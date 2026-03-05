الحرب في المنطقة | إيران تستهدف جماعات كردية وتحذّر السفن في مضيق هرمز

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

التحديثات الحية
05 مارس 2026   |  آخر تحديث: 18:21 (توقيت القدس)
تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما العنيف على إيران في اليوم السادس من الحرب، فيما ترد طهران، من جهتها، باستهداف إسرائيل ومصالح أميركية ومنشآت اقتصادية في دول الخليج. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن سلاح الجو استخدم أكثر من 5000 مقذوف في الهجمات التي شنها داخل إيران منذ بداية العدوان. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية "تواصل توسيع التفوق الجوي في جميع أنحاء إيران، ولا سيما في منطقة طهران"، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد أهداف إيرانية.

إلى ذلك، أعلنت إيران أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق. ومساء أمس الأربعاء، نفى مصدر أمني مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، دخول آلاف من عناصر جماعات كردية مسلحة عبر الحدود العراقية إلى داخل الأراضي الإيرانية، مؤكداً أنه "بعد إخفاق الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق أهدافهما ميدانياً، فإنهما تسعيان حالياً إلى زعزعة الروح المعنوية للشعب الإيراني عبر حرب نفسية". يأتي هذا بعدما نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن آلاف المقاتلين الأكراد العراقيين شنوا هجوماً برياً على إيران. فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن المليشيات الكردية الإيرانية بدأت هجوماً برياً شمال غربي إيران. 

واليوم الخميس، توعّد الحرس الثوري الإيراني بأنه لن يسمح للسفن العسكرية والتجارية للولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية والدول الداعمة لهم بالعبور من مضيق هرمز، مضيفاً "أعلنا سابقاً أن العبور من مضيق هرمز في زمن الحرب سيكون حسب القوانين الدولية تحت سيطرة إيران". وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه ناقلة نفط شمال الخليج "بسبب محاولتها العبور غير المرخص"، مضيفاً أنها "تحترق حالياً".

وبشأن التفاوض مع واشنطن، نفى "مسؤول إيراني" في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، "إرسال أي رسالة من جانب إيران إلى أميركا، ولن يتم أي رد على رسائل أميركية"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "قد أعدت نفسها لحرب طويلة". جاء ذلك بعد أن ذكر موقع أكسيوس، مساء الأربعاء، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر ثانٍ، أن الإيرانيين بعثوا رسائل إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية لكنها لم ترد.

سياسياً، منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، تمرير مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب، استهدف وقف الهجمات على إيران، وتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات عسكرية عليها دون موافقة الكونغرس. ورغم تصويت الجمهوريين ضد القرار، عبّر عدد منهم عن قلقه من عدم وجود خطة واضحة لإنهاء الهجمات. وفشل مقترح القرار بتصويت 47 عضواً لصالحه مقابل 52 صوتاً بعد تغيّب أحد الأعضاء. وكان السيناتور راند بول هو الجمهوري الوحيد الذي صوّت لصالحه، بينما صوّت الديمقراطي جون فيترمان مع الجمهوريين ضده. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بـ53 عضواً مقابل 47 ديمقراطياً. ومن المنتظر أن يصوّت مجلس النواب على قرار مماثل، اليوم الخميس.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

06:13 pm

رويترز

استهداف لمنشأة بمنطقة معامير في البحرين

أفادت "رويترز" بوقوع استهداف لمنشأة في منطقة معامير في البحرين.
 

06:12 pm

رويترز

دوي انفجارات قرب مطار زايد الدولي في أبوظبي

أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجارات متكررة في أبوظبي قرب مطار زايد الدولي.

06:01 pm

العربي الجديد

الجيش الإيراني: إسقاط 7 مسيّرات منذ صباح اليوم

أعلن الجيش الإيراني أن قواته بالتعاون مع الحرس الثوري تمكنت من إسقاط 7 طائرات مسيّرة منذ صباح اليوم. وأوضح الجيش الإيراني أن الطائرات المسيّرة التي جرى إسقاطها من طرازي "هيرميس" و"إم كيو-9".

05:54 pm

العربي الجديد

غارات عنيفة وانفجارات ضخمة في طهران

أفاد مراسل "العربي الجديد" في إيران بسماع أصوات غارات عنيفة في هذه اللحظات، مع دوي انفجارات ضخمة في طهران.

5:29 PM

صابر غل عنبري

طهران
إيران تطلق صواريخ "خرمشهر 4" الثقيلة.. ما مواصفاتها؟

في اليوم السادس للحرب التي تشنها أميركا وإسرائيل على إيران، أعلن الحرس الثوري في بيانه رقم 21 عن إطلاق الصواريخ الباليستية الاستراتيجية "خرمشهر 4" خلال الموجة التاسعة عشرة من هذه العملية. وذكر البيان أن هذه الموجة الصاروخية استهدفت قلب تل أبيب، ومطار بن غوريون، وقاعدة السرب 27 التابع للقوة الجوية الإسرائيلية.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 

صاروخ "خرمشهر" الباليستي من الجيل الرابع خلال عرض في طهران، نوفمبر 2023 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

إيران تطلق صواريخ "خرمشهر 4" الثقيلة.. ما هي مواصفاتها؟

5:27 PM

صابر غل عنبري

طهران
لاريجاني يحذر واشنطن من توغّل بري داخل إيران

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن "بعض المسؤولين الأميركيين صرّحوا بنيّتهم القيام بتوغّل بري داخل إيران". وأضاف في منشور على "إكس" أن "أبناء الإمام الخميني والإمام خامنئي الشجعان بانتظاركم، ليُذلّوا أولئك المسؤولين الأميركيين الأشرار عبر إلحاق آلاف القتلى والأسرى بهم وفضحهم".

05:26 pm

العربي الجديد

أبو ظبي
الإمارات: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع صواريخ ومسيّرات من إيران

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن دفاعاتها الجوية تتعامل مع صواريخ ومسيّرات قادمة من إيران.

4:15 PM

صابر غل عنبري

طهران
الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيّرات

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط ثلاث مسيّرات متقدمة من طراز "هرمس"، وطائرة مسيرة من طراز MQ9، في أجواء غرب وجنوب غرب وجنوب إيران.
 

03:54 pm

رويترز

تعليمات لدبلوماسيين في الرياض بالبقاء في أماكنهم إثر تهديدات

ذكرت أربعة مصادر مطلعة أن دبلوماسيين وموظفي سفارات في الحي الدبلوماسي في الرياض تلقوا، اليوم الخميس، تعليمات بالبقاء في أماكنهم بسبب تهديد محتمل لكنه غير محدد. وقال مصدران إن البوابات الرئيسية للحي الدبلوماسي، الواقع في الطرف الغربي من العاصمة السعودية، والذي يضم معظم البعثات الأجنبية في البلاد، أُغلقت بعد ظهر اليوم الخميس.
 

3:52 PM

صابر غل عنبري

طهران
الاستخبارات الإيرانية تدعو للإبلاغ عن تصوير الأماكن الحساسة

ناشدت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، المواطنين الإبلاغ في حال قام أي شخص بتصوير أماكن حساسة أو مبانٍ ومناطق تضررت، وكذلك في حال قيامه بتسجيل إحداثيات المراكز عبر جهاز تحديد المواقع (GPS) أو الهاتف المحمول، ووضع علامات على تلك الأماكن.

3:35 PM

صابر غل عنبري

طهران
الجيش الإيراني يعلن مهاجمة مقر القوات الأميركية في أربيل

أعلن السلاح البري للجيش الإيراني شن هجمات بالمسيرات على مقر القوات الأميركية في أربيل شمالي العراق.

02:34 pm

رويترز

استهداف ناقلة نفط في المياه العراقية والحرس الثوري يتبنى

أظهرت تقييمات أولية من مصدرين في أمن الموانئ العراقية أن قارباً إيرانياً ملغوماً يتم التحكم فيه عن بعد استُخدم، اليوم الخميس، لاستهداف ناقلة النفط الخام "سونانجول ناميبي" التي ترفع علم جزر البهاما، وكانت تنتظر في المياه العراقية، حيث انفجر القارب بعد اصطدامه بالناقلة في أول هجوم مسجل على سفينة في المنطقة الاقتصادية الخاصة للعراق منذ بدء الضربات التي تقودها الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير/شباط، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة أميركية في الجزء الشمالي من الخليج، ما سبّب اشتعال النيران فيها.

01:52 pm

رويترز

الدفاع الإماراتية: سقوط صاروخ واحد و6 طائرات مسيرة

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بسقوط صاروخ واحد وست طائرات مسيرة داخل البلاد اليوم الخميس.

01:51 pm

رويترز

إيران تنفي شنّ هجوم على أذربيجان

نفى الجيش الإيراني شن هجوم بمسيرتين على أذربيجان.

01:29 pm

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري: قصفنا مطار بن غوريون

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق صواريخ خرمشهر 4 الثقيلة برؤوس حربية وزنها طن واحد على مطار بن غوريون وقاعدة السرب 27 للقوات الجوية الإسرائيلية في تل أبيب.

01:27 pm

رويترز

"تسنيم": ارتفاع عدد قتلى العدوان إلى 1230

أفادت وكالة تسنيم بارتفاع عدد قتلى العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران إلى 1230.

12:58 pm

رويترز

سريلانكا: نعمل على إنقاذ ركاب سفينة إيرانية أخرى

قالت سريلانكا، اليوم الخميس، إنها تعمل على "إنقاذ الأرواح" على متن سفينة إيرانية ثانية قبالة سواحلها، وذلك بعد يوم من مقتل 87 شخصاً في هجوم غواصة أميركية على سفينة حربية إيرانية في المنطقة نفسها، وهو هجوم قالت طهران إن الولايات المتحدة "ستندم عليه بشدة".

وقال المتحدث باسم الحكومة السريلانكية أمام البرلمان إن كولومبو على علم بوجود سفينة إيرانية أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا خارج حدودها البحرية، وإن البلاد "تتعامل مع الوضع". وجاءت تصريحات المتحدث ناليندا جاياتيسا رداً على أسئلة من أحد قادة المعارضة حول ما إذا كانت الحكومة على علم بوجود سفينة إيرانية أخرى بالقرب من ميناء كولومبو. وقال المتحدث: "الرئيس ومسؤولو الدفاع وجميع المسؤولين المعنيين على علم بالأمر، ونتعامل مع الموقف. نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الأرواح".

12:56 pm

فرانس برس

إصابة ستة أشخاص في أبوظبي بسقوط شظايا مسيّرة

أعلنت أبوظبي الخميس عن ست إصابات إثر سقوط شظايا مسيّرة تم اعتراضها، في خضم الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج. وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر منصة إكس، "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا على موقعين في منطقة أيكاد 2، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات بسيطة ومتوسطة من الجنسيتين الباكستانية والنيبالية".

12:28 pm

فرانس برس

فرنسا تسمح للطائرات الأميركية باستخدام قواعدها

أعلنت هيئة أركان القوات الفرنسية الخميس أن باريس سمحت بوجود طائرات أميركية في قواعد فرنسية في الشرق الأوسط "بصورة مؤقتة"، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأوضحت متحدثة باسم هيئة الأركان تأكيداً لمعلومات أوردتها قناة "إل سي إي" أنه "في إطار علاقاتنا مع الولايات المتحدة، تم السماح بوجود طائراتها بصورة مؤقتة في قواعدنا" في المنطقة، مشيرة إلى أن "هذه الطائرات تساهم في حماية شركائنا في الخليج".

11:57 am

فرانس برس

أذربيجان تتوعّد بالرد على الهجوم الإيراني بمسيّرتين

أعلنت أذربيجان أنها تستعد للرد على هجوم بمسيّرتين إيرانيتين سقطتا على مطار وقرب مدرسة. وأعلنت وزارة الدفاع أن "أذربيجان تستعد لاتخاذ تدابير الرد المناسبة لحماية وحدة أراضي بلادنا وسيادتها وضمان سلامة المدنيين والمنشآت المدنية" مؤكدة أن "هذه الأعمال الهجومية لن تبقى بدون رد".

11:54 AM

نايف زيداني

حيفا
تخفيف قيود الجبهة الداخلية في إسرائيل

خففت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، القيود المفروضة على الجمهور، والتي كانت قد أعلنتها مع شروع إسرائيل في عدوانها على إيران قبل ستة أيام. وقررت أنه ابتداءً من ظهر اليوم الخميس، ستنتقل جميع المناطق من سياسة مشدّدة إلى سياسة مخفّفة. وستكون التعليمات الجديدة سارية المفعول في الوقت الراهن، حتى مساء بعد غد السبت. وجاء تحديث التعليمات، في ختام تقييم للوضع أُجري في المنظومة الأمنية.

ويتزامن ذلك، مع تقارير إسرائيلية حول تراجع عدد الصواريخ التي تطلقها إيران باتجاه إسرائيل على نحو كبير. ومن بين التفسيرات لذلك أنها تركز هجماتها بالصواريخ والمسيّرات على دول الخليج لا على إسرائيل، فضلاً عن استهداف سلاح الجوي الإسرائيلي، عدداً كبيراً من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

11:27 am

رويترز

انفجارات متعددة وتصاعد دخان في الدوحة

دوت انفجارات متعددة في الدوحة وسط تصاعد الدخان من منطقة سكنية على الحافة الغربية للعاصمة القطرية. وقالت وزارة الدفاع القطرية إنها تتصدى لهجوم صاروخي. وحذرت وزارة الداخلية القطرية من مستوى التهديد الأمني المرتفع، داعية المواطنين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظًا على السلامة العامة.

11:12 am

العربي الجديد

طهران
"مقر خاتم الأنبياء": نحن من سيحدد نهاية الحرب

قال نائب قائد مقر قيادة العمليات الحربية الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إن بلاده هي من سيحدد نهاية و"التي ستكون عندما نفرض على أميركا وإسرائيل إرادتنا".

11:11 AM
مشاهد تظهر الدمار الهائل في إيران

11:01 am

العربي الجديد

حيفا
تقييم إسرائيلي يزعم مقتل 3 آلاف جندي إيراني

زعم تقييم إسرائيلي أن 3 آلاف جندي إيراني قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

10:31 am

فرانس برس

سفينة حربية إيرانية تتوجه إلى المياه الإقليمية لسريلانكا

تتوجّه سفينة حربية إيرانية ثانية إلى المياه الإقليمية لسريلانكا الخميس، بعد يوم على تدمير غواصة أميركية فرقاطة إيرانية، في هجوم أسفر عن مقتل 87 بحارا، بحسب ما أفاد وزير سريلانكي البرلمان.

وقال وزير الإعلام ناليندا جاياتيسا إن سفينة حربية إيرانية ثانية موجودة خارج المياه السريلانكية من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وذكرت مصادر رسمية أن طاقم السفينة يضم أكثر من مئة شخص.

10:30 am

رويترز

صواريخ ومسيرات إيرانية سقطت قرب مطار في أذربيجان

قال مصدر قريب من الحكومة في أذربيجان إن صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران سقطت قرب مطار ناختشيفان.

10:28 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران إسرائيل.

10:12 am

الأناضول

قناة عبرية: تحطم مقاتلة أميركية غربي إيران

أفادت قناة إسرائيلية، الخميس، بتحطم طائرة مقاتلة أميركية من طراز "إف-15" في غربي إيران. وقالت القناة 14: "تحطمت طائرة مقاتلة أميركية من طراز F-15 في غربي إيران".

وأضافت أن "أفراد طاقم الطائرة قفزوا منها قبل أن تصطدم بالأرض، وبقوا في أراضٍ معادية"، في إشارة إلى إيران. وبعدها، تم إنقاذ الطاقم عبر عملية نفذتها قوة مشتركة أميركية إسرائيلية، بحسب القناة. وحتى الساعة 08:00 "ت.غ" لم تعقب الأطراف المعنية على ما ذكرته القناة بعد أن تم تداوله أولا على وسائل التواصل الاجتماعي.

10:11 am

فرانس برس

دوي انفجارات في الدوحة والمنامة

دوت انفجارات ضخمة في سماء العاصمة القطرية الدوحة، والعاصمة البحرينية المنامة.

10:08 am

العربي الجديد

طهران
إيران تشن هجوماً استباقياً على جماعات كردية في كردستان

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، تنفيذ عمليات مشتركة مع الحرس الثوري ضد مقار ومخازن ذخيرة لجماعات كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق، قائلة إن هذه الجماعات "كانت تنوي، بدعم من العدو الأميركي الصهيوني واستغلال ظروف الحرب، التسلل عبر الحدود الغربية للبلاد وتنفيذ هجمات إرهابية بأهداف انفصالية في المناطق الحضرية والحدودية". وأضافت الوزارة أنه "في إطار عملية دفاعية استباقية وهجومية مشتركة بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري، تم تدمير جزء كبير من مواقع وإمكانيات هؤلاء المرتزقة، وإلحاق خسائر فادحة بهم"، حسب قولها.

وأكدت أن القوات المسلحة ووزارة الاستخبارات الإيرانيتين، بـ"التعاون مع أبناء الشعب الكردي الأوفياء، وعقب رصد تحركات المناطق الحدودية، ستُحبط أي مخطط شيطاني للعدو الأمريكي الصهيوني ومرتزقته يهدف للتعدي على أراضي البلاد". إلى ذلك، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، في منشور على منصة "إكس" إن "على المجموعات الانفصالية ألا تظن أن نسيماً قد هبّ وأن تحاول القيام بأي إجراء"، مؤكداً: "لن نتهاون معهم إطلاقاً، والقوات المسلحة مسيطرة تماماً على هذا الوضع".

09:14 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري: لن نسمح لسفن أميركا وأوروبا بعبور هرمز

قال الحرس الثوري الإيراني إنه لن يسمح للسفن العسكرية والتجارية للولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية والدول الداعمة لهم بالعبور من مضيق هرمز، مضيفاً "أعلنا سابقاً أن العبور من مضيق هرمز في زمن الحرب سيكون بحسب القوانين الدولية تحت سيطرة إيران".

09:12 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري يعلن إصابة ناقلة نفط أميركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ناقلة نفط أميركية شمال الخليج "بسبب محاولتها العبور غير المرخص"، مضيفاً أنها "تحترق حالياً". ولم يصدر بعد أي تأكيد للواقعة أو لهجوم مماثل أعلنت إيران مسؤوليتها عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

09:06 am

رويترز

إيران تعلن استهداف جماعات انفصالية وتكبيدها خسائر فادحة

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة المخابرات الإيرانية أن إيران استهدفت مواقع تابعة لجماعات انفصالية كانت تعتزم التسلل عبر الحدود الغربية مما أسفر عن تكبدها خسائر فادحة. وقال مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني إنه استهدف بثلاثة صواريخ مقرات جماعات كردية إيرانية معادية في إقليم كردستان العراق.

09:05 am

العربي الجديد

طهران
الجيش الإيراني يسقط مسيرة إسرائيلية

ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن الجيش أسقط مسيرة إسرائيلية جديدة من طراز هيرمز المتطورة في محافظة همدان غربي إيران.

08:58 am

فرانس برس

رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في الحرب

صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخميس أنه لا يمكنه استبعاد مشاركة بلاده عسكرياً في الحرب الدائرة في المنطقة. ولدى سؤاله في أثناء زيارته إلى أستراليا بشأن إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في حربهما على إيران، رد كارني "لا يمكن استبعاد المشاركة بشكل قاطع".

وأضاف متحدّثاً إلى جانب نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كانبيرا "سنقف إلى جانب حلفائنا... سندافع دائماً عن الكنديين". وكان كارني قد اعتبر في وقت سابق أن الضربات الأميركية- الإسرائيلية على إيران "تتعارض مع القانون الدولي". إلا أنه أعرب عن تأييده للمساعي الرامية إلى منع إيران من حيازة سلاح نووي، مشدداً على دعوته إلى "خفض التصعيد".

08:56 am

العربي الجديد

حيفا
هيغسيث لنظيره الإسرائيلي: استمروا حتى النهاية

تحدّث وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس، مع وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث. وقال كاتس، وفق وسائل إعلام عبرية، إن التعاون بين ترامب ونتنياهو ضد إيران "يغيّر مجرى التاريخ". وأشاد هيغسيث من جانبه بالتعاون بين الجيشين قائلاً: "استمروا حتى النهاية. نحن معكم".

08:28 am

رويترز

البنتاغون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران

أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء هوية جنديين آخرين قتلا في الحرب على إيران. وقُتل الجنديان، وهما من قوات الاحتياط، يوم الأحد في هجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت، والذي أسفر أيضاً عن مقتل أربعة جنود احتياط آخرين.

وقال البنتاغون إن الميجر جيفري أوبراين (45 عاماً) من ولاية أيوا قتل في الهجوم، وأعلنت "الوفاة المفترضة" للضابط روبرت إم. مارزان (54 عاماً) من ساكرامنتو، كاليفورنيا. وقال البنتاغون إن الطب الشرعي سيكمل عملية التعرف على مارزان.

08:25 am

رويترز

دوي انفجارات في طهران

أفاد شهود عيان لوكالة "رويترز" بسماع دوي انفجارات قوية في طهران جراء غارات جوية إسرائيلية أميركية.

08:05 am

رويترز

عراقجي: أميركا ستندم على استهداف الفرقاطة دينا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الفرقاطة الإيرانية (دينا) وعلى متنها ما يقرب من 130 بحاراً تعرضت لاستهداف أميركي في المياه الدولية من دون سابق إنذار، متوعداً بأن "أميركا ستندم على فعلتها التي تمثل سابقة".

07:58 am

فرانس برس

أستراليا تعلن نشر "قدرات عسكرية" في المنطقة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي نشر "قدرات عسكرية" في المنطقة.

07:52 am

رويترز

الجيش الإيراني ينفي إطلاق صواريخ على تركيا

أكدت القوات المسلحة الإيرانية في بيان احترامها لسيادة تركيا، نافية إطلاق أي صواريخ باتجاه أراضيها.

07:51 am

رويترز

جيش الاحتلال: بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة جديدة واسعة النطاق من الهجمات على طهران.

07:41 am

أسوشييتد برس

النواب الأميركي يصوت على قرار لوقف حرب ترامب على إيران

يستعد مجلس النواب الأميركي للتصويت، اليوم الخميس، على قرار يتعلق بصلاحيات الحرب يهدف إلى وقف الهجوم الذي شنه الرئيس دونالد ترامب على إيران، في مؤشر على القلق داخل الكونغرس من اتساع نطاق الصراع سريعاً وما يسببه من إعادة ترتيب لأولويات الولايات المتحدة في الداخل والخارج. وهذا هو التصويت الثاني خلال يومين، بعدما أسقط مجلس الشيوخ إجراء مماثلاً على أساس الانقسام الحزبي. وفشل التشريع، المعروف باسم قرار صلاحيات الحرب، بتصويت بلغ 47 ضد 53. وكان يمنح أعضاء الكونغرس فرصة للمطالبة بموافقة تشريعية قبل تنفيذ أي هجمات إضافية.

ويواجه المشرعون واقعاً مفاجئاً يتمثل في تمثيل الشعب الأميركي في وقت الحرب بكل ما يحمله ذلك من تبعات، من خسائر في الأرواح وأموال تنفق، وتحالفات توضع على المحك، نتيجة قرار أحادي اتخذه الرئيس بالذهاب إلى الحرب مع إيران. ومن المتوقع أن يكون التصويت في مجلس النواب متقارباً، لكن نتيجته ستعطي مؤشراً مبكراً على مستوى الدعم السياسي أو المعارضة للعملية العسكرية الأميركية ـ الإسرائيلية، وكذلك لمبررات ترامب في تجاوز الكونغرس، الذي يمتلك وحده صلاحية إعلان الحرب.

وقال النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "دونالد ترامب ليس ملكاً، وإذا كان يعتقد أن الحرب مع إيران تخدم مصالحنا الوطنية، فعليه أن يأتي إلى الكونغرس ويعرض حجته".

07:32 am

مسقط
مخاوف الحرب الطويلة تصدم اقتصادات الخليج وأسواق الطاقة

واصلت الضربات الإيرانية المضادة للهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية تشكيل تهديد مباشر للبنية اللوجستية والطاقية في دول الخليج العربية في اليوم السادس للحرب، ما دفع أسعار النفط نحو مستويات حرجة وأعاد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية بكلفة اقتصادية تصل إلى عشرات المليارات يومياً.

التفاصيل عبر الرابط:

حوض بناء السفن قبالة ساحل مدينة الفجيرة، في مضيق هرمز، 25 فبراير 2026 (جوزيبي كاكاس/فرانس برس)
طاقة
التحديثات الحية

مخاوف الحرب الطويلة تصدم اقتصادات الخليج وأسواق الطاقة

07:01 am

رويترز

الخطوط الجوية القطرية تبدأ رحلات لدعم العالقين

قالت الخطوط الجوية القطرية إن الشركة ستبدأ اليوم الخميس بتشغيل عدد محدود من رحلات الإغاثة لدعم المسافرين العالقين نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة وستنطلق من مسقط والرياض.

06:27 am

العربي الجديد

طهران
إيران تقصف مقار جماعات كردية وتنفي تعرضها لهجوم بري

أعلنت إيران أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في منشور على تطبيق تليغرام، عن بيان عسكري قوله "استهدفنا مقار جماعات كردية معارضة للثورة في كردستان العراق بثلاثة صواريخ". ومساء أمس الأربعاء، نفى مصدر أمني مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، دخول آلاف من عناصر جماعات كردية مسلحة عبر الحدود العراقية إلى داخل الأراضي الإيرانية.

التفاصيل عبر الرابط:
أخبار
التحديثات الحية

إيران تقصف مقار جماعات كردية معارضة وتنفي تعرضها لهجوم بري

 

05:57 am

العربي الجديد

طهران
سماع دوي عدة انفجارات في طهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء الخميس، بسماع دوي عدة انفجارات في طهران، بينما قامت إيران بتفعيل دفاعاتها. ووقعت الانفجارات بعد أن أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل في وقت مبكر الخميس.

03:02 am

العربي الجديد

الدوحة
إجلاء سكان مقيمين في محيط السفارة الأميركية بالدوحة

أفادت وزارة الداخلية القطرية بأن الجهات المختصة تقوم بإجلاء السكان المقيمين في محيط السفارة الأميركية في الدوحة، وذلك "كإجراء احترازي مؤقت".

02:59 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي "يعمل على اعتراض صواريخ أطلقت" من إيران

قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

12:52 AM

صابر غل عنبري

طهران
طهران تتوعد بـ"ضربات أوسع" وتتحدث عن "إغلاق ذكي" لمضيق هرمز

فيما تدخل الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، الخميس، يومها السادس، تتوالى التطورات الميدانية والسياسية بوتيرة متسارعة، حيث تعلن القوات المسلحة الإيرانية في بيانات متتالية عن توجيه ضربات متعددة ضد الأهداف الأميركية في المنطقة وإسرائيل، وتكشف بالوقت نفسه عما تصفه بأنه "مخططات معادية تستهدف الأمن الداخلي"، مع حديثها عما تسميه بفرض "الإغلاق الذكي" في مضيق هرمز.

التفاصيل عبر الرابط:
تقارير دولية
التحديثات الحية

طهران تتوعد بـ"ضربات أوسع" وتتحدث عن "إغلاق ذكي" لمضيق هرمز

12:50 am

العربي الجديد

واشنطن
البيت الأبيض ينفي لنتنياهو إجراء محادثات سرية مع إيران

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر مطلع، الأربعاء، قوله إن البيت الأبيض أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الإدارة الأميركية لم تجر محادثات سرية مع طهران. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، الأربعاء، قولهما إن نتنياهو طلب توضيحات من البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن علم باحتمالية تواصل مسؤولين في الإدارة الأميركية مع إيران.

التفاصيل عبر الرابط:
 
رصد
التحديثات الحية

"أكسيوس": البيت الأبيض ينفي لنتنياهو إجراء محادثات سرية مع طهران

12:50 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري: دمّرنا أكثر من 7 رادارات متطورة للعدو

قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمّر "أكثر من سبعة رادارات متطورة كانت بمثابة عيون أميركا وإسرائيل في المنطقة". وأوضح أنه يواصل "ضرب المعتدين بكل قوة، وهجماتنا خلال الأيام المقبلة ستكون الأوسع والأشد".

12:48 am

العربي الجديد

واشنطن
"تسنيم" تنفي صحة تقارير عن تسلل مسلحين أكراد من العراق

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، أن مراسليها في ثلاثة أقاليم حدودية نفوا صحة تقارير عن تسلل مسلحين أكراد من العراق إلى البلاد. وجاء ذلك بعد أن نقل موقع "أكسيوس" وشبكة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أميركيين قولهما إن المليشيات الكردية الإيرانية وآلاف المقاتلين الأكراد العراقيين بدأوا هجوماً برياً في إيران.

12:16 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأربعاء
  • مؤسسة إيرانية: 1045 قتيلاً منذ بدء الحرب
  • طهران تهدد بـ"الرد بالمثل" إذا استهدفت إسرائيل دبلوماسييها
  • قطر: اعتراض 10 مسيّرات وصاروخي كروز من إيران
  • إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن
  • لاريجاني: ترامب أدخل أميركا حرباً مع إيران لخدمة نتنياهو
  • جيش الاحتلال: استخدمنا أكثر من 5000 مقذوف بالهجمات على إيران
  • صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 300 موقع بإسرائيل
  • الأعرجي: لن نسمح لأي مجموعة بالانطلاق من العراق نحو إيران
  • إيران تهدد باستهداف سفارات إسرائيل حول العالم
  • الإمارات تعلن اعتراض 3 صواريخ و121 مسيّرة إيرانية الأربعاء
3:36 PM
12:46 AM
مسؤول أميركي: مقاتلون أكراد عراقيون شنوا هجوما على إيران

نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي  قوله إن آلاف المقاتلين الأكراد العراقيين شنوا هجومًا بريًا على إيران. 

