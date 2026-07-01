الحرب في المنطقة | اجتماع في الدوحة لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
01 يوليو 2026
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تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة، وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد والخلافات بين واشنطن وطهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 17 يونيو/حزيران الماضي. وبينما كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أنه سيجري بحث تنفيذ بنود المذكرة مع الجانب القطري في الدوحة اليوم، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، إن "الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم". وأضاف قاليباف، الذي يترأس كذلك البرلمان الإيراني، أن طهران لن تشارك في مفاوضات أخرى لحين تلبية الشروط الواردة في المذكرة.

وقبل ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الثلاثاء، عدم وجود أي خطط لعقد اجتماعات مع الجانب الأميركي في الدوحة. وصرح بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، بأنه لم تكن هناك أي خطط للقاء مسؤولين أميركيين في أي مستوى خلال هذا الأسبوع، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي التراجع عنه. وأوضح أن الوفد الإيراني سيجري في الدوحة اليوم مباحثات مع الجانب القطري تتعلق بتنفيذ بنود من مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

في المقابل، لا تزال تداعيات الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي، إذ أجرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، جولة في المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في جنوب لبنان. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، اطّلع نتنياهو وكاتس خلال الزيارة على عرض لمنظومات وذخائر وأسلحة جديدة مخصصة لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة، كما تلقّيا إحاطة حول عمليات جيش الاحتلال في المنطقة. وقال نتنياهو مخاطباً الجنود: "طالما أن حزب الله موجود هنا ويهددنا، فسنظل هنا"، مضيفاً أن التعليمات الصادرة للقوات تقضي بالتحرك فور رصد أي تهديد.

تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات المتعلقة بها يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:24 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
توضيح بشأن قطع مقابلة قاليباف مع التلفزيون الرسمي

أصدر المركز الإعلامي، التابع للبرلمان الإيراني، بياناً بشأن قيام هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بشكل مفاجئ بقطع المقابلة التلفزيونية لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء الثلاثاء، أوضح فيه أنه في إطار تنفيذ توجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بخصوص متابعة الشروط الإيرانية المحددة في تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، أجرى قاليباف، بصفته رئيساً للفرق المفاوض مقابلة توضيحية مع التلفزيون لتقديم تقرير للجمهور الإيراني.

وذكر البيان أن المقابلة سُلّمت للمؤسسة قبل أكثر من ساعتين من موعد بثها، إلا أن بثها توقف من منتصفها. وأشار المركز إلى أن المقابلة كانت مسجلة مسبقاً، وكان أقل ما يُتوقع من مسؤولي الإذاعة والتلفزيون هو التنسيق مع المركز الإعلامي للبرلمان في حال اتخاذ قرار بعدم بث جزء منها.

ولفت البيان إلى أن المواضيع التي تناولها قاليباف ولم تُبث شملت الرد على مزاعم تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواقع النووية الإيرانية، وتفاصيل متابعة الإفراج عن الأموال المجمدة، واعتماد 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في نص مذكرة التفاهم، إضافة إلى توضيح بشأن ما وصفه البيان بـ"أكاذيب" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشرح الرسالة "الاستراتيجية" للمرشد الأعلى بتاريخ 18 يونيو/حزيران بشأن المفاوضات.

12:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
رئيس الوزراء القطري يجتمع مع المبعوثين الأميركيين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في وقت متأخر الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقد اجتماعاً في الدوحة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 17 يونيو/حزيران، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.

11:15 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الثلاثاء
  • قاليباف: لن نشارك في أي مفاوضات قبل تلبية شروط مذكرة التفاهم
  • إيران تبحث في الدوحة غداً تنفيذ بنود مذكرة التفاهم
  • الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات
  • طهران: لن نلتقي الأميركيين في الدوحة
  • الأنصاري: ويتكوف وكوشنر في الدوحة للقاء الوسطاء فقط
  • بزشكيان: إيران ستلتزم بتعهّداتها إذا التزم الطرف الأميركي
  • طهران: مضيق هرمز لن يعود لسابق عهده
11:12 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف: لن نشارك بالمفاوضات ما لم تُنفذ مذكرة التفاهم

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، إن طهران لن تشارك في المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما لم تُنفذ أميركا تعهداتها بالكامل المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي أبرمتها معها في الـ17 من يونيو/حزيران الجاري بوساطة قطرية وباكستانية. وأوضح قاليباف، الذي يترأس كذلك وفد بلاده التفاوضي، أنه لا توجد حالياً أي مفاوضات، قائلاً إن الهجمات الأميركية خلال الليالي الأخيرة ضد إيران كانت انتهاكاً لتفاهم وقف إطلاق النار.

وفيما أكد أن إيران ردّت وسترد على أي اعتداء، أوضح قاليباف أن استهداف "القواعد الأميركية" في البحرين والكويت جاء رداً على خرق وقف إطلاق النار. ومع ذلك اعتبر أن تلك التطورات تظهر تمسك إيران بتنفيذ مذكرة التفاهم، وأن بلاده تواصل مسار الحوار، لكنها "مستعدة للحرب" إذا لم يلتزم الطرف الأميركي بتعهداته.

قاليباف خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران، 16 إبريل 2026 (Getty)
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قاليباف: لن نشارك بمفاوضات الاتفاق النهائي ما لم تُنفذ مذكرة التفاهم

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