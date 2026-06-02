قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء اليوم الثلاثاء، إن إيران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخاً عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما. وهددت طهران خلال الساعات الماضية بـ"فتح جبهات جديدة" ما لم تتوقف إسرائيل هجماتها العسكرية في لبنان. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنّ المحادثات مع إيران "مستمرة بوتيرة سريعة" وسط استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مذكرة التفاهم المطروحة. وقال الرئيس الأميركي إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، معتبراً أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم بعض العقبات التي ظهرت خلال الساعات الماضية. وفي مقابلة هاتفية مع كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن جوناثان كارل، أكد ترامب أن "الأمور تبدو جيدة، جيدة جداً".
وأضاف ترامب أن "خللاً صغيراً" طرأ خلال يوم الاثنين، لكنه تمكّن من احتوائه سريعاً. وأوضح الرئيس الأميركي أنّ هذا "الخلل" تمثل في استياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مضيفاً: "تحدثت إلى حزب الله وقلت: لا إطلاق للنار، وتحدثت إلى بنيامين نتنياهو وقلت: لا إطلاق للنار، فتوقف كل من الطرفين عن إطلاق النار على الآخر". وقبيل إعلان ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف الهجمات، حذر مسؤولون إيرانيون من تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ملمّحين إلى أن إيران قد تتدخل إلى جانب حزب الله في حال نفذ الاحتلال تهديداته بتوسيع الغارات وصولاً للضاحية الجنوبية في بيروت.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع بأن القوات المسلحة الإيرانية وجميع أطراف ما يعرف بمحور المقاومة عازمة على الرد على الجرائم الإسرائيلية في لبنان وغزة. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الفريق الإيراني المفاوض أوقف المحادثات وتبادل النصوص مع الولايات المتحدة عبر الوسيط، بسبب خرق وقف إطلاق النار بتصعيد العدوان على لبنان. كما شدد محسن رضائي، وهو قائد سابق للحرس الثوري ومستشار حاليا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي، على أن طهران لن تبقى مكتوفة اليدين إزاء التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم بأن "المسؤولين الإيرانيين والمفاوضين شددوا على الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية العدائية والوحشية للنظام الصهيوني في غزة ولبنان". وأضافت أنهم شددوا على "ضرورة انسحاب النظام بالكامل من الأراضي التي احتلها الصهاينة في لبنان، ولن تجرى مباحثات الى أن توافق إيران وجبهة المقاومة (في إشارة للفصائل الحليفة لطهران في المنطقة) على هذه المسألة".
وفيما لم يصدر تأكيد رسمي لهذه المعلومة، قال وزير الخارجية عباس عراقجي في منشور بالعربية على منصة إكس "وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعدّ، من دون أي لبس، وقفا شاملا لإطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان". وأضاف: "انتهاك هذا الوقف في أي من الجبهات يُعد انتهاكا له في جميع الجبهات. وتتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تبعات أي انتهاك للهدنة".
