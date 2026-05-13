الحرب في المنطقة | إيران تضع شروطها وتتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
13 مايو 2026   |  آخر تحديث: 09:42 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب على إيران وسط تصاعد التوتر الإقليمي وتعثر مسار المفاوضات، في وقت أكدت فيه طهران أنّ "المطالب الزائدة" الأميركية والخطابات التهديدية تمثل العقبة الأساسية أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى أي اتفاق محتمل. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتسفلت كراويك في طهران، إذ بحث الجانبان الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران، وتداعياتها الإقليمية، إلى جانب آخر تطورات مفاوضات إسلام أباد.

وفي موازاة ذلك، رفعت طهران سقف شروطها قبل العودة إلى طاولة التفاوض مع واشنطن، إذ كشفت وكالة "فارس" الإيرانية أنّ إيران اشترطت تنفيذ خمسة شروط رئيسية باعتبارها "الحد الأدنى من ضمانات بناء الثقة"، رافضةً مقترحاً أميركياً من 14 بنداً وصفته بأنه محاولة لـ"فرض الاستسلام". وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة، مساء الثلاثاء، نقلاً عن "مصدر مطلع"، أن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة من دون تنفيذ خمسة شروط لبناء الثقة. وأكد المصدر أن الشروط المسبقة التي أعلنتها إيران تمثل "الحد الأدنى من الضمانات لبناء الثقة" قبل البدء بأي نوع من المفاوضات مع الجانب الأميركي. وتتضمن الشروط الإيرانية الخمسة، بحسب المصدر الإيراني:

  • إنهاء الحرب في جميع الجبهات، لا سيما في لبنان
  • رفع العقوبات المفروضة على إيران
  • الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة
  • التعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب
  • والاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز.

كما أشار المصدر إلى أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بأن استمرار الحصار البحري في نطاق بحر العرب وبحر عمان بعد إقرار وقف إطلاق النار يعزز فرضية عدم إمكانية الثقة في التفاوض مع واشنطن. وبدوره، شدد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي على أن "السلام الحقيقي لا يُبنى بلغة الإهانة والتهديد وانتزاع الامتيازات قسراً"، معتبراً أن رفض واشنطن الرد الإيراني يعود إلى أنه "ليس وثيقة استسلام".

في الأثناء، تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بالحرب، بعدما أعلن البنتاغون ارتفاع كلفة العمليات العسكرية ضد إيران إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة أربعة مليارات عن التقديرات السابقة، وسط تدقيق متصاعد يواجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس، كما قال ترامب قبيل توجهه إلى الصين إنه سيبحث الحرب مع إيران مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه أشار إلى أنه "لا يحتاج إلى مساعدة" من بكين بشأنها.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول...

9:36 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تعدم رجلا لإدانته بالتجسس لحساب إسرائيل

أعلن المركز الإعلامي للقضاء الإيراني، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق مواطن إيراني يُدعى إحسان أفرشته، بتهمة التجسس والتخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد". وبحسب المركز، فقد نُفذ الحكم فجر الأربعاء، بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا على قرار الإعدام، إثر إدانته بتسريب معلومات حساسة وبيعها لإسرائيل بعد تلقيه تدريبات على يد الموساد في نيبال.

وأفاد القضاء الإيراني بأن "المدان بدأ تعاونه الاستخباراتي تحت غطاء العمل كسائق سيارة أجرة عبر الإنترنت لتنفيذ أوامر ضباط الموساد، حيث حمل الاسم الحركي (جيمس) وأتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعبرية خلال فترة تعاونه". وتشير التحقيقات إلى استمرار تواصله مع الاستخبارات الإسرائيلية عبر تطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني، إذ جرى تبادل أكثر من 300 رسالة، بمعدل يتراوح بين 4 إلى 5 رسائل إلكترونية شهرياً كحد أدنى، حسب المركز الإعلامي القضائي.

08:51 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
عُمان متنفس تجارة الخليج

بينما يواجه العالم لحظة اضطراب تاريخية في موازين الطاقة والتجارة، تحوّلت موانئ سلطنة عُمان، المطلة على بحر العرب، إلى شريان رئيسي ومستدام لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظلّ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، والعمليات العسكرية التي شلّت حركة الملاحة التقليدية، ما سلّط الضوء على الدور المستقبلي لموانئ السلطنة في التجارة الخليجية.

التفاصيل عبر الرابط:

ناقلات بضائع في ميناء مسقط، 25 مارس 2026 (إلكي شوليرز/Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

عُمان متنفس تجارة الخليج... اختناق هرمز ينعش ميناءي صحار والدقم

08:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بغداد
خاص | شروط أميركية قاسية ولاءات بوجه حكومة علي الزيدي

ما تشهده بغداد منذ أيام يرقى لأن يكون عملية ابتزاز أميركية لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي والتي يُرتقب أن يُعلن البرلمان موعد جلسة منحها الثقة خلال أيام، وفقاً لما تحدث به مسؤولون سياسيون في بغداد. وكشفت مصادر سياسية عربية شيعية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن إملاءات وضغوط تواجه العراق من مسؤولي الإدارة الأميركية، يتصدرها التلويح بورقة الاقتصاد وفرض العقوبات.

التفاصيل عبر الرابط:

الزيدي متوجهاً إلى كردستان، 2 مايو 2026 (وكالة الأنباء العراقية)
تقارير عربية
التحديثات الحية

خاص | شروط أميركية قاسية ولاءات بوجه حكومة علي الزيدي

08:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
تقارير استخباراتية أميركية عن ترسانة إيران الصاروخية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تقارير استخباراتية أميركية سرية، تعود إلى مطلع الشهر الجاري، تُظهر أن إيران استعادت السيطرة التشغيلية على معظم منصاتها الصاروخية ومنشآتها تحت الأرض، في تناقض حاد مع الصورة التي يقدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجمهوره عن جيش إيراني "محطّم". ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على هذه التقييمات، قولها إن إيران باتت قادرة على الوصول إلى 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً تمتلكها على امتداد مضيق هرمز، فيما لا تزال ثلاثة مواقع فقط خارج الخدمة بشكل كامل.

التفاصيل عبر الرابط:

عناصر الحرس الثوري بجانب صاروخ كاسر خيبر في طهران، 29/4/2022 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

تقارير استخباراتية أميركية: إيران تحتفظ بـ70% من ترسانتها الصاروخية

07:33 am

الأناضول

avata
الأناضول
ترامب ورئيس الإمارات يبحثان هاتفياً تطورات المنطقة

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد، الثلاثاء، التطورات بالمنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الإمارات من نظيره الأميركي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام". وبحسب الوكالة، فإن الجانبين بحثا مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات، كما استعرضا "التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

07:27 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
أستراليا تعتزم الانضمام للبعثة الفرنسية البريطانية في هرمز

قال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إن بلاده ستنضم إلى مهمة "دفاعية بحتة" بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارلز بعد اجتماع ضم 40 دولة، بأن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز Wedgetail E-7A التي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأضاف في بيان "أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة، بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، بمجرد إنشائها". وأشار مارلز إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد، مع "إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية".

06:41 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الهند تطلق صندوقاً لحماية سفنها من تداعيات حرب إيران

أعلنت الهند إطلاق صندوق ضمان تأمين بحري بقيمة 1.5 مليار دولار، بهدف حماية سفنها من الاضطرابات المرتبطة بالحرب في المنطقة وتأمين حركة التجارة البحرية. وقالت وزارة المال الهندية، في بيان، إن التحالف الجديد الذي يحمل اسم "مجمع بهارات للتأمين البحري" سيوفر تغطية تأمينية ضد مخاطر الحرب والعقوبات، بما يساهم في حماية قطاع الشحن البحري الهندي.

06:27 am

رويترز

avata
رويترز
كوريا الجنوبية تدرس دعم أمن الملاحة في هرمز

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن غيو باك، إن سيول تدرس المساهمة "بشكل تدريجي" في الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن الدعم المحتمل لن يصل إلى حد المشاركة العسكرية المباشرة. وأوضح الوزير الكوري الجنوبي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، عقب اجتماع مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أن بلاده أبلغت واشنطن باستعدادها للمساهمة "بوصفها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن أشكال الدعم المحتملة قد تشمل الدعم السياسي، وإرسال أفراد، وتبادل المعلومات، وتوفير موارد عسكرية. وشدد آن على أنه "لم تجر مناقشات عميقة" بشأن توسيع مشاركة الجيش الكوري الجنوبي، مؤكداً أن أي قرار من هذا النوع سيتطلب اتباع الإجراءات القانونية المحلية.

التفاصيل عبر الرابط:

هيغسيث مستقبلاً آن غيو باك في البنتاغون بواشنطن، 11 مايو 2026 (فاتح أكتاش/الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

كوريا الجنوبية تدرس دعماً تدريجياً لأمن الملاحة في مضيق هرمز

05:35 am

رويترز

avata
رويترز
الصين تدعم وساطة باكستان بشأن إيران وهرمز

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنّ وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أشاد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، بجهود إسلام أباد في تيسير المفاوضات الأميركية الإيرانية، معرباً عن أمله أن تساهم باكستان في إيجاد "حل مناسب" لقضية فتح مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الصينية أن بكين ستواصل دعم جهود باكستان في الوساطة، وستقدم مساهماتها في هذا الصدد، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، وتعثّر المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

12:14 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران تحدّد 5 شروط لبناء الثقة مع واشنطن قبل التفاوض

اشترطت طهران تنفيذ واشنطن خمسة شروط رئيسية بوصفها "ضمانات للحد الأدنى من الثقة" قبل الدخول في أي جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، رافضةً مقترحاً أميركياً مكوناً من 14 بنداً اعتبرته السلطات الإيرانية مسعىً لـ"فرض الاستسلام" واستمراراً لسياسة الإكراه والتهديد. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، نقلاً عن "مصدر مطلع"، أن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة من دون تنفيذ خمسة شروط لبناء الثقة.

التفاصيل عبر الرابط:

قرب موقع انعقاد الجولة الأولى من مباحثات واشنطن وطهران، 11 إبريل 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

طهران تحدد 5 شروط لبناء الثقة مع واشنطن قبل التفاوض

12:12 am

رويترز

avata
رويترز
العراق وباكستان تؤمّنان عبور ناقلاتهما عبر هرمز

نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن العراق وباكستان توصّلا إلى اتفاقات مع إيران تتعلق بنقل النفط والغاز الطبيعي المُسال من الخليج، في خطوة تعكس قدرة طهران على التحكم في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك بعدما سبّبت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تراجعاً حاداً بصادرات الطاقة من المنطقة التي توفر عادة نحو 20% من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال عالمياً، فيما فرضت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية حصاراً على الموانئ الإيرانية.

التفاصيل عبر الرابط:

سفن راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس جنوب إيران. 4 مايو 2026 (إسنا/فرانس برس)
طاقة
التحديثات الحية

العراق وباكستان تؤمّنان عبور ناقلاتهما عبر هرمز بالاتفاق مع إيران

12:11 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
وزير الحرب الأميركي يواجه أسئلة صعبة بشأن إيران

واجه وزير الحرب الأميركي بيث هيغسيث أسئلة صعبة، الثلاثاء، من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن سبل إنهاء الحرب على إيران بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب في ظل ارتفاع كلفتها إلى 29 مليار دولار وأثر ذلك على تراجع مخزونات الأسلحة الأميركية.

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
التحديثات الحية

وزير الحرب الأميركي يواجه أسئلة صعبة بشأن إيران

12:10 am

رويترز

avata
رويترز
رويترز: السعودية نفذت ضربات غير معلنة داخل إيران خلال الحرب

كشفت مصادر غربية وإيرانية لوكالة "رويترز" عن تنفيذ السعودية غارات ضربات داخل الأراضي الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، رداً على اعتداءات صاروخية ومسيّرات استهدفت المملكة، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في سياسة الرياض الدفاعية تجاه إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤولين غربيين وآخرين إيرانيين قولهم إنّ الغارات السعودية نُفذت أواخر مارس/آذار الماضي بواسطة سلاح الجو السعودي، في أول عملية عسكرية مباشرة تنفذها الرياض داخل إيران، رغم أن تفاصيل الأهداف التي تعرضت للقصف لا تزال غير معروفة، فيما امتنعت الرياض وطهران عن تأكيد أو نفي هذه المعلومات مباشرةً.

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
التحديثات الحية

"رويترز": السعودية نفذت ضربات غير معلنة داخل إيران خلال الحرب

12:08 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي: واشنطن تعرقل إنهاء الحرب

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتسفلت كراويك في طهران، أن "المطالب الزائدة" الأميركية والخطابات التهديدية وغياب حسن النية تمثل العائق الأساسي أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية، والحرب التي تشنّها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران وتداعياتها، إلى جانب آخر تطورات مفاوضات إسلام أباد، كما اعتبر عراقجي أن الوضع الحالي في مضيق هرمز ناتج عن "العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي" وما تبعه من خروق لوقف إطلاق النار واستمرار حصار الموانئ الإيرانية.

12:06 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الثلاثاء
  • ترامب: لا أحتاج مساعدة شي بشأن إيران
  • مسؤول إيراني: السلام الحقيقي لا يُبنى بلغة الإهانة
  • بريطانيا تعتزم إرسال مسيّرات ومقاتلات وسفينة حربية
  • كلفة الحرب الأميركية على إيران تناهز 29 مليار دولار
  • ترامب: إيران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%
  • إيران تعلن تفكيك 5 شبكات لتهريب الأسلحة والذخيرة
  • الحرس الثوري يعلن إجراء مناورة في طهران
دلالات
المساهمون
كريم رمضان
صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
صورة نشرها ترامب على تروث سوشيال 13/5/2026
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

ترامب ينشر صورة لفنزويلا تصوّرها الولاية الأميركية الـ51

هيغسيث مستقبلاً آن غيو باك في البنتاغون بواشنطن، 11 مايو 2026 (فاتح أكتاش/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

كوريا الجنوبية تدرس دعماً تدريجياً لأمن الملاحة في مضيق هرمز

ترامب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى الصين، 12 مايو 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب: سأطلب من الرئيس الصيني فتح بلاده أمام الشركات الأميركية