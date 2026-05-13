الحرب في المنطقة | إيران تضع شروطها وتتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

تتواصل التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب على إيران وسط تصاعد التوتر الإقليمي وتعثر مسار المفاوضات، في وقت أكدت فيه طهران أنّ "المطالب الزائدة" الأميركية والخطابات التهديدية تمثل العقبة الأساسية أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى أي اتفاق محتمل. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتسفلت كراويك في طهران، إذ بحث الجانبان الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران، وتداعياتها الإقليمية، إلى جانب آخر تطورات مفاوضات إسلام أباد.
وفي موازاة ذلك، رفعت طهران سقف شروطها قبل العودة إلى طاولة التفاوض مع واشنطن، إذ كشفت وكالة "فارس" الإيرانية أنّ إيران اشترطت تنفيذ خمسة شروط رئيسية باعتبارها "الحد الأدنى من ضمانات بناء الثقة"، رافضةً مقترحاً أميركياً من 14 بنداً وصفته بأنه محاولة لـ"فرض الاستسلام". وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة، مساء الثلاثاء، نقلاً عن "مصدر مطلع"، أن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة من دون تنفيذ خمسة شروط لبناء الثقة. وأكد المصدر أن الشروط المسبقة التي أعلنتها إيران تمثل "الحد الأدنى من الضمانات لبناء الثقة" قبل البدء بأي نوع من المفاوضات مع الجانب الأميركي. وتتضمن الشروط الإيرانية الخمسة، بحسب المصدر الإيراني:
- إنهاء الحرب في جميع الجبهات، لا سيما في لبنان
- رفع العقوبات المفروضة على إيران
- الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة
- التعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب
- والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز.
كما أشار المصدر إلى أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بأن استمرار الحصار البحري في نطاق بحر العرب وبحر عمان بعد إقرار وقف إطلاق النار يعزز فرضية عدم إمكانية الثقة في التفاوض مع واشنطن. وبدوره، شدد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي على أن "السلام الحقيقي لا يُبنى بلغة الإهانة والتهديد وانتزاع الامتيازات قسراً"، معتبراً أن رفض واشنطن الرد الإيراني يعود إلى أنه "ليس وثيقة استسلام".
في الأثناء، تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بالحرب، بعدما أعلن البنتاغون ارتفاع كلفة العمليات العسكرية ضد إيران إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة أربعة مليارات عن التقديرات السابقة، وسط تدقيق متصاعد يواجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس، كما قال ترامب قبيل توجهه إلى الصين إنه سيبحث الحرب مع إيران مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه أشار إلى أنه "لا يحتاج إلى مساعدة" من بكين بشأنها.
