الحرب في المنطقة | إيران تعيد غلق مضيق هرمز وسط ترقب جولة ثانية من المفاوضات

تقارير دولية
طهران

طهران

لوغو العربي الجديد
لندن

لوغو العربي الجديد
19 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 02:07 (توقيت القدس)
+ الخط -

بين حصار وحصار مضاد ما زال وضع مضيق هرمز نقطة خلاف بارزة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ضمن مسار مفاوضات معقدة بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني والأموال المجمدة، فيما تتجه الأنظار إلى إسلام أباد التي قد تحتضن جولة ثانية من المفاوضات بين الطرفين. فخلال الساعات الماضية قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يسمح لتحرك إيران بإغلاق مضيق هرمز بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران فرض الإغلاق مجدداً على هذا الممر المائي الحيوي. وكان ترامب قد هدد بأنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء. وقال: "قد لا أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجدداً".

في المقابل، حذّر الحرس الثوري الإيراني، السفن الراسية في الخليج (العربي) وبحر عُمان من مغادرة مواقعها إلى حين رفع الحصار البحري الأميركي. وتوعّد بأن أي اقتراب من مضيق هرمز سيُعتبر "تواطؤاً مع العدو". وقال رئيس البرلمان الإيراني وعضو الوفد المفاوض، محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، السبت، إنّ "مضيق هرمز يقع تحت السيطرة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً أنّ القوات الإيرانية "تصدّت بحزم لمحاولات أميركية لإزالة ألغام" في المضيق.

في الأثناء، قال مسؤولون أميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال، السبت، إنّ الجيش الأميركي يستعد خلال الأيام المقبلة لاقتحام ناقلات نفط مرتبطة بإيران ومصادرة سفن تجارية في المياه الدولية، موسعاً بذلك نطاق حملته البحرية لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط. بدوره أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأنّ ترامب عقد اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، صباح السبت، لمناقشة الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إنه في حال عدم إحراز تقدم قريباً، قد تُستأنف الحرب في الأيام المقبلة. وحضر اجتماع غرفة العمليات نائب الرئيس جي دي فانس الذي من المتوقع أن يشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات مع إيران، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وفقاً للمسؤول الأميركي.

ونقل الموقع عن المسؤول أن رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، ومبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، حضروا أيضاً. يأتي ذلك بينما، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، أنه لم يُحدَّد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، والتي تتوسط فيها باكستان، عقب فشل الجولة الأولى. وقال خطيب زاده للصحافيين على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، السبت: "لا يمكننا تحديد موعد ما دمنا لم نتفق على إطار العمل".

وأنهى قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى طهران، التقى خلالها كبار المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في المنطقة. وذكر الجيش الباكستاني في بيان أصدره قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن في إسلام أباد خلال الأيام المقبلة، أن اللقاءات التي أجراها منير تُظهر "عزم باكستان الراسخ على تيسير التوصل إلى تسوية تفاوضية... وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار". ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن من المتوقع عقد جولة جديدة من الاجتماعات بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين، غداً الاثنين، في إسلام أباد، مشيرين إلى أن أعضاء الوفدين سيصلون إلى العاصمة الباكستانية اليوم الأحد.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة بين إيران وأميركا أولاً بأول..

1:57 AM

صبغة الله صابر

avata
صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
إسلام أباد تستعد أمنياً لاستضافة جولة مفاوضات ثانية

على الرغم من أجواء الضبابية المحيطة بإمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، في ظل التصعيد المتبادل بشأن مضيق هرمز وقرب انتهاء وقف إطلاق النار الأربعاء المقبل، اتخذت السلطات الباكستانية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة إسلام أباد وما جاورها، كما كان الحال عليه خلال الجولة السابقة في 11 إبريل/ نيسان الجاري. وأعلنت الشرطة الباكستانية، أمس السبت، أنها في حالة تأهب أمني قصوى في كل مناطق إسلام أباد ومدينة راولبندي المجاورة، مع إجراءات مشددة حول محيط قاعدة نور خان الجوية ومطار إسلام أباد الدولي وداخلهما.

التفاصيل عبر الرابط:

نقطة تفتيش أمني في إسلام أباد، 18 إبريل 2026 (عامر قرشي/ فرانس برس)
أخبار
إسلام أباد تستعد أمنياً لاستضافة جولة مفاوضات بين طهران وواشنطن

12:45 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران تنتقد كالاس بعد دعوتها لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التي دعت خلالها إيران إلى الالتزام بالقانون الدولي و"الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً دون قيد أو شرط". وكتب بقائي على منصة إكس، متسائلاً: "عن أيّ قانون دولي تتحدثون؟ هل تقصدون ذلك القانون الدولي الذي يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يبارك الاعتداءات العسكرية الأميركية الإسرائيلية على إيران ويتغاضى عن الجرائم المرتكبة بحق الإيرانيين؟".

وأضاف: "رجاءً أوقفوا هذه الخطابات. إن التقصير المزمن لأوروبا في احترام قواعد القانون الدولي يجعل خطاباتها حول القانون الدولي تجسيداً واضحاً للنفاق". وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ "لا قاعدة في القانون الدولي تمنع إيران، بصفتها الدولة الساحلية لمضيق هرمز، من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المعتدين من استغلال هذا المضيق لتنفيذ هجمات غير قانونية ضد إيران".

وتابع: "إن مفهوم العبور دون قيد أو شرط في مضيق هرمز لم يعد قائماً منذ اللحظة التي استُخدمت فيها القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية المحيطة بالمضيق لتنفيذ عمليات عسكرية عدوانية ضد إيران، والمسؤول عن هذا الوضع بلا شك هو الولايات المتحدة".

12:33 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مباحثات إماراتية بريطانية بشأن الأوضاع في المنطقة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد، وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت. وجرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الإمارات وعدداً من الدول بالمنطقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.

وخلال اللقاء، جددت كوبر التأكيد على تضامن بلادها مع الإمارات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين. ومن ناحيته، ثمّن عبد الله بن زايد زيارة كوبر، التي تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، كما تجسد تضامن المملكة المتحدة الكامل مع الإمارات.

واستعرض عبد الله بن زايد وكوبر آخر المستجدات الإقليمية، المتصلة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً لمدة أسبوعين. كما ناقشا أهمية تكثيف الجهود الدولية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام المستدام في المنطقة.

12:25 am

لوغو العربي الجديد
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس السبت
  • قائد "فيلق القدس" يزور بغداد
  • إيران تعلن ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الى نحو 3500
  • الحرس الإيراني: هرمز مغلق حتى رفع الحصار
  • الجيش الأميركي يستعد لاقتحام ناقلات مرتبطة بإيران
  • القيادة المركزية الأميركية: نفرض حصاراً بحرياً على إيران
  • خطيب زاده: لم يُحدّد موعد بعد لجولة مفاوضات جديدة
  • مجتبى خامنئي: البحرية جاهزة لإلحاق هزائم جديدة بالعدو
  • تركيا: إسرائيل تستخدم الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي
  • شهباز شريف ينهي زيارة إلى المنطقة شملت 3 دول
  • إيران تعيد فتح جزء من المجال الجوي لحركة الطيران
  • قائد الجيش الباكستاني ينهي زيارة إلى إيران استمرت 3 أيام
  • الصين مستعدة لتسلم اليورانيوم المخصب من إيران
12:09 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تعلن إغلاق هرمز بالكامل والتصدي لمحاولة إزالة ألغام

أعلنت القيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، إغلاق مضيق هرمز ابتداء من عصر اليوم وحتّى رفع الحصار البحري عن إيران، مشيراً إلى أنّ عدداً من السفن غير العسكرية عبر المضيق أمس من خلال "ممر لارك"، بإدارة وتنسيق من القوات البحرية للحرس. وقالت القيادة البحرية في بيان إن الولايات المتحدة لم تلتزم بشروط وقف إطلاق النار ولم ترفع الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الإيرانية، مشيرة إلى أنه تقرّر إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من مساء اليوم وحتى رفع هذا الحصار.

التفاصيل عبر الرابط:

مناورة إيرانية في مضيق هرمز في 16 فبراير 2026 (الأناضول)
أخبار
إيران تعلن إغلاق هرمز بالكامل والتصدي لمحاولة أميركية لإزالة الألغام

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقف النار، 17 إبريل 2026 (حسين بيضون)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

لبنان | رصد 23 انتهاكاً إسرائيلياً وغوتيريس يندد بالهجوم على يونيفيل

من توقيع إطار الاتفاق الشامل للسلام بين الكونعو وحركة 23 مارس، 15 نوفمبر 2025 (حسين بيضون)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تقدّم بشأن تطبيق "إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام" في الكونغو

نقطة تفتيش أمني في إسلام أباد، 18 إبريل 2026 (عامر قرشي/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إسلام أباد تستعد أمنياً لاستضافة جولة مفاوضات بين طهران وواشنطن