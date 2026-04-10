أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، مباحثات هاتفية بشأن آخر التطورات الناجمة عن الحرب في المنطقة، وإعلان وقف إطلاق النار، وسبل إنهاء الحرب بشكل نهائي وإرساء الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة.
وبحسب الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، شكر بزشكيان خلال الاتصال مساعي بعض الدول الصديقة والمجاورة لوقف العدوان على إيران، معرباً عن تقديره لمواقف تركيا في إدانة هذا العدوان، ولا سيما ما اعتبره "تضامناً ملحوظاً" من الشعب التركي مع الشعب الإيراني.
وأكد بزشكيان أنه رغم ما سماه "خيانة الولايات المتحدة للدبلوماسية" وشنها هجوماً على إيران خلال جولتين سابقتين من المفاوضات، فإن طهران "قبلت، انطلاقاً من مسؤوليتها، طلب الدول الصديقة والمجاورة بوقف الحرب وإقرار وقف إطلاق النار".
وشدد على ضرورة إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، معتبراً أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى إشعال التوتر في المنطقة، داعياً الدول الإسلامية إلى "التكاتف في مواجهة السياسات العدوانية التي ينتهجها هذا الكيان وتهديده لاستقرار المنطقة".
وأضاف أن المجتمع الدولي والدول الإسلامية مطالبون بممارسة الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الاعتداءات والجرائم ضد دول المنطقة، خصوصاً لبنان. كما أكد الرئيس الإيراني أن قبول بلاده وقف إطلاق النار يأتي في إطار الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع، مشيراً إلى أن استمرار هذا المسار مرتبط بالتزام الطرف الآخر بتعهداته.
من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاتصال عن ارتياحه لتوقف الحرب، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع الدول الصديقة في المنطقة لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي وإرساء أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأدان أردوغان، وفق الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، التصرفات العدوانية لإسرائيل في لبنان، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مشدداً على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها واعتداءاتها ضد دول المنطقة، وضرورة الاستفادة إلى أقصى حد من قدرات المفاوضات الدولية، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بعرقلة مسار المفاوضات من خلال تصرفاتها.