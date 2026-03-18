الحرب في المنطقة | إيران تنعى لاريجاني وسقوط قتيلين في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صاروخ على تل أبيب في الموجة الأخيرة التي أطلقت من إيران.
نعى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، رئيسه علي لاريجاني، معلناً "استشهاده برفقة نجله مرتضى، ومعاون الأمن في أمانة المجلس علي رضا بيات، وعدد من مرافقيه". وقال المجلس، في بيان، إن لاريجاني "أمضى عمره في سبيل رفعة إيران والثورة الإسلامية"، مؤكداً أنه واصل العمل حتى اللحظات الأخيرة من حياته، داعياً إلى وحدة الصف والتماسك في مواجهة "الأعداء". كما أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن "بالغ الحزن" لاستشهاد لاريجاني، واصفاً إياه بـ"الشخصية البارزة" التي قدّمت خدمات واسعة في مواقع مختلفة، من مجلس الشورى إلى منصبه الأخير أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي. وأكد بزشكيان أن لاريجاني كان "مثالاً للحكمة والبصيرة والإخلاص"، وأن فقدانه يمثل خسارة كبيرة، مشيراً إلى أن استشهاده يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل في المجالات الثقافية والسياسية والأمنية. كما حذّر من أن المسؤولين عن العملية "سيواجهون عواقبها"، مشيراً إلى أن لاريجاني عمل في مهامه الأخيرة على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوية العلاقات بين الدول الإسلامية.
ميدانيا، أطلقت إيران رشقتين صاروخيتين على مناطق في تل أبيب والقدس المحتلة ليل الثلاثاء- الأربعاء، ما أسفر مقتل إسرائيليين اثنين ودمار في عدة مواقع بينها محطة القطارات تل أبيب.
وفي سياق متصل بالحرب، رفضت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد ما جاء في رسالة الاستقالة التي تقدّم بها جو كينت، مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، والتي قال فيها إن "إيران لم تكن تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة، وإسرائيل هي من دفعتها إلى الحرب". وقالت غابارد إن الرئيس دونالد ترامب هو من اتخذ القرار بأن إيران تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة. وأضافت غابارد، في منشور على منصة "إكس"، أن ترامب بصفته القائد الأعلى "مسؤول عن تحديد ما إذا كان هناك تهديد وشيك أم لا". وكتبت: "إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية مسؤول عن المساعدة في تنسيق ودمج جميع المعلومات الاستخبارية لتزويد الرئيس والقائد الأعلى بأفضل المعلومات المتاحة لدعم قراراته". وتابعت: "بعد مراجعة دقيقة لجميع المعلومات المتاحة أمامه، خلص الرئيس ترامب إلى أن النظام الإسلامي في إيران يشكل تهديداً وشيكاً، واتخذ إجراءً بناءً على هذا الاستنتاج".
أما في ما يتعلق بمضيق هرمز، فقد أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور مقتضب على منصة "إكس"، أن مضيق هرمز "لن يعود إلى وضعه ما قبل الحرب". ولم يقدّم قاليباف تفاصيل إضافية بشأن ما تخطط له طهران في هذا السياق. يأتي ذلك في وقت انتقد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، معتبراً أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ترتكب "خطأً فادحاً" بعدم استجابتها لطلباته بالمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب: "أعتقد أن الناتو يرتكب خطأً غبياً جداً"، مضيفاً: "لطالما تساءلت عمّا إذا كان الناتو سيقف إلى جانبنا. كان هذا اختباراً مهماً، لأننا لا نحتاج إليهم، لكن كان ينبغي أن يكونوا معنا". وأعرب عن "خيبة أمله" من الحلف، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنفق "تريليونات الدولارات" عليه. وأضاف ترامب: "حصلنا على دعم كبير من دول الشرق الأوسط، دعم كبير، لكننا لم نحصل تقريباً على أي دعم من الناتو".
في غضون ذلك، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع سفاراتها وقنصلياتها حول العالم بإجراء مراجعة أمنية "فورية"، على خلفية "التطورات المستمرة في الشرق الأوسط واحتمال امتداد تداعياتها"، وفق برقية اطّلعت عليها شبكة "إن بي سي نيوز". وجاء القرار بتوجيه من وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإدارة جيسون إيفانز، وبتوقيع وزير الخارجية ماركو روبيو، بحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" أولاً. وشدّدت المذكرة الداخلية على ضرورة "اليقظة المستمرة"، موجّهة جميع البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم إلى "الانعقاد الفوري" ضمن ما يُعرف بـ"لجنة العمل الطارئ" (EAC)، لمراجعة الوضع الأمني ورفع تقاريرها إلى واشنطن. كما طلبت التوجيهات تأكيد انعقاد هذه اللجان، وضمان إبلاغ المواطنين الأميركيين، سواء الرسميين أو غير الرسميين، "حيثما كان ذلك مناسباً". في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلّق على الاتصالات الداخلية، مشيراً إلى أن السفارات الأميركية في المنطقة كانت تعقد بشكل دوري اجتماعات "لجان العمل الطارئ" حتى قبل بدء الهجوم الأميركي على إيران.