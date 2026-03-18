الحرب في المنطقة | إيران تنعى لاريجاني وسقوط قتيلين في تل أبيب

أخبار
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
18 مارس 2026   |  آخر تحديث: 04:56 (توقيت القدس)
أضرار عقب سقوط صاروخي إيراني وسط إسرائيل، 14 مارس 2026 (وحدة الإنقاذ الإسرائيلية)
+ الخط -

نعى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، رئيسه علي لاريجاني، معلناً "استشهاده برفقة نجله مرتضى، ومعاون الأمن في أمانة المجلس علي رضا بيات، وعدد من مرافقيه". وقال المجلس، في بيان، إن لاريجاني "أمضى عمره في سبيل رفعة إيران والثورة الإسلامية"، مؤكداً أنه واصل العمل حتى اللحظات الأخيرة من حياته، داعياً إلى وحدة الصف والتماسك في مواجهة "الأعداء". كما أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن "بالغ الحزن" لاستشهاد لاريجاني، واصفاً إياه بـ"الشخصية البارزة" التي قدّمت خدمات واسعة في مواقع مختلفة، من مجلس الشورى إلى منصبه الأخير أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي. وأكد بزشكيان أن لاريجاني كان "مثالاً للحكمة والبصيرة والإخلاص"، وأن فقدانه يمثل خسارة كبيرة، مشيراً إلى أن استشهاده يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل في المجالات الثقافية والسياسية والأمنية. كما حذّر من أن المسؤولين عن العملية "سيواجهون عواقبها"، مشيراً إلى أن لاريجاني عمل في مهامه الأخيرة على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوية العلاقات بين الدول الإسلامية.

ميدانيا، أطلقت إيران رشقتين صاروخيتين على مناطق في تل أبيب والقدس المحتلة ليل الثلاثاء- الأربعاء، ما أسفر مقتل إسرائيليين اثنين ودمار في عدة مواقع بينها محطة القطارات تل أبيب.

وفي سياق متصل بالحرب، رفضت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد ما جاء في رسالة الاستقالة التي تقدّم بها جو كينت، مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، والتي قال فيها إن "إيران لم تكن تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة، وإسرائيل هي من دفعتها إلى الحرب". وقالت غابارد إن الرئيس دونالد ترامب هو من اتخذ القرار بأن إيران تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة. وأضافت غابارد، في منشور على منصة "إكس"، أن ترامب بصفته القائد الأعلى "مسؤول عن تحديد ما إذا كان هناك تهديد وشيك أم لا". وكتبت: "إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية مسؤول عن المساعدة في تنسيق ودمج جميع المعلومات الاستخبارية لتزويد الرئيس والقائد الأعلى بأفضل المعلومات المتاحة لدعم قراراته". وتابعت: "بعد مراجعة دقيقة لجميع المعلومات المتاحة أمامه، خلص الرئيس ترامب إلى أن النظام الإسلامي في إيران يشكل تهديداً وشيكاً، واتخذ إجراءً بناءً على هذا الاستنتاج".

أما في ما يتعلق بمضيق هرمز، فقد أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور مقتضب على منصة "إكس"، أن مضيق هرمز "لن يعود إلى وضعه ما قبل الحرب". ولم يقدّم قاليباف تفاصيل إضافية بشأن ما تخطط له طهران في هذا السياق. يأتي ذلك في وقت انتقد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، معتبراً أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ترتكب "خطأً فادحاً" بعدم استجابتها لطلباته بالمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب: "أعتقد أن الناتو يرتكب خطأً غبياً جداً"، مضيفاً: "لطالما تساءلت عمّا إذا كان الناتو سيقف إلى جانبنا. كان هذا اختباراً مهماً، لأننا لا نحتاج إليهم، لكن كان ينبغي أن يكونوا معنا". وأعرب عن "خيبة أمله" من الحلف، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنفق "تريليونات الدولارات" عليه. وأضاف ترامب: "حصلنا على دعم كبير من دول الشرق الأوسط، دعم كبير، لكننا لم نحصل تقريباً على أي دعم من الناتو".

في غضون ذلك، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع سفاراتها وقنصلياتها حول العالم بإجراء مراجعة أمنية "فورية"، على خلفية "التطورات المستمرة في الشرق الأوسط واحتمال امتداد تداعياتها"، وفق برقية اطّلعت عليها شبكة "إن بي سي نيوز". وجاء القرار بتوجيه من وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإدارة جيسون إيفانز، وبتوقيع وزير الخارجية ماركو روبيو، بحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" أولاً. وشدّدت المذكرة الداخلية على ضرورة "اليقظة المستمرة"، موجّهة جميع البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم إلى "الانعقاد الفوري" ضمن ما يُعرف بـ"لجنة العمل الطارئ" (EAC)، لمراجعة الوضع الأمني ورفع تقاريرها إلى واشنطن. كما طلبت التوجيهات تأكيد انعقاد هذه اللجان، وضمان إبلاغ المواطنين الأميركيين، سواء الرسميين أو غير الرسميين، "حيثما كان ذلك مناسباً". في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلّق على الاتصالات الداخلية، مشيراً إلى أن السفارات الأميركية في المنطقة كانت تعقد بشكل دوري اجتماعات "لجان العمل الطارئ" حتى قبل بدء الهجوم الأميركي على إيران.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

04:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صاروخ على تل أبيب في الموجة الأخيرة التي أطلقت من إيران.

04:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
إطلاق موجة رابعة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل، وذلك للمرة الرابعة خلال ساعات.

04:13 am

فرانس برس

فرانس برس
قائد الجيش الإيراني يتوعد بـ"الثأر" لمقتل لاريجاني

توعد القائد العام للجيش الايراني أمير حاتمي الأربعاء، برد "حاسم" على مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في غارة جوية إسرائيلية. وقال حاتمي في بيان "سيكون رد إيران على اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حاسما وباعثا على الندم"، مضيفا "سيتم أخذ ثأر دمه ودماء الشهداء الآخرين".

03:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال: رصد إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

03:20 am

رويترز

رويترز
سقوط قذيقة إيرانية بالقرب من قاعدة أسترالية في الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عن سقوط قذيقة إيرانية بالقرب من قاعدة جوية أسترالية في الإمارات دون إصابات.

03:00 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
السعودية: اعتراض صاروخ باليستي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه محافظة الخرج وسقوط شظايا في محيط قاعدة الأمير سلطان الجوية.

02:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: استهدفنا تل أبيب بصواريخ تحمل رؤوسا عنقودية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف تل أبيب، ليل الثلاثاء- الأربعاء، بصواريخ تحمل رؤوسا حربية عنقودية ردا على اغتيال المسؤول الإيراني الكبير علي لاريجاني.

02:35 am

فرانس برس

فرانس برس
الجيش الأميركي يعلن ضرب مواقع صواريخ إيرانية مضادة للسفن

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه ضرب مواقع صواريخ إيرانية مضادة للسفن بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، مستخدما قنابل خارقة للتحصينات تعد من الأقوى في الترسانة الأميركية.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان على منصة إكس "استخدمت القوات الأميركية بنجاح عدة ذخائر خارقة للتحصينات زنة 5000 رطل ضد مواقع محصنة للصواريخ الإيرانية على الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز". وأضاف البيان أن "صواريخ كروز الإيرانية المضادة للسفن في هذه المواقع شكلت خطرا على الملاحة الدولية في المضيق".

02:33 am

رويترز

رويترز
"الطاقة الذرية": إيران أبلغتنا بأن مقذوفا أصاب محطة بوشهر

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغتها بأن مقذوفا أصاب موقع محطة بوشهر للطاقة النووية مساء الثلاثاء. وأضافت الوكالة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار في المحطة أو إصابات بين الموظفين.

02:09 am

فرانس برس

فرانس برس
الجيش الكويتي يعلن التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة

أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

01:47 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
هجوم بمسيرة على السفارة الأميركية في بغداد

أفادت وكالة فرانس برس فجر الأربعاء بسماع دوي انفجار في بغداد، تزامنا مع هجوم بمسيّرة على السفارة الأميركية بحسب مصدرَين أمنيين. وشوهد دخان يتصاعد قرب السفارة بعد سماع دوي انفجار. وقال مسؤول أمني لفرانس برس إن مسيّرة أصابت السفارة "بشكل مباشر"، دون أن يوضح ما إذا كانت هناك أضرار. وقال مسؤول أمني ثان إن المسيّرة "سقطت قرب السياج الأمني للسفارة"، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر على السفارة تسبب باندلاع حريق.

01:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
قتيلان جراء سقوط صواريخ على تل أبيب

أطلقت إيران صواريخ على دفعتين باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى في إسرائيل، ليل الثلاثاء- الأربعاء، ما أسفر عن سقوط قتيلين ودمار في عدة مواقع سقطت فيها صواريخ وشظايا متفجرة، بينها محطة قطارات تل أبيب التي أعلنت عن توقف الحركة فيها بعد الهجوم.

12:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
واشنطن تدعو سفاراتها حول العالم إلى إجراء مراجعة أمنية فورية

أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع سفاراتها وقنصلياتها حول العالم بإجراء مراجعة أمنية "فورية"، على خلفية "التطورات المستمرة في الشرق الأوسط واحتمال امتداد تداعياتها"، وفق برقية اطّلعت عليها شبكة "إن بي سي نيوز". وجاء القرار بتوجيه من وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإدارة جيسون إيفانز، وبتوقيع وزير الخارجية ماركو روبيو، بحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" أولاً. وشدّدت المذكرة الداخلية على ضرورة "اليقظة المستمرة"، موجّهة جميع البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم إلى "الانعقاد الفوري" ضمن ما يُعرف بـ"لجنة العمل الطارئ" (EAC)، لمراجعة الوضع الأمني ورفع تقاريرها إلى واشنطن. كما طلبت التوجيهات تأكيد انعقاد هذه اللجان، وضمان إبلاغ المواطنين الأميركيين، سواء الرسميين أو غير الرسميين، "حيثما كان ذلك مناسباً". في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلّق على الاتصالات الداخلية، مشيراً إلى أن السفارات الأميركية في المنطقة كانت تعقد دورياً اجتماعات "لجان العمل الطارئ" حتى قبل بدء الهجوم الأميركي على إيران.

12:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه ما قبل الحرب

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور مقتضب على منصة "إكس"، أن مضيق هرمز "لن يعود إلى وضعه ما قبل الحرب". ولم يقدّم قاليباف تفاصيل إضافية بشأن ما تخطط له طهران في هذا السياق. 

12:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
غابارد ترفض رواية كينت: ترامب حدد أن إيران تهديد وشيك

رفضت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد ما جاء في رسالة الاستقالة التي تقدّم بها جو كينت، مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، والتي قال فيها إن "إيران لم تكن تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة، وإسرائيل هي من دفعتها إلى الحرب". وقالت غابارد إن الرئيس دونالد ترامب هو من اتخذ القرار بأن إيران تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة. وأضافت غابارد، في منشور على منصة "إكس"، أن ترامب بصفته القائد الأعلى "مسؤول عن تحديد ما إذا كان هناك تهديد وشيك أم لا". وكتبت: "إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية مسؤول عن المساعدة في تنسيق ودمج جميع المعلومات الاستخبارية لتزويد الرئيس والقائد الأعلى بأفضل المعلومات المتاحة لدعم قراراته". وتابعت: "بعد مراجعة دقيقة لجميع المعلومات المتاحة أمامه، خلص الرئيس ترامب إلى أن النظام الإسلامي في إيران يشكل تهديداً وشيكاً، واتخذ إجراءً بناءً على هذا الاستنتاج".

11:52 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
إيران تعلن رسمياً اغتيال علي لاريجاني

نعى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، رئيسه علي لاريجاني، معلناً "استشهاده برفقة نجله مرتضى، ومعاون الأمن في أمانة المجلس علي رضا بيات، وعدد من مرافقيه". وقال المجلس، في بيان، إن لاريجاني "أمضى عمره في سبيل رفعة إيران والثورة الإسلامية"، مؤكداً أنه واصل العمل حتى اللحظات الأخيرة من حياته، داعياً إلى وحدة الصف والتماسك في مواجهة "الأعداء".

كما أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن "بالغ الحزن" لاستشهاد لاريجاني، واصفاً إياه بـ"الشخصية البارزة" التي قدّمت خدمات واسعة في مواقع مختلفة، من مجلس الشورى إلى منصبه الأخير أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي. وأكد بزشكيان أن لاريجاني كان "مثالاً للحكمة والبصيرة والإخلاص"، وأن فقدانه يمثل خسارة كبيرة، مشيراً إلى أن استشهاده يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل في المجالات الثقافية والسياسية والأمنية. كما حذّر من أن المسؤولين عن العملية "سيواجهون عواقبها"، مشيراً إلى أن لاريجاني عمل في مهامه الأخيرة على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوية العلاقات بين الدول الإسلامية.

دلالات
المساهمون
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
