الحرب في المنطقة | إيران تهدد بفتح جبهات جديدة وسط استمرار المحادثات

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً يوم الاثنين من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حيث أكد الوزيران الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في التوصل لتفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة، وبما يحول دون اتساع دائرة الصراع وتفاقم تداعياته على دول وشعوب المنطقة.
وقد أكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعي البلدين للتوصل لتوافق بين الولايات المتحدة وإيران يراعي شواغل جميع الأطراف ويؤدى إلى إنهاء الحرب ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.