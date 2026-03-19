قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر ترفض المزاعم الإيرانية بأن هجمات أمس الأربعاء على منشآت الغاز في الخليج كانت تستهدف مواقع ذات صلة بالولايات المتحدة.
يشهد التصعيد الإقليمي في المنطقة توسعاً نوعياً مع دخول منشآت الغاز والطاقة دائرة الاستهداف المباشر، حيث تواصل إيران الرد باستهداف منشآت في دول الخليج بعد قصف حقول غاز في أراضيها، في تحول يُعَدّ من أخطر مراحل المواجهة الجارية، نظراً لما يحمله من تداعيات تتجاوز البعد العسكري إلى تهديد استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن تعريض منشآت مدنية حيوية لمخاطر كبيرة. ويأتي هذا التطور في ظل تبادل ضربات بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، استهدفت حقول غاز ومواقع إنتاج وتصدير، ما يرفع منسوب القلق الدولي بشأن احتمال اتساع رقعة المواجهة إلى حرب طاقة مفتوحة في المنطقة.
ففيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت سفن البحرية الإيرانية في بحر قزوين، الذي يحد شمال البلاد، لأول مرة، أعلنت طهران تعرض منشآت في حقل "بارس الجنوبي" ومنطقة عسلوية لهجمات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية النفطية، بالتزامن مع استهداف إيراني لمدينة رأس لفان الصناعية في قطر بهجمات صاروخية أدت إلى حرائق وأضرار مادية كبيرة، دون تسجيل خسائر بشرية، في مؤشر على انتقال المواجهة إلى قطاع الطاقة الحيوي.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفجير حقل غاز بارس الإيراني بالكامل بقوة غير مسبوقة إذا واصلت طهران قصف حقول الغاز في قطر، موضحاً أنّ الهجوم على حقل بارس حصل دون معرفة الولايات المتحدة، وقامت به إسرائيل بدافع الغضب، منتقداً الهجمات الإيرانية على دولة قطر ومنشآت الغاز الطبيعي المسال فيها. وتعهد ترامب، الأربعاء، بأنّ إسرائيل لن تشن أي هجمات جديدة على حقل غاز بارس الإيراني، ما لم تقدم طهران على مهاجمة قطر مرة أخرى.
في الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي وثلاثة مصادر مطلعة، قولها إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، في إطار استعدادات الجيش الأميركي لخطوات محتملة جديدة في الحرب على إيران. ويمكن أن يوفر هذا النشر الجديد لترامب المزيد من الخيارات، بينما يدرس توسيع العمليات الأميركية، مع استمرار الحرب على إيران للأسبوع الثالث.
وتشمل هذه الخيارات تأمين عبور آمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهي مهمة ستُنفَّذ وفقاً للمصادر بشكل أساسي عبر القوات الجوية والبحرية. وبحسب أربعة مصادر، بينهم مسؤولان أميركيان، فإن تأمين المضيق قد يتطلب أيضاً نشر قوات أميركية على الساحل الإيراني. وذكرت المصادر الثلاثة المطلعة وثلاثة مسؤولين أميركيين أن إدارة ترامب تدرس خيارات لإرسال قوات برية إلى جزيرة خارج الإيرانية التي تعد مركزاً لنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. وأشار أحد المسؤولين إلى أن مثل هذه العملية ستكون محفوفة بالمخاطر، إذ لدى إيران القدرة على الوصول إلى الجزيرة بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.
ويمكن أن يشكل أي استخدام للقوات البرية الأميركية، حتى لو كان من أجل مهمة محدودة، مخاطر سياسية كبيرة على ترامب بالنظر لانخفاض الدعم الشعبي الأميركي للحملة على إيران ووعوده الانتخابية بتجنب توريط الولايات المتحدة في صراعات جديدة في المنطقة.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور جديد على منصة "إكس" إن "الرد" الذي نفذته إيران ليلة أمس على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت منشآتها الحيوية في حقول بارس جنوبي "لم يُظهر سوى جزء من قدراتنا"، مضيفاً أن "السبب الوحيد وراء ضبط النفس كان احترام الدعوات لخفض التوتر".
وقال عراقجي إن "أي تكرار للهجوم على بنيتنا التحتية سيُقابل بردّ بلا أي ضبط نفس"، مضيفا أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يتناول التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرافق المدنية.
احترقت عدد من السيارات في المنطقة الحرة بمعبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن ظهر اليوم الخميس، بعد اندلاع حريق ناجم عن سقوط شظايا صاروخ. وأوضح الصحفي سامر المقداد لـ"العربي الجديد" أن الحريق ناجم عن شظايا أحد الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الصاروخ تم اعتراضه في سماء المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد بشكل شبه يومي عمليات اعتراض لمسيّرات وصواريخ إيرانية تتجه نحو الأراضي المحتلة.
ولفت المقداد إلى أن الطائرات الإسرائيلية نفذت العديد من عمليات اعتراض الصواريخ والمسيرات في سماء محافظة درعا، وأسفرت عملية اعتراض أمس عن إسقاط مسيرة إيرانية في بلدة زمرين، سبقها أيضا اعتراض صاروخ إيراني أمس في محيط مدينة جاسم غرب المحافظة.
تواصل إسرائيل رهانها على إمكانية إسقاط النظام الإيراني، أو خلق الظروف التي من شأنها توفير الظروف للإيرانيين لإسقاطه، كما يردد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الاسرائيليين دائماً، دون أن يلاحظوا تجاوباً في الشارع الإيراني، على الأقل حتى الآن. مع هذا تروّج إسرائيل إلى أنّ النظام في إيران في أسوأ حالاته منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأميركي قبل 20 يوماً، وأن التقديرات عادت لتكون "متفائلة"، بشأن إمكانية إسقاطه.
أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، العميد سعيد منتظر المهدي، اليوم الخميس، اعتقال شخص وصف بأنه رئيس شبكة مرتبطة بالتيار الملكي معارض يقيم خارج البلاد، إضافة إلى عدد من المتعاونين معه. وقال منتظر المهدي إن العملية جاءت بعد "إجراءات فنية واستخباراتية دقيقة"، مشيراً إلى أن الموقوفين كانوا على صلة بجهات خارجية ويخططون لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد عبر توجيه عناصر أخرى. وأضاف أن الاعتقالات نُفذت بشكل استباقي قبل تنفيذ أي نشاط، مؤكداً أن تفاصيل إضافية ستعلن لاحقاً.
وفي محافظة البرز شمالي إيران، أعلن قائد الشرطة في المحافظة، العميد حميد هداوند، اعتقال 41 شخصاً بتهم تتعلق بالتجسس ونشر معلومات حساسة منذ بدء الحرب. وذكر أن التحقيقات بدأت بعد انتشار مقاطع فيديو على قنوات معارضة تُظهر مواقع انتشار قوات الأمن في المحافظة. وأضاف أن السلطات ضبطت لدى بعض الموقوفين معدات اتصال مختلفة، بينها جهاز اتصال لاسلكي، ومودم/ راوتر إنترنت عبر الأقمار الصناعية من نوع "ستارلينك"، وعدد من شرائح الاتصال الأجنبية. كما أفاد المسؤول بأن القوات الأمنية ضبطت منذ بداية الحرب قطعتين من الأسلحة النارية إحداهما بندقية صيد والأخرى سلاح حربي، إضافة إلى مخزن ذخيرة لبندقية كلاشينكوف و24 طلقة ذخيرة لصيد، وجرى توقيف خمسة أشخاص في إطار هذه القضية.
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية في عدة مناطق من البلاد، خلال الساعات الماضية بعد اغتيال وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، أسفرت عن اعتقال 97 شخصاً بتهم تتعلق بـ"الخيانة والتجسس والعمل لصالح إسرائيل"، إضافة إلى مقتل أحد أبرز المطلوبين في جنوب شرق البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أن وحدات مكافحة التجسس اعتقلت 69 شخصاً قالت إنهم كانوا يعملون ضمن شبكات مرتبطة بجهات معادية، وتهدف إلى تنظيم اضطرابات وأعمال عنف في الشوارع مع نهاية العام الإيراني الذي سينتهي السبت المقبل. وأضافت أن القوات الأمنية ضبطت في مخابئهم 45 قطعة سلاح ناري وكميات من الذخيرة، إضافة إلى عدد من الأسلحة البيضاء. وبحسب البيان، فإن بعض المعتقلين كانوا قد شاركوا في اضطرابات سابقة، وكانوا على اتصال بعناصر مرتبطة بجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي عبر وسطاء يقيمون في أوروبا.
وفي محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، أعلنت السلطات الأمنية تفكيك خمس خلايا مسلّحة واعتقال عدد من عناصرها بعد هجوم استهدف مبنى المحافظة. وقالت الوزارة إن ستة من المشتبه بهم الرئيسيين اعتقلوا، إضافة إلى 5 أشخاص آخرين، مشيرة إلى أنهم كانوا يشرفون على شبكات مرتبطة بهم. كما أكدت ضبط 10 عبوات ناسفة يدوية الصنع شديدة الانفجار، وبندقيتي كلاشنيكوف، ومسدساً حربياً، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة الحية.
وأضافت أن الخلايا التي جرى تفكيكها مؤخراً كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة في ظل ظروف الحرب الراهنة التي تمر بها البلاد، لافتة إلى أن هذه المجموعات كانت تعتزم شن هجمات مسلحة تستهدف مراكز حكومية ودوريات تابعة للشرطة، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات بزجاجات حارقة ضد أحد المقار القضائية. وأوضحت أن الهدف من هذه التحركات كان زعزعة الأمن والاستقرار النفسي في المحافظة، وتهيئة الميدان لتنفيذ أجندات وصفتها بأنها تخدم جهات خارجية.
وفي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الاستخباراتية عن اعتقال 5 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية في مدن مختلفة بمحافظة خوزستان. ووجهت السلطات للموقوفين تهم التواصل مع جهات معادية والقيام بأعمال تجسس وعمليات تخريبية ميدانية داخل المحافظة. وفي جنوب شرق إيران في محافظة سيستان وبلوشستان، أعلنت وزارة الاستخبارات تنفيذ عملية مشتركة مع قوات الحرس الثوري والشرطة، أسفرت عن اعتقال 13 شخصاً قالت إنهم ينتمون إلى شبكة تجسس قرب الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان.
وأشارت إلى أن المشتبه بهم كانوا يجمعون معلومات عن تحركات القوات العسكرية ومواقعها ومرافق أمنية في المنطقة. وذكرت الوزارة الإيرانية أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل نعمت الله شهبخش، الذي وصفته بأنه أحد المطلوبين في المنطقة، واعتقال أربعة من عناصر مجموعته في مناطق جبلية قرب مدينة زاهدان. كما أعلنت ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع "ستارلينك" ومعدات إلكترونية أخرى.
قال النائب الأول للرئيس الإيراني الأسبق محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، اليوم الخميس، إن الحرب الأخيرة "تمثل نقطة تحول في موقع إيران الإقليمي"، معتبراً أن نتائجها "يجب أن تشمل نظام تعريف جديدا لإدارة مضيق هرمز".
قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الأردن يتبنى نهجاً قائماً على الدبلوماسية والحوار سبيلاً أساسياً لاحتواء الأزمات الإقليمية، مشدداً على أن المملكة تواصل جهودها لتغليب لغة العقل وخفض التصعيد في المنطقة، بما يحدّ من تداعيات التوترات على الاقتصاد الدولي واستقرار الدول. وأشار، في حديث لقناة "المملكة" الرسمية مساء الأربعاء، إلى الدور الدبلوماسي المكثف الذي يقوده العاهل الأردني عبد الله الثاني، من خلال سلسلة اتصالات واسعة مع قادة دوليين، إضافة إلى التواصل مع الأمم المتحدة، بهدف دعم التهدئة وتعزيز فرص الحلول السياسية.
وتابع أن سياسة الأردن ثابتة، وتقوم على الدفاع عن السيادة الوطنية دون الانخراط في أي اعتداء، مؤكداً أن المملكة لن تكون منطلقاً لأي عمل عسكري ضد أي دولة، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار سيادي أردني خالص. وفي سياق متصل، دان المومني الاعتداءات الإيرانية التي طاولت دول الخليج والأراضي الأردنية، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات بحزم، وفي إطار حماية الأمن الوطني ضمن قواعد القانون الدولي.
وشدد المومني على أن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي جهة، ولن يقبل بانتهاك سيادته في الجو أو البر، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديد. وبيّن أن الجهود العسكرية والأمنية تشمل تفعيل منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو للتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تعزيز انتشار الوحدات الحدودية، مستفيداً من خبرات سابقة، لا سيما خلال تداعيات الأزمة السورية. وقال المومني إن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة على تقليل آثارها على مختلف القطاعات، موضحاً أن المؤسسات الأردنية أظهرت قدرة عالية على التكيف من خلال خطط طوارئ وبدائل متعددة، بما يضمن استمرارية الخدمات والحياة اليومية للمواطنين.