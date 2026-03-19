الحرب في المنطقة| إيران تستهدف منشآت الطاقة وقتلى بسقوط صاروخ في الضفة

طهران

القدس المحتلة

التحديثات الحية
19 مارس 2026   |  آخر تحديث: 00:20 (توقيت القدس)
يشهد التصعيد الإقليمي في المنطقة توسعاً نوعياً وخطيراً مع دخول منشآت الغاز والطاقة إلى دائرة الاستهداف المباشر، في تحول يعد من أخطر مراحل المواجهة الجارية، نظراً لما يحمله من تداعيات تتجاوز البعد العسكري إلى تهديد استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن تعريض منشآت مدنية حيوية لمخاطر كبيرة. ويأتي هذا التطور في ظل تبادل ضربات بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، استهدفت حقول غاز ومواقع إنتاج وتصدير، ما يرفع منسوب القلق الدولي بشأن احتمال اتساع رقعة المواجهة إلى حرب طاقة مفتوحة في المنطقة.

ففي حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتنفيذ ضربات ضد أهداف بحرية إيرانية، أعلنت طهران تعرض منشآت في حقل "بارس الجنوبي" ومنطقة عسلوية لهجمات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية النفطية، بالتزامن مع استهداف إيراني لمدينة رأس لفان الصناعية في قطر بهجمات صاروخية أدت إلى حرائق وأضرار مادية كبيرة، دون تسجيل خسائر بشرية، في مؤشر إلى انتقال المواجهة إلى قطاع الطاقة الحيوي.

في المقابل، تتواصل العمليات العسكرية على نطاق أوسع، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أميركية وتجمعات إسرائيلية بصواريخ متعددة، فيما أعطى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس الضوء الأخضر لتوسيع سياسة الاغتيالات ضد مسؤولين إيرانيين، مع استمرار محاولات استهداف منشآت في الخليج، من بينها إحباط هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة غاز في السعودية، ما يعكس اتساع رقعة الصراع وتزايد مخاطره الإقليمية.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:13 am

القدس المحتلة
عالقون في مبنى تعرض للدمار في منطقة تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن فرق الدفاع المدني تبحث عن عالقين في مبنى تعرض للدمار في منطقة تل أبيب.

12:09 am

سقوط شظايا قرب منشآت غاز في أبوظبي

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بسقوط شظايا في محيط منشأة حبشان للغاز وحقل باب، نتيجة عملية تصد ناجحة لصواريخ استهدفت الموقعين.

12:07 am

القدس المحتلة
مقتل شخص إثر سقوط رأس متفجر وسط إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص إثر سقوط رأس متفجر بوسط إسرائيل.

12:07 am

القدس المحتلة
سقوط رؤوس متفجرة في عدد من مناطق تل أبيب الكبرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط رؤوس متفجرة وشظايا صاروخية في عدد من مناطق تل أبيب الكبرى إثر هجوم إيراني.

12:06 AM

أنور الزيادات

أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
الأردن: سياستنا تقوم على الدفاع دون الانخراط في أي عداء

قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الأردن يتبنى نهجاً قائماً على الدبلوماسية والحوار كسبيل أساسي لاحتواء الأزمات الإقليمية، مشدداً على أن المملكة تواصل جهودها لتغليب لغة العقل وخفض التصعيد في المنطقة، بما يحدّ من تداعيات التوترات على الاقتصاد الدولي واستقرار الدول. وأشار، في حديث لقناة "المملكة" الرسمية مساء الأربعاء، إلى الدور الدبلوماسي المكثف الذي يقوده العاهل الأردني عبد الله الثاني، من خلال سلسلة اتصالات واسعة مع قادة دوليين، إضافة إلى التواصل مع الأمم المتحدة، بهدف دعم التهدئة وتعزيز فرص الحلول السياسية.

وتابع أن سياسة الأردن ثابتة، وتقوم على الدفاع عن السيادة الوطنية دون الانخراط في أي اعتداء، مؤكداً أن المملكة لن تكون منطلقاً لأي عمل عسكري ضد أي دولة، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار سيادي أردني خالص. وفي سياق متصل، دان المومني الاعتداءات الإيرانية التي طاولت دول الخليج والأراضي الأردنية، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات بحزم، وفي إطار حماية الأمن الوطني ضمن قواعد القانون الدولي.

وشدد المومني على أن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي جهة، ولن يقبل بانتهاك سيادته في الجو أو البر، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديد. وبيّن أن الجهود العسكرية والأمنية تشمل تفعيل منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو للتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تعزيز انتشار الوحدات الحدودية، مستفيداً من خبرات سابقة، لا سيما خلال تداعيات الأزمة السورية. وقال المومني إن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة على تقليل آثارها على مختلف القطاعات، موضحاً أن المؤسسات الأردنية أظهرت قدرة عالية على التكيف من خلال خطط طوارئ وبدائل متعددة، بما يضمن استمرارية الخدمات والحياة اليومية للمواطنين.

11:30 pm

الدوحة
قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران

أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، اعتبار الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية، إلى جانب العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مطالبةً بمغادرتهم أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

11:24 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب يعارض ضرب مواقع الطاقة حالياً رغم دعمه الضربة السابقة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب يعارض في الوقت الحالي شن ضربات جديدة على مواقع الطاقة الإيرانية، رغم أنه كان على علم بضربة إسرائيلية سابقة استهدفت حقلاً نفطياً إيرانياً ودعمها باعتبارها "رسالة" إلى طهران.

11:23 pm

رويترز

رويترز
البحرين تعلن اعتراض صاروخين قادمين من إيران

أعلنت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخين قادمين من إيران.

11:23 pm

واشنطن
"سي بي إس": حاملة الطائرات "فورد" تتجه إلى كريت للإصلاح

نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول أميركي أن حاملة الطائرات "فورد" تتجه إلى قاعدة أميركية في جزيرة كريت لإجراء إصلاحات، بعد اندلاع حريق فيها.

11:20 pm

رام الله
3 قتلى وإصابة خطيرة بشظية صاروخية قرب الخليل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمه مع 3 حالات وفاة وإصابة خطيرة في الرأس، جراء سقوط شظية صاروخية على صالون نساء في بلدة بيت عوا قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

11:17 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأربعاء
  • السعودية: إحباط محاولة هجوم بمسيرة ثانية على أحد معامل الغاز
  • الإمارات تعلن اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية
  • إسرائيل تعلن بدء الهجوم على أهداف بحرية إيرانية في بحر قزوين
  • تنسيق إسرائيلي أميركي في الهجوم على منشآت الغاز بإيران
  • تضرر 3 طائرات في مطار بن غوريون جراء شظايا صاروخية
  • الحرس الثوري يعلن مهاجمة أهداف أميركية وإسرائيلية
أنور الزيادات
رويترز
العربي الجديد
العربي الجديد
اللجنة الوطنية لإدارة غزة تعلن عقد لقاءات مع أطراف دولية مختلفة

تل أبيب تعلن عن إصابة 3834 إسرائيلياً منذ بدء الحرب على إيران

