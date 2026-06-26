الحرب في المنطقة | الملاحة مستمرة في هرمز رغم استهداف سفينة بخليج عمان

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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26 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 13:33 (توقيت القدس)
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تتواصل التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب في المنطقة، وسط مساعٍ أميركية لترسيخ تفاهمات وقف إطلاق النار على أكثر من جبهة، في وقت لا تزال فيه ملفات جنوب لبنان ومضيق هرمز والعلاقة بين واشنطن وطهران تشهد تحركات متسارعة قد تؤثر في مسار المرحلة المقبلة. وتبرز في هذا السياق اتصالات دبلوماسية ومواقف متبادلة تعكس استمرار التنافس على النفوذ الإقليمي رغم محاولات احتواء التصعيد.

في لبنان، تتجه الأنظار إلى مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، بعد تقارير تحدثت عن تفاهم مع الإدارة الأميركية يقضي ببقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها الحالية ضمن وقف إطلاق نار شامل. وفي المقابل، تواصل إسرائيل تنفيذ عملياتها العسكرية، ما يدفع أطرافاً إقليمية، بينها تركيا، إلى اتهامها بعرقلة جهود التهدئة في المنطقة.

أما في الخليج، فيبقى مضيق هرمز محوراً رئيسياً للتجاذبات، مع حديث عن ترتيبات جديدة لإدارته بعد الحرب، بالتوازي مع اتصالات إيرانية ــ عمانية حول مستقبل الخدمات البحرية فيه، وتقارير عن خطط إيرانية لتعزيز عائداتها من الممر المائي. كما تتواصل الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن آلية استخدام الأصول الإيرانية المفرج عنها، في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين.

"العربي الجديد" يتابع تطورات المفاوضات أولاً بأول...

01:28 pm

الأناضول

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الأناضول
إيران: لا مرور آمناً في مضيق هرمز دون التنسيق معنا

 قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران، وحذر من أن مخالفة ذلك ستؤدي إلى تعليق أي مسار محدد.

وردت تلك التصريحات على موقع إكس اليوم الجمعة، وتأتي بعد أن خصصت سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مسارات مؤقتة لعبور المضيق.

11:53 am

رويترز

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رويترز
الكويت تبيع مليوني برميل نفط للهند للتسليم في يوليو

قال مصدر تجاري، اليوم الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية باعت مليوني برميل من النفط الخام عبر عطاء للتسليم في يوليو/تموز.

وأضاف المصدر أن المؤسسة باعت شحنة من خام مزيج التصدير الكويتي إلى مستخدم نهائي في الهند، بسعر لم يُكشف عنه، على أساس التسليم على ظهر السفينة في ميناء الوصول.

وتعد مؤسسة البترول الكويتية من بين منتجي الخليج الذين كثفوا مبيعاتهم من النفط الخام في الأسابيع القليلة الماضية، بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء صراعهما وإعادة فتح مضيق هرمز.

11:51 am

الأناضول

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الأناضول
إدارة ترامب تسعى لتعويض نقص الذخيرة بعد حرب إيران

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزارة الدفاع (البنتاغون) تبذلان جهوداً كبيرة لمعالجة التراجع في مخزونات الذخيرة وتعويض النقص، وسط تقديرات بأن سد الفجوة الحالية لن يكون ممكناً على المدى القريب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن مخزونات الأسلحة والذخيرة الأميركية تراجعت خلال الحرب الأخيرة على إيران، ما دفع الإدارة إلى اعتماد استراتيجية من مسارين لتعويض النقص.

وبحسب التقرير، يتمثل المسار الأول في تشجيع شركات الصناعات الدفاعية على تسريع إنتاج الأنظمة العسكرية المستنزفة، فيما يقوم المسار الثاني على الضغط على الكونغرس لإقرار تمويل إضافي للعمليات العسكرية وزيادة الإنتاج. ووفقاً لمصدرين مطلعين تحدثا إلى الصحيفة، طلب ممثلو شركات الصناعات الدفاعية من ترامب، خلال لقائهم به الأربعاء الماضي، تقديم مزيد من الدعم المالي لتمكينهم من زيادة الإنتاج.

11:51 am

رويترز

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رويترز
الاتحاد الأوروبي: تدفقات النفط تتعافى

قالت مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن تدفقات النفط الخام بدأت تتعافى ببطء عقب الاتفاق المبدئي الهادف إلى إنهاء الحرب مع إيران، لكنها أشارت إلى أن وصول هذه الإمدادات إلى أوروبا سيستغرق بعض الوقت. وأضافت المجموعة، في بيان، أنها رصدت تقارير تفيد ببدء تعافي التدفقات التجارية عقب مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، مع ملاحظتها أن إمدادات المنطقة تحتاج إلى وقت قبل وصولها إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضحت أن وضع سوق النفط الخام "مستقر في الوقت الراهن"، مرجعة ذلك إلى حد كبير إلى السحب من المخزونات العالمية خلال الأشهر الماضية.

11:50 am

رويترز

avata
رويترز
النفط يتراجع 2% مع انحسار مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط بنحو 2%، اليوم الجمعة، متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات إثر خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز، رغم استهداف سفينة شحن قرب سواحل عُمان أمس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار، أو 1.99%، إلى 73.76 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار، أو 2.07%، إلى 70.43 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن شركة أرامكو السعودية استأنفت، اليوم الجمعة، تحميل النفط في ميناء رأس تنورة على الخليج، بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر. وأفادت البيانات بأن ناقلتي خام عملاقتين تابعتين لشركة بحري السعودية للشحن شوهدتا خلال تحميل النفط الخام في الميناء، وتبلغ سعة كل ناقلة مليوني برميل.

11:19 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تهاجم البيان الخليجي الأميركي

هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، البيان المشترك لووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الأميركي ماركو روبيو ، الصادر أمس الخميس، واصفةً إياه بأنه "تدخلي وغير مسؤول واستفزازي"، ومحذرة من استمرار ما وصفته بـ"السلوكيات العدائية والتدخلية" في المنطقة. وقالت الوزارة إن الحديث عن "التزام أميركي دائم بأمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون" لا يعدو، بحسب وصفها، كونه "خطاباً دعائياً وقلباً للوقائع"، معتبرة أن الوجود العسكري الأميركي في دول المنطقة بات، أكثر من أي وقت مضى، عبئاً على شعوبها ومصدراً لانعدام الأمن والانقسام.

10:16 am

فرانس برس

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فرانس برس
غروسي: هناك اتفاق على آلية تفتيش ونأمل التوجه لإيران قريباً

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، إن الوكالة تعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تُنقل منذ آخر عملية تفتيش أُجريت عام 2025، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التحقق من ذلك. وأضاف غروسي، متحدثاً إلى الصحافيين في اليابان، أن الوكالة أجرت تبادلاً أولياً مع السلطات الإيرانية، معرباً عن أمله في التوجه إلى إيران قريباً. 

التفاصيل عبر الرابط:

رافائيل غروسي في قصر الإليزيه بباريس، 10 مارس 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

غروسي: هناك اتفاق على آلية تفتيش ونأمل التوجه إلى إيران قريباً

10:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مسقط
استئناف تحميل النفط من ميناء رأس تنورة السعودي

استأنفت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تحميل النفط من ميناء رأس تنورة، اليوم الجمعة، بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر، وفق بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن. وأظهرت البيانات أن ناقلتَين عملاقتَين شوهدتا وهما تحملان النفط الخام في ميناء رأس تنورة، فيما كانت ناقلة ثالثة تنتظر على مقربة منهما لبدء التحميل. وبحسب وكالة رويترز، تبلغ سعة كل ناقلة عملاقة نحو مليونَي برميل من النفط، ما يعكس أهمية استئناف العمل في أحد أبرز موانئ التصدير السعودية.

التفاصيل عبر الرابط:

ناقلة نفط في ميناء رأس الخير السعودي. 11 ديسمبر 2019 (فرانس برس)
طاقة
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استئناف تحميل النفط من رأس تنورة السعودي بعد توقف لأشهر

10:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
قطر للطاقة تطرح أول عطاء نفطي منذ بدء الحرب

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنّ قطر للطاقة طرحت عطاءً لبيع نفط خام للتحميل في شهرَي يوليو/تموز وأغسطس/آب، في خطوة تُعد على الأرجح الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في المنطقة.

ويغلق باب المشاركة في العطاء يوم 29 يونيو/حزيران، على أن يشمل خام الشاهين، والخام البحري القطري، والخام البري القطري، بحسب "رويترز"، التي أفادت بأن وثيقة العطاء تتيح للمشترين تحميل الشحنات مباشرة أو استلامها عبر النقل من سفينة إلى أخرى بين الفجيرة وصحار، في صيغة تمنح المشترين مرونة تشغيلية وسط استمرار حساسية حركة الملاحة في المنطقة.

التفاصيل عبر الرابط:

حقل الشمال في قطر، 20 مارس 2026 (موقع قطر للطاقة)
طاقة
التحديثات الحية

قطر للطاقة تطرح أول عطاء نفطي منذ بدء الحرب

09:08 am

رويترز

avata
رويترز
إيفرغرين: سفينة تابعة لنا اصطدمت بجسم مجهول قبالة عُمان

قالت شركة إيفرغرين مارين التايوانية، اليوم الجمعة، إن سفينة تابعة لها اصطدمت بجسم مجهول قبالة سواحل عُمان، لكنها غادرت مضيق هرمز بسلام. وأضافت الشركة، في بيان موجه إلى البورصة التايوانية، أنّ الجانب الأيمن من برج قيادة السفينة "إيفر لفلي"، المملوكة لشركة تابعة لها في سنغافورة، تعرض قبل يوم للاصطدام بجسم مجهول قبالة عُمان.

وأوضحت أن فحصاً أولياً أجراه الطاقم كشف عن أضرار حول نوافذ غرفة القيادة، مؤكدة سلامة الطاقم والسفينة والحمولة. وأكدت الشركة أن المحرك الرئيسي وأجهزة الملاحة يعملان على نحوٍ طبيعي، ولا توجد أي مشكلات تتعلق بصلاحية السفينة للإبحار، مشيرة إلى أنها غادرت مضيق هرمز بأمان، وأضافت أن السفينة كانت تتبع المسار الموصى به من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أثناء عبورها المضيق.

07:30 am

رويترز

avata
رويترز
غروسي: نأمل استئناف التفتيش في إيران قريباً

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة تعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تُنقل منذ آخر عملية تفتيش أُجريت في عام 2025، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التحقق من ذلك.

وأضاف غروسي أن الوكالة أجرت تبادلاً أولياً مع السلطات الإيرانية، معرباً عن أمله في التوجه إلى إيران قريباً. وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه "لا شك في وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش في إيران".

05:49 am

رويترز

avata
رويترز
السعودية تستأنف تحميل النفط في رأس تنورة

أظهرت بيانات شحن أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل النفط في ميناء رأس تنورة، بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر. وذكرت البيانات أنه يجري تحميل النفط على متن ناقلتين عملاقتين، فيما تنتظر ناقلة ثالثة في محيط الميناء بدء التحميل.

03:43 am

رويترز

avata
رويترز
سيول: 8 سفن غادرت هرمز و5 لا تزال في المنطقة

قالت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية، إن ثماني سفن أخرى تابعة للدولة الآسيوية غادرت مضيق هرمز. وأوضحت الوزارة أن خمس سفن تديرها كوريا الجنوبية لا تزال في المنطقة، وعلى متنها 47 من أفراد الطاقم، وذلك حتى الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت سيول. ورفضت الوزارة الكشف عن تفاصيل تتعلق بالسفن، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناءً على طلب شركات الشحن وأفراد الطواقم.

03:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: نتفاوض مع إيران من موقع قوة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من "موقع قوة مطلقة"، مؤكداً أن طهران "ترغب بشدة" في إبرام اتفاق مع واشنطن، وأنه يعتقد بإمكانية التوصل إليه. وأضاف أن إيران وافقت "بنسبة 100%" على عدم امتلاك سلاح نووي، معلناً في الوقت نفسه أن بلاده ستبدأ قريباً شراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأميركية لصالح إيران من أموالها المجمدة. كما كرر ترامب تأكيده أن الضربات الأميركية "دمرت" القدرات العسكرية الإيرانية، معتبراً أن مضيق هرمز مفتوح وأن أسعار النفط تشهد تراجعاً حاداً.

12:15 am

رويترز

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رويترز
مسؤولون: إيران تطلق النار على سفينة شحن في خليج عُمان

قال مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز" إن إيران أطلقت النار على سفينة شحن كانت قد أبلغت في وقت سابق اليوم عن تعرضها لهجوم في خليج عُمان.

12:13 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
هل أقنع نتنياهو ترامب بعدم الانسحاب من لبنان؟

قال مسؤولون إسرائيليون إنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكنها ستكون خاضعة لوقف إطلاق نار كامل في كل الأراضي اللبنانية. وبحسب موقع واينت العبري الذي أورد التفاصيل مساء اليوم الخميس دون تسمية المسؤولين، فإنّ إسرائيل، بهذه الصيغة، لا تبادر إلى شنّ هجمات، لكنها "مخوّلة بالدفاع عن نفسها"، والعمل ضد "التهديدات"، وكذلك الرّد في حال وقوع هجوم ضدها.

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو يتحدث إلى ترامب في البيت الأبيض، 7 أبريل 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

هل أقنع نتنياهو ترامب بعدم الانسحاب من لبنان؟

12:12 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"وول ستريت جورنال": إيران تخطط لجني المليارات من مضيق هرمز

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إيران تسعى إلى جني مليارات الدولارات من مضيق هرمز، وذلك "في وقت يهيئ فيه النظام نفسه لإدارة شريان النفط العالمي الذي قطعه مع بدء الحرب"، وفق تعبير الصحيفة. وأضافت، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن تقديرات الجمهورية الإسلامية تشير إلى أن البلدان المعنية قد تحصل نظير خدمات الأمن والسلامة والبيئة في مضيق هرمز على ما يصل إلى 40 مليار دولار سنوياً. واعتبرت أنه في حال تنفيذ هذه الفكرة، فإنها ستجلب لطهران تدفقات مالية وسيطرة لم تكن لديها قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

التفاصيل عبر الرابط:

أول سفينة كورية تغادر مضيق هرمز بعد وقف النار، 10 يونيو 2026 (هواوون سيسي لي/ الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

"وول ستريت جورنال": إيران تخطط لجني المليارات من مضيق هرمز

12:08 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الخميس
  • مسؤولون أميركيون: إيران أطلقت النار على سفينة شحن
  • تعليق خطة إجلاء السفن والبحارة من "هرمز"
  • إصابة سفينة في هرمز بـ"مقذوف مجهول المصدر"
  • عراقجي: أجريت اتصالاً مثمراً مع وزير الخارجية العماني
  • اليابان تخفف تحذيرات السفر لسبع دول في المنطقة
  • البحرين ترحب بإعلان عُمان توفير ممر آمن في مضيق هرمز
  • "بلومبيرغ": ظهور سفن إماراتية في الخليج عبرت هرمز متخفية
10:58 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تحذر من تحركات مقاتلات إسرائيلية في أجواء دول مجاورة

حذر مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني من أن تحركات وحضور مقاتلات إسرائيلية في أجواء دول مجاورة باتجاه إيران تمثل "خطوة خطيرة" وتهديداً للأمن الإيراني. وأضاف المقر أنه إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على كبح إسرائيل، فإن إيران "لن تتحمل أي تهديد ضدها"، مؤكداً أنها تعتبر من حقها الرد على ما وصفته بـ"هذه الممارسات الخطيرة".

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