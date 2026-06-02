الحرب في المنطقة | إيران لم ترسل بعد ردها على مقترح اتفاق مع الولايات المتحدة

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
02 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 11:04 (توقيت القدس)
+ الخط -

قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء اليوم الثلاثاء، إن إيران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخاً عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما. وهددت طهران خلال الساعات الماضية بـ"فتح جبهات جديدة" ما لم تتوقف إسرائيل هجماتها العسكرية في لبنان. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنّ المحادثات مع إيران "مستمرة بوتيرة سريعة" وسط استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مذكرة التفاهم المطروحة. وقال الرئيس الأميركي إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، معتبراً أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم بعض العقبات التي ظهرت خلال الساعات الماضية. وفي مقابلة هاتفية مع كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن جوناثان كارل، أكد ترامب أن "الأمور تبدو جيدة، جيدة جداً".

وأضاف ترامب أن "خللاً صغيراً" طرأ خلال يوم الاثنين، لكنه تمكّن من احتوائه سريعاً. وأوضح الرئيس الأميركي أنّ هذا "الخلل" تمثل في استياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مضيفاً: "تحدثت إلى حزب الله وقلت: لا إطلاق للنار، وتحدثت إلى بنيامين نتنياهو وقلت: لا إطلاق للنار، فتوقف كل من الطرفين عن إطلاق النار على الآخر". وقبيل إعلان ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف الهجمات، حذر مسؤولون إيرانيون من تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ملمّحين إلى أن إيران قد تتدخل إلى جانب حزب الله في حال نفذ الاحتلال تهديداته بتوسيع الغارات وصولاً للضاحية الجنوبية في بيروت.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع بأن القوات المسلحة الإيرانية وجميع أطراف ما يعرف بمحور المقاومة عازمة على الرد على الجرائم الإسرائيلية في لبنان وغزة. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الفريق الإيراني المفاوض أوقف المحادثات وتبادل النصوص مع الولايات المتحدة عبر الوسيط، بسبب خرق وقف إطلاق النار بتصعيد العدوان على لبنان. كما شدد محسن رضائي، وهو قائد سابق للحرس الثوري ومستشار حاليا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي، على أن طهران لن تبقى مكتوفة اليدين إزاء التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم بأن "المسؤولين الإيرانيين والمفاوضين شددوا على الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية العدائية والوحشية للنظام الصهيوني في غزة ولبنان". وأضافت أنهم شددوا على "ضرورة انسحاب النظام بالكامل من الأراضي التي احتلها الصهاينة في لبنان، ولن تجرى مباحثات الى أن توافق إيران وجبهة المقاومة (في إشارة للفصائل الحليفة لطهران في المنطقة) على هذه المسألة".

وفيما لم يصدر تأكيد رسمي لهذه المعلومة، قال وزير الخارجية عباس عراقجي في منشور بالعربية على منصة إكس "وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعدّ، من دون أي لبس، وقفا شاملا لإطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان". وأضاف: "انتهاك هذا الوقف في أي من الجبهات يُعد انتهاكا له في جميع الجبهات. وتتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تبعات أي انتهاك للهدنة".

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

10:58 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني: لن نستسلم والحرب قادمة

أكد نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية، حمد جعفر أسدي، اليوم الثلاثاء، أن طهران لم تكشف بعد عن جميع أوراق القوة التي تمتلكها، مشيراً إلى وجود خيارات عديدة سيتم اللجوء إليها عند الضرورة. وقال أسدي، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلا لفرض الاستسلام الكامل، مشدداً على أن الشعب الإيراني لن يقبل بهذا المسار أبداً.

وأضاف نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" أنه في ظل عدم إمكانية خيار الاستسلام، فإن "الحرب قادمة"، موضحاً أن بلاده مستعدة لهذا الاحتمال ولا تخشى وقوع الحرب. كما أشار إلى أن إيران لا تشعر بـ"أي قلق" حتى في حال تدخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" في هذه المواجهة.

إلى ذلك، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية المحافظة اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر إيراني مقرب من الوفد المفاوض، قوله إن طهران مازالت تدرس النص النهائي لمذكرة التفاهم ولم ترسل ردها بعد. وأضاف المصدر أن سجل أميركا في نكث العهود و"تشاؤم تاريخي" لدى طهران منها "أديا إلى تشدد إيران"، مؤكدا أن طهران بالنظر إلى تجارب سابقة "تريد تحقيق منافع عملية".

10:32 am

رويترز

avata
رويترز
إيران لم ترسل بعد ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أميركا

 قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء اليوم الثلاثاء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخاً من عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما. وقال المصدر: "بالنظر للتجارب السابقة، تسعى إيران إلى تحقيق مكاسب ملموسة وحقيقية".

09:07 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
الخليج في مصيدة "اللاحسم"... استمرار التوترات يستنزف النفط

ما زالت موانئ إيران تحت الحصار البحري الأميركي، رغم إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفعه يوم 30 الشهر الماضي (مايو/أيار) والذي قدّم مؤشّراً أولياً على قرب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق إطار قد يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي تدريجيّاً، الأمر الذي انعكس في تراجع سريع لأسعار النفط، وسلط الضوء على الانعكاسات المحتملة لمثل هذا الاتفاق على اقتصادات دول مجلس التعاون، ولا سيما تداعياته طويلة الأمد على أسواق الطاقة والاستثمار في المنطقة.

التفاصيل عبر الرابط:

أزمة مضيق هرمز تتواصل رغم إعلان رفع الحصار عن موانئ إيران، 26 مارس 2026 (Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

الخليج في مصيدة "اللاحسم"... استمرار التوترات يستنزف النفط

09:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب يتوقع اتفاقاً لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، معتبراً أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم بعض العقبات التي ظهرت خلال الساعات الماضية. وفي مقابلة هاتفية مع كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن جوناثان كارل، أكد ترامب أن "الأمور تبدو جيدة، جيدة جداً".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، 27 مايو 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

ترامب يتوقع اتفاقاً لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الأسبوع المقبل

12:04 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مصر وباكستان تبحثان تطورات مسار المفاوضات

تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً يوم الاثنين من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حيث أكد الوزيران الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في التوصل لتفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة، وبما يحول دون اتساع دائرة الصراع وتفاقم تداعياته على دول وشعوب المنطقة. وقد أكد الوزيران مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعي البلدين للتوصل لتوافق بين الولايات المتحدة وإيران يراعي شواغل جميع الأطراف ويؤدي إلى إنهاء الحرب ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

11:21 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري الإيراني يستهدف سفينة بصاروخ كروز

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان قيام بحريته باستهداف سفينة msc.sariska الأميركية الإسرائيلية بصاروخ كروز رداً على استهداف سفينة "ليان ستار" الإيرانية في بحر عُمان من جانب الولايات المتحدة. وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها سترد بشكل حازم على أي اعتداء أميركي، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني.

11:19 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات الوضع في المنطقة أمس الاثنين
  • قائد "فيلق القدس" يهدد بتفعيل ساحات أخرى
  • دولة قطر تجدد دعمها الكامل لجهود التوصل لاتفاق شامل
  • طهران: نتبادل الرسائل مع واشنطن ونتفاوض في ظل سوء ظن شديد
  • عراقجي: وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات
  • إيران: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد
  • ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق
  • الجيش الكويتي يتصدى لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة
  • واشنطن تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيّرات في إيران
11:17 PM
تراجع الآمال بقرب انتهاء الحرب يهوي بالأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الاثنين تحت ضغط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتراجع الآمال في التوصل إلى حل قريب لإنهاء الحرب بصورة كاملة، وسط مخاوف متزايدة من تأثير الأزمة على أسواق النفط وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.

التفاصيل عبر الرابط:

متداولون أمام شاشات توضح مسار مؤشر داكس. فرانكفورت 9 مارس 2026 (Getty)
أسواق
التحديثات الحية

تراجع الآمال بقرب انتهاء الحرب في المنطقة يهوي بالأسهم الأوروبية

دلالات
المساهمون
كريم رمضان
صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
رويترز
العربي الجديد
المزيد في سياسة
أردوغان يصافح نجاد في طهران، 27 أكتوبر 2009 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

هايمان: أردوغان أفشل مخططا أميركيا إسرائيليا لتسليم نجاد حكم إيران

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن وسط غموض حول الهدنة

جنود الاحتلال في غزة، 6 يوليو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

الاحتلال يبحث معضلة غزة: استئناف الحرب أم خنقها اقتصادياً؟