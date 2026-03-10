الحرب في المنطقة | إيران تشترط لعبور هرمز وترامب يهدّد بضربات أشد

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر أمنية، بسقوط مسيرة بحقل مجنون النفطي بجنوب العراق دون التسبب بأضرار أو إصابات.
بعد وقت وجيز من قوله إن الحرب "انتهت إلى حد كبير"، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوعّد إيران بضربات أكبر مع مواصلة الحرب إلى حين "سحقها". ومع ذلك، رجح ترامب أن تنتهي الحرب قريباً، لكنه استبعد أن يحدث ذلك هذا الأسبوع. وفي حين عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأميركي مقترحات لتسوية سريعة بشأن إيران خلال اتصال تطرق أيضاً إلى ملف أوكرانيا، اشترطت طهران وقف العدوان أولاً وضمان عدم تكراره. وبخصوص اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران، عبّر ترامب عن عدم رضاه عن الخطوة، لكنه رفض تحديد الخطوات التي قد تتخذها واشنطن رداً على ذلك.
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين، أن أي دولة عربية أو أوروبية تقوم بطرد سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل من أراضيها ستحصل، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على الحرية الكاملة لعبور سفنها من مضيق هرمز، وفق التلفزيون الإيراني، مؤكداً أن نهاية الحرب ستحددها إيران، وذلك بعدما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الحرب "انتهت إلى حدّ كبير".
ميدانياً، تجددت الغارات العنيفة على مدن إيرانية عدة، خصوصاً طهران وأصفهان وتبريز، ما تسبّب بانفجارات قوية للغاية. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة غارات جديدة على إيران، بينما أعلن الجيش الأميركي عن قصف 5000 هدف منذ بدء الحرب. في المقابل، توعدت إيران باستخدام صواريخ أكثر تطوراً برؤوس حربية لا تقل عن طن واحد وبمدى ونطاق أوسع.
كما تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج؛ إذ قتلت امرأة وأصيب آخرون في العاصمة البحرينية المنامة، بعد اعتداء طاول مبنى سكنياً. بينما أعلنت السعودية عن تدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، إضافة إلى طائرتين مسيّرتين في شرق محافظة الخرج.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مبنى القنصلية العامة الروسية في مدينة أصفهان وسط إيران تعرض لأضرار نتيجة الهجمات التي استهدفت المنطقة المحيطة بها، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني. وأضافت زاخاروفا أن عدد المقرات الدبلوماسية الأجنبية التي تضررت خلال الهجمات على إيران آخذ في الازدياد. وأكدت المتحدثة أن موسكو تعتبر استهداف أو تضرر المقرات الدبلوماسية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن الادعاء بأن إيران كانت تعتزم مهاجمة الولايات المتحدة أو القوات الأميركية، سواء بشكل وقائي أو استباقي، هو "كذب محض وواضح". وأضاف أن الهدف من هذا الادعاء هو تبرير ما وصفه بـ"عملية خاطئة كبرى"، في إشارة إلى "عملية الغضب الملحمي" وفق التسمية الأميركية للحرب على إيران، والتي وصفها بأنها "مغامرة خطيرة". وقال إن إسرائيل خططت لها، بينما يتحمل كلفتها في النهاية "المواطنون العاديون في الولايات المتحدة".
حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور على "إكس"، من استهداف البنى التحتية الإيرانية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد "فوري ومتناسب". وقال في منشور على "إكس"، تعليقاً على تهديدات ترامب باحتمال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية: "ليعلم العدو أن كل عمل يقوم به سيقابَل بلا شك برد مناسب وسريع". وأضاف قاليباف أن إيران "تطبق اليوم قاعدة العين بالعين بلا مجاملة ولا استثناء"، مشيراً إلى أنه "إذا بدأوا باستهداف البنى التحتية، سنستهدف بنيتهم التحتية بلا شك".
نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد علي نائيني، صحة ما أعلنته السلطات الأميركية بشأن عبور ناقلة نفط بمرافقة قواتها عبر مضيق هرمز. وقال نائيني، وفق التلفزيون الإيراني، إن "الادعاء بعبور ناقلة نفط تحت مرافقة الجيش الأميركي الإرهابي من مضيق هرمز هو كذب محض"، مؤكداً أن مثل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وأضاف أن "أي تحرك لأسطول أميركا وحلفائها سيقع ضمن نطاق صواريخنا وطائراتنا المسيّرة، وسيتم إيقافه"، مشدداً على أن "أياً من السفن الحربية الأميركية لم تجرؤ طوال فترة الحرب على الاقتراب حتى من بحر عُمان أو الخليج أو مضيق هرمز".
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم، بسماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان وسط البلاد. كما أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات في مناطق شمال شرقي طهران وشرقها، بالتزامن مع تفعيل المضادات الجوية الإيرانية.
أعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي لهجوم بخمسة صواريخ باليستية إيرانية اليوم، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر.
أعلنت البعثة الإيرانية في رسالة إلى الأمم المتحدة مقتل أربعة دبلوماسيين إيرانيين في هجوم إسرائيلي وقع في لبنان يوم السبت الماضي.
أعلن الجيش الإيراني، في البيان رقم 21، استهداف قاعدة عسكرية في حيفا بطائرات مسيّرة انتحارية متنوعة، مشيراً إلى أنه استهدف أيضاً مركز استقبال معلومات أقمار "أوفيك". وأوضح البيان أن المركز العسكري في حيفا، الذي أصابته المسيّرات، يلعب دوراً محورياً في تصنيع الأسلحة العسكرية، ويُعد من المنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية في تعزيز القدرات القتالية الإسرائيلية. وأضاف أن مركز استقبال معلومات أقمار "أوفيك" يُعد من المراكز المهمة في جمع المعلومات العسكرية والاستخبارية، ويؤدي دوراً تنسيقياً في إدارة مهام الأقمار الصناعية الاستطلاعية الإسرائيلية.
قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني عليرضا تنغسيري، في منشور على منصة "إكس"، إنه "لا يحق لأي سفينة لها صلة بالمعتدين المرور من مضيق هرمز". وأضاف بلهجة تحذيرية: "إذا كان لديكم شك في ذلك، فجربوا".
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ الموجة الخامسة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق صواريخ استراتيجية من طراز "فتاح" و"عماد" و"خيبر" و"قدر" باتجاه أهداف في "تل أبيب" ومدينة بيت شيمش، إضافة إلى قواعد أميركية في المنطقة.
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم، بسقوط صاروخ إيراني في مدينة بيت شيمش، غربي القدس، وذلك ضمن رشقة صاروخية أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل. من جانبه، أكد جهاز الإسعاف الإسرائيلي أنه لم يتلق حتى الآن أي بلاغات عن وقوع إصابات جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.
قال الإسعاف الإسرائيلي إنّ فرقه تعالج أشخاصاً جرحوا أثناء توجههم للملاجئ في الهجوم الصاروخي الأخير من إيران.
قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنّ صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأسفل وصولاً للخضيرة بسبب صواريخ من إيران.
حذّر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أن الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"، مؤكداً أن الضربات المتواصلة "تضعف نظام الحُكم هناك". يأتي هذا في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن اعتقاده بأن الحرب ضد إيران "انتهت إلى حدّ كبير". ونقل مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عنه قوله خلال زيارة للمركز الوطني للصحة مساء الاثنين: "نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من نير الاستبداد، وفي النهاية يعود الأمر إليهم، لكن لا شك أنه من خلال الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن، نحن نكسر عظامهم، ولم ننتهِ بعد".
أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، وحماية الجبهة الداخلية، محمّلاً جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، مسؤولية أي تصعيد يهدد أمن البلاد والمنطقة، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس، مساء الاثنين، في الرياض برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي.
لم يكن ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز أخيراً عن تزويد الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) قوات كردية إيرانية متمركزة في العراق بأسلحة خفيفة، في إطار برنامج سرّي بدأ قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تحسباً للاستعانة بهم ضد النظام الإيراني، حدثاً استثنائياً في السياسة الأميركية، فقد دعمت واشنطن المعارضة في عدد من دول العالم بالأسلحة لتدبير انقلابات ضد أنظمة الحكم غير الموالية لها. وتبرز في السياق إحدى أخطر هذه المحاولات في ثمانينيات القرن الماضي، عبر دعم الولايات المتحدة جماعات كونترا المسلحة المعارضة في نيكاراغوا، بعد سقوط نظام سوموزا في عام 1979. وكانت إيران في قلب فضيحة كونترا، مع نقل أسلحة أميركية سرّاً إليها عبر طائرات إسرائيلية خلال الحرب ضد العراق بين عامي 1980 و1988، وذلك على الرغم من حالة العداء بين طهران وواشنطن، إثر سقوط نظام الشاه في عام 1979.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية "طالما كان ذلك ضرورياً"، مستبعداً إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران انتهت "إلى حدّ كبير". وقال عراقجي لقناة "بي بي إس نيوز" الأميركية "نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضرورياً، وكلما كان ذلك ضرورياً"، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين، أن أي دولة عربية أو أوروبية تقوم بطرد سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل من أراضيها ستحصل، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على الحرية الكاملة لعبور سفنها من مضيق هرمز، وفق التلفزيون الإيراني.
