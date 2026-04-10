الحرب في المنطقة | إيران تنفي شنّ هجمات على الخليج وترقب لمفاوضات إسلام أباد

لندن

العربي الجديد

10 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 12:16 (توقيت القدس)
رغم مضيّ يومين على التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية، لا يزال الموقف التفاوضي بشأن ما بعد وقف النار غير واضح. وفي هذا السياق، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه "لا صحة لخبر وصول فريق التفاوض الإيراني إلى إسلام أباد".

وقبل ذلك، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، الخميس، أن التجارب التفاوضية السابقة أظهرت ضرورة "عدم الثقة المطلقة بالعدو"، مشدداً على أن طهران لا تفصل بين المسارين العسكري والدبلوماسي في الدفاع عن حقوقها. وقال قالیباف، وفق ما أوردته وكالة "إيسنا" الإيرانية، إن هناك "ميداناً واحداً فقط هو ميدان الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني"، موضحاً أن تحقيق هذه الحقوق يمكن أن يتم "إما عبر المواجهة العسكرية وإما من خلال المسار الدبلوماسي".

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية "لم تنفذ أي إطلاق نحو أي من الدول حتى هذه اللحظة خلال فترة وقف إطلاق النار". وأوضح في بيان أن عدداً من وكالات الأنباء نشر خلال الساعات الماضية تقارير تتحدث عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت في بعض دول الضفة الجنوبية للخليج، نافياً ضلوع القوات المسلحة الإيرانية فيها.

في المقابل، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الجمعة، إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، بعدما وافقت طهران على إعادة فتح هذا الممر الحيوي بوصفه جزءاً من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقال ترامب على منصته تروث سوشال: "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوماً على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!". وفي منشور ثان بعد دقائق، أضاف ترامب: "بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة مع إيران أولاً بأول..

12:14 pm

رويترز

رويترز
"توتال إنرجي" الفرنسية تعلن إغلاق مصفاة ساتورب السعودية

قالت شركة توتال إنرجي الفرنسية للنفط اليوم الجمعة إن أحد خطوط المعالجة في مصفاة ساتورب في السعودية تعرض لأضرار بعد حدوث وقائع خلال ليل الثلاثاء-الأربعاء، مما دفع الشركة إلى إغلاق الوحدات كإجراء احترازي من أجل السلامة. وتوجد مصفاة ساتورب، التي تملكها الشركة الفرنسية بشكل مشترك مع أرامكو السعودية، في مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية. وقالت توتال إنرجيز إنها تجري تقييما لآثار الوقائع على عمليات المصفاة.

12:10 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مسؤول إيراني: سنفرض نظام سيطرة جديد على مضيق هرمز

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، إبراهيم عزيزي، اليوم الجمعة، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن بلاده ستفرض نظام سيطرة جديد على مضيق هرمز، مضيفا أنه بعد تحول ذلك إلى قانون في البرلمان سيخضع المضيق لـ"سيطرة شاملة" للقوات الإيرانية المسلحة. وأشار إلى أن حركة الملاحة حاليا تخضع أيضا لسيطرة هذه القوات.

12:08 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
حرس الحدود الإيراني: حدود البلاد تخضع لسيطرة كاملة

قال قائد حرس الحدود الإيراني، العميد علي أكبر جاويدان، اليوم الجمعة، إن حدود البلاد تخضع لسيطرة كاملة وتتمتع بمستوى عالٍ من الأمن، مؤكداً خلال تفقده وحدات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أن هذه الوحدات تواصل على مدار الساعة وبلا توقف العمل للحفاظ على الأمن وتعزيزه.

11:56 AM

صبغة الله صابر

صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
مفاوضات إسلام أباد | تشديد أمني وتعطيل الدراسة

وسط إجراءت أمنية مشددة، تنتظر إسلام أباد وصول الوفدين الأميركي والإيراني لعقد مفاوضات السلام المباشرة بين الطرفين غداً السبت في إسلام أباد بهدف التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب في المنطقة. وانتشرت الشرطة والقوات الخاصة في كل أنحاء إسلام أباد، كما أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى الأماكن الحساسة وإلى الحي الدبلوماسي بشكل كامل، علاوة على تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد في إسلام أباد، من أجل توفير الحماية اللازمة لعملية السلام التي تعقد غداً السبت. وتحاول الجهات الرسمية إخفاء المعلومات بشأن وصول الوفود لدواع أمنية.

انتشار أمني في إسلام أباد قبيل مفاوضات إيران وأميركا، 10 إبريل 2026 (Getty)
11:31 am

رويترز

رويترز
قرقاش: سنقرأ خريطة علاقاتنا الإقليمية والدولية بدقة

صرح أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات بأن بلاده ستقرأ خريطة علاقاتها الإقليمية والدولية بدقة، في أعقاب الحرب على إيران وتداعياتها. وقال قرقاش اليوم الجمعة "سنقرأ خريطة علاقاتنا الإقليمية والدولية بدقة ونحدد من يعول عليه"، مضيفاً "سيشمل ذلك هيكلة اقتصادية ومالية تعزز صلابة نموذجنا".

11:29 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ستارمر: خطاب ترامب حول إيران يتعارض مع القيم البريطانية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، الذي يهدد بتدمير إيران لا يتوافق مع القيم البريطانية وهو أحدث خلاف علني مع الرئيس الأميركي، وسط توتر العلاقات بين البلدين.

 وقال ستارمر في مقابلة مع قناة (آي.تي.في) التلفزيونية البريطانية عندما تم سؤاله بشأن منشور ترامب على موقع تروث سوشال يوم الثلاثاء الماضي، الذي حذر فيه طهران بالتوصل إلى اتفاق أو مواجهة عواقب وخيمة "دعوني أكون واضحاً حقاً بشأن ذلك. إنها ليست كلمات كنت سأستخدمها -واستخدمها في أي وقت- نظراً إلى أنني اتعامل مع ذلك طبقاً لقيمنا ومبادئنا البريطانية" بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة.

11:15 am

فرانس برس

فرانس برس
إسبانيا تدعو إيران إلى التفاوض بحسن نية

دعا وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إيران إلى التفاوض بحسن نية خلال المحادثات التي تستضيفها إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية.

10:31 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران تنعى كمال خرازي.. عقل السياسة الخارجية الإيرانية

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، وفاة رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، السياسي الإصلاحي كمال خرازي، متأثراً بجراحه، بعد هجوم استهدف منزله خلال الحرب. وفي رسالة نعي، وصف النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف الدبلوماسي الإيراني المخضرم بأنه "رمز للعقلانية الاستراتيجية والاقتدار الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً أن "استهداف هذه الشخصية البارزة دليل واضح على عجز الأعداء عن مواجهة التبيين الذكي لاستراتيجيات النظام في الساحة الدولية".

رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي 15 يوليو 2004 (Getty)
09:58 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
زامير: يمكننا العودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير باستئناف الحرب على إيران، قائلاً "نحن في حالة وقف إطلاق نار ويمكننا العودة إلى القتال في أي لحظة وبقوة شديدة جداً".

09:47 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
زيلينسكي: قواتنا أسقطت مسيرات شاهد خلال حرب إيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خبراء عسكريين أوكرانيين أسقطوا طائرات إيرانية مسيّرة في عدة دول في المنطقة. وخلال لقاء مع صحافيين، صرّح زيلينسكي بأن قواته درّبت "بعض الدول على كيفية التعامل مع أنظمة الاعتراض. هل دمّرناها؟ نعم، فعلنا. وهل فعلنا ذلك في دولة واحدة فقط؟ كلا، في عدة دول".

وأضاف الرئيس الأوكراني، في تصريحات حُظر نشرها قبل يوم الجمعة أن "الأمر لم يكن يتعلّق بمهمّة تدريبية أو مناورات، بل بدعم بناء نظام دفاع جوي حديث يمكنه العمل فعلياً. نعم، لقد كانوا يسقطون طائرات شاهد"، في إشارة إلى المسيّرات الإيرانية.

09:00 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
سماع دوي نيران دفاع جوي في أنحاء طهران

أفاد أشخاص في أنحاء العاصمة الإيرانية، طهران، وأجزاء أخرى من البلاد بسماع ما يبدو أنها نيران دفاع جوي وانفجارات لمرات عدة خلال الليل وحتى صباح اليوم الجمعة. ومع ذلك لم تعترف الحكومة الإيرانية بوقوع أي هجوم خلال تلك الفترة.

08:58 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
مصر تطالب بمراعاة الشواغل الأمنية للعرب بمحادثات باكستان

طالبت مصر، مساء الخميس، بألا تكون الدول العربية بمعزل عن أي ترتيبات في محادثات باكستان المرتقبة بين واشنطن وطهران، وأن تأخذ الشواغل الأمنية للعرب بعين الاعتبار. وأعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين في بغداد عن "الأمل في هذه الفترة في التئام المفاوضات في إسلام أباد وأن تسفر عن مخرجات محددة"، لافتاً إلى تواصل التنسيق المصري الباكستاني حول هذه المسألة.

وأضاف: "يجب ألا تكون الدول العربية بمعزل عن أي ترتيبات في محادثات باكستان، ولابد أن تأخذ الشواغل الأمنية لدول الخليج والأردن والعراق ومجمل الدول العربية بعين الاعتبار بخصوص أي ترتيبات بين الطرفين الإيراني والأميركي".

07:48 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
أستراليا تستبعد لعب دور عسكري هجومي في الحرب

رفض القائم بأعمال رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز دعوة رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت لسلاح الجو إلى القيام بدور هجومي في الحرب على إيران. وكتب أبوت في مقال رأي بصحيفة اليوم الجمعة أنه كان ينبغي لأستراليا أن تقدم الدعم للقوات الجوية الأميركية بما في ذلك الطائرات المقاتلة الأسترالية.

وقال مارلز الذي يشغل منصب وزير الدفاع والقائم بأعمال رئيس الوزراء بينما يوجد أنتوني ألبانيز في الخارج إن أستراليا أرسلت طائرة استطلاع إلى الإمارات العربية المتحدة لكنها "ليست جزءاً من هذا الصراع ضد إيران". وقال مارلز لهيئة الإذاعة الأسترالية "سنتصرف بما يحقق مصلحتنا الوطنية نحن نختلف باحترام مع موقف السيد أبوت". وانتقد ترامب أستراليا مراراً لعدم مساعدتها الولايات المتحدة منذ بدء الحرب، وتقول أستراليا إنها لم تتلق أي طلب للمساعدة.

07:22 am

العربي الجديد

إسلام أباد
تأشيرات عند الوصول للصحافيين لتغطية مفاوضات إسلام أباد

رحب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بجميع الوفود، بمن فيهم الصحافيون، من الدول المشاركة، الذين يسافرون لحضور محادثات إسلام أباد 2026، داعياً جميع شركات الطيران إلى السماح لهؤلاء الأفراد بالصعود إلى الطائرة من دون تأشيرة. وقال إن سلطات الهجرة في باكستان ستصدر التأشيرة لهم عند الوصول.

3:13 AM
ترامب وستارمر يتّفقان على وضع "خطة" لفتح هرمز

اتّفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، على وضع "خطة عمل" لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أعلن داونينغ ستريت. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنهما اتفقا خلال محادثة "على أننا الآن، وبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق على فتح المضيق، ندخل مرحلة جديدة في البحث عن حل". وأضاف أن "الزعيمين ناقشا الحاجة إلى خطة عمل لإعادة تشغيل حركة الملاحة في أسرع وقت ممكن"، واتفقا على التحدث مجدداً قريباً.

ووصل ستارمر إلى قطر الخميس، وهي المحطة الأخيرة في جولته الخليجية.

2:30 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مباحثات بين بزشكيان وأردوغان بشأن سبل إنهاء الحرب بشكل نهائي

 

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، مباحثات هاتفية بشأن آخر التطورات الناجمة عن الحرب في المنطقة، وإعلان وقف إطلاق النار، وسبل إنهاء الحرب بشكل نهائي وإرساء الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة.

وبحسب الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، شكر بزشكيان خلال الاتصال مساعي بعض الدول الصديقة والمجاورة لوقف العدوان على إيران، معرباً عن تقديره لمواقف تركيا في إدانة هذا العدوان، ولا سيما ما اعتبره "تضامناً ملحوظاً" من الشعب التركي مع الشعب الإيراني.

وأكد بزشكيان أنه رغم ما سماه "خيانة الولايات المتحدة للدبلوماسية" وشنها هجوماً على إيران خلال جولتين سابقتين من المفاوضات، فإن طهران "قبلت، انطلاقاً من مسؤوليتها، طلب الدول الصديقة والمجاورة بوقف الحرب وإقرار وقف إطلاق النار".

وشدد على ضرورة إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، معتبراً أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى إشعال التوتر في المنطقة، داعياً الدول الإسلامية إلى "التكاتف في مواجهة السياسات العدوانية التي ينتهجها هذا الكيان وتهديده لاستقرار المنطقة".

وأضاف أن المجتمع الدولي والدول الإسلامية مطالبون بممارسة الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الاعتداءات والجرائم ضد دول المنطقة، خصوصاً لبنان. كما أكد الرئيس الإيراني أن قبول بلاده وقف إطلاق النار يأتي في إطار الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع، مشيراً إلى أن استمرار هذا المسار مرتبط بالتزام الطرف الآخر بتعهداته.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاتصال عن ارتياحه لتوقف الحرب، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع الدول الصديقة في المنطقة لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي وإرساء أمن واستقرار دائمين في المنطقة.

وأدان أردوغان، وفق الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، التصرفات العدوانية لإسرائيل في لبنان، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مشدداً على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها واعتداءاتها ضد دول المنطقة، وضرورة الاستفادة إلى أقصى حد من قدرات المفاوضات الدولية، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بعرقلة مسار المفاوضات من خلال تصرفاتها.

01:44 am

العربي الجديد

طهران

01:43 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري ينفي شنّ هجمات بعد وقف النار

01:40 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب: إيران تقوم بعمل سيئ في مضيق هرمز

01:39 am

العربي الجديد

طهران
مقتل كمال خرازي

1:26 AM
أبرز الأحداث الخميس | 9 إبريل 2026
  • نتنياهو: مستعدون للعودة إلى الحرب مع إيران
  • فانس: الأمر يعود لإيران إذا كانت تريد انهيار الهدنة
  • أول اتصال بين وزيري خارجية السعودية وإيران منذ بدء الحرب
  • طهران: كنا على أعتاب الرد على خرق وقف إطلاق النار
  • ناقلة نفط غير إيرانية عبرت مضيق هرمز
