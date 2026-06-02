الحرب في المنطقة | إيران تهدد بفتح جبهات جديدة وسط استمرار المحادثات

طهران

العربي الجديد

لندن

العربي الجديد

التحديثات الحية
02 يونيو 2026
مازالت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف الحرب في المنطقة تراوح مكانها، فيما هددت طهران خلال الساعات الماضية بـ"فتح جبهات جديدة" ما لم تتوقف إسرائيل هجماتها العسكرية في لبنان.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين أنّ المحادثات مع إيران "مستمرة بوتيرة سريعة" وسط استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مذكرة التفاهم المطروحة. وقبيل إعلان ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف الهجمات، حذر مسؤولون إيرانيون من تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ملمّحين إلى أن إيران قد تتدخل إلى جانب حزب الله في حال نفذ الاحتلال تهديداته بتوسيع الغارات وصولاً للضاحية الجنوبية في بيروت.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع بأن القوات المسلحة الإيرانية وجميع أطراف ما يعرف بمحور المقاومة عازمة على الرد على الجرائم الإسرائيلية في لبنان وغزة. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الفريق الإيراني المفاوض أوقف المحادثات وتبادل النصوص مع الولايات المتحدة عبر الوسيط، بسبب خرق وقف إطلاق النار بتصعيد العدوان على لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الولايات المتحدة ارتكبت، منذ وقف إطلاق النار في الثامن من إبريل/نيسان الماضي، انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، من بينها اعتداءات مستمرة على الملاحة التجارية الإيرانية. وأضافت الخارجية أن إسرائيل ارتكبت أيضاً، عبر انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار، خروقات للسيادة الوطنية اللبنانية ووحدة أراضيها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدة آلاف، ونزوح مليوني شخص، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين. وأكدت أن انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة يعني انتهاكه على جميع الجبهات.

12:04 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
مصر وباكستان تبحثان تطورات مسار المفاوضات

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً يوم الاثنين من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حيث أكد الوزيران الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في التوصل لتفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة، وبما يحول دون اتساع دائرة الصراع وتفاقم تداعياته على دول وشعوب المنطقة.

وقد أكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعي البلدين للتوصل لتوافق بين الولايات المتحدة وإيران يراعي شواغل جميع الأطراف ويؤدى إلى إنهاء الحرب ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

11:21 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري الإيراني يستهدف سفينة بصاروخ كروز

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان قيام بحريته باستهداف سفينة msc.sariska"" الأميركية الإسرائيلية بصاروخ كروز رداً على استهداف سفينة "ليان ستار" الإيرانية في بحر عُمان من قبل الولايات المتحدة. وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها سترد بشكل حازم على أي اعتداء أميركي، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني.

11:19 pm

العربي الجديد

طهران
أبرز تطورات الوضع في المنطقة أمس الاثنين
  • قائد "فيلق القدس" يهدد بتفعيل ساحات أخرى
  • دولة قطر تجدد دعمها الكامل لجهود التوصل لاتفاق شامل
  • طهران: نتبادل الرسائل مع واشنطن ونتفاوض في ظل سوء ظن شديد
  • عراقجي: وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات
  • إيران: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد
  • ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق
  • الجيش الكويتي يتصدى لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة
  • واشنطن تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيّرات في إيران
11:17 PM
تراجع الآمال بقرب انتهاء الحرب يهوي بالأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الاثنين تحت ضغط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتراجع الآمال في التوصل إلى حل قريب لإنهاء الحرب بصورة كاملة، وسط مخاوف متزايدة من تأثير الأزمة على أسواق النفط وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.

رئيسة المكسيك تندّد بتدخل أميركي دون تحميل المسؤولية لترامب

قصف إسرائيلي يشعل حرائق بمحاصيل زراعية جنوب سورية

المعارضة الإسرائيلية بعد وقف ترامب قصف بيروت: نتنياهو دمية