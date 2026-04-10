نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه "لا صحة لخبر وصول فريق التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد".
رغم مضيّ يومين على التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية، فإن الموقف التفاوضي بشأن ما بعد وقف النار لا يزال غير واضح. وفي هذا السياق، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه "لا صحة لخبر وصول فريق التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد".
وقبل ذلك، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، الخميس، أن التجارب التفاوضية السابقة أظهرت ضرورة "عدم الثقة المطلقة بالعدو"، مشدداً على أن طهران لا تفصل بين المسارين العسكري والدبلوماسي في الدفاع عن حقوقها. وقال قالیباف، وفق ما أوردته وكالة "إيسنا" الإيرانية، إن هناك "ميداناً واحداً فقط هو ميدان الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني"، موضحاً أن تحقيق هذه الحقوق يمكن أن يتم "إما عبر المواجهة العسكرية أو من خلال المسار الدبلوماسي".
وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية "لم تنفذ أي إطلاق نحو أي من الدول حتى هذه اللحظة خلال فترة وقف إطلاق النار". وأوضح في بيان أن عدداً من وكالات الأنباء نشر خلال الساعات الماضية تقارير تتحدث عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت في بعض دول الضفة الجنوبية للخليج، نافيا ضلوع القوات المسلحة الإيرانية فيها.
في المقابل، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الجمعة، إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، بعدما وافقت طهران على إعادة فتح هذا الممر الحيوي كجزء من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقال ترامب على منصته تروث سوشال: "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!". وفي منشور ثان بعد دقائق، أضاف ترامب: "بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها".