الحرب في المنطقة | غارات أميركية على إيران بعد إعلانها إغلاق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أن قواتها بدأت، عند الساعة 7:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران هذا الأسبوع، في أعقاب هجوم شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة الحاويات "GFS Galaxy"، التي ترفع علم قبرص، أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن أحد أفراد طاقم السفينة المدنيين فُقد، فيما أصبحت السفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب اندلاع حريق على متنها وتعرض غرفة المحركات لأضرار جسيمة.
وأضافت أن إيران "مُنحت فرصة أخرى لإظهار التزامها بمذكرة التفاهم، بعد تحميلها مسؤولية الهجمات السابقة التي استهدفت سفناً تجارية، لكنها فشلت مرة أخرى في القيام بذلك". وتابعت القيادة المركزية الأميركية: "رداً على ذلك، تفرض الولايات المتحدة ثمناً باهظاً من خلال مواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية".
في الساعة 7:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية في شن الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد إيران، وذلك بعد أن شنت قوات الحرس الثوري الإسلامي هجوماً مُباشراً على السفينة جي أف أس غالاكسي GFS Galaxy، وهي سفينة حاويات ترفع…— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) July 12, 2026