الحرب في المنطقة | إيران تعلن إدارة هرمز مع عُمان وبوتين يعرض الوساطة

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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05 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 08:28 (توقيت القدس)
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في وقت قالت طهران إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

يضغط لقبول شروطه وإبقاء شروط إيران في حالة غموض، قال ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب، معرباً عن عدم رغبته في لقاء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قبل أن يستطرد قائلاً إنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، فمن الممكن أن يلتقيه.

في غضون ذلك، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريراً إلى الدول الأعضاء الخميس، كررت فيه دعواتها طهران إلى إبلاغ الوكالة على وجه السرعة بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف مواقعها النووية قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل. وحذّرت من أن تعذّر زيارة المنشآت للتحقّق من المواد النووية في إيران يثير "مخاوف من الانتشار النووي"، داعية الجمهورية الإسلامية للتعاون معها "بشكل بنّاء".

من جانب آخر، قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، إن إسرائيل لا تقبل بوجود إيران مستقلة ومتقدمة، ولا تتردد في اتخاذ كل الإجراءات لعرقلتها. وحذر خامنئي، في رسالة نشرها بمناسبة الذكرى الـ37 لوفاة مؤسس الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني، من أن "نظام الهيمنة" بقيادة الولايات المتحدة انتقل إلى استراتيجية جديدة تستهدف الشؤون الداخلية الإيرانية. وأضاف: "النظام القمعي الذي أنشئ قبل نحو ثمانين عاماً كيان يُدعى إسرائيل، لا يقبل بوجود إيران مستقلة على الحدود الشرقية للجغرافية الوهمية والمزيفة لما يسمى بإسرائيل الكبرى شرق نهر الفرات، ولا يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعرقلة تقدمها".

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

08:21 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
يوميات معيشة سكان الخليج... معاناة من غلاء السلع والخدمات

مع عودة أجواء الحرب إلى المنطقة بعد توجيه أميركا ضربات عسكرية إلى إيران، والقصف الإيراني على مطار الكويت، ثارت مخاوف في دول الخليج من مواصلة التضخم ارتفاعه، ما يرهق معيشة المواطنين والمقيمين معاً.

معدل التضخم في قطر ارتفع بنسبة 2.62% على أساس سنوي، 26 مايو 2026 (نوشاد ثيكاييل/ Getty)
اقتصاد الناس
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يوميات معيشة سكان الخليج... معاناة من غلاء السلع والخدمات

7:30 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
شكوك حول خطة "المركزي الإيراني" للتحكم في السيولة

بدأ البنك المركزي الإيراني بتنفيذ حزمة سياسات تهدف إلى التحكم في السيولة لتعزيز الإنتاج في مواجهة الأزمات الاقتصادية بعد الحرب. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ توجيه الموارد المجمعة من الشبكة المصرفية نحو الأنشطة المولدة. وقرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك بمقدار 1.5 وحدة مئوية. وقد تم البدء بتنفيذ 0.75 وحدة مئوية من هذه الزيادة في مايو/أيار 2026، على أن يتم تنفيذ الجزء المتبقي تدريجياً وبما يتوافق مع استقرار الأسواق.

بورصة طهران، إيران، 27 يوليو 2015 (بهروز مهري/ فرانس برس)
اقتصاد دولي
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شكوك حول خطة "المركزي الإيراني" للتحكم في السيولة

07:26 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
الهروب من المخاطرة: غموض المفاوضات يربك الأسواق

تعيش الأسواق العالمية حالة من الارتباك الحاد والهروب الجماعي من المخاطر، على وقع جولة تصعيد جديدة بين طهران وواشنطن وغموض يلف المفاوضات المستمرة بين الطرفين. فقد عاد التوتر بعد القصف الإيراني على مطار الكويت والقصف الأميركي لجزيرة قشم وناقلة نفط إيرانية.

متداولون في بورصة نيويورك، 27 مايو 2026 (أنجيلا فايس/ فرانس برس)
أسواق
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الهروب من المخاطرة: غموض المفاوضات الأميركية الإيرانية يربك الأسواق

06:10 am

رويترز

avata
رويترز
انفجار قرب ميناء الفحل في عُمان يوقف تحميل النفط الخام

أفاد مصدران مطلعان بأن ميناء الفحل في سلطنة عُمان أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة عوامات الإرساء. وذكر المصدران أن الانفجار وقع بين الرصيفين 1 و2 نتيجة هجوم يعتقد أنه نفذ بواسطة مسيّرة. ولم يتضح على الفور موعد وقوع الهجوم. وأظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن رصد عدة ناقلات نفط عملاقة راسية قبالة الميناء اليوم الجمعة. ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الميناء خارج ساعات العمل الرسمية.

04:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
عراقجي: إيران وسلطنة عُمان ستتوليان إدارة مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وسلطنة عُمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفق قواعد القانون الدولي، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن إدارة المضيق يعود إلى البلدين اللذين يشرفان على ضفتيه. ونقل التلفزيون الإيراني عن عراقجي قوله إن طهران ستتبادل وجهات النظر مع دول الجوار بشأن إدارة مضيق هرمز، لكنه شدد على أن "القرار نتخذه نحن وعُمان"، في إشارة إلى الدور المركزي للبلدين في تنظيم الملاحة وإدارة الممر البحري الاستراتيجي. وفي سياق آخر، أكد عراقجي استمرار التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مشيراً إلى أن توجيهاته تصل إلى المسؤولين الإيرانيين في وقتها ويتم الالتزام بها بدقة.

12:18 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها. وأضاف لصحافيين في البيت الأبيض: "يمكننا الحصول عليه الآن. لا أعتقد أنهم (إيران) يستطيعون إيقافنا إذا أردنا، لكن لا داعي لذلك. إنه مدفون". وذكر ترامب أنه لا يرغب في لقاء الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. لكنه أضاف أنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، فمن الممكن أن يلتقي معه، قائلاً "إذا حدث ذلك... فسأبدي احترامي".

12:17 am

رويترز

avata
رويترز
بوتين: روسيا يمكن أن تساعد في حل الأزمة الإيرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن روسيا تربطها علاقة ثقة مع إيران، ما يؤهلها للمساعدة في حل الأزمة الإيرانية.

11:47 PM
أبرز الأحداث يوم الخميس | 14 يونيو

  • مباحثات قطرية كويتية لتنسيق الجهود دعماً للوساطة

  • وزيرا الخارجية القطري والمصري يبحثان جهود الوساطة

  • 4 ناقلات نفط إيرانية تعبر هرمز متحدية الحصار الأميركي

  • فيدان يبحث مع رئيس الوزراء القطري مستجدات عملية التفاوض

  • قاآني: انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مطلب أساسي للمقاومة

  • ترامب يندد بتصويت مجلس النواب لصالح إنهاء حرب إيران

  • "الطاقة الذرية" تدعو إيران إلى السماح باستئناف عمليات التفتيش

  • ترامب: طهران سمحت لنا بالبحث عن المواد النووية المدفونة

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