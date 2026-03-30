الحرب في المنطقة | إيران تعلن مقتل قائد بحريتها وتهدد باستهداف قادة

طهران

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
العربي الجديد

30 مارس 2026   |  آخر تحديث: 17:05 (توقيت القدس)
تشهد المنطقة تصعيداً متسارعاً يضعها على حافة مواجهة أوسع، مع تداخل المسارات العسكرية والسياسية في آن واحد، وتزايد المؤشرات على أن الصراع لم يعد محصوراً في نطاق جغرافي ضيق. فبينما تتكثف التحركات الدبلوماسية في أكثر من عاصمة، تتواصل العمليات العسكرية بوتيرة عالية، في مشهد يعكس تعقيد الأزمة وتشابك أطرافها. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات غير المباشرة ومحاولات الوساطة، في وقت تتبادل فيه الأطراف رسائل متناقضة بين الدعوة إلى الحوار والتلويح بالتصعيد.

وكشف "مصدر إيراني مطلع" لـ"العربي الجديد" أنه لم يكن من المقرر أن تشارك طهران في مباحثات إسلام أباد، مؤكداً أنها "لا تنوي المشاركة في هذه المفاوضات مع الطرف الأميركي"، ومشيراً إلى أنها على تواصل مع بعض الدول المشاركة في تلك المفاوضات. 

في الميدان، تتصاعد حدة المواجهة مع استمرار الضربات المتبادلة واتساع دائرة الأهداف، لتشمل منشآت مدنية وتعليمية، ما يعمّق المخاوف من انزلاق الوضع نحو مرحلة أكثر خطورة. كما تترافق هذه التطورات مع تحركات عسكرية أميركية لافتة في المنطقة، وسط حديث عن خيارات تصعيدية قد تشمل أهدافاً استراتيجية داخل إيران، في مقابل تأكيدات إيرانية على الجهوزية لصد أي هجوم، بما في ذلك سيناريو التدخل البري. 

في موازاة ذلك، تتكثف التحركات السياسية في محاولة لاحتواء الأزمة، حيث برزت إسلام أباد كمحطة دبلوماسية جديدة عبر اجتماع إقليمي رباعي يبحث سبل خفض التصعيد. إلا أن هذه الجهود تصطدم بمواقف مشككة من طهران، التي تشكك في جدية الطروحات الأميركية، وتؤكد أن أولويتها تبقى في الميدان، فيما تواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري وطرح خيارات ضغط إضافية. 

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

5:00 PM
طهران: لم نجر مفاوضات مع واشنطن

أكّدت إيران اليوم الاثنين، أنّها لم تُجرِ أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، موضحةً أنّها تلقت فقط "رسائل عبر وسطاء تتضمّن رغبة أميركا في التفاوض". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ "الحديث الأميركي عن الدبلوماسية يجب أن يثير الحذر"، مشيراً إلى أنّ مواقف واشنطن "تتبدل وتتغير"، في حين أنّ موقف إيران "واضح منذ البداية" وأنّ المطالب التي نقلها الوسطاء "كانت مبالغاً فيها وغير منطقية".

بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران، 13 أكتوبر 2025 (Getty)
طهران: لم نجر مفاوضات مع واشنطن ونريد تنازلات لفتح مضيق هرمز

04:18 pm

طهران
الحرس الثوري يوجه رسائل إلى واشنطن وتل أبيب

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، اليوم الاثنين، مخاطباً الولايات المتحدة وإسرائيل: "تعودوا على النظام الجديد في المنطقة". وأضاف قاآني في منشور على "إكس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يحلم بتوسيع الحزام الأمني في المنطقة، إلا أن ما وصفه بـ"النيران الذكية والشجاعة" من قبل مقاتلي حزب الله في الشمال وأنصار الله في الجنوب، كشفت على حد قوله "الوعود الكاذبة" التي قدمها هذا الكيان للمستوطنين. وأشار إلى أن "أمنية قادة المقاومة الذين استشهدوا قد تحققت"، مضيفاً أن "غرفة حرب جبهة المقاومة واحدة".

02:36 pm

رويترز

ترامب يتوعد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "سيدمّر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارج "في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب حسبما نقلت عنه وكالة رويترز أن أميركا "تجري مناقشات جادة مع نظام جديد أكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران".

02:07 pm

العربي الجديد

عمّان
الأردن: اعتراض 5 صواريخ ومسيّرة خلال الساعات الماضية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، عن استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت مديرية الإعلام العسكري في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام، بأن سلاح الجو الملكي "اعترض الصواريخ الخمسة التي كانت منطلقة من إيران والمسيّرة، وقام بتدميرها".

من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 20 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات. وأشار الناطق الإعلامي إلى وقوع إصابة لسيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط المملكة، وقد غادرت المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

2:02 PM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري: تنفيذ الموجة الـ87 لا يزال مستمراً

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة السابعة والثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفاً "مراكز قيادة وسيطرة، وحظائر طائرات مسيّرة، ومستودعات تسليح"، إضافة إلى مواقع قال إنها تضم عسكريين وخبراء طيران من القوات الأميركية والإسرائيلية. وبحسب بيان العلاقات العامة للحرس الثوري، طاولت الضربات خمس قواعد أميركية في المنطقة، إلى جانب مواقع عسكرية في جنوب ووسط وشمال المناطق الفلسطينية، شملت خليج حيفا، وكريات شمونة، وتل أبيب، وبئر السبع، وديمونا، والخرج، والجفير، وفيكتوريا، ومواقع أخرى. وأوضح البيان أن العملية متعددة المراحل بدأت فجر أمس ولا تزال مستمرة.

01:57 pm

العربي الجديد

طهران
مقرّ "خاتم الأنبياء": إسرائيل من استهدفت محطة الكويت

قال المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء للعمليات الحربية الإيرانية، إن إسرائيل "هي التي استهدفت محطة" لتحلية المياه في الكويت، معتبراً أن "ذلك جرى بذريعة اتهام إيران" بذلك. وأضاف أن القواعد والقوات الأميركية ومصالحها في المنطقة، إضافة إلى البنى التحتية العسكرية والأمنية والاقتصادية الإسرائيلية، "ستظل ضمن أهداف إيران".

12:40 PM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مقر "خاتم الأنبياء": إيران من ستحدد نهاية الحرب

صرّح المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، بأن طهران "أكدت مراراً أنها لن تبدأ أي حرب، لكنها هي من ستحدد نهاية الحرب بعد أي عدوان تتعرض له". واعتبر ذو الفقاري أن "جرائم (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب وسياساته الخاطئة لم تؤدِّ إلا إلى القتل وانعدام الأمن عالمياً"، مشيراً إلى موجة احتجاجات مليونية ضده داخل الولايات المتحدة وفي مختلف دول العالم.

وأضاف أن "ديكتاتورية ترامب وحساباته الخاطئة النابعة من الأوهام والغرور، لم تسبب القلق للشعب الأميركي فحسب، بل خلقت تحديات أمنية لجميع الدول". وأكد المتحدث الإيراني أنه على الرغم من أن ترامب بدأ العدوان على إيران بالتعاون مع إسرائيل، إلا أنه "يدرك تماماً أنه الخاسر في هذه الحرب" أمام الشعب الإيراني، مضيفاً أن "هذا الإدراك هو ما دفع الرئيس الأميركي للتوسل بقادة الدول الأخرى للتدخل من أجل إنهاء الحرب".

12:22 PM

عدنان علي

عدنان علي مراسل "العربي الجديد" في سورية (العربي الجديد)
دمشق
الجيش السوري يعلن التصدي لمسيّرات عراقية ويتوعد بالرد

أعلن الجيش السوري تصدّيه لهجمات جديدة بالطائرات المسيّرة، فجر اليوم الاثنين، مصدرها الأراضي العراقية. وذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري أن وحدات من الجيش تصدّت لـ"هجوم واسع بعدد من الطائرات المسيّرة استهدف عدة قواعد قرب الحدود العراقية فجر اليوم". وقالت إن قوات الجيش تمكّنت من التصدي لأغلب المسيّرات وإسقاطها. وأضافت أن الجيش السوري يدرس خياراته وسيقوم "بالرد المناسب لتحييد أي خطر ومنع أي اعتداء على الأراضي السورية".

12:19 PM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
اعتقال 138 شخصاً في خوزستان

أعلن مركز الإعلام، التابع للشرطة الإيرانية، اليوم، أن استخباراتها في محافظة خوزستان اعتقلت خلال الساعات الـ72 الماضية 138 شخصاً في المحافظة بتهمة "الارتباط بوسائل إعلام معادية"، ولا سيما قناتي "إيران إنترنشنال" و"من وتو". ووفق البيان، فإن هؤلاء الأشخاص "كانوا يقومون، وفق تخطيط مسبق، بإجراء اتصالات هاتفية وتصوير مراكز حساسة عسكرية وأمنية، ومن ثم إرسال الصور والفيديوهات إلى القنوات المعادية".

11:44 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
إصابة مصنع البتروكيماويات في حيفا

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بإصابة مصانع البتروكيماويات في خليج حيفا بعد رشقة صاروخية من إيران ولبنان.

 

11:42 am

العربي الجديد

طهران
قتيلان وجرحى باستهداف مركز للأيتام غربي طهران

أعلنت سلطات محافظة البرز غربيّ طهران عن مقتل شخصين وجرح خمسة في هجوم على مركز لرعاية الأيتام في مدينة فرديس.

11:41 am

العربي الجديد

طهران
إيران تعلن استهداف محطات رادار للجيش الأميركي في الإمارات

أعلن الجيش الإيراني في البيان رقم 48 تنفيذ هجمات من الليلة الماضية وحتّى فجر اليوم الاثنين استهدفت محطات رادار للجيش الأميركي ومواقع تمركز قواته في الإمارات، قائلاً إنّ هذه المحطات "كانت تتولى مهمة كشف وتعقّب الصواريخ والطائرات المسيّرة القتالية".

10:51 AM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
اعتقالات في إيران بتهم "التجسس" و"التحريض على الاضطرابات"

أعلنت الجهات الأمنية الإيرانية استمرار الحملات الأمنية في البلاد خلال اليوم الأخير والساعات الماضية، ما أدى إلى اعتقالات جديدة بتهم تتعلق "بالتجسس، وحمل السلاح، والتعاون مع وسائل إعلام معارضة، ونشر الشائعات، والتحريض على الاضطرابات".

10:49 AM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران: إعدام شخصين بتهمة العمل المسلح

أعلن القضاء الإيراني عن تنفيذ حكم الإعدام، صباح اليوم الاثنين، بحق شخصين قال إنهما من عناصر منظمة "مجاهدي خلق" المحظورة، بعد صدور حكم بحقهما بتهمة ارتكاب أعمال مسلحة. وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية بأن المحكومَين هما أكبر دانشوركار ومحمد تقوي سنغ‌دهی، مشيرة إلى أن منظمة "مجاهدي خلق"، المصنفة داخل إيران على أنها "إرهابية"، كان لها "حضور ناشط" خلال الاضطرابات والأعمال التي شهدتها البلاد سابقاً، والتي قالت الوكالة إنها أسفرت عن أعمال شغب ومقتل عدد من المواطنين.

10:45 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري يؤكد مقتل قائد البحرية الإيرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل قائد بحريته الجنرال علي رضا تنغسيري، بعد إصابته بجروح بالغة.

10:18 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
إسرائيل تعلن استهداف "مواقع إضافية لإنتاج الأسلحة" في طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف "مواقع إضافية لإنتاج الأسلحة في طهران خلال الليل". وأضاف الجيش في بيان: "استهدفنا نحو 40 منشأة لإنتاج الأسلحة والبحث والتطوير في إيران خلال اليومين الماضيين".

08:43 am

العربي الجديد

حيفا
رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران

أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإنذار المبكر في النقب، عقب إطلاق صواريخ من إيران.

08:39 am

العربي الجديد

الدوحة
قطر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت

أدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات "الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكراً ومحطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت الشقيقة، وأدت إلى سقوط مصابين من منسوبي القوات المسلحة، وتعدّها انتهاكاً سافراً لسيادتها ومبادئ القانون الدولي".

وشدّدت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على الدول الشقيقة، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

08:37 am

العربي الجديد

السعودية: اعتراض وتدمير 5 مسيّرات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 5 مسيّرات خلال الساعات الماضية.

08:24 am

العربي الجديد

الكويت: أسقطنا مسيّرة و4 طائرات "درون"

قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي، جدعان فاضل: "أسقطنا مسيّرة و4 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي نتولى تأمينها"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

07:48 am

فرانس برس

خروج مجمع للماء الثقيل في إيران عن الخدمة إثر هجمات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجمع خنداب للماء الثقيل في إيران توقف عن العمل، بعدما استهدفته غارات إسرائيلية الأسبوع الماضي. وخلصت الوكالة، الأحد، بعد تحليل مستقل لصور من أقمار صناعية، إلى أن موقع خنداب (الاسم الجديد لمفاعل أراك) "تعرض لأضرار جسيمة ولم يعد يعمل"، مضيفة أن "المنشأة لا تحتوي على أي مواد نووية معلن عنها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، الجمعة، استهدافه مفاعل أراك للماء الثقيل في وسط إيران، مؤكداً أنه موقع "رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية".

07:44 am

العربي الجديد

حيفا
صفارات الإنذار تدوي في النقب وجنوب البحر الميت

تدوي صفارات الإنذار في النقب وجنوب البحر الميت، بعد رصد هجوم صاروخي إيراني.

07:37 am

العربي الجديد

حيفا
إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار منذ قليل في مناطق واسعة من النقب، بعد الرشقة الصاروخية السابقة.

06:46 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يرصد صواريخ من إيران نحو النقب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه منطقة النقب جنوب إسرائيل.

06:25 am

العربي الجديد

واشنطن
ترامب يدرس عملية برية للاستيلاء على 450 كلغ من اليورانيوم

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فجر اليوم الاثنين، عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تنفيذ عملية عسكرية لاستخراج ما يقارب 450 كيلوغراماً من اليورانيوم من إيران، في مهمة بالغة التعقيد والخطورة قد تستلزم بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لأيام أو أطول.

ترامب يدرس عملية برية في إيران للاستيلاء على 450 كلغ من اليورانيوم

6:23 AM

محمد البديوي

واشنطن
ترامب: لدينا عدة خيارات لكنني أفضل الاستيلاء على النفط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، عن رغبته في الاستيلاء على النفط الإيراني، مشيراً إلى إمكانية سيطرته على جزيرة خارج الإيرانية التي تعد مركزاً لتصدير النفط الإيراني، وذلك في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية التي تشنّها واشنطن على إيران، وإرسال واشنطن آلاف الجنود إلى المنطقة، وذلك تكراراً لما فعله في فنزويلا.

ترامب يتحدث في البيت الأبيض، 24 مارس 2026 (Getty)
ترامب: لدينا عدة خيارات بشأن إيران وأفضّل الاستيلاء على النفط

06:21 am

العربي الجديد

طهران
جيش الاحتلال يعلن استهداف بنى تحتية في طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يهاجم في هذه اللحظات بنى تحتية في العاصمة الإيرانية طهران.

04:40 am

العربي الجديد

طهران
دوي انفجارات في طهران ومدينة الري

أفادت وكالة "فارس" بسماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة الري جنوبها، دون تفاصيل إضافية.

04:40 am

رويترز

رويترز
ارتفاع خام برنت إلى 116.71 دولاراً للبرميل

ارتفع خام برنت إلى 116.71 دولاراً للبرميل، بعد تصريحات ترامب بشأن رغبته في الاستيلاء على نفط إيران.

02:50 am

العربي الجديد

مقتل عامل في هجوم إيراني على محطة كهرباء بالكويت

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية مقتل عامل أجنبي، جراء هجوم إيراني استهدف أحد أبنية محطات الكهرباء.

12:49 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
ترامب: نتخذ خطوات عملية للسيطرة على مضيق هرمز

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمقابلة خاصة مع القناة 14 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن خطوات في هذا الاتجاه "تجري بالفعل على الأرض".

12:48 AM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
هجوم يستهدف مجمع بتروكيماويات في تبريز شمال غربي إيران

أعلنت مديرية الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران أن إحدى وحدات مجمع البتروكيماويات في مدينة تبريز تعرضت لهجوم.

12:05 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
صفارات إنذار جنوبي البحر الميت

دوت صفارات الإنذار في مناطق جنوبي البحر الميت، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه منطقة النقب.

12:04 am

العربي الجديد

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الرياض
الدفاع السعودية: اعتراض صاروخ باتجاه المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية رصد وتدمير صاروخ أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، مؤكدة جاهزية أنظمة الدفاع للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أراضي المملكة.

12:04 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري: إسقاط 5 مسيّرات إسرائيلية جنوبي إيران

قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط خمس طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرميس" على سواحل الخليج جنوبي إيران.

11:59 pm

العربي الجديد

طهران
إيران تهدد باستهداف قادة أميركيين وإسرائيليين

توعد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" باستهداف مقرات القادة والمسؤولين السياسيين الأميركيين و"الصهيونيين" في المنطقة والأراضي المحتلة.

11:55 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأحد
  • الحرس الثوري يكشف تفاصيل إسقاط طائرة "أواكس" أميركية
  • انقطاع الكهرباء عن مناطق في طهران وكرج عقب دوي انفجارات
  • إيران توثق هجمات إسرائيلية على 20 جامعة ومركزاً علمياً
  • مقتل 6 إيرانيين في محافظة جيلان شمالي إيران
  • الجيش الإيراني: أسقطنا طائرة مسيرة من طراز MQ‑9
  • الجيش الإيراني: مستعدون للتصدي لأي هجوم بري
