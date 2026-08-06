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الحرب في المنطقة | اتفاق وشيك بشأن هرمز وسط مخاوف من تصعيد

أخبار
طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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06 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 11:22 (توقيت القدس)
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بعد رفع العقوبات الأميركية عن طائرتين وثلاث شركات طيران مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومع إعلان طهران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عُمان بشأن آلية إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، أفادت وكالة أسوشييتد برس بأن الجانبين أنهيا إعداد مسودة الاتفاق، بانتظار المصادقة النهائية من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، فيما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله إن الوصول إلى خامنئي "صعب للغاية" حالياً. ويأتي هذا وسط مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة إذا فشلت المفاوضات. ورغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الاتفاق بات وشيكاً، فإن أي إعلان رسمي لم يصدر حتى الآن. ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مصادر أنّ الإعلان قد يتأجل إلى الجمعة، بينما قدّر مسؤول خليجي كبير فرص التوصل إليه يوم الجمعة بأنها "50% مقابل 50%". ويرتكز التفاهم على اتفاق مؤقت يعيد فتح مضيق هرمز بصيغة تمنح إيران نفوذاً أكبر على حركة الملاحة، مع مشاركة أميركية غير مباشرة عبر الوساطة العُمانية.

في الأثناء قال ترامب إنّ المحادثات مع طهران يبدو أنها "تسير على ما يرام"، مكرراً الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. وبدوره، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون "معقدة وشائكة، وستستغرق وقتاً"، مشيراً إلى أن "الإيرانيين أناس يصعب التعامل معهم للغاية، ولديهم نظام منقسم". في المقابل، أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم لا يعني إعادة فتح المضيق فوراً، بل يطرح نموذجاً جديداً لتنظيم الملاحة يختلف عن الآليات المعتمدة منذ ستة عقود. ونفى وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أن إيران تلقت رسائل أميركية بشأن العودة إلى التزامات مذكرة التفاهم، لكن قرار الانتقال إلى "المرحلة الثانية" لم يُتخذ بعد، لأنه مرتبط بتقييم جدية الولايات المتحدة. 

ورغم أجواء التفاؤل هذه بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن هرمز، ما يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات، نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر أنّ إيران حذرت دول الخليج من أن أي هجوم أميركي جديد على أراضيها سيؤدي إلى رد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة. وأفادت المصادر بأن التحذير جاء عبر سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى بعد أن هدد ترامب في 28 يوليو/ تموز بضرب شبكة الطاقة والبنية التحتية الإيرانية. 

كل التطورات المرتبطة بمفاوضات مضيق هرمز ومصير الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول:

11:17 am

الأناضول

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الأناضول
طهران تربط فتح مضيق هرمز بزوال "التهديد الأميركي"

قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي، إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى تنتهي التهديدات الموجهة إلى طهران. وفي تصريحات لـ"نادي الصحافيين الشباب" التابع للتلفزيون الإيراني، أوضح سعيدي أن المفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عُمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق.

وأكد سعيدي أن الاتفاق مع مسقط لا يعني فتح مضيق هرمز، قائلاً: "ستُناقش مسألة مضيق هرمز ويُتفاوض بشأنها عندما يتوقف الأميركيون عن تهديد البحر وحصاره، وعندما يغادرون المنطقة ويُعلن انتهاء الحرب. ولذلك، لا يوجد في هذه المرحلة سبب لفتح مضيق هرمز". وأضاف: "يجب أن تضع عُمان في اعتبارها أن إيران لن تسمح للأميركيين بالتدخل في مضيق هرمز أو الوجود فيه".

10:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
إسلام أباد تأمل في استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن

أبدت الخارجية الباكستانية أملها في أن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. وقال المتحدث باسم الوزارة طاهر أندرابي، في مؤتمر صحافي، إنّ سلطنة عُمان لعبت دوراً مهماً في حل قضية مضيق هرمز.

10:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
شريف يترأس وفداً باكستانياً إلى السعودية

في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، ومؤشرات قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الخميس، زيارة إلى السعودية تمتدّ 3 أيام، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضمّ قائد الجيش عاصم منير. وتأتي هذه الزيارة في وقت أبدت الخارجية الباكستانية أملها في أن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. وقال المتحدث باسم الوزارة طاهر أندرابي، في مؤتمر صحافي اليوم، إنّ سلطنة عُمان لعبت دوراً مهماً في حل قضية مضيق هرمز.

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شهباز شريف، الرياض، 28 أكتوبر 2025 (فايز نور الدين/فرانس برس)
أخبار
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شريف يترأس وفداً باكستانياً إلى السعودية مع قرب حل أزمة مضيق هرمز

09:49 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: نملك كمية هائلة من الذخائر

 

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخائر، ولا سيما أنواعاً محددة، وذلك بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست تحدث عن توبيخه وزير الحرب بيت هيغسيث، على خلفية النقص الحاد في مخزونات الذخائر. وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، اليوم الخميس، إنّ كميات كبيرة من الذخائر أيضاً تُصنّع وتُشحن إلى الولايات المتحدة بحسب الحاجة.

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ترامب يلقي خطاباً حول الاقتصاد في لاس فيغاس، 5 أغسطس 2026 (Getty)
أخبار
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ترامب يشيد بسير المفاوضات مع إيران: نملك كمية هائلة من الذخائر

07:32 am

محمد راجح

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محمد راجح
صنعاء
الحوثيون يواصلون الاعتداءات على السفن السعودية

واصلت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية الاعتداءات على سفن النفط السعودية حيث أكدت، أمس الأربعاء، استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر بصواريخ باليستية، جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استُهدِفَت، بحسب سريع، ثماني سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في الـ22 من يوليو/ تموز الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي مُنعَت وأُجبِرَت على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.

التفاصيل عبر الرابط:

سفن تجارية ترسو في ميناء الصليف على ساحل البحر الأحمر قبالة الحديدة، 12 مايو 2024 (محمد حمود/Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

الحوثيون يواصلون الاعتداءات على السفن السعودية

07:28 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
فانس: المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستستغرق وقتاً

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون "معقدة وشائكة، وستستغرق وقتاً"، مشيراً إلى أن "الإيرانيين أناس يصعب التعامل معهم للغاية، ولديهم نظام منقسم".

وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "مهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأميركي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، سنصل إلى وضع كما ترون، أعتقد أن سعر النفط كان 79 دولاراً اليوم (الأربعاء)، ستنخفض فيه أسعار النفط وتبقى منخفضة، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وستكون الولايات المتحدة في موقف أقوى".

07:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب يوبخ هيغسيث بسبب أزمة الذخائر

كشف مسؤولان مطلعان لصحيفة واشنطن بوست أنّ حالة الإحباط التي يعيشها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جراء الحرب مع إيران بلغت ذروتها خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد الأسبوع الماضي، إذ وبّخ وزير الحرب بيت هيغسيث، وطالبه بتفسير أسباب عدم إبلاغه بحجم النقص الحاد في مخزونات الذخائر، وهو نقص بات يهدد بتقليص الخيارات العسكرية المتاحة للولايات المتحدة في مواجهة إيران. وبحسب الصحيفة، جرى هذا النقاش على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في كامب ديفيد يوم الجمعة، حيث واجه ترامب وزير حربه قائلاً إنه كان يعتقد أن أزمة الذخائر "قد حُلّت بالفعل".

وقال المصدران، اللذان تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتيهما خشية التعرض لإجراءات انتقامية، إن الرئيس عبّر بوضوح عن استيائه بعدما اكتشف أن الواقع يختلف عما كان يعتقد. وأوضح أحد المصدرين أن النقص في الذخائر، ولا سيما الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وصواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات الدفاع الجوي، كان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت ترامب، خلال الأيام الأخيرة، إلى التراجع عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الواسعة ضد إيران. وأشارت واشنطن بوست إلى أن هيغسيث حمّل نائبه، ستيفن فاينبرغ، مسؤولية أزمة الذخائر، متهماً إياه بعدم إطلاعه على حجم النقص، وعدم ضمان إبلاغ الرئيس بصورة كاملة بتطورات الملف.

03:30 am

رويترز

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رويترز
ناقلة تبلّغ عن سماع دويّ انفجارين في مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من اليوم الخميس، بأن ناقلة أبلغت عن سماع دويّ انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير. وذكرت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو تسعة أميال بحرية جنوب شرق كمزار في عُمان، وأنه لم ترد تقارير عن أضرار بيئية.

12:38 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بزشكيان: العدو يسعى إلى زرع الفرقة والتواصل مع المرشد صعب

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، إن جميع جهود "العدو" خلال الفترة الماضية انصبت على تفكيك إيران وإثارة الفرقة بين مواطنيها، مؤكداً أن صمود البلاد حتى الآن تحقق بفضل جميع أبناء الشعب الإيراني، وليس فقط الذين كانوا في الشوارع دعماً للنظام منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي. وأضاف بزشكيان في مقابلة تلفزيونية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لأدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد أن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي "صعب للغاية" في الظروف الراهنة، واصفاً المرشد الراحل علي خامنئي بأنه "كان سنداً قوياً للحكومة".

التفاصيل عبر الرابط:

بزشكيان يلقي كلمة خلال فعالية في طهران، 24 فبراير 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

بزشكيان: العدو يسعى إلى زرع الفرقة.. والتواصل مع المرشد صعب للغاية

 

12:36 am

رويترز

avata
رويترز
رويترز: طهران تحذّر من أي هجوم جديد وواشنطن تبحث عن صورة نصر

نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر أن إيران حذرت دول الخليج من أن أي هجوم أميركي جديد على أراضيها سيؤدي إلى رد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة. وأفادت المصادر بأن التحذير جاء عبر سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب في 28 يوليو/ تموز بضرب شبكة الطاقة والبنية التحتية الإيرانية.

التفاصيل عبر الرابط:

عراقجي وقاليباف خلال مشاركتهما بمحادثات سويسرا، 21 يونيو 2026 (فرانس برس)
رصد
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"رويترز": إيران حذرت دول الخليج من الرد على أي هجوم أميركي جديد

 

12:30 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
تفاهم إيراني عُماني على إحداثيات مسار جديد في مضيق هرمز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأربعاء، إنّ بياناً مشتركاً بين إيران وسلطنة عُمان حول مسار ملاحي في مضيق هرمز في مرحلة الصياغة النهائية، موضحاً في بيان، أنّ البلدين بوصفهما دولتين ساحليتين (مشاطئتين) لمضيق هرمز، أجرتا مفاوضات خلال الشهرين الماضيَين بهدف تحديد مسار آمن لمرور السفن التجارية في المضيق. وأضاف أنّ مختلف الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية والبيئية خضعت للدراسة في الجهات المختصة في إيران.

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أخبار
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تفاهم إيراني عُماني على إحداثيات مسار جديد في مضيق هرمز

 

12:20 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الأربعاء
  • اتفاق عمان وإيران بشأن هرمز في مراحله النهائية
  • سنتكوم: غيّرنا مسار 48 سفينة تجارية
  • الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بإيران
  • الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر
  • ترامب: إيران ستُضرب بشدة إذا لم يُفتح مضيق هرمز قريباً
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