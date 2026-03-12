الحرب في المنطقة| إيران تضع شروطاً لوقف النار وترامب يراها قريبة من الهزيمة

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

التحديثات الحية
12 مارس 2026   |  آخر تحديث: 12:59 (توقيت القدس)
وسط استمرار التصعيد الأميركي الإسرائيلي من جهة، والإيراني من جهة أخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني، ليل الأربعاء - الخميس، عن إطلاق صاروخ "خرمشهر"، مشيراً إلى أنه "سيُصيب أهدافاً للعدو الأميركي‑الصهيوني" خلال دقائق. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور على منصة إكس، مساء الأربعاء، شروط بلاده لإنهاء الحرب، مؤكداً التزام إيران بالسلام والاستقرار في المنطقة. وقال بزشكيان في المنشور إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال اتصالين هاتفيين معهما، بأن "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب" التي أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة يتمثل في "الاعتراف بالحقوق المسلّمة لإيران، ودفع التعويضات، وإلزام دولي حاسم بعدم تكرار أي عدوان عليها".

في المقابل، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن إيران على وشك الهزيمة، محذراً من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل" إعادة بناء البلاد. وقال ترامب لصحافيين في واشنطن "لقد وصلوا تقريباً إلى نهاية المطاف". وأضاف "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده". وكان ترامب قد أوضح في مقابلة هاتفية قصيرة مع موقع أكسيوس، في وقت سابق الأربعاء، أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريباً" لأنه "لم يعد هناك عملياً شيء يمكن استهدافه". وأضاف خلال المكالمة التي استمرت خمس دقائق: "في أي وقت أريد أن تنتهي فيه الحرب، ستنتهي".

هذا وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أنّ معلومات استخباراتية أميركية خلُصت إلى أنّ القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة إلى حد كبير، وليست معرّضة لخطر الانهيار في أي وقت قريب، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء القصف الأميركي الإسرائيلي. وقال أحد المصادر، التي طلبت جميعها عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة نتائج المخابرات الأميركية، إنّ "عدداً كبيراً" من التقارير الاستخباراتية يقدّم "تحليلات متسقة تفيد بأنّ النظام ليس معرّضاً لخطر" الانهيار، وأنه "لا يزال ممسكاً بزمام السيطرة على الرأي العام الإيراني".

في غضون ذلك، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، قراراً يطالب بـ"الوقف الفوري" للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن التي كانت هدفاً للعديد من الضربات منذ بداية النزاع. كما يدين نص القرار "أي عمل أو تهديد" من جانب إيران "يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية في مضيق هرمز". وأيّدت 135 دولة النص الذي قدمته البحرين مع بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان وقطر)، بالإضافة إلى الأردن.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

12:52 pm

رويترز

avata
رويترز
الجيش الإسرائيلي: استهداف موقع يستخدم في البرنامج النووي

 قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف خلال الأيام الماضية موقعا يُستخدم في البرنامج النووي الإيراني وهو (طالقان). وتقع منشأة طالقان ضمن مجمع بارشين العسكري، الذي يشتبه مسؤولون غربيون في ارتباطه بالبرنامج النووي الإيراني.

12:50 pm

رويترز

avata
رويترز
الأمم المتحدة: نزوح ما يصل إلى 3.2 مليون شخص داخل إيران

ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يصل إلى 3.2 مليون شخص نزحوا داخل إيران منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي. وقالت المفوضية في بيان، نقلا عن تقييمات أولية تستند إلى عدد الأسر النازحة "من المرجح أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع مع استمرار الأعمال القتالية، مما ينذر بتفاقم مقلق في الاحتياجات الإنسانية".

12:30 pm

العربي الجديد

طهران
قاليباف: أي اعتداء على أرض الجزر الإيرانية سيكسر جميع القيود

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "أيّ اعتداء على أرض الجزر الإيرانية سيكسر جميع القيود". وأكد قاليباف أن إيران "ستترك أي ضبط نفس جانبا"، قائلا إن القوات المسلحة الإيرانية "ستغرق الخليج بدماء المعتدين"، مشددا على أن "مسؤولية دماء الجنود الأميركيين تقع على عاتق ترامب شخصيا".

12:28 pm

الأناضول

avata
الأناضول
دبي تعلن اعتراض مسيّرة وسقوط أخرى

أعلنت السلطات في إمارة دبي، اعتراض طائرة مسيّرة، وذلك بعد ساعات من سقوط أخرى على مبنى. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر منصة "إكس"، إن الجهات المختصة تتعامل مع سقوط شظايا على واجهة مبنى، نتيجة عملية اعتراض جوي "ناجحة" لطائرة مسيرة بمنطقة البدع، "دون تسجيل أي إصابات".

وقبل ساعات، أعلنت الحكومة أن فرق الدفاع المدني سيطرت على "حريق محدود" اندلع في مبنى بمنطقة "دبي كريك هاربور"؛ إثر سقوط طائرة مسيرة عليه. وأضافت أن الفرق نفذت عمليات إخلاء للمبنى، لضمان سلامة السكان، "دون تسجيل إصابات" في الحادث.

11:49 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري يعلن استهداف سفينة ترفع علم جزر مارشال بالخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن سلاحه البحري استهدف ناقلة النفط "Safe Sia" في شمال الخليج، والتي قال إنها مملوكة للولايات المتحدة الأميركية وكانت ترفع علم جزر مارشال، مؤكدا أن استهدافها جاء بعد عدم امتثالها للتحذيرات الصادرة عن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

وأضاف البيان أن على ناقلات النفط والسفن التي تعبر الخليج ومضيق هرمز أن تدرك أن حالة عدم الاستقرار الحالية هي نتيجة "العدوان الأميركي الظالم" في المنطقة. وأكد أن على السفن الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالملاحة في الخليج ومضيق هرمز وفق التعليمات الإيرانية خلال الظروف الحربية، وذلك "حفاظاً على سلامتها وتجنب التعرض لإصابة المقذوفات الطائشة" حسب بيان الحرس الإيراني.

وحتى الآن استهدفت بحرية الحرس الثوري الإيراني، منذ بداية الحرب في أول مارس الجاري، نحو 15 ناقلة نفط في مضيق هرمز والخليج بسبب تجاهلها تحذيراتها بعدم العبور من المضيق من دون إذنها. وتعرضت أمس الأربعاء ثلاث سفن لضربات بـ"مقذوفات مجهولة" في مضيق هرمز الحيوي قبالة إيران، أدت إحداها إلى اندلاع حريق على متن سفينة شحن البضائع (مايوري ناري) كانت ترفع علم تايلاند.

 

11:46 am

رويترز

avata
رويترز
"الطاقة الدولية": الحرب تتسبب بأكبر اضطراب لإمدادات النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الحرب الدائرة في المنطقة تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، وذلك بعد يوم من موافقتها على سحب كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية. ومن المتوقع أن ينخفض ​​المعروض العالمي بمقدار ثمانية ملايين برميل يوميا في مارس/ آذار بسبب إغلاق مضيق هرمز منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران في 28 فبراير/ شباط.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها الشهري الأحدث لسوق النفط، أن دول الخليج خفضت إجمالي إنتاجها النفطي بما لا يقل عن عشرة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل نحو عشرة بالمئة من الطلب العالمي، نتيجة للصراع. وذكرت الوكالة أن هذه الخسائر ستتفاقم في حال عدم استئناف حركة الشحن سريعا. وأضافت "عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة ستستغرق أسابيع، وفي بعض الحالات شهورا، وذلك بناء على طبيعة الحقول وتوقيت عودة العمال والمعدات والموارد إلى المنطقة".

11:41 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الكويت: هجوم بالطائرات المسيرة على المطار تسبّب بأضرار مادية

 قالت السلطات الكويتية في بيان "الطيران المدني يعلن عن تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط، وقد تم التعامل مع الحادث وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن مستشفى العدان استقبل فجرا حالتي إصابة طفيفتين تزامنا مع المستجدات والتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة. وقال عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريح صحافي إن "فرق الطوارئ الطبية باشرت التعامل مع الحالتين فور وصولهما إلى المستشفى وتم إجراء التقييم الطبي اللازم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة".

11:16 am

العربي الجديد

طهران
اغتيال عميد من قادة القوات الجوفضائية في الحرس الثوري

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن العميد إسماعيل دهقان من قادة القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني اغتيل قبل يومين في مدينة أراك وسط البلاد، مشيرة إلى مقتل زوجته وابنيه وجدة زوجته برفقته.

11:11 am

قنا

avata
قنا
البحرين: اعتراض وتدمير 112 صاروخا و186 مسيرة منذ بدء الهجمات

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 112 صاروخا، و186 طائرة مسيرة، استهدفت البلاد منذ بدء الهجمات الإيرانية. وشددت القيادة العامة في بيان، على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

كما أهابت بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات. وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن العدوان الإيراني استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

10:33 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي

سُمع دوي انفجارات في وسط دبي، بحسب ما قالت وكالة فرانس برس. وشوهدت سحب من الدخان فوق منطقة سكنية في العاصمة التجارية للإمارات في الدقائق التي أعقبت الانفجارات.

10:28 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
سلسلة انفجارات تدوي في القدس بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

دوت سلسلة انفجارات في القدس، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق رشقة صاروخية من إيران. وقال الجيش في بيان على تطبيق تليغرام إنه رصد "صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. وتعمل الأنظمة الدفاعية على اعتراض التهديد".

10:26 am

العربي الجديد

طهران
الجيش الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بالمسيرات على أهداف إسرائيلية

أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية استهدف برج المراقبة ومدرج المطار وحظائر الطائرات في قاعدتَي "بالماخيم" و"عوبِدا" الجويتين في إسرائىل، إضافة إلى مقر جهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

وقال في بيان يحمل الرقم 24، إن قاعدة "بالماخيم" الواقعة قرب تل أبيب، مركز لإطلاق الأقمار الاصطناعية وإجراء الاختبارات الصاروخية، كما تضم أنظمة دفاع صاروخي من بينها "مقلاع داود"، إضافة إلى طائرات مسيّرة من طراز "هرمس 900"، بحسب البيان. وأضاف أن قاعدة "عوبِدا" فهي إحدى المنشآت الاستراتيجية وتُستخدم قاعدة تدريب لسلاح الجو الصهيوني، وقد كانت في وقت سابق موقعاً لتمركز مقاتلات "إف‑22" الأميركية.

10:23 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
البنتاغون: الأسبوع الأول من الحرب كلف 3 ,11 مليار دولار

أبلغت وزارة الحرب الأميركية (بنتاغون)، الكونغرس، بأن الأسبوع الأول من الحرب مع إيران كلف 3 ,11 مليار دولار، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن شخص مطلع على الموضوع، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت التقدير للكونغرس في إحاطة عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكر الجيش أنه أنفق 5 مليارات دولار على الذخائر وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الحرب. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب لمحت في وقت سابق إلى أنها سترسل للكونغرس طلبا لتمويل إضافي للحرب، لكن هذه الفكرة يبدو أنها تباطأت في الوقت الحالي.

10:22 am

الأناضول

avata
الأناضول
إيران تنفي تورطها بالهجوم على خزانات وقود بميناء صلالة

نفت القوات المسلحة الإيرانية تورطها في الهجوم على خزانات وقود في ميناء صلالة بمحافظة ظفار جنوبي سلطنة عمان. وقال متحدث ‌"مقر خاتم الأنبياء" العسكري إبراهيم ذو ​الفقاري، في بيان إن "الحادث الذي وقع (الأربعاء) في ميناء صلالة بسلطنة عمان البلد الشقيق والجار يبدو مثيرا للريبة".

وأكد ذو الفقاري أن "القوات المسلحة الإيرانية تحترم أمن عُمان وسيادتها الوطنية"، وأنها تجري تحقيقا بالحادث. وأعلنت مسقط مساء الأربعاء، أن طائرة مسيرة أصابت خزانات وقود في ميناء صلالة جنوبي عمان، فيما أسقطت الدفاعات مسيّرات أخرى دون تسجيل خسائر بشرية.

09:45 am

رويترز

avata
رويترز
تقييم استخباري أميركي: نظام إيران ليس معرضاً لخطر الانهيار

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أنّ معلومات استخبارية أميركية خلَصت إلى أنّ القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة إلى حد كبير، وليست معرّضة لخطر الانهيار في أي وقت قريب، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء القصف الأميركي الإسرائيلي. وقال أحد المصادر، التي طلبت جميعها عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة نتائج المخابرات الأميركية، إنّ "عدداً كبيراً" من التقارير الاستخبارية يقدّم "تحليلات متسقة تفيد بأنّ النظام ليس معرّضاً لخطر" الانهيار، وأنه "لا يزال ممسكاً بزمام السيطرة على الرأي العام الإيراني". وأضاف المصدر أنّ أحدث تقرير أُنجز خلال الأيام القليلة الماضية.

التفاصيل عبر الرابط:

دخان حرائق مستودعات النفط في طهران، 8 مارس 2026 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

تقييم استخباراتي أميركي: النظام الإيراني ليس معرّضاً لخطر الانهيار

08:53 am

رويترز

avata
رويترز
الكويت: خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة

قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، إن ستة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا خلال عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة. وأضافت أن ذلك "تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد". لكنها "أكدت أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزال تحت السيطرة".

08:50 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة 2,745 شخصاً منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب على إيران بلغ 2,745 مصاباً.

 

08:47 am

العربي الجديد

طهران
طهران: الأمن على السواحل الجنوبية للبلاد "مستتب بشكل كامل"

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن الأمن على السواحل الجنوبية للبلاد "مستتب بشكل كامل". وأوضح أن عملية تخليص البضائع في محافظة هرمزغان وميناء "الشهيد رجائي" تسير بشكل جيد، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة في هذا المجال.  

وأضاف أن استقرار الوضع الأمني "بفضل الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة"، مشيراً إلى أن انتشار القوات والوضع العسكري في المحافظة "جيد جداً". وزعم أن السيطرة على الخليج ومضيق هرمز "تقع بشكل كامل بيد القوة البحرية للحرس الثوري" الإيراني.

08:46 am

العربي الجديد

لندن
الدفاع السعودية: اعتراض مسيّرتين وتدميرهما في الربع الخالي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض مسيّرتين وتدميرهما في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة.

08:42 am

رويترز

avata
رويترز
روما: استهداف قاعدة إيطالية في كردستان العراق بضربة صاروخية

 قالت وزارة الدفاع الإيطالية، إن قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان العراق استهدفت بضربة صاروخية خلال الليل، لكن لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات. وقالت الوزارة على منصة إكس في الساعات الأولى من اليوم الخميس "ضرب صاروخ قاعدتنا في أربيل. لم يقع قتلى أو مصابون بين الجنود الإيطاليين. جميعهم بخير".

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع جويدو كروسيتو على اتصال مستمر مع كبار القادة العسكريين بشأن الواقعة. وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في رسالة منفصلة على إكس إن العسكريين الإيطاليين لجؤوا إلى مخبأ وإنهم جميعاً "بخير وآمنون".

08:19 am

رويترز

avata
رويترز
نفي إيراني للسماح لناقلات ترفع علم الهند بعبور مضيق هرمز

نقلت وكالة رويترز عن مصدر هندي، بأن إيران ستسمح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لتجارة النفط العالمية، إلا أن مصدراً إيرانياً نفى ذلك.

07:40 am

رويترز

avata
رويترز
تصاعد عمود دخان من محيط مطار البحرين

أفادت وكالة رويترز بتصاعد عمود دخان من محيط مطار البحرين.

07:36 am

رويترز

avata
رويترز
سفارة واشنطن في مسقط ترفع توجيهاتها بشأن الاحتماء في عُمان

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن سفارة واشنطن لدى مسقط رفعت توجيهاتها بشأن "الاحتماء في المكان" بالنسبة لكامل أراضي سلطنة عمان.

06:39 am

العربي الجديد

حيفا
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران صوب إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران صوب إسرائيل. 

06:37 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مقتل نحو 20 من "الحشد الشعبي" في قصف جوي أقصي غربي العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الخميس بأن نحو 20 من عناصر الحشد الشعبي قُتلوا بضربة جوية استهدفت أحد مقار الحشد الشعبي في قضاء عكاشات أقصى غربي العراق بمحافظة الأنبار. وذكرت وسائل الإعلام أن مقر اللواء 19 للحشد الشعبي تعرض لعدة ضربات جوية أوقعت في حصيلة أولية نحو 20 قتيلاً من قوات الحشد وإصابة آخرين. ولم تعلن السلطات العراقية أي تعليق حول القصف الذي وقع فجراً.

06:12 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
3 عالقين في سفينة تايلاندية تعرضت لهجوم في الخليج

أفادت وكالة فرانس برس بأن 3 من أفراد طاقم سفينة تايلاندية تعرضت لهجوم في الخليج يُعتقد أنهم عالقون على متنها.

05:54 am

العربي الجديد

الكويت
الجيش الكويتي: مصابان إثر استهداف مسيّرة عمارة سكنية

أفاد الجيش الكويتي بسقوط مصابين اثنين إثر استهداف مسيّرة عمارة سكنية جنوبي البلاد. 

05:33 am

العربي الجديد

لندن
هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة حاويات لضربة بمقذوف مجهول

أعلنت هيئة بحرية بريطانية تعرض سفينة حاويات لضربة بمقذوف مجهول ما سبَّب اندلاع حريق صغير على متنها، موضحة أن الحادث وقع على بعد 35 ميلاً بحرياً شمالي جبل علي في الإمارات.

05:20 am

العربي الجديد

لندن
الإمارات تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية من إيران

ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية بأنها تتعامل في الوقت الراهن مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

05:15 am

العربي الجديد

لندن
سلطنة عمان تخلي محطة تصدير النفط الرئيسية من جميع السفن

قالت وكالة بلومبيرغ إن سلطنة عُمان أخلت محطة تصدير النفط الرئيسية في ميناء الفحل من جميع السفن.

05:12 am

العربي الجديد

الكويت
وزارة الدفاع الكويتية تعلن تصديها لطائرات مسيرة

أعلنت "الدفاع الكويتية" تصديها لطائرات مسيرة اخترقت الأجواء الشمالية للبلاد.

05:07 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
البحرين تعلن تعرض ناقلات نفط لهجمات

أعلنت البحرين تعرض ناقلات نفط لهجمات وطلبت من السكان التزام منازلهم.

04:43 am

الأناضول

avata
الأناضول
السعودية تعلن تدمير 25 مسيّرة منذ فجر الخميس

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 25 طائرة مسيرة، منذ فجر الخميس، ضمن رد طهران على الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتي دخلت يومها الثالث عشر. جاء ذلك في بيانات متفرقة نشرتها الوزارة على صفحتها في منصة إكس. وأعلنت الوزارة اعتراض وتدمير 23 مسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيرتين في الربع الخالي كانتا متجهتين إلى حقل شيبة النفطي جنوب شرقي المملكة.

04:38 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
العراق: مقتل شخص على الأقل في هجوم بميناء البصرة

أعلن العراق مقتل شخص واحد على الأقل جراء هجوم استهدف ميناء البصرة، بينما أوقفت البلاد العمليات في موانئ للنفط.

04:06 am

العربي الجديد

حيفا
إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة إيلات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة إيلات ومناطق أخرى.

03:55 am

الأناضول

avata
الأناضول
البحرين تعلن استهداف خزانات وقود في محافظة المحرق

أعلنت البحرين، الخميس، هجوماً إيرانياً على خزانات الوقود في إحدى المنشآت بمحافظة المحرق شمالي البلاد. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: "عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق والجهات المختصة تباشر إجراءاتها"، من دون ذكر تفاصيل عن الهجوم أو طبيعته.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة القبض على 4 مواطنين بدعوى "قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بإرسال صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والهامة". وفي أحدث تطور في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى "الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

04:35 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
فصائل عراقية: نفذنا 13 عملية قصف على "قواعد العدو"

كشفت فصائل مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الخميس أنها نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 13 عملية قصف على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة. وذكرت الفصائل في بيان: "نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ثلاث عشرة عملية، استُخدمت فيها الطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة". وشهدت مناطق متفرقة في محيط مطار بغداد الدولي ومدينتي أربيل والسليمانية هجمات بالطيران المسير والصواريخ سبَّبت اندلاع حرائق.

03:34 am

العربي الجديد

لندن
السعودية تعترض طائرة مسيرة متجهة إلى حقل الشيبة النفطي

أفادت وزارة الدفاع السعودية باعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطي. 

03:49 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
إعلام رسمي إيراني: مسيّرة إيرانية تستهدف برجاً في دبي

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الخميس، بأن إيران استهدفت بطائرة مسيرة برجاً في دبي زعمت أنه كان يؤوي قوات أميركية. وذكرت القناة في منشور على حسابها في تطبيق تليغرام أن "حريقاً اندلع في أحد ابراج دبي الذي كان يُستخدم مخبأً للجنود الأميركيين الذين هاجموا إيران"، وأرفقته بفيديو يظهر النيران تتصاعد من طابق علوي لأحد المباني. ونشر المكتب الإعلامي لدبي على منصة إكس أن السلطات تستجيب "لحادث يتعلق بسقوط طائرة مسيرة على مبنى في محيط خور دبي".

03:23 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب: إيران تقترب من نقطة الهزيمة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن إيران على وشك الهزيمة، لكنه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل" إعادة بناء البلاد. وقال ترامب لصحافيين في واشنطن "لقد وصلوا تقريباً إلى نهاية المطاف". وأضاف "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام على متن طائرة الرئاسة، 7 مارس 2026(Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: إيران تقترب من الهزيمة ونستطيع جعل إعادة إعمارها شبه مستحيل

12:23 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول عراقي: ناقلتا وقود أجنبيتان تعرضتا لهجمات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بميناء عراقي قوله إن ناقلتي وقود أجنبيتين تعرضتا لهجمات مجهولة داخل المياه الإقليمية مما أدى لاشتعال النيران فيهما. وأضاف المسؤول أن بغداد أجلت 25 من أفراد طاقم السفينتين ولا يزال الحريق مشتعلا فيهما.

12:18 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
الاحتلال يسقط مسيّرة إيرانية في ريف القنيطرة جنوبي سورية

قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط طائرة مسيّرة إيرانية في أجواء بلدة قرقس بريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، في إطار عمليات التصدي للمسيّرات التي حلّقت في المنطقة. كما أفادت المصادر ذاتها، بسقوط قذيفة مصدرها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد ضمن منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا، من دون توفر معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وترافق ذلك مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء عدد من مناطق محافظتي القنيطرة ودرعا، في وقت سُمع فيه دوي انفجارات متفرقة في بعض مناطق الجنوب السوري.

12:16 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
أضرار مادية في دمشق بعد اعتراض صواريخ إيرانية

أفادت مصادر محلية "العربي الجديد"، بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي بالقرب من جسر الكباس في العاصمة دمشق، على طريق مطار دمشق الدولي، وذلك نتيجة سقوط شظايا صاروخ إيراني جرى اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادثة.

12:14 AM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
مجلس الأمن يعتمد قراراً يطلب وقف هجمات إيران على دول الخليج

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، قرارا يطالب بـ"الوقف الفوري" للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن التي كانت هدفا للعديد من الضربات منذ بداية النزاع.

التفاصيل عبر الرابط:

علياء آل ثاني باجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة، 20 فبراير 2024(Getty)
أخبار
التحديثات الحية

مجلس الأمن يعتمد قرارا لوقف هجمات إيران على دول الخليج والأردن فورا

12:12 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بزشكيان يعلن شروط إيران لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور على منصة "إكس"، مساء الأربعاء، شروط بلاده لإنهاء الحرب، مؤكداً التزام الجمهورية الإسلامية بالسلام والاستقرار في المنطقة.

التفاصيل عبر الرابط:

بزشكيان يلقي كلمة خلال فعالية في طهران، 24 فبراير 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

بزشكيان يعلن شروط إيران لإنهاء الحرب

12:11 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري: إطلاق صاروخ سيصيب أهدافاً للعدو خلال 3 دقائق

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق صاروخ "خرمشهر"، مشيراً إلى أنه "سيُصيب أهدافاً للعدو الأميركي‑الصهيوني في المنطقة خلال ثلاث دقائق".

12:02 AM
أبرز تطورات الحرب على إيران يوم أمس الأربعاء
  • عراقجي: قواتنا المسلحة تعاقب إسرائيل على عدوانها
  • البيت الأبيض: استهدفنا أكثر من 5 آلاف هدف في إيران
  • قائد في الحرس الثوري: العدو سيواجه قريباً مفاجآت جديدة
  • الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية في الكويت
  • "نيويورك تايمز": جيش إيران أثبت قدرته على التكيّف
  • 6 قتلى بهجمات أميركية إسرائيلية على تبريز
  • إيران تعلن إطلاق صواريخ "خرمشهر" باتجاه قواعد أميركية
  • إيران: لن نسمح بمرور النفط إذا خدم أميركا أو إسرائيل
  • قطر: التصدي لـ8 صواريخ باليستية إيرانية
