراً إلى وجود ثلاثة أميركيين آخرين في السجن يعانون من مشكلات صحية مختلفة. وأوضحت الشبكة أن التسجيل ربما أُتيح بعد بدء إيران إعادة خدمات الإنترنت تدريجياً في أواخر مايو/أيار، عقب انقطاع استمر نحو ثلاثة أشهر.

01:02 am

رويترز

avata
رويترز
واشنطن تمنح لاعبي منتخب إيران تأشيرات دخول قبل المونديال

قال مسؤول في البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن لاعبي المنتخب الإيراني المشاركين في كأس العالم 2026 حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل عشرة أيام من مباراتهم الأولى في البطولة المقررة في لوس أنجليس. وأوضح المسؤول أن التأشيرات مُنحت خلال الليل، بعدما كان سفير إيران لدى المكسيك أبو الفضل بسنديده قد صرح، أمس الخميس، بأن لاعبي المنتخب لم يكونوا قد حصلوا عليها بعد. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

01:00 am

رويترز

avata
رويترز
وزير الطاقة الأميركي:خفض أسعار الوقود يتطلب اتفاقاً مع إيران

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

12:57 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
وكالة إيرانية تنفي وقوع انفجار في جزيرة خارج

نفت وكالة "مهر" الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن سماع دوي انفجار وتفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة خارج الإيرانية. وأكدت الوكالة أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

12:46 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
أبرز الأحداث يوم الجمعة | 6 يونيو 2026:
  • "أكسيوس": ويتكوف وكوشنر يلتقيان بخبراء نوويين في ولاية تنيسي
  • لاعبو إيران يحصلون على تأشيرات دخول الولايات المتحدة
  • "سي أن أن": إسرائيل نشرت سراً وحدات نخبة في أذربيجان
  • ألمانيا تحذر من السفر إلى البحرين والكويت
  • إيران تحدّد 5 شروط لإتمام مذكرة التفاهم مع واشنطن
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