الحرب في المنطقة | استئناف المفاوضات الأحد على وقع خلافات مستمرة

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن "مصدر مطّلع"، أن الجانبين الأميركي والإيراني لم يتوصلا إلى تفاهم بشأن نقاط الخلاف في المفاوضات التي تستضيفها باكستان، مضيفا أنهما يعملان حالياً على صياغة نصّ جديد، وأن "المطالب المفرطة من الجانب الأميركي ما تزال حتى هذه اللحظة تشكّل عقبة جدية أمام التوصل إلى نتيجة". وتابع المصدر أنه "بناءً على مقترح من الجانب الباكستاني وموافقة الطرفين، ستُستأنف جولة جديدة من المفاوضات يوم الأحد".
وفي قلب هذه المفاوضات، يبرز ملف لبنان كعقبة مركزية أمام أي اتفاق محتمل، في ظل تمسك طهران بإدراجه ضمن أي تفاهم، مقابل رفض أميركي مستمر لذلك، رغم تذكير الوسيط الباكستاني بأن الهدنة المؤقتة شملت لبنان صراحة. وبالتوازي، تصعّد إسرائيل مواقفها، إذ أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو سعيه إلى "اتفاق سلام حقيقي" مع لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله، في وقت تشير تقارير إسرائيلية إلى استعداد تل أبيب لاستئناف الحرب على إيران في حال فشل المفاوضات، ما يعكس ترابط المسارات الإقليمية وتداخلها.
وعلى الصعيد الميداني، تتصاعد التوترات في الخليج مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء عمليات "تطهير" مضيق هرمز، مقابل نفي إيراني لعبور مدمرات أميركية، في حين كشفت تقارير أميركية عن معلومات استخباراتية تفيد بإرسال الصين صواريخ محمولة إلى إيران خلال الأسابيع الماضية. وبين هذه التطورات، تتأرجح المفاوضات بين تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى حل، وتحذيرات من انهيارها، وسط استمرار تبادل الرسائل والجهود المكثفة في اللحظات الأخيرة لتفادي العودة إلى التصعيد العسكري.
