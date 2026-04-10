الحرب في المنطقة | إيران تنفي وصول مفاوضيها إلى إسلام أباد وترامب يهدّد بشأن هرمز

لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
10 ابريل 2026
رغم مضيّ يومين على التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية، فإن الموقف التفاوضي بشأن ما بعد وقف النار لا يزال غير واضح. وفي هذا السياق، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه "لا صحة لخبر وصول فريق التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد".

وقبل ذلك، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، الخميس، أن التجارب التفاوضية السابقة أظهرت ضرورة "عدم الثقة المطلقة بالعدو"، مشدداً على أن طهران لا تفصل بين المسارين العسكري والدبلوماسي في الدفاع عن حقوقها. وقال قالیباف، وفق ما أوردته وكالة "إيسنا" الإيرانية، إن هناك "ميداناً واحداً فقط هو ميدان الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني"، موضحاً أن تحقيق هذه الحقوق يمكن أن يتم "إما عبر المواجهة العسكرية أو من خلال المسار الدبلوماسي".

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية "لم تنفذ أي إطلاق نحو أي من الدول حتى هذه اللحظة خلال فترة وقف إطلاق النار". وأوضح في بيان أن عدداً من وكالات الأنباء نشر خلال الساعات الماضية تقارير تتحدث عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت في بعض دول الضفة الجنوبية للخليج، نافيا ضلوع القوات المسلحة الإيرانية فيها.

في المقابل، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الجمعة، إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، بعدما وافقت طهران على إعادة فتح هذا الممر الحيوي كجزء من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقال ترامب على منصته تروث سوشال: "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!". وفي منشور ثان بعد دقائق، أضاف ترامب: "بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة مع إيران أولاً بأول..

01:44 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه "لا صحة لخبر وصول فريق التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد".

01:43 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الحرس الثوري ينفي شنّ هجمات بعد وقف النار

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية "لم تنفذ أي إطلاق نحو أي من الدول حتى هذه اللحظة خلال فترة وقف إطلاق النار". وأوضح في بيان أن عدداً من وكالات الأنباء نشر خلال الساعات الماضية تقارير تتحدث عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت في بعض دول الضفة الجنوبية للخليج، نافيا ضلوع القوات المسلحة الإيرانية فيها.

وتابع أنه "في حال صحت هذه التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام، فإنها بلا شك من فعل العدو الصهيوني أو الأميركي"، مؤكدا أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا استهدفت أي هدف فستعلن ذلك بكل شجاعة في بيان رسمي"، مشدداً على أن "أي عمل لا يرد في البيانات الرسمية الصادرة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا علاقة لنا به".

01:40 am

فرانس برس

فرانس برس
ترامب: إيران تقوم بعمل سيء في مضيق هرمز

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، بعدما وافقت طهران على إعادة فتح هذا الممر الحيوي كجزء من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقال ترامب، على منصته تروث سوشال: "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!". وفي منشور ثان بعد دقائق، أضاف: "بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها".

01:39 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
مقتل كمال خرازي

أعلن التلفزيون الإيراني عن مقتل رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي بعد إصابته الحرجة خلال الحرب.

1:26 AM
أبرز الأحداث الأربعاء | 9 إبريل 2026
  • نتنياهو: مستعدون للعودة إلى الحرب مع إيران
  • فانس: الأمر يعود لإيران إذا كانت تريد انهيار الهدنة
  • أول اتصال بين وزيري خارجية السعودية وإيران منذ بدء الحرب
  • طهران: كنا على أعتاب الرد على خرق وقف إطلاق النار
  • ناقلة نفط غير إيرانية عبرت مضيق هرمز
