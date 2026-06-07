الحرب في المنطقة | إيران تطلق صواريخ على إسرائيل وتحذر من الرد

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

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07 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 08 يونيو 2026 - 00:10 (توقيت القدس)
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شنت إيران، مساء الأحد، هجوما صاروخيا على إسرائيل في أول قصف من نوعه منذ دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في بداية إبريل / نيسان، ما يزيد من تعقيد جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وكانت طهران قد حذرت من رد انتقامي بعد أن شنت إسرائيل، اليوم الأحد، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، متجاهلة طلبا أميركيا منذ أيام بالامتناع عن التصعيد.

وكان الجيش الأميركي شن هجمات على مواقع في إيران أمس السبت فيما جددت إيران اعتداءاتها على دول خليجية، معلنة استهداف قواعد أميركية ومدمرات في البحر. وفي تصعيد سياسي أميركي، قال مصدر مطلع السبت إن واشنطن ستتيح أصولاً إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضاً استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيراً إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجه فريقاً لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج.

ووسط تراجع المؤشرات على التوصل إلى اتفاق في وقت قريب، تواصل باكستان جهود الوساطة ونقل الرسائل بين واشنطن وطهران، إذ أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، التقى نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، مساء السبت، بعيد وصوله إلى طهران في زيارة قالت الوكالة إنها تأتي في سياق الوساطة الباكستانية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن. وأضافت "إيسنا" أن نقوي يحمل رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير للمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

11:39 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
تأهب في إيران تحسباً لرد إسرائيلي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في بيان، وضع قواتها العملياتية في حالة تأهب في جميع أنحاء إيران.
وأوضحت الجمعية أن هذا الإجراء جاء في أعقاب خرق وقف إطلاق النار بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، تحسبا لاحتمال وقوع هجمات على إيران.

11:34 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بغداد
محافظ كربلاء ينفي سقوط طائرة ركاب

نفى محافظ كربلاء نصيف الخطابي سقوط  طائرة ركاب في صحراء كربلاء، لافتا إلى أن الجسم الساقط طائرة مسيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

11:31 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بغداد
سقوط صاروخ في صحراء كربلاء

أفاد مسؤول عسكري عراقي لـ"العربي الجديد" بسقوط صاروخ بصحراء كربلاء. من جانبه، قال قائد جماعة "كتائب سيد الشهداء" العراقية في تعليق له على التطورات: "وإن عُدتم عُدنا".

11:29 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران: على إسرائيل وقف اعتداءاتها على جنوب لبنان وبيروت

قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري إن على إسرائيل وقف اعتداءاتها على جنوب لبنان وضاحية بيروت.

11:41 pm

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
إسطنبول
فيدان يبحث مع عراقجي تطورات المنطقة

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية هاكان فيدان بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التوترات الراهنة في المنطقة.

11:36 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بغداد
إجراءات أمنية مشددة في "المنطقة الخضراء" ببغداد

أفاد مراسل "العربي الجديد" بفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط "المنطقة الخضراء" التي تضم السفارة الأميركية وسط بغداد.

 

10:58 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب لإيران: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز، موجهاً كلامه لإيران "لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي". وأضاف "عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقا". وفي السياق، قال ترامب لموقع أكسيوس "الضربات الإيرانية لم تؤد إلى إصابات ونأمل ألا ترد إسرائيل". وأضاف "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن". وأردف " إذا رد نتنياهو عليهم فسيستمر الأمر مثلما كان في السنوات 47 الماضية، أو حتى في السنوات 3000 الماضية".

11:22 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
عراقجي يهاتف عاصم منير ووفيدان وكوبر

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير تناول آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الرد الإيراني على خرق إسرائيل المتكرر لوقف إطلاق النار في لبنان. كما أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالا هاتفيا بوزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر وناقش معها آخر التطورات في المنطقة.

11:14 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
قطر تنفي إغلاق مجالها الجوي أو تعليق الرحلات
نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الأحد، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المجال الجوي لدولة قطر أو تعليق الرحلات الجوية.
التفاصيل في الرابط: 
مطار حمد الدولي في الدوحة. قطر 22 سبتمبر 2025 (جيوفاني ميرغيتي/Getty)
سياحة وسفر
التحديثات الحية

قطر تنفي إغلاق مجالها الجوي أو تعليق الرحلات

11:12 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بغداد
تحليق طيران حربي على علو منخفض في البصرة

أفادت مصادر أمنية عراقية لـ"العربي الجديد" بتحليق طيران حربي منخفض في سماء البصرة والمياه العراقية بالخليج. ونفى رئيس سلطة الطيران المدني العراقية سقوط طائرة مدنية في الأجواء العراقية. وكانت السلطات العراقية أعلنت إغلاق المجال الجوي للبلاد.

11:06 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران تغلق مجالها الجوي جزئياً

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني إغلاق الجزء الغربي من المجال الجوي الإيراني.
 

11:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لاعتداءتها على الضاحية

قال مساعد المرشد الإيراني محمد مخبر، في منشور على شبكة "إكس" إن "العدو سيدفع ثمناً باهظا لاعتدائه على الضاحية". وأضاف مخبر أن "العدو بقصفه لبنان في وقت كان فيه الوسيط (الباكستاني) موجودا في إيران، أحرق طاولة المفاوضات للمرة الثالثة ليؤكد صراحة خرق وقف إطلاق النار بشكل متكرر في مختلف الساحات". وأكد مخبر أن إيران تتحدث مع ناكثي العهود "بلغة القوة"، مشدداً على أن "محور المقاومة جسد واحد متكامل، وأن كلفة هذا الاعتداء ستكون باهظة ومؤلمة وسيتحملها المعتدون حتما في الميدان".

10:49 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
مسؤول إسرائيلي: سنرد بقوة على إيران

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي أن دولة الاحتلال سترد بقوة على الهجمات الصاورخية الإيرانية. وأفادت القناة 12 العبرية بأن "إسرائيل تنتظر موافقة ترامب لمهاجمة إيران".

10:47 pm

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة رامات دافيد الجوية

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية.

10:43 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
موجة صواريخ إيرانية ثالثة نحو إسرائيل

أفاد التلفزيون الإيراني بإطلاق طهران موجة صاروخية ثالثة تجاه إسرائيل. 

10:41 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
انفجارات جديدة في حيفا والجليل

أفاد مراسل "العربي الجديد" بدوي انفجارات مجدداً في حيفا والجليل.

10:39 pm

رويترز

avata
رويترز
إسرائيل: اعترضنا جميع الصواريخ الإيرانية حتى الآن

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران حتى الآن. 

10:37 pm

رويترز

avata
رويترز
صفارات إنذار تدوي في أجزاء من الأردن

أفاد التلفزيون الأردني بأن صفارات الإنذار دوّت في أجزاء من المملكة.

10:36 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"أكسيوس": إطلاع ترامب على الصتعيد بين إيران وإسرائيل

أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أُطلع على التصعيد بين إسرائيل وإيران.

10:26 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تحذر إسرائيل من الرد عليها

حذر قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية الجنرال علي عبداللهي، الجيش الإسرائيلي من توسيع هجماته على الضاحية الجنوبية في لبنان أو الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية، موضحا أن الجيش الإسرائيلي سيواجه "ضربات أشد إيلاما وإجراءات تجعله يندم، وستبدأ هجمات مدمرة ضد الكيان وداعميه".

وأضاف، عقب هجمات بلاده الليلة باتجاه إسرائيل أن "إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، وتزيد يوم بعد يوم من اعتداءاتها على الشعب اللبناني بضوء أخضر ودعم أميركي وصمت من المحافل الدولية"، مؤكدا أنها ترتكب جرائم حرب باستخدام أسلحة محظورة من بينها القنابل الفسفورية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي رغم التحذيرات الإيرانية السابقة "تجاوز جميع الخطوط الحمراء وصعّد هجماته في جنوب لبنان مستهدفا الضاحية الجنوبية لبيروت". وتابع عبداللهي، في بيان أورده التلفزيون الإيراني، أنه سبق أن تم توجيه تحذير بأنه في حال توسيع نطاق الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، فإنه سيتم استهداف أهداف في الأراضي المحتلة.

10:23 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
انفجارات في الجليل

سُمع دوي انفجارات في الجليل عقب إطلاق صفارات إنذار في مناطق واسعة من إسرائيل. 

10:20 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
إيران تطلق موجة صواريخ ثانية على إسرائيل

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بإطلاق إيران موجة ثانية من الصواريخ تجاه إسرائيل. 

10:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
صفارات إنذار بمناطق واسعة شمالي إسرائيل

دوّت صفارات الإنذار مجددا في مناطق واسعة في شمال إسرائيل. 

10:03 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
رصد إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية برصد صواريخ من ايران باتجاه شمال إسرائيل وصولا للخضيرة جنوب حيفا.

 

10:17 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
صفارات إنذار في شمال إسرائيل وصولاً لحيفا

سُمع دوي صفارات إنذار في شمال إسرائيل وصولا لحيفا وخليجها عقب إطلاق صواريخ من إيران.

09:35 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
قطر ومصر تبحثان تنسيق الجهود لخفض التصعيد في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم في القاهرة، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وآخر التطورات في لبنان وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تناول الاجتماع، وفق وزارة الخارجية القطرية، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري، خلال الاجتماع، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

2:53 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
برلماني إيراني: نحصل مليوني دولار من السفن لعبور مضيق هرمز

كشف عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، محسن زنغنة، اليوم الأحد أن إيران تحصل حالياً في المتوسط على ما بين 1.5 ومليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز مقابل خدمات تقدم لها، وفق ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة. وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد قد أعلن في  شهر مايو/أيار الماضي، خلال زيارة لأعضاء لجنة العمران البرلمانية إلى بندر عباس وتفقدهم مضيق هرمز، إعداد خطة لإدارة المضيق تتألف من 12 بنداً. 

التفاصيل عبر الرابط:

مضيق هرمز من الجانب الإيراني عند جزيرة لارك، 16 مايو 2026 (Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

برلماني إيراني: نحصل مليوني دولار رسوماً من السفن لعبور مضيق هرمز

1:34 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
وزير الداخلية الباكستاني يسلّم عراقجي رسالة إلى خامنئي

التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، صباح اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان مقتضب أن نقوي سلم عراقجي خلال اللقاء اليوم، رسالة مكتوبة من رئيس الوزراء الباكستاني إلى المرشد الإيراني. 

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
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وزير الداخلية الباكستاني يسلم عراقجي رسالة إلى خامنئي بشأن المفاوضات

09:10 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
وزير الداخلية الباكستاني: أحمل رسالة مهمة للمرشد الإيراني

قال وزير الداخلية الباكستاني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إنه سيسلم المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة من قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء، مؤكداً أن الرسالة التي يحملها "مهمة"، معرباً عن أمله في أن "تسير الأمور جيداً وتصل إلى نهايتها".

04:26 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي: أسقطنا مسيَّرتين إيرانيتين أمس السبت

قال الجيش الأميركي إن قواته أسقطت مسيَّرتين هجوميتين إيرانيتين أمس السبت كانتا تهددان حركة المرور في مضيق هرمز.

12:22 am

رويترز

avata
رويترز
إمبراير: الحرب تدفع شركات الطيران لتأجيل قرارات شراء طائرات

قال فرانسيسكو غوميس نيتو الرئيس التنفيذي لشركة إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات السبت إن بعض شركات الطيران تؤجل قرارات بشأن إمكانية تفعيل خيارات شراء طائرات وسط حالة من الغموض مرتبطة بحرب إيران التي أدت إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بشكل كبير.

ورغم أن الشركة لم تتلق أي طلبات لتأجيل التسليمات ولم تشهد تباطؤا في حملات المبيعات الجارية، أشار غوميس نيتو في تصريح لرويترز إلى أن حالة من الحذر بدأت تظهر بشأن الالتزامات الإضافية.

12:20 am

رويترز

avata
رويترز
"رويترز": واشنطن ستتيح أصولاً إيرانية لحلفائها في الخليج

قال مصدر مطلع السبت إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج.

12:03 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس السبت

  • نقوي يلتقي نظيره الإيراني في طهران

  • دوي انفجار قرب جزيرة خارج

  • نائب الرئيس الإيراني: نتبع استراتيجية واضحة في المفاوضات

  • إيران تدين هجمات أميركية جديدة وتتهم واشنطن بخرق وقف النار

  • الجيش الأميركي: إيران أطلقت 7 صواريخ باتجاه الكويت والبحرين

  • ترامب: إيران لا تملك خياراً سوى الاتفاق

  • الجيش الأميركي: اعتراض صواريخ ومسيّرات قرب مضيق هرمز

  • الحرس الثوري: مسيّرات أميركية استهدفت منشأتين للاتصالات

  • الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أميركية ويحذر من إغلاق هرمز

  • الجيش الأميركي يعلن قصف مواقع رادار إيرانية

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الحرب في المنطقة | اشتباكات بمضيق هرمز واعتداءات على الكويت والبحرين

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