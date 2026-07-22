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الحرب في المنطقة | إيران تلوح بتوسيع دائرة هجماتها بعد تهديد ترامب

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 يوليو 2026
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حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها ستعتبر استهداف منشآت نووية حساسة "توسيعا لناطق الحرب في المنطقة، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات قوية على جبل الفأس في أصفهان. وقال مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات العسكرية الإيرانية في بيان ليل الثلاثاء- الأربعاء إنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على قصف المنشآت الإيرانية النووية والحساسة، فإن "إيران ستعتبر ذلك توسيعا لنطاق الحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها هدفا لهجمات قوية من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

وقال ترامب الثلاثاء إن بلاده ستشن قريبا "وبقوة كبيرة" هجمات جديدة تستهدف منطقة جبل الفأس في إيران، مضيفا أن العمليات ضد طهران لم تنتهِ بعد. وقال: "سنضرب منطقة جبل الفأس في إيران قريبا جدا وبقوة كبيرة". وتابع: "لم ننتهِ بعد من التعامل مع إيران، ولسنا بصدد المغادرة الآن"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستهدف "أي مكان تفكر إيران في استخدامه للعمليات النووية".

ميدانياً، تواصل الولايات المتحدة شن غارات على عدة مواقع في إيران، فيما ترد الأخيرة بهجمات على ما تقول إنها مواقع وقواعد أميركية في دول المنطقة. وتتركز الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، من بين دول أخرى في المنطقة.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

 

12:38 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
إيران ترد على تهديدات ترامب بقصف جبل الفأس

قال مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات العسكرية الإيرانية إنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على قصف المنشآت الإيرانية النووية والحساسة، فإن إيران ستعتبر ذلك توسيعا لنطاق الحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها "هدفا لهجمات قوية من قبل القوات المسلحة الإيرانية"، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف جبل "الفأس" في أصفهان.

12:37 am

الأناضول

avata
الأناضول
بن فرحان: لا بديل عن الدبلوماسية في المنطقة

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على أنه لا بديل عن الدبلوماسية للمنطقة، وأن القوة العسكرية وحدها لا تضمن استقرارا دائما، داعيا إلى معالجة جذور الأزمات وإرساء نظام إقليمي مستقر. جاء ذلك في كلمة عن بعد، مساء الثلاثاء، ألقاها فيصل بن فرحان، خلال انطلاق ملتقى الخليج للأبحاث، وفق قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وقال فيصل بن فرحان إن "التطورات الأخيرة في المنطقة أظهرت سرعة امتداد التوترات إلى خارج الإقليم وتأثيرها في الأمن العالمي وأسواق الطاقة والنمو الاقتصادي". وشدد على أنه "لا بديل عن الدبلوماسية، وأن القوة العسكرية وحدها لا تضمن استقرارا دائما".

وأضاف: "لا ينبغي أن يقتصر الهدف على احتواء التوترات، بل يجب معالجة جذورها وبناء الثقة وإرساء نظام إقليمي مستقر يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار وحرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي". وأشار إلى أن "انتهاك مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل يجب أن يقابل بالمحاسبة". وأكد أن "سياسات العدوان والهيمنة لا تقود إلا إلى انعدام الأمن، وتتعارض مع استقرار المنطقة وازدهارها".

12:33 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الإمارات ومصر تبحثان تطورات المنطقة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال لقاء في أبو ظبي التطورات في المنطقة. وأكد الوزيران "أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والتوقف الفوري عن أية ممارسات من شأنها تأجيج التوتر وتوسيع دائرة التصعيد بالمنطقة أو تهديد أمن الدول العربية".

وتوافق الوزيران على أهمية "صون حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، ورفض أي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية".

12:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عمّان
رئيس الأركان الأردني يبحث في واشنطن التعاون العسكري

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، يوسف أحمد الحنيطي، خلال زيارته الرسمية التي يجريها إلى الولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية، وذلك خلال سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الكونغرس.

وبحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، التقى الحنيطي الثلاثاء، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجر ويكر، والعضو الأبرز في اللجنة، السيناتور جاك ريد، حيث "تناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون العسكري، ولا سيما في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، والتنسيق المشترك، بما يعزز جاهزية القوات المسلحة في البلدين". وأكد الحنيطي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وضرورة استمرار التنسيق وتوسيع مجالات التعاون العسكري والدفاعي.

12:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
أبرز تطورات أمس الثلاثاء

  • ترامب: لا مصلحة لنا في اجتماع بلا معنى مع إيران

  • هيغسيث: 37.5 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران

  • هيغسيث: إيران لا تزال قادرة على مهاجمة السفن بهرمز

  • ترامب: سنشن هجمات بقوة كبيرة على جبل الفأس في إيران

  • تقديرات إسرائيلية: ارتفاع احتمال وقوع مواجهة مباشرة مع إيران

  • بيرنهام يسمح لأميركا باستخدام قواعد بريطانيا لشن هجمات

  • الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير رادارات بالكويت

  • إيران تحذر بلغاريا من تقديم الدعم للعمليات الأميركية

  • ترامب: سنتولى أمر الحوثيين في حال فرضوا حظراً

  • ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تعودان أدراجهما

  • هيئة: استهداف سفينة قبالة سواحل الإمارات

طاول القصف معامل ومختبرات، طهران، إبريل 2026 (كافح كاظمي/Getty)
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الحرب في المنطقة | غارات أميركية وانفجارات في مواقع جنوبي إيران

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