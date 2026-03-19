أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن فرق الدفاع المدني تبحث عن عالقين في مبنى تعرض للدمار في منطقة تل أبيب.
يشهد التصعيد الإقليمي في المنطقة توسعاً نوعياً وخطيراً مع دخول منشآت الغاز والطاقة إلى دائرة الاستهداف المباشر، في تحول يعد من أخطر مراحل المواجهة الجارية، نظراً لما يحمله من تداعيات تتجاوز البعد العسكري إلى تهديد استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن تعريض منشآت مدنية حيوية لمخاطر كبيرة. ويأتي هذا التطور في ظل تبادل ضربات بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، استهدفت حقول غاز ومواقع إنتاج وتصدير، ما يرفع منسوب القلق الدولي بشأن احتمال اتساع رقعة المواجهة إلى حرب طاقة مفتوحة في المنطقة.
ففي حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتنفيذ ضربات ضد أهداف بحرية إيرانية، أعلنت طهران تعرض منشآت في حقل "بارس الجنوبي" ومنطقة عسلوية لهجمات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية النفطية، بالتزامن مع استهداف إيراني لمدينة رأس لفان الصناعية في قطر بهجمات صاروخية أدت إلى حرائق وأضرار مادية كبيرة، دون تسجيل خسائر بشرية، في مؤشر إلى انتقال المواجهة إلى قطاع الطاقة الحيوي.
في المقابل، تتواصل العمليات العسكرية على نطاق أوسع، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أميركية وتجمعات إسرائيلية بصواريخ متعددة، فيما أعطى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس الضوء الأخضر لتوسيع سياسة الاغتيالات ضد مسؤولين إيرانيين، مع استمرار محاولات استهداف منشآت في الخليج، من بينها إحباط هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة غاز في السعودية، ما يعكس اتساع رقعة الصراع وتزايد مخاطره الإقليمية.
قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الأردن يتبنى نهجاً قائماً على الدبلوماسية والحوار كسبيل أساسي لاحتواء الأزمات الإقليمية، مشدداً على أن المملكة تواصل جهودها لتغليب لغة العقل وخفض التصعيد في المنطقة، بما يحدّ من تداعيات التوترات على الاقتصاد الدولي واستقرار الدول. وأشار، في حديث لقناة "المملكة" الرسمية مساء الأربعاء، إلى الدور الدبلوماسي المكثف الذي يقوده العاهل الأردني عبد الله الثاني، من خلال سلسلة اتصالات واسعة مع قادة دوليين، إضافة إلى التواصل مع الأمم المتحدة، بهدف دعم التهدئة وتعزيز فرص الحلول السياسية.
وتابع أن سياسة الأردن ثابتة، وتقوم على الدفاع عن السيادة الوطنية دون الانخراط في أي اعتداء، مؤكداً أن المملكة لن تكون منطلقاً لأي عمل عسكري ضد أي دولة، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار سيادي أردني خالص. وفي سياق متصل، دان المومني الاعتداءات الإيرانية التي طاولت دول الخليج والأراضي الأردنية، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات بحزم، وفي إطار حماية الأمن الوطني ضمن قواعد القانون الدولي.
وشدد المومني على أن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي جهة، ولن يقبل بانتهاك سيادته في الجو أو البر، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديد. وبيّن أن الجهود العسكرية والأمنية تشمل تفعيل منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو للتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تعزيز انتشار الوحدات الحدودية، مستفيداً من خبرات سابقة، لا سيما خلال تداعيات الأزمة السورية. وقال المومني إن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة على تقليل آثارها على مختلف القطاعات، موضحاً أن المؤسسات الأردنية أظهرت قدرة عالية على التكيف من خلال خطط طوارئ وبدائل متعددة، بما يضمن استمرارية الخدمات والحياة اليومية للمواطنين.