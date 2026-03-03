الحرب في المنطقة | استهداف السفارة الأميركية في الرياض وهجمات على طهران

03 مارس 2026   |  آخر تحديث: 09:15 (توقيت القدس)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تدميره مقر التلفزيون الرسمي في إيران مواصلاً غاراته العنيفة على طهران، حيث تسمع أصوات انفجارات ضخمة في عدة مناطق من العاصمة، وذلك بعد إعلانه بدء موجة جديدة من الهجمات في خضم الحرب المستمرة في المنطقة لليوم الرابع.

في المقابل، تواصل إيران ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما تستمر في اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة بذريعة استهداف القواعد والمصالح الأميركية.

أميركيا، أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران، بينما أعلن الجيش الأميركي ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء الحرب إلى 6 جنود. إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين مواطنيها إلى مغادرة أكثر من دول في المنطقة على الفور. وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة حثت الأميركيين على المغادرة باستخدام وسائل تجارية من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسورية والإمارات واليمن.

وفي تصعيد إضافي، قرر الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز نهائياً، متوعداً بإحراق أي سفينة تحاول عبوره، علماً بأن المضيق من الشرايين الاقتصادية للتجارة العالمية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولا بأول..

9:14 AM
الحرس الثوري: إسقاط مسيّرة إسرائيلية في أصفهان

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز هرمز في مدينة خميني شهر في أصفهان.

09:13 am

هجمات على مدن شرقي طهران

أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن هجمات طاولت صباح اليوم مدن أصفهان وشيراز ونقاط شرقي طهران.

08:54 am

واشنطن: لسنا في وضع يسمح بإجلاء الأميركيين من إسرائيل

أعلنت السفارة الأميركية في القدس المحتلة أنها ليست في وضع يسمح لها في هذا الوقت بإجلاء الأميركيين أو تقديم المساعدة المباشرة لهم في مغادرة إسرائيل.

08:51 am

رويترز

توجيهات أميركية جديدة لموظفي سفارتي واشنطن في قطر والكويت

أصدرت الخارجية الأميركية توجيهات بمغادرة موظفي الحكومة غير المعنيين بحالات الطوارئ وأفراد أسرهم من قطر والكويت.

 

08:39 am

سماع دوي انفجارات شمالي أصفهان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات شمالي أصفهان وسط البلاد.

08:25 am

رويترز

السفارة الأميركية في الكويت تغلق أبوابها إلى أجل غير مسمّى

أعلنت السفارة الأميركية في الكويت إغلاق أبوابها إلى أجل غير مسمّى بسبب "التوترات الإقليمية".

 

08:09 am

رويترز

مسؤول إيراني: اختيار خليفة لخامنئي لن يستغرق وقتاً طويلاً

نقلت وكالة أنباء إيرانية عن عضو في مجلس الخبراء المكلف باختيار الزعيم الأعلى الإيراني، قوله إن اختيار خليفة لعلي خامنئي "لن يستغرق وقتاً طويلاً".

08:04 am

فرانس برس

السفارة الأميركية في الرياض تؤكد تعرضها لهجوم بمسيّرة

أكدت السفارة الأميركية في الرياض تعرضها لهجوم، وذلك بعد أن أفادت وزارة الدفاع السعودية بوقوع حريق "محدود" عقب غارة جوية بطائرة مسيّرة. وقالت السفارة في بيان إن "البعثة الأميركية في المملكة العربية السعودية مغلقة يوم الثلاثاء. وقد أُلغيت جميع مواعيد المواطنين الأميركيين، سواء كانت روتينية أو طارئة".

وأضافت "يُرجى تجنب السفارة حتى إشعار آخر بسبب هجوم على منشآتها".

08:01 am

رويترز

5 قتلى من الحرس الثوري الإيراني

أفادت وكالة إيسنا الإيرانية بمقتل 5 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجمات أميركية إسرائيلية.

08:00 am

رويترز

هجوم بمسيّرات على قاعدة أميركية في أربيل

استهدف هجوم بطائرات مسيّرة قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار أربيل، وفق ما أكدته مصادر في الشرطة العراقية لـ"رويترز".

07:48 am

رويترز

واشنطن تأمر موظفين في 3 سفارات عربية بالمغادرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أمرت موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة البحرين والأردن، وذلك غداة أمر مشابه لموظفيها في العراق، على وقع اشتداد النزاع في الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، أنها حدّثت إرشادات السفر الخاصة بالبحرين والأردن "لتعكس أمر مغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وعائلاتهم".

وفي إرشادات سفر محدّثة خاصة بالعراق، ذكرت الوزارة أنها أمرت الاثنين "موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين بمغادرة العراق لأسباب أمنية".

07:40 am

جيش الاحتلال: نشنّ هجمات متزامنة على طهران وبيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشنّ ضربات "دقيقة" متزامنة على إيران وحزب الله

6:59 AM
واشنطن تعلن تدمير منشآت قيادة وتحكم للحرس الثوري

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قواتها دمرت منشآت قيادة وتحكم للحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت القيادة الأميركية عن تدمير قدرات دفاع جوي ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومطارات عسكرية خلال عمليات متواصلة في إيران.

6:57 AM
ترامب: ستعرفون قريباً ردنا على مهاجمة السفارة بالرياض

في أول تعليق له على الهجمات الإيرانية التي استهدفت السفارة الأميركية في الرياض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث لشبكة نيوزنيشن "ستعرفون قريبا ردنا". كما أشار ترامب خلال اللقاء إلى أنه من غير المرجح نشر قوات برية في إيران.

التفاصيل عبر الرابط:
ترامب: لدينا إمدادات ذخائر لا محدودة تقريباً لاستخدامها ضد إيران

03:52 am

فرانس برس

نتنياهو: البرنامج النووي الإيراني كان سيصبح بمنأى عن الهجوم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة فوكس نيوز إن إيران تبني مواقع نووية جديدة كانت ستصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر، ما حتّم توجيه ضربات عاجلة ضدها. وصرح نتنياهو لشبكة فوكس نيوز "لقد بدأوا ببناء مواقع جديدة وأماكن جديدة ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برامجهم الصاروخية الباليستية وبرامجهم لصنع قنبلة ذرية، محصنة في غضون أشهر". وأضاف "لو لم يُتخذ أي إجراء الآن، فلن يكون بالإمكان اتخاذ أي إجراء في المستقبل".
03:44 am

فرانس برس

سماع دوي انفجارات جديدة في الرياض

أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن مراسلها وسكان بسماع دوي انفجارات جديدة في الرياض.

3:42 AM
هجوم بمسيّرتين يستهدف السفارة الأميركية في الرياض

نقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الجيش السعودي قوله إن هجوماً بمسيّرتين استهدف السفارة الأميركية لدى الرياض وتسبب بحريق محدود.

3:40 AM
سفارة واشنطن بالرياض توصي الأميركيين بالاحتماء

دعت السفارة الأميركية في الرياض الأميركيين في السعودية بالاحتماء في أماكنهم "فورا"، بعد انفجار في السفارة.

2:07 AM
حريق في السفارة الأميركية في الرياض بعد انفجار

أفاد مصدران لوكالة رويترز بوقوع حريق في السفارة الأميركية في الرياض بعد انفجار.

02:03 am

إسقاط صاروخين باليستيين في قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا مناطق في الدولة.

12:51 am

الأناضول

مقتل 6 جنود أميركيين وإصابة 18 منذ بدء الحرب

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء الاثنين، مقتل ستة جنود وإصابة 18 آخرين "بجروح خطيرة" خلال الحرب على إيران.

12:50 am

انفجارات في سماء الدوحة

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع أصوات انفجارات في سماء الدوحة.

12:49 am

دوي انفجارات في إسرائيل

سمعت أصوات انفجارات وصفارات إنذار بلا توقف في منطقة حيفا والجليل، بعد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران ولبنان.

12:46 am

رويترز

جيش الاحتلال يعلن تدمير التلفزيون الإيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر مقر التلفزيون الإيراني في طهران خلال غارات عنيفة استهدفت عدة نقاط في العاصمة الإيرانية بالتزامن مع إعلان الاحتلال بدء موجة جديدة من الهجمات.

12:16 AM
أبرز تطورات أمس الاثنين

  • الخارجية الأميركية تحث الأميركيين على مغادرة 12 دولة

  • روبيو: نرغب في أن يُطيح الشعب بنظام إيران لكن هذا ليس هدفاً

  • فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أميركية في مطار بغداد

  • الجيش الأميركي يعلن ارتفاع قتلاه إلى 6 منذ بدء الحرب

  • مصدر قبرصي: طائرات مسيرة من لبنان استهدفت قاعدة بريطانية

  • العراق ينفي صدور أوامر بتحريك أو سحب قوات من غرب البلاد

  • السفارة الأميركية في الأردن تخلي مقرها مؤقتاً

  •  قائد بالحرس الثوري الإيراني: سنحرق أي سفينة تحاول عبور هرمز

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مقار للاستخبارات العسكرية

  • الجيش الإيراني يعلن إسقاط 7 طائرات مسيّرة

  • الحرس الثوري الإيراني: أشعلنا النيران في ناقلة وقود
الحرب في المنطقة | قصف عنيف يهزّ طهران ودول الخليج تصدّ صواريخ إيران

