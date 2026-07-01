الحرب في المنطقة | اجتماع في الدوحة لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم

أصدر المركز الإعلامي، التابع للبرلمان الإيراني، بياناً بشأن قيام هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بشكل مفاجئ بقطع المقابلة التلفزيونية لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء الثلاثاء، أوضح فيه أنه في إطار تنفيذ توجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بخصوص متابعة الشروط الإيرانية المحددة في تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، أجرى قاليباف، بصفته رئيساً للفرق المفاوض مقابلة توضيحية مع التلفزيون لتقديم تقرير للجمهور الإيراني.
وذكر البيان أن المقابلة سُلّمت للمؤسسة قبل أكثر من ساعتين من موعد بثها، إلا أن بثها توقف من منتصفها. وأشار المركز إلى أن المقابلة كانت مسجلة مسبقاً، وكان أقل ما يُتوقع من مسؤولي الإذاعة والتلفزيون هو التنسيق مع المركز الإعلامي للبرلمان في حال اتخاذ قرار بعدم بث جزء منها.
ولفت البيان إلى أن المواضيع التي تناولها قاليباف ولم تُبث شملت الرد على مزاعم تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواقع النووية الإيرانية، وتفاصيل متابعة الإفراج عن الأموال المجمدة، واعتماد 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في نص مذكرة التفاهم، إضافة إلى توضيح بشأن ما وصفه البيان بـ"أكاذيب" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشرح الرسالة "الاستراتيجية" للمرشد الأعلى بتاريخ 18 يونيو/حزيران بشأن المفاوضات.