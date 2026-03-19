الحرب في المنطقة | إيران تستهدف منشآت الطاقة وأميركا تبحث تعزيز قواتها

طهران

العربي الجديد

القدس المحتلة

19 مارس 2026   |  آخر تحديث: 17:10 (توقيت القدس)
يشهد التصعيد الإقليمي في المنطقة توسعاً نوعياً مع دخول منشآت الغاز والطاقة دائرة الاستهداف المباشر، حيث تواصل إيران الرد باستهداف منشآت في دول الخليج بعد قصف حقول غاز في أراضيها، في تحول يُعَدّ من أخطر مراحل المواجهة الجارية، نظراً لما يحمله من تداعيات تتجاوز البعد العسكري إلى تهديد استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن تعريض منشآت مدنية حيوية لمخاطر كبيرة. ويأتي هذا التطور في ظل تبادل ضربات بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، استهدفت حقول غاز ومواقع إنتاج وتصدير، ما يرفع منسوب القلق الدولي بشأن احتمال اتساع رقعة المواجهة إلى حرب طاقة مفتوحة في المنطقة.

ففيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت سفن البحرية الإيرانية في بحر قزوين، الذي يحد شمال البلاد، لأول مرة، أعلنت طهران تعرض منشآت في حقل "بارس الجنوبي" ومنطقة عسلوية لهجمات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية النفطية، بالتزامن مع استهداف إيراني لمدينة رأس لفان الصناعية في قطر بهجمات صاروخية أدت إلى حرائق وأضرار مادية كبيرة، دون تسجيل خسائر بشرية، في مؤشر على انتقال المواجهة إلى قطاع الطاقة الحيوي.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفجير حقل غاز بارس الإيراني بالكامل بقوة غير مسبوقة إذا واصلت طهران قصف حقول الغاز في قطر، موضحاً أنّ الهجوم على حقل بارس حصل دون معرفة الولايات المتحدة، وقامت به إسرائيل بدافع الغضب، منتقداً الهجمات الإيرانية على دولة قطر ومنشآت الغاز الطبيعي المسال فيها. وتعهد ترامب، الأربعاء، بأنّ إسرائيل لن تشن أي هجمات جديدة على حقل غاز بارس الإيراني، ما لم تقدم طهران على مهاجمة قطر مرة أخرى.

في الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي وثلاثة مصادر مطلعة، قولها إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، في إطار استعدادات الجيش الأميركي لخطوات محتملة جديدة في الحرب على إيران. ويمكن أن يوفر هذا النشر الجديد لترامب المزيد من الخيارات، بينما يدرس توسيع العمليات الأميركية، مع استمرار الحرب على إيران للأسبوع الثالث.

وتشمل هذه الخيارات تأمين عبور آمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهي مهمة ستُنفَّذ وفقاً للمصادر بشكل أساسي عبر القوات الجوية والبحرية. وبحسب أربعة مصادر، بينهم مسؤولان أميركيان، فإن تأمين المضيق قد يتطلب أيضاً نشر قوات أميركية على الساحل الإيراني. وذكرت المصادر الثلاثة المطلعة وثلاثة مسؤولين أميركيين أن إدارة ترامب تدرس خيارات لإرسال قوات برية إلى جزيرة خارج الإيرانية التي تعد مركزاً لنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. وأشار أحد المسؤولين إلى أن مثل هذه العملية ستكون محفوفة بالمخاطر، إذ لدى إيران القدرة على الوصول إلى الجزيرة بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.

ويمكن أن يشكل أي استخدام للقوات البرية الأميركية، حتى لو كان من أجل مهمة محدودة، مخاطر سياسية كبيرة على ترامب بالنظر لانخفاض الدعم الشعبي الأميركي للحملة على إيران ووعوده الانتخابية بتجنب توريط الولايات المتحدة في صراعات جديدة في المنطقة.

04:59 pm

الدوحة - العربي الجديد

قطر ترفض مزاعم إيران بشأن الهجمات على منشآت للغاز

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر ترفض المزاعم الإيرانية بأن هجمات أمس الأربعاء على منشآت الغاز في الخليج كانت تستهدف مواقع ذات صلة بالولايات المتحدة.

 

04:55 pm

الدوحة
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع

حذرت وزارة الداخلية القطرية من أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج.

4:06 PM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي بخصوص الهجمات على البنى التحتية: مارسنا ضبط النفس

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور جديد على منصة "إكس" إن "الرد" الذي نفذته إيران ليلة أمس على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت منشآتها الحيوية في حقول بارس جنوبي "لم يُظهر سوى جزء من قدراتنا"، مضيفاً أن "السبب الوحيد وراء ضبط النفس كان احترام الدعوات لخفض التوتر".

وقال عراقجي إن "أي تكرار للهجوم على بنيتنا التحتية سيُقابل بردّ بلا أي ضبط نفس"، مضيفا أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يتناول التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرافق المدنية.

03:48 pm

رويترز

منظومة دفاع جوي يديرها يونانيون تعترض صاروخين فوق السعودية

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس إن منظومة دفاع جوي يديرها عسكريون يونانيون في السعودية اعترضت اليوم الخميس، صاروخين باليستيين أطلقا من إيران. وذكر دندياس أن منظومة (باتريوت) اعترضت صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان مصافي نفط في السعودية، لكنه لم يحدد المكان بالضبط داخل المملكة. وأضاف في بيان بثه التلفزيون "حماية المصافي ووحدات النفط أمر بالغ الأهمية".

ونشرت اليونان بطارية (باتريوت) أميركية الصنع للدفاع الجوي، والتي يديرها أفراد يونانيون، في السعودية منذ عام 2021 بموجب اتفاقية للمساعدة في حماية البنية التحتية للطاقة بالمملكة. وقال مسؤول في وزارة الدفاع اليونانية لوكالة رويترز إن عملية الاعتراض اليوم الخميس جرت في أول مرة يشغل فيها الأفراد اليونانيون المنظومة.

03:46 pm

طهران
الحرس الثوري يعلن اعتقال 178 شخصاً بتهم "الخيانة"

أعلنت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس في بيان، عن اعتقال 178 شخصاً وصفتهم بـ"خونة الوطن وعملاء العدو الأميركي-الإسرائيلي" منذ بداية الحرب الجارية إلى اليوم.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن المعتقلين "كانوا يشاركون في تقديم معلومات استخباراتية حساسة لجهات خارجية، حيث قاموا بإرسال مواقع مراكز الهلال الأحمر ونقاط التفتيش، إلى جانب صور لمواقع حساسة أخرى، إلى أجهزة التجسس الأميركية والإسرائيلية بهدف استهدافها".

وأضاف البيان أن السلطات ألقت القبض أيضاً على عدد من "الرعايا الأجانب" منذ بدء الحرب، وصادرت بحوزتهم معدات عسكرية وتقنية، تشمل أسلحة، وأجهزة تحديد مواقع، ووسائل اتصال متخصصة، بالإضافة إلى عملات أجنبية. وأكدت المنظمة أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار جهودها لمواجهة التهديدات الخارجية وحماية أمن البلاد.

03:03 pm

رويترز

هيغسيث: الضربات على جزيرة خارج تجعل مصير إيران بيدي أميركا

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم الخميس، إن الضربات التي استهدفت القدرات العسكرية الإيرانية في جزيرة خارج تجعل مصير إيران بيدي الولايات المتحدة.

03:00 pm

رويترز

إسقاط طائرة مسيّرة قرب مطار أربيل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيّرة قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق.

2:54 PM

عبد الله البشير

عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
دمشق
سورية: حريق في معبر نصيب جراء اعتراض صاروخ إيراني

احترقت عدد من السيارات في المنطقة الحرة بمعبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن ظهر اليوم الخميس، بعد اندلاع حريق ناجم عن سقوط شظايا صاروخ. وأوضح الصحفي سامر المقداد لـ"العربي الجديد" أن الحريق ناجم عن شظايا أحد الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الصاروخ تم اعتراضه في سماء المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد بشكل شبه يومي عمليات اعتراض لمسيّرات وصواريخ إيرانية تتجه نحو الأراضي المحتلة.

ولفت المقداد إلى أن الطائرات الإسرائيلية نفذت العديد من عمليات اعتراض الصواريخ والمسيرات في سماء محافظة درعا، وأسفرت عملية اعتراض أمس عن إسقاط مسيرة إيرانية في بلدة زمرين، سبقها أيضا اعتراض صاروخ إيراني أمس في محيط مدينة جاسم غرب المحافظة.

2:45 PM

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
"تفاؤل" إسرائيلي متجدد بإمكانية إسقاط النظام في إيران

 

تواصل إسرائيل رهانها على إمكانية إسقاط النظام الإيراني، أو خلق الظروف التي من شأنها توفير الظروف للإيرانيين لإسقاطه، كما يردد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الاسرائيليين دائماً، دون أن يلاحظوا تجاوباً في الشارع الإيراني، على الأقل حتى الآن. مع هذا تروّج إسرائيل إلى أنّ النظام في إيران في أسوأ حالاته منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأميركي قبل 20 يوماً، وأن التقديرات عادت لتكون "متفائلة"، بشأن إمكانية إسقاطه.

1:25 PM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تعلن اعتقال "رئيس شبكة" مرتبطة بالتيار الملكي

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، العميد سعيد منتظر المهدي، اليوم الخميس، اعتقال شخص وصف بأنه رئيس شبكة مرتبطة بالتيار الملكي معارض يقيم خارج البلاد، إضافة إلى عدد من المتعاونين معه. وقال منتظر المهدي إن العملية جاءت بعد "إجراءات فنية واستخباراتية دقيقة"، مشيراً إلى أن الموقوفين كانوا على صلة بجهات خارجية ويخططون لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد عبر توجيه عناصر أخرى. وأضاف أن الاعتقالات نُفذت بشكل استباقي قبل تنفيذ أي نشاط، مؤكداً أن تفاصيل إضافية ستعلن لاحقاً.

وفي محافظة البرز شمالي إيران، أعلن قائد الشرطة في المحافظة، العميد حميد هداوند، اعتقال 41 شخصاً بتهم تتعلق بالتجسس ونشر معلومات حساسة منذ بدء الحرب. وذكر أن التحقيقات بدأت بعد انتشار مقاطع فيديو على قنوات معارضة تُظهر مواقع انتشار قوات الأمن في المحافظة. وأضاف أن السلطات ضبطت لدى بعض الموقوفين معدات اتصال مختلفة، بينها جهاز اتصال لاسلكي، ومودم/ راوتر إنترنت عبر الأقمار الصناعية من نوع "ستارلينك"، وعدد من شرائح الاتصال الأجنبية. كما أفاد المسؤول بأن القوات الأمنية ضبطت منذ بداية الحرب قطعتين من الأسلحة النارية إحداهما بندقية صيد والأخرى سلاح حربي، إضافة إلى مخزن ذخيرة لبندقية كلاشينكوف و24 طلقة ذخيرة لصيد، وجرى توقيف خمسة أشخاص في إطار هذه القضية.

1:19 PM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال العشرات بتهمة "الخيانة"

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية في عدة مناطق من البلاد، خلال الساعات الماضية بعد اغتيال وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، أسفرت عن اعتقال 97 شخصاً بتهم تتعلق بـ"الخيانة والتجسس والعمل لصالح إسرائيل"، إضافة إلى مقتل أحد أبرز المطلوبين في جنوب شرق البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن وحدات مكافحة التجسس اعتقلت 69 شخصاً قالت إنهم كانوا يعملون ضمن شبكات مرتبطة بجهات معادية، وتهدف إلى تنظيم اضطرابات وأعمال عنف في الشوارع مع نهاية العام الإيراني الذي سينتهي السبت المقبل. وأضافت أن القوات الأمنية ضبطت في مخابئهم 45 قطعة سلاح ناري وكميات من الذخيرة، إضافة إلى عدد من الأسلحة البيضاء. وبحسب البيان، فإن بعض المعتقلين كانوا قد شاركوا في اضطرابات سابقة، وكانوا على اتصال بعناصر مرتبطة بجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي عبر وسطاء يقيمون في أوروبا.

وفي محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، أعلنت السلطات الأمنية تفكيك خمس خلايا مسلّحة واعتقال عدد من عناصرها بعد هجوم استهدف مبنى المحافظة. وقالت الوزارة إن ستة من المشتبه بهم الرئيسيين اعتقلوا، إضافة إلى 5 أشخاص آخرين، مشيرة إلى أنهم كانوا يشرفون على شبكات مرتبطة بهم. كما أكدت ضبط 10 عبوات ناسفة يدوية الصنع شديدة الانفجار، وبندقيتي كلاشنيكوف، ومسدساً حربياً، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة الحية.

وأضافت أن الخلايا التي جرى تفكيكها مؤخراً كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة في ظل ظروف الحرب الراهنة التي تمر بها البلاد، لافتة إلى أن هذه المجموعات كانت تعتزم شن هجمات مسلحة تستهدف مراكز حكومية ودوريات تابعة للشرطة، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات بزجاجات حارقة ضد أحد المقار القضائية. وأوضحت أن الهدف من هذه التحركات كان زعزعة الأمن والاستقرار النفسي في المحافظة، وتهيئة الميدان لتنفيذ أجندات وصفتها بأنها تخدم جهات خارجية.

وفي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الاستخباراتية عن اعتقال 5 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية في مدن مختلفة بمحافظة خوزستان. ووجهت السلطات للموقوفين تهم التواصل مع جهات معادية والقيام بأعمال تجسس وعمليات تخريبية ميدانية داخل المحافظة. وفي جنوب شرق إيران في محافظة سيستان وبلوشستان، أعلنت وزارة الاستخبارات تنفيذ عملية مشتركة مع قوات الحرس الثوري والشرطة، أسفرت عن اعتقال 13 شخصاً قالت إنهم ينتمون إلى شبكة تجسس قرب الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان.

وأشارت إلى أن المشتبه بهم كانوا يجمعون معلومات عن تحركات القوات العسكرية ومواقعها ومرافق أمنية في المنطقة. وذكرت الوزارة الإيرانية أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل نعمت الله شهبخش، الذي وصفته بأنه أحد المطلوبين في المنطقة، واعتقال أربعة من عناصر مجموعته في مناطق جبلية قرب مدينة زاهدان. كما أعلنت ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع "ستارلينك" ومعدات إلكترونية أخرى.

01:06 pm

لندن
الإمارات تعلن التصدي لـ7 صواريخ باليستية و15 مسيّرة

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الخميس مع سبعة صواريخ باليستية، و15 طائرة مسيرة قادمة من إيران. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان صحافي: "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 334 صاروخاً باليستياً، 15 صاروخا، و1714 طائرة مسيرة".

وأشارت إلى أن "هذه الاعتداءات  أدت إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهم واجبهم الوطني"، لافتة إلى "مقتل ستة مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية".

01:04 pm

رام الله
شظايا صواريخ تسقط في نابلس شمالي الضفة تخلف أضراراً مادية

سقطت شظايا صواريخ الخميس، في مناطق بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن شظايا صاروخية سقطت في بلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى تحطم سقف من ألواح "الزينكو" وإلحاق أضرار في محيطه. وأضافت أن الشظايا تسببت أيضا بأضرار في حظائر للأغنام في بلدة يتما جنوب المدينة، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، إضافة إلى أضرار في مبان مجاورة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة حادثة سقوط شظايا الصاروخ على صالون للتجميل في بلدة بيت عوا جنوب الخليل مساء أمس الأربعاء، إلى 4 نساء. وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى دورا الحكومي استقبل مساء أمس 3 وفيات و4 إصابات، بينها إصابة بليغة لسيدة حامل جرى تحويلها إلى المستشفى الأهلي بالخليل وقد أعلن لاحقاً عن وفاتها.

12:15 PM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
اقتراح إيراني لنظام إدارة جديد لمضيق هرمز

قال النائب الأول للرئيس الإيراني الأسبق محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، اليوم الخميس، إن الحرب الأخيرة "تمثل نقطة تحول في موقع إيران الإقليمي"، معتبراً أن نتائجها "يجب أن تشمل نظام تعريف جديدا لإدارة مضيق هرمز". لمزيد من التفاصيل: 

خلال حضور محمد مخبر مراسم عزاء رئيسي في مسجد بطهران 21 مايو 2024
12:12 pm

القدس المحتلة
القناة 12 العبرية: اعتراض صاروخ على الأقل وسط إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض صاروخ واحد على الأقل وسقوط شظايا وسط إسرائيل، وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من إيران.

11:47 am

رويترز

إيران: الرد على استهداف بنى الطاقة الإيرانية لم ينته بعد

قالت شبكة أخبار الطلبة، نقلا عن متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن رد طهران على الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية للطاقة لم ينته بعد، مشيراً إلى أن أي تكرار لمثل هذه الهجمات سيؤدي إلى "رد أقوى بكثير ضد البنية التحتية للطاقة لدى العدو وحلفائه".

11:41 am

رويترز

"شل": الهجوم على رأس لفان تسبب في أضرار بمشروع اللؤلؤة

قالت شركة شل إن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء على مدينة رأس لفان الصناعية في قطر تسبب في أضرار بمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، مضيفة أن الحريق جرى إخماده بسرعة، ولم يجر الإبلاغ عن وقوع إصابات، وأن المنشأة أصبحت الآن في "حالة آمنة".

وتمتلك شل حصة 100% في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر، والذي ​تبلغ طاقته الاستيعابية معالجة ما يصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز عند فوهة البئر، ​وتحويله إلى 140 ⁠ألف برميل يوميا من السوائل المشتقة من الغاز.

10:51 am

القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على التصدي لها، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في عدة مناطق، بما في ذلك تل أبيب.

10:48 am

أسوشييتد برس

سقوط مسيّرة في مصفاة تابعة لـ"أرامكو" السعودية في ميناء ينبع

أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط مسيَّرة في مصفاة تابعة لأرامكو في ميناء ينبع على البحر الأحمر، وفق بيان رسمي. وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان صحافي اليوم، بـ"سقوط مسيَّرة في مصفاة سامرف، وجارٍ تقييم الأضرار".

10:22 am

حيفا
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا مروحية إيرانية في همدان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير مروحية إيرانية في همدان. وجاء في بيان عممه اليوم الخميس، أن "سلاح الجو (الإسرائيلي) يواصل تجريد القدرات العسكرية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني وتوسيع التفوق الجوي في غرب إيران"، مشيراً إلى أنّ "طائرة تابعة لسلاح الجو رصدت أمس مروحية من طراز MI-17 تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري واستهدفتها في مطار سنندج في همدان".

10:17 am

الكويت
حريقان في مصفاتي نفط في الكويت من جراء هجوم بطائرات مسيَّرة

اندلع حريقان في مصفاتي نفط كويتيتين بفعل هجمات بالطائرات المسيَّرة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا): "تعرضت إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية لاعتداء بواسطة طائرة مسيَّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة"، قبل أن تشير إلى "تعرُّض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبد الله التابعة لشركة البترول الوطنية لاعتداء بواسطة طائرة مسيَّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع".

09:26 am

رويترز

أميركا تدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع استمرار حرب إيران

نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول أميركي وثلاثة مصادر مطلعة قولها، إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، في إطار استعدادات الجيش الأميركي لخطوات محتملة جديدة في الحرب ضد إيران. ويمكن أن يوفر هذا النشر الجديد لترامب المزيد من الخيارات بينما يدرس توسيع العمليات الأميركية، مع استمرار الحرب ضد إيران للأسبوع الثالث.

وتشمل هذه الخيارات تأمين عبور آمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهي مهمة ستتم وفقاً للمصادر بشكل أساسي عبر القوات الجوية والبحرية. وبحسب أربعة مصادر، بينهم مسؤولان أميركيان فإن تأمين المضيق قد يتطلب أيضاً نشر قوات أميركية على الساحل الإيراني. وذكرت المصادر الثلاثة المطلعة وثلاثة مسؤولين أميركيين أن إدارة ترامب تدرس خيارات لإرسال قوات برية إلى جزيرة خارج الإيرانية التي تعد مركزاً لنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. وأشار أحد المسؤولين إلى أن مثل هذه العملية ستكون محفوفة بالمخاطر، إذ إن لدى إيران القدرة على الوصول إلى الجزيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

08:19 am

فرانس برس

إيران تعدم 3 أشخاص بتهم قتل عناصر أمن والعمل لصالح إسرائيل

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، إعدام ثلاثة أشخاص أُدينوا بقتل رجال شرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام.

وهذه أول عمليات إعدام تُعلَن على ارتباط بالاحتجاجات التي اندلعت في إيران في أواخر ديسمبر/ كانون الأول ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحوّل إلى تظاهرات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد، حيث بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير/ كانون الثاني.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، بأن "ثلاثة أشخاص مدانين خلال أعمال شغب في يناير بتهم القتل وتنفيذ عمليات لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، جرى إعدامهم شنقاً هذا الصباح". وأضاف أن المدانين متورّطون في قتل اثنين من عناصر الأمن، مشيراً إلى أنهم أُدينوا بتهمتي "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

08:00 am

رويترز

استهداف مصفاة سامرف في ميناء ينبع السعودي

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في قطاع النفط قوله، إن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) التابعة لأرامكو السعودية في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر استهدفت بهجوم جوي اليوم الخميس، مضيفاً أن التأثير كان محدوداً.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، ومنها مصفاة سامرف، وهي مشروع مشترك بين "أرامكو" السعودية و"إكسون موبيل" الأميركية. ويعد ميناء ينبع السعودي حالياً منفذ التصدير الوحيد لصادرات النفط الخام من دول الخليج، إذ أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي تتشاركه مع سلطنة عمان، والذي يمر عبره عادة خمس إمدادات النفط العالمية.

07:35 am

القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق.

07:32 am

الكويت
الجيش الكويتي: نتصدى لهجمات صاروخية وطائرات معادية

أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات معادية. وقال في بيان مقتضب: "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

06:34 am

رويترز

إصابة سفينة بمقذوف قبالة رأس لفان من دون إصابات

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، بأن سفينة أُصيبت بمقذوف لم تتحدد طبيعته على بعد أربعة أميال بحرية شرق رأس لفان في قطر. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير.
 

06:33 am

قنا

avata
قنا
الدفاع الإماراتية: التصدي لصواريخ ومسيّرات قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، أن الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران. وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، واعتراض المقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

06:05 am

قنا

الحرس الوطني في الكويت يعلن إسقاط 5 مسيرات

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في الكويت العميد جدعان فاضل أن (قوة الواجب) تمكنت، فجر اليوم الخميس، من إسقاط 5 مسيرات في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها. وقال العميد فاضل في بيان إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة داعياً الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني في الكويت وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

05:41 am

رويترز

رصد مسيّرات مجهولة فوق قاعدة عسكرية في واشنطن

نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين رصدوا طائرات مسيّرة مجهولة فوق قاعدة عسكرية في واشنطن، يقيم فيها وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث.

05:40 am

أسوشييتد برس

العراق.. مقتل عنصر في الحشد الشعبي بقصف قرب مطار الصينية

أفاد بيان لما تسمى هيئة الحشد الشعبي في العراق، فجر اليوم الخميس، بمقتل أحد عناصرها وإصابة آخرين في قصف استهدف أحد ألويتها قرب مطار الصينية بمحافظة صلاح الدين، على بعد 180 كيلومتراً شمالي بغداد.

04:44 am

فرانس برس

قطر للطاقة: هجمات جديدة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق الغاز

أعلنت شركة قطر للطاقة تعرض مرافق عدة للغاز لهجمات صاروخية جديدة، سبَّبت مزيداً من الأضرار الجسيمة.

04:43 am

رويترز

الداخلية القطرية: السيطرة على حريقين في رأس لفان دون إصابات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الدفاع المدني سيطر بالكامل على حريقين من أصل ثلاثة مواقع في منطقة رأس لفان الصناعية، من دون تسجيل أي إصابات.

03:34 am

قنا

الدفاع السعودية: اعتراض 8 مسيّرات وصاروخ باليستي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، اعتراض ثماني طائرات مسيّرة وتدميرها خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية. وكانت الوزارة قد أعلنت، خلال الساعات الماضية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية.

03:14 am

رويترز

الدفاع القطرية: صواريخ إيرانية تستهدف رأس لفان

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن هجوماً بصواريخ باليستية من إيران استهدف مدينة رأس لفان الصناعية، ما أدى إلى وقوع أضرار.

03:14 am

الأناضول

الدفاع السعودية: اعتراض 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة وتدميرها في المنطقة الشرقية، ليرتفع الإجمالي إلى 10 مسيّرات ليل الخميس.

02:59 am

أسوشييتد برس

أبوظبي تعلن التصدي لصواريخ استهدفت منشآت غاز

أعلنت السلطات الإماراتية نجاح عملية التصدي لصواريخ استهدفت منشآت حبشان للغاز وحقل باب في أبوظبي. وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: "تتعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثتي سقوط شظايا نتيجة عملية تصدٍّ ناجحة لصواريخ استهدفت منشآت حبشان للغاز وحقل باب". وأضاف، في بيان صباح الخميس: "تم تعليق العمليات في منشآت الغاز، ولم يتم تسجيل أي إصابات".

02:57 am

رويترز

قطر: الدفاع المدني يسيطر على حريق في رأس لفان من دون إصابات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الدفاع المدني يتعامل مع حريق في منطقة رأس لفان الصناعية، جراء استهداف إيراني، من دون تسجيل إصابات.

02:56 am

فرانس برس

إصابة سفينة بمقذوف قبالة سواحل الإمارات

أفادت وكالة بحرية بريطانية، الخميس، بأن سفينة أُصيبت بمقذوف خلال إبحارها قبالة سواحل الإمارات، بالقرب من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وأفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، الأربعاء، يفيد بأن سفينة أُصيبت بمقذوف مجهول سبَّب اندلاع حريق على متنها، قبالة ميناء خورفكان الإماراتي في خليج عُمان.

02:54 am

أسوشييتد برس

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً في شمال إيران لأول مرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بدأ استهداف مواقع في شمال إيران، لأول مرة منذ بداية الحرب. وقال الجيش، في منشور على تليغرام: "بدأت القوات الجوية الإسرائيلية، بالاعتماد على معلومات استخبارية من البحرية وقوات الدفاع الإسرائيلية، استهداف مواقع في شمال إيران لأول مرة خلال عملية زئير الأسد".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت سفن البحرية الإيرانية في بحر قزوين، الذي يحد شمال البلاد، لأول مرة. ولم يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ذلك صراحة، لكنه أكد أن هجماته الحالية مبنية على معلومات استخبارية من البحرية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

12:13 am

القدس المحتلة
عالقون في مبنى تعرض للتدمير في منطقة تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن فرق الدفاع المدني تبحث عن عالقين في مبنى تعرض للتدمير في منطقة تل أبيب.

12:09 am

لندن
سقوط شظايا قرب منشآت غاز في أبوظبي

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بسقوط شظايا في محيط منشأة حبشان للغاز وحقل باب، نتيجة عملية تصد ناجحة لصواريخ استهدفت الموقعين.

12:07 am

القدس المحتلة
مقتل شخص إثر سقوط رأس متفجر وسط إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص، تبين لاحقاً أنه تايلاندي، إثر سقوط رأس متفجر وسط إسرائيل.

12:07 am

القدس المحتلة
سقوط رؤوس متفجرة في عدد من مناطق تل أبيب الكبرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط رؤوس متفجرة وشظايا صاروخية في عدد من مناطق تل أبيب الكبرى إثر هجوم إيراني.

12:06 AM

أنور الزيادات

صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
الأردن: سياستنا تقوم على الدفاع دون الانخراط في أي عداء

قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الأردن يتبنى نهجاً قائماً على الدبلوماسية والحوار سبيلاً أساسياً لاحتواء الأزمات الإقليمية، مشدداً على أن المملكة تواصل جهودها لتغليب لغة العقل وخفض التصعيد في المنطقة، بما يحدّ من تداعيات التوترات على الاقتصاد الدولي واستقرار الدول. وأشار، في حديث لقناة "المملكة" الرسمية مساء الأربعاء، إلى الدور الدبلوماسي المكثف الذي يقوده العاهل الأردني عبد الله الثاني، من خلال سلسلة اتصالات واسعة مع قادة دوليين، إضافة إلى التواصل مع الأمم المتحدة، بهدف دعم التهدئة وتعزيز فرص الحلول السياسية.

وتابع أن سياسة الأردن ثابتة، وتقوم على الدفاع عن السيادة الوطنية دون الانخراط في أي اعتداء، مؤكداً أن المملكة لن تكون منطلقاً لأي عمل عسكري ضد أي دولة، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار سيادي أردني خالص. وفي سياق متصل، دان المومني الاعتداءات الإيرانية التي طاولت دول الخليج والأراضي الأردنية، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات بحزم، وفي إطار حماية الأمن الوطني ضمن قواعد القانون الدولي.

وشدد المومني على أن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي جهة، ولن يقبل بانتهاك سيادته في الجو أو البر، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديد. وبيّن أن الجهود العسكرية والأمنية تشمل تفعيل منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو للتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تعزيز انتشار الوحدات الحدودية، مستفيداً من خبرات سابقة، لا سيما خلال تداعيات الأزمة السورية. وقال المومني إن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة على تقليل آثارها على مختلف القطاعات، موضحاً أن المؤسسات الأردنية أظهرت قدرة عالية على التكيف من خلال خطط طوارئ وبدائل متعددة، بما يضمن استمرارية الخدمات والحياة اليومية للمواطنين.

11:30 pm

الدوحة
قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران

أعلنت دولة قطر، الأربعاء، اعتبار الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية، إلى جانب العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مطالبةً بمغادرتهم أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

11:24 pm

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب يعارض ضرب مواقع الطاقة حالياً رغم دعمه الضربة السابقة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب يعارض في الوقت الحالي شن ضربات جديدة على مواقع الطاقة الإيرانية، رغم أنه كان على علم بضربة إسرائيلية سابقة استهدفت حقلاً نفطياً إيرانياً ودعمها باعتبارها "رسالة" إلى طهران.

11:23 pm

البحرين تعلن اعتراض صاروخين قادمين من إيران

أعلنت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخين قادمين من إيران.

11:23 pm

واشنطن
"سي بي إس": حاملة الطائرات "فورد" تتجه إلى كريت للإصلاح

نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول أميركي أن حاملة الطائرات "فورد" تتجه إلى قاعدة أميركية في جزيرة كريت لإجراء إصلاحات، بعد اندلاع حريق فيها.

11:20 pm

رام الله
مصرع 4 فلسطينيات بشظايا صاروخية جنوبي الخليل

لقيت 4 نساء فلسطينيات مصرعهن، وأصيبت 6 أخريات، مساء الأربعاء، جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون نسائي في بلدة بيت عوّا جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية. يتزامن ذلك وسط الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وما تلاه من تداعيات.

11:17 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأربعاء
  • السعودية: إحباط محاولة هجوم بمسيرة ثانية على أحد معامل الغاز
  • الإمارات تعلن اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية
  • إسرائيل تعلن بدء الهجوم على أهداف بحرية إيرانية في بحر قزوين
  • تنسيق إسرائيلي أميركي في الهجوم على منشآت الغاز بإيران
  • تضرر 3 طائرات في مطار بن غوريون جراء شظايا صاروخية
  • الحرس الثوري يعلن مهاجمة أهداف أميركية وإسرائيلية
05:03 pm

حيفا
أصوات انفجارات قوية في منطقة حيفا والجليل

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات قوية في منطقة حيفا والجليل، وسط أنباء أولية عن سقوط صاروخ في منطقة حيفا.

من جانبها، أعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية أن طواقمها توجهت لمناطق تلقّت بلاغات عن سقوط مقذوفات فيها.

06:31 am

رويترز
الداخلية القطرية: السيطرة على حرائق رأس لفان دون إصابات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الدفاع المدني سيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية، من دون تسجيل أي إصابات.

عام على توقيف أكرم إمام أوغلو: محاكمة متأخرة وتظاهرات متواصلة