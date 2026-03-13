الحرب في المنطقة | إيران تُصعد ونتنياهو يتراجع عن هدف إسقاط النظام

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
13 مارس 2026   |  آخر تحديث: 02:34 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع تصاعد القصف المتبادل واتساع رقعة المواجهة سياسياً وعسكرياً، في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية تطورات متسارعة عقب تعيين المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. وترافق ذلك مع تصعيد واضح في الخطاب الإيراني، في مقابل تصريحات إسرائيلية تعكس تحولات في أهداف الحرب، ما يشير إلى مرحلة أكثر تعقيداً في مسار الصراع وتداعياته الإقليمية.

وفي أول رسالة له بعد توليه منصبه، شدد خامنئي على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مغلقاً، داعياً إلى التحرك في مختلف "الميادين الرخوة للأعداء" والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة في المواجهة. كما أكد أن إيران تؤمن بالصداقة مع دول الجوار، لكنها ستواصل استهداف القواعد الأميركية باعتبارها منطلقاً للهجمات عليها، مشدداً على أن بلاده "مضطرة" للاستمرار في هذا المسار في ظل الحرب الدائرة.

في المقابل، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يستطيع الجزم بسقوط النظام الإيراني، مشيراً إلى أن إسقاطه ليس من أهداف الحرب، رغم أن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كانوا قد تحدثوا في بدايتها عن تغيير النظام في طهران. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى "تهيئة الظروف" التي تمكّن الشعب الإيراني من "نيل حريته"، مؤكداً في الوقت نفسه أن العمليات العسكرية مستمرة وأن إسرائيل حققت، بحسب قوله، "إنجازات كبيرة" قد تغيّر موازين القوى في المنطقة.

وتكشف المعطيات السياسية عن تباينات بين واشنطن وتل أبيب بشأن مسار الحرب وأهدافها، إذ نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي رفيع أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل مهلة أسبوع واحد فقط لإنهاء العمليات العسكرية. ويأتي ذلك في ظل مخاوف أميركية متزايدة من تداعيات الحرب على أسعار النفط والاقتصاد العالمي، في حين تشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نحو 3.2 ملايين شخص نزحوا داخل إيران منذ بدء الهجمات، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القتال.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

02:33 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
​​إسقاط مسيّرة إيرانية بريف القنيطرة

قالت مصادر محلية لـ "العربي الجديد" إن طائرة مسيّرة إيرانية سقطت فجر اليوم الجمعة، بعد أن اعترضتها طائرات حربية إسرائيلية بين مدينة السلام وقرية الحميدية، بالقرب من مبنى محافظة القنيطرة القديم في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سورية.
أخبار
التحديثات الحية

​​إسقاط مسيّرة إيرانية بريف القنيطرة وتحليق إسرائيلي جنوبي سورية

02:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل

دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل، تزامنا مع محاولات اعتراض دفعة من الصواريخ الإيرانية.

01:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
فايننشال تايمز: أميركا استهلكت مخزون سنوات من الذخائر

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن أميركا استهلكت مخزون سنوات من الذخائر منذ بداية الحرب على إيران. وأضافت " الاستنزاف السريع للمخزون يزيد الضغط على ترامب بشأن تكلفة الصراع". 

01:53 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
جيش الاحتلال: رصد إطلاق صواريخ من إيران صوب إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران صوب إسرائيل. 

12:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران: إسقاط طائرة أميركية غربي العراق ومقتل طاقمها

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، أن طائرة أميركية للتزود بالوقود أصيبت بصواريخ أطلقتها ما وصفها بـ"قوى المقاومة" في غرب العراق، ما أدى إلى سقوطها ومقتل جميع أفراد طاقمها، وفق قوله.

12:18 AM
الجيش الأميركي يعلن فقدان طائرة تزويد بالوقود فوق العراق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها على علم بفقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135، مشيرة إلى أن الحادث وقع في أجواء صديقة وليس نتيجة نيران. وأوضحت القيادة أن الحادث شمل طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق، فيما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام. وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

11:58 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
إصابة 6 جنود فرنسيين من جراء هجوم بمسيرات في كردستان العراق

أصيب ستة جنود فرنسيين، الخميس، في "هجوم بمسيّرات في منطقة أربيل" في كردستان العراق، وفق ما أفادت به هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية. وكان هؤلاء الجنود "يشاركون في تدريبات لمكافحة الإرهاب مع شركاء عراقيين"، بحسب هيئة الأركان العامة التي أشارت إلى أنه "تم نقلهم فوراً إلى أقرب مركز طبي".

11:40 PM
إيران تهدد بحرق نفط المنطقة إذا استُهدفت بنيتها التحتية

في تصعيد للتهديدات الإيرانية في ظل حديث أميركي عن احتمال استهداف البنى التحتية الإيرانية، توعدت العمليات الحربية الإيرانية، الخميس، بحرق منشآت النفط والغاز في المنطقة إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة أو الموانئ الإيرانية لأي هجوم.

التفاصيل عبر الرابط:

لا قانونية الهجمات الإيرانية
أخبار
التحديثات الحية

إيران تهدد بحرق نفط المنطقة وغازها إذا استهدفت بنيتها التحتية للطاقة

11:38 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تعلن حصاد هجماتها الخميس على أهداف إسرائيلية وأميركية

استعرض المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري، الخميس، حصاد عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد الأهداف الأميركية والإسرائيلية، قائلاً إن ما تشهده المنطقة من حالة عدم استقرار هو نتيجة "العدوان الظالم" على بلاده. 

التفاصيل عبر الرابط:

مسيّرة "شاهد 136" الإيرانية خلال عرض عسكري في طهران، 10 يناير 2025 (حسين بيريس/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

إيران تعلن حصاد هجماتها الخميس على أهداف إسرائيلية وأميركية

11:37 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني ليس من أهداف الحرب

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان النظام الإيراني سيسقط أم لا، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك مرتبط بالإيرانيين أنفسهم، وأن إسقاط النظام ليس من ضمن أهداف الحرب، بعد أن كان مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد تحدثوا في بداية الحرب عن أن الهدف هو تغيير النظام في إيران.

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو في القدس المحتلة، 28 يناير 2026 (عمير ليفي/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني ليس من أهداف الحرب

11:33 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري يعلن إطلاق الموجة 43 من عملية "الوعد الصادق 4"

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الثالثة والأربعين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا شديد العقاب". ووفق بيان للحرس الثوري، استهدفت الهجمات القاعدة الخامسة للبحرية الأميركية وقواعد أخرى للجيش الأميركي في المنطقة، إضافة إلى أهداف في قلب تل أبيب شمالي الأراضي المحتلة ومدينة إيلات، باستخدام صواريخ قال إنها "دقيقة وثقيلة" من طراز "خرمشهر" برأس حربي يزن طنين، وصواريخ "قدر" متعددة الرؤوس الحربية، وصواريخ "عماد" برأس حربي يزن طناً واحداً، وصواريخ "كاسر خيبر" برأس حربي يزن طناً واحداً، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية.

11:00 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الخميس
  • الحرس الثوري يهدد بضرب حقلي "ليفياثان" و"كاريش"
  • إيران تعلن إبقاء مضيق هرمز مغلقاً مع السماح بمرور بعض السفن
  • الحرس الثوري: استهدفنا مقر الأسطول الخامس الأميركي
  • لاريجاني لترامب: بدء الحرب سهل وإنهاؤها لا يتم عبر تغريدات
  • استهداف مطارات في الخليج مع استمرار الاعتداءات الإيرانية
  • مليشيا عراقية تتبنى قصف مواقع داخل الكويت بالمسيّرات
  • إنقاذ أكثر من 50 فرداً من طاقم ناقلتَي النفط قبالة العراق
  • الحرس الثوري: نفذنا هجمات ضد أهداف إسرائيلية وأميركية
دلالات
المساهمون
محمد كركص
صابر غل عنبري
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

​​إسقاط مسيّرة إيرانية بريف القنيطرة وتحليق إسرائيلي جنوبي سورية

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

طهران: تحطم طائرة تزويد بالوقود أميركية غربي العراق ومقتل طاقمها

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

لبنان | قصف متبادل ومباحثات إسرائيلية لعملية برية واسعة جنوباً