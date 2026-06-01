الحرب في المنطقة | إيران تعلق المفاوضات إلى حين توقف قصف لبنان وغزة

طهران

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
01 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 16:51 (توقيت القدس)
تتواصل المؤشرات المتضاربة بشأن مستقبل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تأكيدات من الجانبين بأن الاتصالات لم تتوقف بعد، رغم استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مذكرة التفاهم المطروحة. وبينما دعت أطراف دولية، على رأسها فرنسا، إلى اغتنام الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق سريع، تؤكد طهران أن أي تفاهم نهائي يجب أن يضمن حقوقها ومصالحها، وأن ما يتداول بشأن نتائج المفاوضات لا يزال في إطار التكهنات.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، معتبراً أن ذلك بات أمراً جوهرياً لاستقرار المنطقة، فيما كشفت مصادر إيرانية عن استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين وإجراء تعديلات متبادلة على نص التفاهم المقترح. وأكدت طهران أن تعديلات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المذكرة لا تعني قبولها بها، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال مفتوحة وأن أي اتفاق لن يحسم قبل التوافق على صيغة نهائية مقبولة للطرفين.

في غضون ذلك، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات للمرة الثانية في نحو أسبوع، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها نفّذت ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيّرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي لشن ضربات ضد إيران. ولم يُحدد موقع هذه القاعدة في البيان الصادر عن الحرس الثوري والذي نقله التلفزيون الرسمي، إلا أن الجيش الكويتي أعلن قبل ذلك بوقت قصير أنه يتصدى لاعتداء بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

الدوحة
قطر وسويسرا تبحثان دعم الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الاثنين من وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الاتصال تناول تنسيق الجهود الرامية إلى دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفسح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية، ويقود إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
 

3:04 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: نتبادل الرسائل مع واشنطن ونتفاوض في ظل سوء ظن شديد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع واشنطن تُجرى "في ظل سوء ظن وعدم ثقة شديدين"، لافتاً إلى استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين. وأضاف بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن "طهران كانت تعلم منذ البداية أنها تتفاوض في أجواء انعدام الثقة"، مشيراً إلى أن استمرار تبادل الرسائل يجري أيضاً ضمن هذا المناخ.

عمّان
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت

دان الأردن، اليوم الاثنين، الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت، مؤكداً رفضه واستنكاره لهذه الاعتداءات التي وصفها بأنها تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، إن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمه لجميع الخطوات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

2:31 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي: وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خرق وقف إطلاق النار في إحدى جبهات القتال يعني انتهاكه في جميع الجبهات، محمّلاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تداعيات أي خرق من هذا النوع.

وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس" بعنوان "لعناية عاجلة"، إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل، "من دون أي لبس"، جميع الجبهات، بما فيها لبنان، مضيفاً أن أي انتهاك له في جبهة واحدة يُعد انتهاكاً للاتفاق بأكمله.
 

02:03 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
التعاون الخليجي يدين "الاعتداءات الإيرانية" على الكويت

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، استمرار ما وصفه بـ"الاعتداءات الإيرانية العدائية" التي تستهدف دولة الكويت، مؤكداً أنها تمثل "تصعيداً خطيراً وغير مسؤول" وانتهاكاً لسيادة الكويت وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وقال البديوي، في بيان نشرته الأمانة العامة للمجلس اليوم، إن مواصلة هذه الاعتداءات تعكس "نهجاً إيرانياً مرفوضاً" يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات.

وشدد على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب الكويت ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

رويترز

رويترز
تاكايتشي تطالب إيران بضمان أمن الملاحة في هرمز

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إنها أجرت اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني، مشيرة إلى أنها طلبت منه ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
الاتحاد الأوروبي يشيد بوساطة باكستان بين واشنطن وطهران

أشادت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، بدور باكستان في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن الجهود الدبلوماسية الباكستانية أسهمت في تجنب اندلاع حرب شاملة.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن كالاس قولها، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، عقب الدورة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وباكستان، إن "الجهود الدبلوماسية الباكستانية ساعدت في منع اندلاع حرب شاملة في عدة مناسبات، وتحظى هذه الجهود بتقدير في أنحاء أوروبا".

ووصفت كالاس باكستان بأنها "قوة إقليمية كبرى" وشريك مهم للاتحاد الأوروبي، مضيفة: "نؤكد اليوم، خلال الحوار الاستراتيجي، التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وباكستان".

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، في بيان، أن 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها أربع ناقلات نفط، وذلك بعد حصولها على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع هذه القوة البحرية وتحت حمايتها الأمنية.

وحذّرت السفن التجارية وناقلات النفط في الخليج وفي نطاق مضيق هرمز من أن أي تعاون مع القوات المعادية من خارج المنطقة سيُعَدّ تهديداً أمنياً وشيكاً، وسيتم التعامل معه على هذا الأساس، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني.

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف: واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار

قال رئيس البرلمان الإيراني والوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، إن الحصار البحري وتصاعد ما وصفها بجرائم الحرب الإسرائيلية في لبنان يشكلان دليلاً واضحاً على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار. وأضاف قاليباف، في منشور على منصة إكس، أن "لكل خيار كلفة، وأن دفعها أمر لا مفرّ منه"، مؤكداً أن "كل شيء سيحل في موعده".

رويترز

رويترز
طهران تطالب الكويت بتوضيح مصير 4 إيرانيين محتجزين

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الكويت بتوضيح وضع أربعة إيرانيين محتجزين لديها في أسرع وقت ممكن.

وقال بقائي إنّ على الكويت أن توضح على نحوٍ عاجل وضع المواطنين الإيرانيين الأربعة المحتجزين، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن القضية.

رويترز

رويترز
الخارجية الإيرانية: استهدفنا مواقع الهجوم الأميركي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "العمل العدواني الأميركي" يمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار.

وأضاف بقائي أن هذا الهجوم دفع القوات المسلحة الإيرانية إلى استهداف المواقع التي انطلق منها الهجوم الأميركي.

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، مشيراً إلى أنه سيكون اتفاقاً "جيداً" بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها. وانتقد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، خصومه السياسيين وبعض الجمهوريين بشأن تعاملهم مع مسار المفاوضات، معتبراً أن الدعوات المتناقضة بشأن التسريع أو الإبطاء، أو اللجوء إلى الحرب أو تجنبها، تصعّب عمله وجهوده التفاوضية، وأضاف أن الأمور "ستنتهي على نحو جيّد في النهاية".

طهران
إيران تعدم شخصَين بتهمة قيادة احتجاجات يناير

ذكرت وكالة "الميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، أنّه جرى تنفيذ حكم الإعدام اليوم فجراً في طهران، بحق شخصَين وُصفا بأنهما من "قادة انقلاب يناير" في إشارة إلى الاحتجاجات في ذلك الشهر، وهما يدعيان مهرداد محمدي‌ نيا وأشكان مالكي. وأوضحت الوكالة أن المدانَين اتُّهما بحرق مسجد جعفري في حي كوي نصر بطهران، وتخريب ممتلكات عامة وإغلاق شوارع ومنع مرور المواطنين، إضافة إلى الاشتباك مع عناصر الأمن، مشيرة إلى أن توقيفهما أعقبه مسار قضائي انتهى بتأييد الحكم في المحكمة العليا قبل تنفيذ الإعدام.

فرانس برس

فرانس برس
الجيش الكويتي يتصدى لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة

أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية "تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية" فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. وقال الجيش على إكس: تؤكد "رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إنْ سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

فرانس برس

فرانس برس
الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة جوية استخدمتها أميركا بهجومها

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي لشن ضربات ضد إيران. ولم يُحدد موقع هذه القاعدة في البيان الصادر عن الحرس الثوري والذي نقله التلفزيون الرسمي.

رويترز

رويترز
واشنطن تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيّرات في إيران

ذكرت الولايات المتحدة أنها نفّذت ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيّرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع. وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على إكس، أن إيران أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز إم.كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وأوضحت القيادة المركزية أن الطائرات المقاتلة الأميركية ردّت بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، ومحطة تحكم أرضية، ومسيّرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه. وأضافت أنه لم يصَب أي من أفراد الجيش الأميركي بأذى.

قنا

قنا
اتصال قطري كويتي لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما ناقش الجانبان، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى دعم مساعي خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
مسؤول باكستاني سابق: إسلام أباد تؤدي دورا محوريا في الوساطة

قال الرئيس السابق لإقليم آزاد جامو وكشمير والسفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة والصين والأمم المتحدة، سردار مسعود خان، إن باكستان برزت بوصفها وسيطاً رئيسياً في الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب خان، في بيان، عن ثقته بأن المشاركة المستمرة والدبلوماسية العملية يمكن أن تؤديا إلى النجاح في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي تخضع حالياً للنقاش بين الجانبين.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس أوف باكستان" عنه قوله إن المرحلة الحالية "لا ينبغي النظر إليها على أنها توقف تكتيكي قبل تجدد الأعمال العدائية"، بل تمثل "جهداً دبلوماسياً جاداً" يهدف إلى إنهاء التصعيد ووضع إطار لمشاركة دائمة بين واشنطن وطهران. 

وأضاف أن باكستان تعمل بشكل متواصل على تجاوز الخلافات ونقل الرسائل بين العاصمتين وتهيئة الثقة اللازمة لإجراء مفاوضات هادفة، مشيراً إلى أن دورها تجاوز مجرد التواصل بين الطرفين ليشمل المساعدة في تحديد أرضية مشتركة وتشجيع المرونة السياسية. ووصف خان مهمة الوساطة بأنها "صعبة للغاية"، في ظل العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران منذ نحو خمسة عقود، لكنه أكد أن استمرار الجهود الدبلوماسية يفتح الباب أمام التوصل إلى تفاهم يخفف التوتر بين الجانبين.

قنا

قنا
رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصربي تطورات المنطقة

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

طهران
مصدر إيراني: طهران ستجري تعديلات على نص التفاهم

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن "مصدر مطلع" قوله إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمراً، وذلك تعليقاً على إجراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم المطروحة بين الجانبين. وأوضح المصدر أن "تبادل الرسائل مستمر، وإيران أيضاً من جهتها ستقوم بإجراء تعديلاتها على النص"، مؤكداً أن "لا شيء نهائياً بعد". وشدد على أن "الأساس بالنسبة لإيران هو التوصل إلى نص نقبل به"، مضيفاً أن إجراء ترامب تعديلات على المذكرة "لا يعني موافقتنا عليها". وأشار المصدر إلى أن طهران "مستعدة بالكامل لظروف عدم التوصل إلى تفاهم"، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول بعض بنود الاتفاق المطروح بين الطرفين.

أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الأحد
  • مصدر إيراني: طهران ستجري تعديلات على نص التفاهم
  • وزير دفاع إيران بالإنابة: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد
  • عراقجي: المفاوضات مع واشنطن مستمرة وما يتداول بشأنها تكهنات
  • بن سلمان وماكرون يبحثان تطورات المنطقة
  • تسنيم: تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر
  • بزشكيان: إيران تواجه تحديات ومشكلات متعددة
  • اعتقال شخصين بتهمة التخابر مع إسرائيل في إيران
  • الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة أميركية
  • إيران تنتظر تأشيرات أميركية ومكسيكية قبل انطلاق المونديال
