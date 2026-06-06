الحرب في المنطقة | احتكاك بحري بين واشنطن وطهران يظلل مسار التفاوض

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طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
06 يونيو 2026
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تتسارع التطورات بين الولايات المتحدة وإيران على المستويات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، في مشهد يعكس استمرار سياسة الضغوط المتبادلة رغم المساعي الرامية إلى التوصل لتفاهمات أوسع بين الجانبين. وبين العقوبات الجديدة والتحركات العسكرية والتجاذبات المرتبطة بالملف النووي، تبدو العلاقات الأميركية الإيرانية أمام مرحلة دقيقة تتداخل فيها الحسابات الأمنية مع المفاوضات السياسية.

وفي أحدث هذه التطورات، أعلن الجيش الأميركي اعتراض ناقلة النفط "إم تي دافينا" في المحيط الهندي، وهي سفينة خاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2024 بتهمة نقل النفط الخام الإيراني إلى الصين. وأكدت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أن العملية تأتي ضمن جهود مراقبة واعتراض الشبكات التي تقدم دعماً مادياً لإيران.

وفي المقابل، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن حربية أميركية قبالة سواحلها الجنوبية، مشيرة إلى استخدام طائرات مسيّرة وصواريخ كروز مضادة للسفن، ما أدى إلى تراجع مدمرتين أميركيتين. إلا أن القيادة المركزية الأميركية سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن القوات الإيرانية لم تستهدف أي سفن أميركية وأن مثل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

سياسياً، ربط محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن بموافقة الإدارة الأميركية على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تقدر بنحو 24 مليار دولار، في مؤشر على استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين رغم الاتصالات الجارية.

وفي الملف النووي، كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد مشروع قرار لإدانة إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، على خلفية استمرار الخلافات بشأن التعاون مع الوكالة الدولية والوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وحذرت أطراف دبلوماسية من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على أجواء المفاوضات الجارية بين الجانبين.

اقتصادياً، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة تضم أفراداً وكيانات وناقلات متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني وإعادة تصديره على أنه قادم من سلطنة عمان إلى أسواق جنوب وشرق آسيا. وشملت العقوبات 12 كياناً وعدداً من الناقلات البحرية، في إطار سياسة الضغط الاقتصادي المستمرة التي تنتهجها واشنطن تجاه طهران.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه مسار التفاهمات الأميركية الإيرانية، في وقت تتداخل فيه الملفات العسكرية والنووية والاقتصادية، ما يجعل مستقبل العلاقة بين الطرفين رهناً بقدرتهما على تجاوز نقاط الخلاف الأساسية والتوصل إلى تفاهمات تضمن خفض التوتر في المنطقة.

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:04 am

رويترز

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رويترز
بوتين: نسعى لاستقرار أسواق النفط وسط الحرب بين إيران وأميركا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن بلاده تسعى إلى الحفاظ على أسعار نفط متوازنة ومستقرة في الأسواق العالمية في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف بوتين، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي سنوي في روسيا، أن انخفاض إمدادات النفط يثير القلق، مشيراً إلى أن روسيا تعمل ضمن إطار تحالف "أوبك+" للمساهمة في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

01:03 am

فرانس برس

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فرانس برس
صحافي أميركي محتجز في إيران يطالب بتدخل واشنطن

أطلق الصحافي الإيراني الأميركي رضا ولي زاده نداءً إلى الولايات المتحدة من داخل سجن إوين في طهران، داعياً إلى التوصل لاتفاق مع السلطات الإيرانية يضمن حصوله ومحتجزين أميركيين آخرين على الرعاية الطبية اللازمة.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" تسجيلاً صوتياً لولي زاده قال فيه إن المحتجزين يواجهون ضغوطاً جسدية ونفسية ويُحرمون من الرعاية الطبية المناسبة، مشيراً إلى وجود ثلاثة أميركيين آخرين في السجن يعانون من مشكلات صحية مختلفة.

وأوضحت الشبكة أن التسجيل ربما أُتيح بعد بدء إيران إعادة خدمات الإنترنت تدريجياً في أواخر أيار/مايو، عقب انقطاع استمر نحو ثلاثة أشهر.

01:02 am

رويترز

avata
رويترز
واشنطن تمنح لاعبي منتخب إيران تأشيرات دخول قبل المونديال

قال مسؤول في البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن لاعبي المنتخب الإيراني المشاركين في كأس العالم 2026 حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل عشرة أيام من مباراتهم الأولى في البطولة المقررة في لوس أنجليس.

وأوضح المسؤول أن التأشيرات مُنحت خلال الليل، بعدما كان سفير إيران لدى المكسيك أبو الفضل بسنديده قد صرح، أمس الخميس، بأن لاعبي المنتخب لم يكونوا قد حصلوا عليها بعد. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

01:00 am

رويترز

avata
رويترز
وزير الطاقة الأميركي:خفض أسعار الوقود يتطلب اتفاقاً مع إيران

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

12:57 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
وكالة إيرانية تنفي وقوع انفجار في جزيرة خارج

نفت وكالة "مهر" الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن سماع دوي انفجار وتفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة خارج الإيرانية. وأكدت الوكالة أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

12:46 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
أبرز الأحداث يوم الجمعة | 6 يونيو 2026:
  • "أكسيوس": ويتكوف وكوشنر يلتقيان بخبراء نوويين في ولاية تنيسي
  • لاعبو إيران يحصلون على تأشيرات دخول الولايات المتحدة
  • "سي أن أن": إسرائيل نشرت سراً وحدات نخبة في أذربيجان
  • ألمانيا تحذر من السفر إلى البحرين والكويت
  • إيران تحدّد 5 شروط لإتمام مذكرة التفاهم مع واشنطن
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