الحرب في المنطقة | إيران تشترط لعبور هرمز وترامب يهدّد بضربات أشد

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
10 مارس 2026   |  آخر تحديث: 23:51 (توقيت القدس)
مجمع ذا بريكر السكني في المنامة البحرين 2/3/2026 (Getty)
(Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث توعّد الرئيس ترامب بضربات أكبر رغم إعلانه أن الحرب "انتهت إلى حد كبير"، بينما اشترطت إيران وقف العدوان لضمان عدم تكراره.
- عرض الرئيس الروسي بوتين مقترحات لتسوية سريعة، في حين عبّر ترامب عن عدم رضاه عن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران.
- تجددت الغارات العنيفة على مدن إيرانية، مع استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

بعد وقت وجيز من قوله إن الحرب "انتهت إلى حد كبير"، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوعّد إيران بضربات أكبر مع مواصلة الحرب إلى حين "سحقها". ومع ذلك، رجح ترامب أن تنتهي الحرب قريباً، لكنه استبعد أن يحدث ذلك هذا الأسبوع. وفي حين عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأميركي مقترحات لتسوية سريعة بشأن إيران خلال اتصال تطرق أيضاً إلى ملف أوكرانيا، اشترطت طهران وقف العدوان أولاً وضمان عدم تكراره. وبخصوص اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران، عبّر ترامب عن عدم رضاه عن الخطوة، لكنه رفض تحديد الخطوات التي قد تتخذها واشنطن رداً على ذلك.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين، أن أي دولة عربية أو أوروبية تقوم بطرد سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل من أراضيها ستحصل، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على الحرية الكاملة لعبور سفنها من مضيق هرمز، وفق التلفزيون الإيراني، مؤكداً أن نهاية الحرب ستحددها إيران، وذلك بعدما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الحرب "انتهت إلى حدّ كبير".

ميدانياً، تجددت الغارات العنيفة على مدن إيرانية عدة، خصوصاً طهران وأصفهان وتبريز، ما تسبّب بانفجارات قوية للغاية. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة غارات جديدة على إيران، بينما أعلن الجيش الأميركي عن قصف 5000 هدف منذ بدء الحرب. في المقابل، توعدت إيران باستخدام صواريخ أكثر تطوراً برؤوس حربية لا تقل عن طن واحد وبمدى ونطاق أوسع.

كما تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج؛ إذ قتلت امرأة وأصيب آخرون في العاصمة البحرينية المنامة، بعد اعتداء طاول مبنى سكنياً. بينما أعلنت السعودية عن تدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، إضافة إلى طائرتين مسيّرتين في شرق محافظة الخرج.

11:30 pm

رويترز

avata
رويترز
سقوط مسيرة بحقل مجنون النفطي جنوب العراق

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر أمنية، بسقوط مسيرة بحقل مجنون النفطي بجنوب العراق دون التسبب بأضرار أو إصابات.

11:24 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
عراقجي: قواتنا المسلحة تعاقب إسرائيل على عدوانها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد للعالم أن يرى كيف تعاقب القوات المسلحة الإيرانية القوية إسرائيل على عدوانها". وأضاف عراقجي أن التقارير الواردة من الميدان تتحدث عن "دمار واسع أحدثته الصواريخ الإيرانية، وقادة مذعورين، ومنظومات دفاع جوي في حالة فوضى"، مؤكداً أن العمليات الإيرانية ضد إسرائيل "ما زالت في بدايتها".

11:16 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال: بدأنا موجة جديدة من الهجمات على طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ موجة جديدة من الهجمات واسعة النطاق على طهران.

11:09 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الإمارات: نعترض رشقة صاروخية قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع رشقة من الصواريخ الباليستية القادمة من إيران.

10:30 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
روسيا: تضرر مبنى قنصليتنا في أصفهان جراء الهجمات على إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مبنى القنصلية العامة الروسية في مدينة أصفهان وسط إيران تعرض لأضرار نتيجة الهجمات التي استهدفت المنطقة المحيطة بها، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني. وأضافت زاخاروفا أن عدد المقرات الدبلوماسية الأجنبية التي تضررت خلال الهجمات على إيران آخذ في الازدياد. وأكدت المتحدثة أن موسكو تعتبر استهداف أو تضرر المقرات الدبلوماسية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

10:20 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي: الادعاء بأننا كنا نخطط لمهاجمة القوات الأميركية كاذب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن الادعاء بأن إيران كانت تعتزم مهاجمة الولايات المتحدة أو القوات الأميركية، سواء بشكل وقائي أو استباقي، هو "كذب محض وواضح". وأضاف أن الهدف من هذا الادعاء هو تبرير ما وصفه بـ"عملية خاطئة كبرى"، في إشارة إلى "عملية الغضب الملحمي" وفق التسمية الأميركية للحرب على إيران، والتي وصفها بأنها "مغامرة خطيرة". وقال إن إسرائيل خططت لها، بينما يتحمل كلفتها في النهاية "المواطنون العاديون في الولايات المتحدة".

09:12 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
جيش الاحتلال يكثف غاراته على إيران تحسباً لوقف ترامب الحرب

قال مصدر مطلع على تفاصيل الخطة الإسرائيلية في إيران لوكالة "رويترز" إن جيش الاحتلال يعمل على افتراض مفاده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يقرر إنهاء الحرب في أي لحظة. وأضاف أن "الجيش استغل هذه الفرصة لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر قبل أن تُغلق نافذة الضربات الإضافية". وتتقاطع هذه المعلومات مع ما أوردته القناة 12 العبرية، الأحد الماضي، حيث أكدت مصادر عسكرية أن جيش الاحتلال يحاول تدمير كل ما يمكن تدميره وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بسرعة، وسط توقعات بأن الإعلان عن نهاية الحرب قد يكون مفاجئاً من الطرف الأميركي.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط:

الدخان يتصاعد في طهران جراء غارات، 2 مارس 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

جيش الاحتلال يكثف غاراته على إيران تحسباً لوقف ترامب الحرب "فجأة"

09:11 pm

رويترز

avata
رويترز
وزير الحرب الأميركي يتوعد إيران: قد نشن اليوم أقوى هجماتنا

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، خلال إحاطة إعلامية مشتركة عقدها مع رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال دان كين، إن الحرب مع إيران مستمرة، موجهاً انتقادات إلى المسؤولين الإيرانيين الذين وصفهم بأنهم "يائسون ويتصرفون كالإرهابيين"، وزعم أن إيران "تطلق الصواريخ من المدارس والمستشفيات، وتتعمد استهداف المدنيين، لأنها تدرك أن جيشها يتعرض للاستنزاف والتدمير بصورة منهجية".

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 

هيجسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، 2 مارس 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

وزير الحرب الأميركي يتوعد إيران: قد نشن اليوم أقوى هجماتنا

9:09 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تهدد بالرد بالمثل إذا ضُربت بنيتها التحتية

حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور على "إكس"، من استهداف البنى التحتية الإيرانية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد "فوري ومتناسب". وقال في منشور على "إكس"، تعليقاً على تهديدات ترامب باحتمال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية: "ليعلم العدو أن كل عمل يقوم به سيقابَل بلا شك برد مناسب وسريع". وأضاف قاليباف أن إيران "تطبق اليوم قاعدة العين بالعين بلا مجاملة ولا استثناء"، مشيراً إلى أنه "إذا بدأوا باستهداف البنى التحتية، سنستهدف بنيتهم التحتية بلا شك".

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 

آثار هجوم على خزانات نفط شمال غرب طهران، 8 مارس 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

إيران تهدد بالرد بالمثل إذا ضُربت بنيتها التحتية وتعتقل "30 عميلاً"

08:20 pm

رويترز

avata
رويترز
رويترز: إصابة نحو 150 جندياً أميركياً منذ اندلاع الحرب

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين وصفتهما بأنهما "مطلعان"، بأن نحو 150 جندياً أميركياً أُصيبوا حتى الآن منذ اندلاع الحرب على إيران.

7:59 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تنفي عبور ناقلة نفط بمرافقة أميركية في مضيق هرمز

نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد علي نائيني، صحة ما أعلنته السلطات الأميركية بشأن عبور ناقلة نفط بمرافقة قواتها عبر مضيق هرمز. وقال نائيني، وفق التلفزيون الإيراني، إن "الادعاء بعبور ناقلة نفط تحت مرافقة الجيش الأميركي الإرهابي من مضيق هرمز هو كذب محض"، مؤكداً أن مثل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وأضاف أن "أي تحرك لأسطول أميركا وحلفائها سيقع ضمن نطاق صواريخنا وطائراتنا المسيّرة، وسيتم إيقافه"، مشدداً على أن "أياً من السفن الحربية الأميركية لم تجرؤ طوال فترة الحرب على الاقتراب حتى من بحر عُمان أو الخليج أو مضيق هرمز".

7:43 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
انفجارات في أصفهان وتفعيل الدفاعات الجوية في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم، بسماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان وسط البلاد. كما أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات في مناطق شمال شرقي طهران وشرقها، بالتزامن مع تفعيل المضادات الجوية الإيرانية.

7:15 PM

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الدوحة
قطر تعلن التصدي لـ5 صواريخ باليستية إيرانية دون خسائر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي لهجوم بخمسة صواريخ باليستية إيرانية اليوم، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر.

7:15 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تعلن مقتل أربعة دبلوماسيين في هجوم إسرائيلي على لبنان

أعلنت البعثة الإيرانية في رسالة إلى الأمم المتحدة مقتل أربعة دبلوماسيين إيرانيين في هجوم إسرائيلي وقع في لبنان يوم السبت الماضي.
 

6:05 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية في إسرائيل

أعلن الجيش الإيراني، في البيان رقم 21، استهداف قاعدة عسكرية في حيفا بطائرات مسيّرة انتحارية متنوعة، مشيراً إلى أنه استهدف أيضاً مركز استقبال معلومات أقمار "أوفيك". وأوضح البيان أن المركز العسكري في حيفا، الذي أصابته المسيّرات، يلعب دوراً محورياً في تصنيع الأسلحة العسكرية، ويُعد من المنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية في تعزيز القدرات القتالية الإسرائيلية. وأضاف أن مركز استقبال معلومات أقمار "أوفيك" يُعد من المراكز المهمة في جمع المعلومات العسكرية والاستخبارية، ويؤدي دوراً تنسيقياً في إدارة مهام الأقمار الصناعية الاستطلاعية الإسرائيلية.

6:03 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
تنغسيري: لن نسمح لسفن مرتبطة بالمعتدين بالمرور عبر مضيق هرمز

قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني عليرضا تنغسيري، في منشور على منصة "إكس"، إنه "لا يحق لأي سفينة لها صلة بالمعتدين المرور من مضيق هرمز". وأضاف بلهجة تحذيرية: "إذا كان لديكم شك في ذلك، فجربوا".

6:02 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 35 من "الوعد الصادق 4"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ الموجة الخامسة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق صواريخ استراتيجية من طراز "فتاح" و"عماد" و"خيبر" و"قدر" باتجاه أهداف في "تل أبيب" ومدينة بيت شيمش، إضافة إلى قواعد أميركية في المنطقة.

5:35 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
سقوط صاروخ إيراني في بيت شيمش غرب القدس 

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم، بسقوط صاروخ إيراني في مدينة بيت شيمش، غربي القدس، وذلك ضمن رشقة صاروخية أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل. من جانبه، أكد جهاز الإسعاف الإسرائيلي أنه لم يتلق حتى الآن أي بلاغات عن وقوع إصابات جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.

02:52 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
لاريجاني: مضيق هرمز إما أن يكون مضيق انفراج أو اختناق

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على "إكس" إن مضيق هرمز "إما أن يكون مضيق انفراج للجميع وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب".

02:42 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: نفذنا الموجة 34 ضد أهداف أميركية وإسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ الموجة 34 من الهجمات على القواعد ومراكز الإسناد الأميركية والإسرائيلية بصواريخ تزيد رؤوسها الحربية عن طن.

02:37 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
رصد إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل.

02:06 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
السيطرة على اليورانيوم الإيراني المخصب تتطلب قوة برية كبيرة

ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنّ استعادة مخزون إيران المتبقي من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يُعتقد أنه موجود في منشأة تخزين عميقة تحت الأرض، وهو هدف تناقشه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيتطلب عدداً كبيراً من القوات البرية الأميركية، يتجاوز نطاق العمليات الخاصة الصغيرة، وفق ما أكده سبعة مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأميركية، مطلعين على الخطط العسكرية.

التفاصيل عبر الرابط:

صور أقمار صناعية لدمار في منشأة أصفهان النووية في إيران، 22 يونيو 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

"سي أن أن": السيطرة على اليورانيوم الإيراني تتطلب قوة برية كبيرة

02:04 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
حرب إيران كلفت البنتاغون 5.6 مليارات دولار من الذخائر

قالت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، اليوم الثلاثاء، إنّ وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أهدرت ذخائر بقيمة 5.6 مليارات دولار خلال أول يومين من الهجوم العسكري على إيران. وأثار التقدير، الذي عُرض على الكونغرس، أمس الاثنين، تساؤلات جديدة حول تجاهل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاوف المشرعين من أنّ الحرب على إيران تُضعف جاهزية الجيش الأميركي بسرعة.

التفاصيل عبر الرابط:

عمليات من "جيرالد فورد" ضد إيران من موقع غير محدد 9/3/2026 (رويترز)
رصد
التحديثات الحية

حرب إيران كلفت البنتاغون 5.6 مليارات دولار من الذخائر خلال يومين

1:46 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
إصابة إسرائيليين أثناء توجههم للملاجئ

قال الإسعاف الإسرائيلي إنّ فرقه تعالج أشخاصاً جرحوا أثناء توجههم للملاجئ في الهجوم الصاروخي الأخير من إيران.

1:44 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأسفل

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنّ صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأسفل وصولاً للخضيرة بسبب صواريخ من إيران.

01:37 pm

رويترز

avata
رويترز
أبوظبي: حريق في إحدى المنشآت إثر استهداف بطائرات مسيّرة

أعلن المكتب الإعلامي للعاصمة الإمارتية أبوظبي عن حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي، ناجم عن استهداف بالطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن الواقعة لم تسفر عن إصابات حتّى الآن.

01:35 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو شمال إسرائيل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو المنطقة الشمالية.

01:30 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
دوي اعتراضات في سماء الدوحة

دوت انفجارات لاعتراضات صاروخية في سماء الدوحة، اليوم الثلاثاء فيما أعلنت وزارة الدفاع بأن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ. وحذّرت الداخلية القطرية من أن "مستوى التهديد الأمني مرتفع" ودعت السكان إلى التزام منازلهم، قبل أن تعلن لاحقاً عن زوال الخطر.

01:25 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
لاريجاني لترامب: انتبه لنفسك حتى لا يجري إقصاؤك

خاطب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعليق على تدوينة للأخير تتضمن تهديدات ضد بلاده، قائلاً: "انتبه لنفسك حتى لا يجري إقصاؤك"، وأضاف لاريجاني أن الشعب الإيراني "لن يخشى تهديداتك الفارغة".

01:04 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
سماع دوي انفجارات عنيفة شرقي طهران

سُمع دوي انفجارات عنيفة شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

12:52 pm

رويترز

avata
رويترز
سماع دوي قرب ناقلة بضائع شمال أبوظبي

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 36 ميلاً بحرياً إلى الشمال من العاصمة الإماراتية أبوظبي. وأوضحت أن ربان سفينة أفاد برؤية ارتطام وسماع دوي قوي بالقرب من ناقلة بضائع سائبة.

12:32 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنتهِ بعد وضرباتنا تضعف النظام

حذّر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أن الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"، مؤكداً أن الضربات المتواصلة "تضعف نظام الحُكم هناك". يأتي هذا في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن اعتقاده بأن الحرب ضد إيران "انتهت إلى حدّ كبير". ونقل مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عنه قوله خلال زيارة للمركز الوطني للصحة مساء الاثنين: "نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من نير الاستبداد، وفي النهاية يعود الأمر إليهم، لكن لا شك أنه من خلال الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن، نحن نكسر عظامهم، ولم ننتهِ بعد".

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو في القدس المحتلة، 27 يوليو 2025 (جيل كوهين ماغن/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

نتنياهو: الحرب على إيران لم تنتهِ بعد وضرباتنا تضعف النظام

12:25 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
الجيش الأميركي ينشر مشاهد لعملياته ضد إيران

نشر الجيش الأميركي مشاهد لضربات صاروخية وإقلاع مقاتلات حربية على متن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" من موقع غير محدد، وذلك ضمن الحرب مع إيران.

11:43 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
البحرية الباكستانية تواكب السفن التجارية بسبب الحرب

أطلقت البحرية الباكستانية عملية لمواجهة التهديدات متعددة الأبعاد التي تواجه الملاحة والتجارة البحرية، في ظل المخاوف بشأن إمدادات الوقود نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأعلن الجيش في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن سفن البحرية تواكب السفن التجارية لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة الوطنية وأمن خطوط الملاحة البحرية.

11:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
مستشارون لترامب ينصحونه بوضع خطة للانسحاب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركيّة إنّ بعضاً من مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب شجعوه في الأيام الأخيرة على وضع خطة لسحب الولايات المتحدة من الحرب على إيران. وجاء في تقرير للصحيفة اليوم: "بعض مستشاري ترامب أعربوا سرّاً عن مخاوفهم من أن يؤدي استمرار الحرب لفترة أطول إلى تراجع تأييده".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يسير باتجاه البيت الأبيض، 9 مارس 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

مستشارو ترامب يحثونه على البحث عن خطة خروج من الحرب

11:17 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
مقتل 206 من الأطفال والنساء منذ بدء الحرب

أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بمقتل 206 من الأطفال والنساء خلال الحرب حتّى اليوم.

10:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
مقتل عامل آخر عقب إطلاق صواريخ نحو وسط إسرائيل

أفاد مستشفى شيبا الإسرائيلي بمقتل عامل ثان متأثراً بجراح أصيب بها، عقب إطلاق صواريخ نحو وسط إسرائيل.

10:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
قاليباف: لا نسعى أبداً إلى وقف إطلاق النار

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "لا تسعى إلى وقف إطلاق النار"، مؤكداً ضرورة "الرد بقوة على المعتدي حتى يتعلم درساً يمنعه من التفكير في الاعتداء على إيران". وأضاف قاليباف أن إسرائيل "تعتمد في حياتها المخزية على استمرار دورة الحرب ثم وقف إطلاق النار ثم العودة إلى الحرب" بهدف تثبيت نفوذها، مشدداً على أن إيران "ستكسر هذه الدورة".

10:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
اعتراض صاروخين أطلقتهما إيران على تل أبيب

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه جرى اعتراض صاروخين أطلقتهما إيران على تل أبيب.

10:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب وصولاً لعسقلان

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وصولاً لعسقلان بعد إطلاق صواريخ من إيران.

10:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه وسط إسرائيل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو مناطق وسط إسرائيل.

9:38 AM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
المجلس الرئاسي يحمّل الحوثيين مسؤولية أي تصعيد يهدد اليمن

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، وحماية الجبهة الداخلية، محمّلاً جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، مسؤولية أي تصعيد يهدد أمن البلاد والمنطقة، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس، مساء الاثنين، في الرياض برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي.

التفاصيل عبر الرابط:

خلال اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، 9 مارس 2026 (فيسبوك)
أخبار
التحديثات الحية

مجلس القيادة الرئاسي يحمّل الحوثيين مسؤولية أي تصعيد يهدد أمن اليمن

09:37 am

صفاء الكبيسي

سيف الخزاعي
صفاء الكبيسي
صحافي عراقي
بغداد
العراق | قتلى من الفصائل بضربات والسوداني يؤكد حماية البعثات

سجلت الساعات الأخيرة في العراق تصعيداً لافتاً عبر سلسلة هجمات وضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للفصائل المسلحة في عدة محافظات من البلاد، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبينما أعلنت تنسيقية "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ عشرات العمليات داخل البلاد وخارجها، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لنظيره الأميركي ماركو روبيو، الالتزام بحماية البعثات والسفارات والقنصليات الممثلة على الأراضي العراقية.

التفاصيل عبر الرابط:

آثار هجوم للفصائل العراقية على سوران الكردية، 8 مارس 2026 (صافين حامد/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

العراق | قتلى من الفصائل بضربات جوية والسوداني يؤكد حماية البعثات

08:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
سقوط مسيّرة على موقع سكني في الزلفي السعودية

أعلن الدفاع المدني السعودي عن سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، نتج عنه أضرار مادية محدودة ولا إصابات.

08:29 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
الحرس الثوري: استهدفنا مقر الجيش الأميركي في قاعدة حرير

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الجيش الأميركي في قاعدة حرير في إقليم كردستان العراق، بخمسة صواريخ.

7:58 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
إسقاط الأنظمة في السياسة الأميركية... من نيكاراغوا إلى إيران

لم يكن ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز أخيراً عن تزويد الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) قوات كردية إيرانية متمركزة في العراق بأسلحة خفيفة، في إطار برنامج سرّي بدأ قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تحسباً للاستعانة بهم ضد النظام الإيراني، حدثاً استثنائياً في السياسة الأميركية، فقد دعمت واشنطن المعارضة في عدد من دول العالم بالأسلحة لتدبير انقلابات ضد أنظمة الحكم غير الموالية لها. وتبرز في السياق إحدى أخطر هذه المحاولات في ثمانينيات القرن الماضي، عبر دعم الولايات المتحدة جماعات كونترا المسلحة المعارضة في نيكاراغوا، بعد سقوط نظام سوموزا في عام 1979. وكانت إيران في قلب فضيحة كونترا، مع نقل أسلحة أميركية سرّاً إليها عبر طائرات إسرائيلية خلال الحرب ضد العراق بين عامي 1980 و1988، وذلك على الرغم من حالة العداء بين طهران وواشنطن، إثر سقوط نظام الشاه في عام 1979.

التفاصيل عبر الرابط:

طهران في 8 مارس 2026 (كاوه كاظمي/Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

إسقاط الأنظمة في السياسة الأميركية... من نيكاراغوا إلى إيران

7:57 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي: مستعدون لمواصلة الهجمات والمفاوضات لم تعد مطروحة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية "طالما كان ذلك ضرورياً"، مستبعداً إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران انتهت "إلى حدّ كبير". وقال عراقجي لقناة "بي بي إس نيوز" الأميركية "نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضرورياً، وكلما كان ذلك ضرورياً"، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران.

التفاصيل عبر الرابط:

عراقجي في مقابلة مع "بي بي إس" نيوز الأميركية، 10 مارس 2026 (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

عراقجي: مستعدون لمواصلة الهجمات والمفاوضات لم تعد مطروحة

 

06:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيّرات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران. وأكدت الوزارة، في بيان، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

04:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الكويت
الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات مسيّرة شمال البلاد وجنوبها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في الكويت العميد جدعان فاضل جدعان، فجر اليوم، عن إسقاط 6 طائرات مسيّرة شمال البلاد وجنوبها. وأوضح في بيان صحافي أن ذلك "يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة". ودعا الجميع إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

04:51 am

رويترز

avata
رويترز

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

03:20 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بغداد
فصائل عراقية: نفّذنا 37 عملية بعشرات المسيّرات والصواريخ

قالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، إنها نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 37 عملية استهدفت خلالها "قواعد العدو في العراق والمنطقة" باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ.

02:56 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: سنضرب إيران بقوة أكبر إذا أوقفت تدفق النفط بمضيق هرمز

حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر بكثير إذا أوقفت طهران تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "إذا قامت إيران بأي عمل يوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة الأميركية بقوة أكبر عشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن".

التفاصيل عبر الرابط:
أخبار
التحديثات الحية

ترامب محذراً إيران من وقف تدفق النفط عبر هرمز: سنضرب بعشرين ضعفاً

02:45 am

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري: إيران هي من ستحسم نهاية الحرب

ذكرت وسائل إعلام رسمية، نقلاً عن متحدث باسم الحرس الثوري، أن إيران هي التي "ستحسم نهاية الحرب"، وأنها لن تسمح بتصدير "لتر واحد من النفط" من المنطقة في حال استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية. جاء هذا التصريح عقب توقعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باحتمال انتهاء الحرب في المنطقة قريباً.

01:48 am

رويترز

avata
رويترز
مسيّرة تقصف جماعة إيرانية معارضة في كردستان العراق

أوردت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن جماعة إيرانية معارضة تعرّضت لهجوم بطائرة مسيّرة، شمال شرق أربيل، بإقليم كردستان العراق.

01:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرتين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقيةكما أعلنت عن تدمير طائرتين مسيّرتين شرق محافظة الخرج بعد اعتراضهما.

01:40 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الإمارات تعلن تعرّض قنصليتها في كردستان العراق للاستهداف

قالت الإمارات العربية المتحدة، فجر الثلاثاء، إن قنصليتها في كردستان العرق استُهدفت بهجوم بواسطة مسيّرة، ما أدى إلى أضرار دون تسجيل أي إصابات. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أن الهجوم "يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين". وشدّدت الوزارة على أن "استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية كافة".

ولم يشر البيان إلى النقطة التي أُطلقت منها المسيّرة، لكنه حضّ السلطات المحلية على "التحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان محاسبة المتسببين".

01:27 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
لندن
قتيلة و8 مصابين في المنامة جراء اعتداء إيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن مقتل امرأة بحرينية (29 عاماً)، وتسجيل 8 إصابات، جراء اعتداء إيراني على مبنى سكني في المنامة.

01:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
طهران وكرج وتبريز تتعرّض لهجمات مكثفة

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن طهران وعدداً من المدن الكبرى، من بينها كرج وتبريز، تعرضت لهجمات مكثفة نفذتها مقاتلات أميركية وإسرائيلية، وسط سماع دوي انفجارات قوية في مناطق مختلفة من العاصمة.

وبحسب شهود عيان لـ"فارس"، فإن شدة الانفجارات في طهران كانت كبيرة إلى حدّ أن المباني اهتزت كما لو كانت هزة أرضية، مع تحرك بعض الأجسام داخل المنازل. وأشارت إلى أن مناطق شمال طهران وشرقها، شهدت ضربات عنيفة. كما سُمعت أصوات انفجارات قوية في مناطق غرب العاصمة وجنوب غربها، من بينها بوستان ولايت وتشيتغر ومدينة ري جنوبي طهران.

01:17 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: الحرب انتهت إلى حد كبير

نقلت شبكة "سي بي إس" عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتقاده أن الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير. واعتبر ترامب أن "أميركا متقدمة بفارق كبير عن المدة الزمنية التي قدّرتها مبدئياً بشأن إيران، والتي تراوحت بين 4 و5 أسابيع". كما كشف ترامب عن تفكيره في شخص ما لخلافة علي خامنئي في منصب المرشد الأعلى لإيران من دون أن يدلي بتفاصيل.

التفاصيل عبر الرابط:
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: الحرب انتهت إلى حد كبير وندرس السيطرة على مضيق هرمز

1:13 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تشترط طرد سفيري أميركا وإسرائيل للعبور من مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين، أن أي دولة عربية أو أوروبية تقوم بطرد سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل من أراضيها ستحصل، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على الحرية الكاملة لعبور سفنها من مضيق هرمز، وفق التلفزيون الإيراني. 

التفاصيل عبر الرابط:
أخبار
التحديثات الحية

إيران تشترط للعبور من مضيق هرمز: نحن نحدد متى تنتهي الحرب

01:19 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الاثنين
  • قتيل ومصابون في المنامة جراء اعتداء إيراني
  • انفجارات عنيفة تهز المباني في طهران
  • ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريباً
  • اتصالات صينية روسية فرنسية مع إيران بشأن وقف الحرب
  • الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداءات صاروخية
  • الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيرات متجهة إلى حقل الشيبة
  • ترامب رداً على انتخاب ابن خامنئي مرشداً لإيران: لست راضياً
  • ماكرون: فرنسا تعد مهمة دفاعية لإعادة فتح مضيق هرمز
  • مقتل 2 من القوات المسلحة الإماراتية في تحطم طائرة هليكوبتر
  • تركيا ترسل 6 مقاتلات "إف-16" إلى شمال قبرص
  • البحرين تعلن إصابة مدنيين وتضرّر مبانٍ جراء هجوم بمسيّرات
  • قطر تواصل تحركاتها الدبلوماسية لمنع اتساع دائرة الصراع
01:31 am

رويترز

avata
رويترز
أستراليا سترسل صواريخ للإمارات وستنشر طائرة استطلاع بالمنطقة

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين إن بلاده سترسل طائرة استطلاع عسكرية إلى الشرق الأوسط استجابة لطلب من الإمارات وصواريخ جو-جو متوسطة المدى للمساعدة في حماية المدنيين.

وأضاف أن حكومته لن تنشر قوات أسترالية برية في إيران، وأن الدعم العسكري الأسترالي سيساعد دول الخليج على الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بالهجمات الإيرانية "غير المبررة".

وتابع قائلا لصحفيين "مشاركتنا دفاعية بحتة، وهي دفاع عن الأستراليين الموجودين في المنطقة، وكذلك دفاعاً عن أصدقائنا في الإمارات".

وأفاد بأن أستراليا ستنشر إحدى طائراتها من طراز (إي-7إيه ويدج تيل)، وهي طائرات إنذار مبكر وتحكم محمولة جواً من إنتاج شركة بوينغ، لمدة أربعة أسابيع مبدئياً لحماية المجال الجوي فوق دول الخليج.

وأضاف أن أستراليا ستزود الإمارات بصواريخ جو-جو متطورة متوسطة المدى.

دلالات
المساهمون
بيروت حمود
محمد البديوي
فخر العزب
نايف زيداني
صفاء الكبيسي
صابر غل عنبري
أنور الخطيب
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
ترامب خلال إشرافه على بدء الضربات على إيران، 28 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

واشنطن تتحفظ بشأن إمكانية تزويد روسيا إيران بمعلومات استخباراتية

قارب صغير يتجه نحو سفينة حاويات في مضيق هرمز. 25 يونيو 2025 (جوزيبي كاكاس/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

واشنطن تعلن تدمير 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام قرب مضيق هرمز

حاملة الطائرات الأميركية "جورج إتش دبليو بوش" في فيرجينيا، أكتوبر 2025 (سول لوب/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

هذه هي الأسلحة التي تستخدمها واشنطن في حربها على إيران