الحرب في المنطقة | إيران تلوح بتوسيع دائرة هجماتها بعد تهديد ترامب

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على أنه لا بديل عن الدبلوماسية للمنطقة، وأن القوة العسكرية وحدها لا تضمن استقرارا دائما، داعيا إلى معالجة جذور الأزمات وإرساء نظام إقليمي مستقر. جاء ذلك في كلمة عن بعد، مساء الثلاثاء، ألقاها فيصل بن فرحان، خلال انطلاق ملتقى الخليج للأبحاث، وفق قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.
وقال فيصل بن فرحان إن "التطورات الأخيرة في المنطقة أظهرت سرعة امتداد التوترات إلى خارج الإقليم وتأثيرها في الأمن العالمي وأسواق الطاقة والنمو الاقتصادي". وشدد على أنه "لا بديل عن الدبلوماسية، وأن القوة العسكرية وحدها لا تضمن استقرارا دائما".
وأضاف: "لا ينبغي أن يقتصر الهدف على احتواء التوترات، بل يجب معالجة جذورها وبناء الثقة وإرساء نظام إقليمي مستقر يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار وحرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي". وأشار إلى أن "انتهاك مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل يجب أن يقابل بالمحاسبة". وأكد أن "سياسات العدوان والهيمنة لا تقود إلا إلى انعدام الأمن، وتتعارض مع استقرار المنطقة وازدهارها".