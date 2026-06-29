الحرب في المنطقة | اتفاق على وقف التصعيد واجتماع إيراني عماني حول هرمز

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طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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29 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 12:28 (توقيت القدس)
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تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة، وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد في مضيق هرمز، بعد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة في المضيق، وعقد اجتماع بين الجانبين يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة، وذلك بعد تصريحات إيرانية حول وقف المفاوضات التي كانت مقررة الأحد.

في المقابل، لا تزال تداعيات الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي، إذ أفاد موقع "والاه" العبري بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب تحسباً لاحتمال تعرض العمق الإسرائيلي لهجوم إيراني، على خلفية الاتفاق الذي تقول تل أبيب إن هدفه النهائي يتمثل في نزع سلاح حزب الله.

وعلى خط موازٍ، تكثفت الاتصالات العربية بشأن التطورات الأخيرة، إذ أكدت اتصالات منفصلة بين وزراء خارجية عرب أهمية تنفيذ اتفاق واشنطن وطهران، وضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، في ظل مساعٍ إقليمية لاحتواء التصعيد وتثبيت التفاهمات المرتبطة بلبنان والمنطقة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الأوضاع في المنطقة والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

12:06 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية إلى طريق الإفراج

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، أنه سيتم الإفراج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الموارد الإيرانية الموجودة في قطر، مع استمرار الجهود لاستعادة المبلغ المتبقي.

وقال بزشكيان إن الإفراج عن هذه الأموال يأتي في إطار التفاهمات الأخيرة، مؤكداً أن حكومته تواصل متابعة استعادة بقية الموارد الإيرانية.

11:22 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
طهران تعلن ترتيبات تشييع خامنئي

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال جلسة الحكومة التي ترأسها أمس الأحد، وصول وفود ومسؤولين أجانب ابتداءً من يوم الجمعة المقبل للمشاركة في مراسم الوداع وتشييع جثمان المرشد الأعلى آية الله خامنئي.

وقال عارف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن مراسم الوداع والتشييع التي ستقام في الأيام المقبلة "ربما تكون أهم حدث في القرن الحادي والعشرين"، مضيفاً أن الشعب هو "المضيف الأساسي لهذه المراسم"، وأن شعار "كل بيت موكب" تحقق، إلى جانب حضور المؤسسات الحكومية والعامة والمنظمات غير الحكومية.

وأشار عارف إلى أنه جرى اتخاذ احتياطات وتدابير خاصة لمنع الازدحام والضغط الجماهيري من التسبب في أي حادث، مؤكداً أن المراسم ستقام في أجواء مهيبة، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمن. وأضاف أن ضيوفاً من مختلف الدول سيصلون إلى البلاد اعتباراً من يوم الجمعة المقبل للمشاركة في المراسم، لافتاً إلى إنجاز التخطيط اللازم لاستقبالهم، وترتيب حضورهم في مراسم التشييع، وعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولي البلاد.

9:34 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
أول اجتماع للجنة الإيرانية العمانية المعنية بمضيق هرمز

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز عُقد خلال زيارته إلى مسقط، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية العُماني.

وقال غريب آبادي، وفق وكالة "فارس" الإيرانية، إن الاجتماع استعرض القضايا الراهنة المرتبطة بمضيق هرمز، وتبادل وجهات النظر بشأن إدارة المضيق مستقبلاً في إطار البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد، إلى جانب مناقشة حقوق الدول المشاطئة.

9:04 AM
محادثات إيرانية أميركية غداً في الدوحة

أفاد مسؤول أميركي في وقت متأخر الأحد، بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض، وهما تخططان لعقد اجتماع واستئناف المحادثات بينهما. وقال المسؤول الأميركي في رسالة عبر البريد الإلكتروني، بحسب "فرانس برس"، إن "المحادثات الفنية من المقرر أن تستمر بشأن كافة مجالات مذكرة التفاهم"، مضيفاً "سيوقف الجانبان إطلاق النار في الوقت الحالي، وبإمكان السفن التحرك بحرية".

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عراقجي خلال مشاركته في محادثات سويسرا مع واشنطن، 21 يونيو 2026 (الأناضول)
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محادثات إيرانية أميركية في الدوحة خلال أيام

02:45 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول أميركي: يمكن للسفن عبور هرمز بحرية

قال مسؤول أميركي الأحد، إن الولايات المتحدة وإيران ستوقفان الضربات وستسمح للسفن بالإبحار بحرية، إذ من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. وأضاف حسبما نقلت عنه وكالة رويترز "من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. وسيوقف الطرفان الضربات مؤقتا وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية". 

11:38 PM
مسؤول أميركي: المحادثات مع إيران مستمرة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إن أياً من المحادثات مع إيران لم يلغ رغم الضربات الأخيرة، مؤكداً استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين عبر قنوات تهدف إلى تجنب التصعيد.

11:36 PM
لا تأكيد إيرانياً لاستئناف المحادثات مع واشنطن

لا تأكيد رسميا إيرانيا حتى الآن لاستئناف المحادثات مع واشنطن، رغم تقارير تحدثت عن اتفاق لعقد اجتماع بين الجانبين الثلاثاء المقبل في الدوحة.

11:36 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"أكسيوس": اتفاق أميركي إيراني على وقف الهجمات في هرمز

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة في مضيق هرمز، وعقد اجتماع بين الجانبين يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة.

11:28 PM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الأحد
  • اتصالات عربية مكثفة تؤكد أهمية تنفيذ اتفاق واشنطن وطهران
  • تقديرات إيرانية بمشاركة 20 مليون شخص في مراسم تشييع خامنئي
  • قاليباف يجري مباحثات هاتفية مع بري
  • مواجهات ليلية ثانية بين طهران وواشنطن تهدّد مذكرة التفاهم
  • "مجلس التعاون" يدين الاعتداءات الإيرانية على دول في الخليج
  • سفينة حاويات تابعة لشركة فرنسية تخرج من مضيق هرمز
11:24 am

رويترز

avata
رويترز
بزشكيان يدعو إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، إنه يتعين الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية الموجودة في قطر.

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صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
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