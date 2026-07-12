الحرب في المنطقة | غارات أميركية على إيران بعد إعلانها إغلاق هرمز

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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12 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 03:44 (توقيت القدس)
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت متأخر من مساء السبت، إغلاق مضيق هرمز مجدداً حتى "حتى انتهاء التدخل الأميركي في المنطقة"، وذلك بعد ساعات من عرض سلطنة عمان مسودة مقترح بشأن الملاحة في المضيق عبر مسارين منفصلين. وفي حين لم تصدر مسقط وطهران أي بيان رسمي بشأن هذه المسودة، ذكرت شبكة  "سي أن أن" الأميركية أن المسار الأول إيراني يتطلب المرور منه موافقة مسبقة من طهران، بينما يخضع الممر العماني لشروط ما قبل اندلاع الحرب. وجاء الحديث عن هذا المقترح بعيد ساعات من مباحثات عمانية إيرانية في مسقط بشأن هرمز، أكد خلالها الطرفان أنها  شملت الآليات المناسبة لضمان عبور السفن مضيق هرمز بأمان.

وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان إنها اتفقت مع الجانب الإيراني على مواصلة المباحثات بشأن مضيق هرمز على المستويين الفني والسياسي، "للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقاً للقانون الدولي"، وذلك في أعقاب المباحثات التي ترأسها من الجانب العُماني وزير الخارجية بدر البوسعيدي، ومن الجانب الإيراني نظيره عباس عراقجي.

بالتوازي، يكثف الوسيطان القطري والباكستاني جهودهما لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة بين الطرفين، سعياً إلى منع تدهور الأوضاع وانهيار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في يونيو/ حزيران الماضي. وجرت سلسلة اتصالات بين الأطراف الإقليمية اليوم السبت في مسعى لخفض التوتر في المنطقة على خلفية التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن. في الأثناء، أنهى جيش الاحتلال خطته لاستئناف الحرب على إيران وسط مطالب إقليمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بكبح جماح إسرائيل.

من جانبه، تعهد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بمواصلة نهج والده المرشد الراحل علي خامنئي، والانتقام لدمه ولدماء جميع قتلى حرب يونيو/حزيران والحرب الأخيرة اللتين شنتهما إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على بلاده. وقال خامنئي، في رسالة بمناسبة تشييع والده ودفنه، إن الانتقام "مطلب شعبي، وسيحدث حتماً، وقريباً سينفذ أحرار في العالم جزءاً من هذه المهمة الإلهية".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

03:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سنتكوم" تعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أن قواتها بدأت، عند الساعة 7:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران هذا الأسبوع، في أعقاب هجوم شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة الحاويات "GFS Galaxy"، التي ترفع علم قبرص، أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن أحد أفراد طاقم السفينة المدنيين فُقد، فيما أصبحت السفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب اندلاع حريق على متنها وتعرض غرفة المحركات لأضرار جسيمة.

وأضافت أن إيران "مُنحت فرصة أخرى لإظهار التزامها بمذكرة التفاهم، بعد تحميلها مسؤولية الهجمات السابقة التي استهدفت سفناً تجارية، لكنها فشلت مرة أخرى في القيام بذلك". وتابعت القيادة المركزية الأميركية: "رداً على ذلك، تفرض الولايات المتحدة ثمناً باهظاً من خلال مواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية".

02:35 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في بوشهر وعسلوية جنوبي إيران

أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الأحد، بورود بلاغات عن سماع دوي انفجارات في مدينتي بوشهر وعسلوية جنوبي إيران.

01:49 am

رويترز

avata
رويترز
إيران تغلق هرمز وتهدد باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأميركي في المنطقة"، مؤكدة أنه "لن يُسمح لأي سفينة بالمرور". وقالت، في بيان، إن القرار جاء عقب "محاولة سفينة الإبحار عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أنها تعرضت لإطلاق نار تحذيري وأُجبرت على التوقف. وحذّرت بحرية الحرس الثوري من أنه "إذا استخدم العدو هذه الواقعة ذريعة وارتكب أي خطأ، فسوف يواجه رداً شديداً".

12:33 am

الأناضول

avata
الأناضول
مسؤول إيراني: ضاعفنا إنتاج المسيّرات خلال الحرب

قال القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية، سيد مجيد ابن الرضا، إن بلاده ضاعفت إنتاج الطائرات المسيّرة ثلاث مرات خلال الحرب. جاء ذلك في اجتماع مشترك ضم مسؤولين من وزارة الدفاع، وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأوضح ابن الرضا، أن إيران تمكنت، بفضل استثماراتها في التكنولوجيا، من زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة إلى ثلاثة أضعاف خلال فترة الحرب.

وأضاف: "أظهرت الحرب الأخيرة أن استثمارات إيران في التقنيات الحديثة تشكل أحد أهم مكونات قدرتها الدفاعية".

وذكر ابن الرضا، أن إيران واجهت خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، وكذلك خلال الحرب الأخيرة، تقنيات متطورة في مجالي الحرب العسكرية والحرب النفسية.

وادعى أن أكثر من 150 شركة تكنولوجية رائدة عالمياً كانت تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

واعتبر المسؤول الإيراني أن بلاده، رغم ذلك، "حققت النجاح في الحربين"، على حد اعتقاده.

وفي ختام تصريحاته، أوضح العميد ابن الرضا، أن إيران، بكل مؤسساتها وأجهزتها، مستعدة لمواجهة أي هجوم محتمل.

12:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
السفير الأميركي لدى إسرائيل يحرض على إيران

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، مساء السبت، إن الاستخبارات الإسرائيلية حذّرت البيت الأبيض من مخطط محدد لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف هاكابي في تصريح: "من المهم أن يفهم الأميركيون أن الإيرانيين يفعلون ذلك منذ 47 عاماً، وهم يرددون طوال هذه الفترة: الموت لأميركا".

والجمعة، نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخبارية تفيد بأن إيران وضعت أخيراً خطة جديدة لاغتيال ترامب، وهو ما قلل ترامب من شأنه في تصريحات لاحقة لصحيفة "نيويورك بوست".

11:19 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
عُمان تقترح تنظيم الملاحة في هرمز عبر مسارَين منفصلَين

نقلت شبكة "سي أن أن"، مساء اليوم السبت، عن مصدر مطلع قوله إن سلطنة عُمان أعدت مسودة مقترح ينص على إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارَين يداران على نحوٍ منفصل، وذلك في أعقاب محادثات أجرتها عُمان مع إيران اليوم في مسقط بشأن الممر الحيوي.

وأضافت الشبكة الأميركية أن المسودة تنص على أن يظل الممران مفتوحين، فيما سيتيح الممر الجنوبي، عبر المياه الإقليمية العُمانية، حرية الملاحة وفق الشروط التي كانت سارية قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي. وأشارت "سي أن أن" إلى أن السفن العابرة عبر الممر الشمالي، المارّ في المياه الإقليمية الإيرانية، ستحتاج إلى موافقة مسبقة من إيران، من دون فرض أي رسوم عبور بموجب الاتفاق.

سفن في ساحل عُمان، 18 إبريل 2026 (رويترز)
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"سي أن أن": عُمان تقترح تنظيم الملاحة في هرمز عبر مسارين منفصلين

12:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
اتفاق عُماني إيراني على مواصلة المباحثات حول هرمز

قالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان إنها اتفقت مع الجانب الإيراني على مواصلة المباحثات بشأن مضيق هرمز على المستويين الفني والسياسي، "للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقاً للقانون الدولي"، وذلك في أعقاب المباحثات مع إيران اليوم في مسقط حول الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها.

وأضافت أن المباحثات ترأسها من الجانب العُماني وزير الخارجية بدر البوسعيدي، ومن الجانب الإيراني نظيره عباس عراقجي.

11:13 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس السبت
  • عُمان تقترح مسارين منفصلين للعبور في مضيق هرمز
  • قطر تشارك في مباحثات إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز
  • اتصالات وجهود إقليمية لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران
  • جيش الاحتلال ينهي خططاً لمهاجمة إيران ونتنياهو أمام 3 خيارات
  • مجتبى خامنئي يتعهد بالانتقام لـ"شهداء إيران"
  • مقتل 17 شخصاً بالهجمات الأميركية الأخيرة على إيران
  • صور أقمار اصطناعية ترصد أعمالاً في منشآت نووية إيرانية
  • محمد بن سلمان وترامب يبحثان محادثات واشنطن وطهران
  • واشنطن تطالب طهران بوقف استهداف السفن في هرمز
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