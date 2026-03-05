أفادت "رويترز" بوقوع استهداف لمنشأة في منطقة معامير في البحرين.
تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما العنيف على إيران في اليوم السادس من الحرب، فيما ترد طهران، من جهتها، باستهداف إسرائيل ومصالح أميركية ومنشآت اقتصادية في دول الخليج. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن سلاح الجو استخدم أكثر من 5000 مقذوف في الهجمات التي شنها داخل إيران منذ بداية العدوان. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية "تواصل توسيع التفوق الجوي في جميع أنحاء إيران، ولا سيما في منطقة طهران"، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد أهداف إيرانية.
إلى ذلك، أعلنت إيران أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق. ومساء أمس الأربعاء، نفى مصدر أمني مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، دخول آلاف من عناصر جماعات كردية مسلحة عبر الحدود العراقية إلى داخل الأراضي الإيرانية، مؤكداً أنه "بعد إخفاق الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق أهدافهما ميدانياً، فإنهما تسعيان حالياً إلى زعزعة الروح المعنوية للشعب الإيراني عبر حرب نفسية". يأتي هذا بعدما نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن آلاف المقاتلين الأكراد العراقيين شنوا هجوماً برياً على إيران. فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن المليشيات الكردية الإيرانية بدأت هجوماً برياً شمال غربي إيران.
واليوم الخميس، توعّد الحرس الثوري الإيراني بأنه لن يسمح للسفن العسكرية والتجارية للولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية والدول الداعمة لهم بالعبور من مضيق هرمز، مضيفاً "أعلنا سابقاً أن العبور من مضيق هرمز في زمن الحرب سيكون حسب القوانين الدولية تحت سيطرة إيران". وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه ناقلة نفط شمال الخليج "بسبب محاولتها العبور غير المرخص"، مضيفاً أنها "تحترق حالياً".
وبشأن التفاوض مع واشنطن، نفى "مسؤول إيراني" في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، "إرسال أي رسالة من جانب إيران إلى أميركا، ولن يتم أي رد على رسائل أميركية"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "قد أعدت نفسها لحرب طويلة". جاء ذلك بعد أن ذكر موقع أكسيوس، مساء الأربعاء، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر ثانٍ، أن الإيرانيين بعثوا رسائل إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية لكنها لم ترد.
سياسياً، منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، تمرير مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب، استهدف وقف الهجمات على إيران، وتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات عسكرية عليها دون موافقة الكونغرس. ورغم تصويت الجمهوريين ضد القرار، عبّر عدد منهم عن قلقه من عدم وجود خطة واضحة لإنهاء الهجمات. وفشل مقترح القرار بتصويت 47 عضواً لصالحه مقابل 52 صوتاً بعد تغيّب أحد الأعضاء. وكان السيناتور راند بول هو الجمهوري الوحيد الذي صوّت لصالحه، بينما صوّت الديمقراطي جون فيترمان مع الجمهوريين ضده. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بـ53 عضواً مقابل 47 ديمقراطياً. ومن المنتظر أن يصوّت مجلس النواب على قرار مماثل، اليوم الخميس.
في اليوم السادس للحرب التي تشنها أميركا وإسرائيل على إيران، أعلن الحرس الثوري في بيانه رقم 21 عن إطلاق الصواريخ الباليستية الاستراتيجية "خرمشهر 4" خلال الموجة التاسعة عشرة من هذه العملية. وذكر البيان أن هذه الموجة الصاروخية استهدفت قلب تل أبيب، ومطار بن غوريون، وقاعدة السرب 27 التابع للقوة الجوية الإسرائيلية.
لمزيد من التفاصيل عبر الرابط:
قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن "بعض المسؤولين الأميركيين صرّحوا بنيّتهم القيام بتوغّل بري داخل إيران". وأضاف في منشور على "إكس" أن "أبناء الإمام الخميني والإمام خامنئي الشجعان بانتظاركم، ليُذلّوا أولئك المسؤولين الأميركيين الأشرار عبر إلحاق آلاف القتلى والأسرى بهم وفضحهم".
أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط ثلاث مسيّرات متقدمة من طراز "هرمس"، وطائرة مسيرة من طراز MQ9، في أجواء غرب وجنوب غرب وجنوب إيران.
ناشدت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، المواطنين الإبلاغ في حال قام أي شخص بتصوير أماكن حساسة أو مبانٍ ومناطق تضررت، وكذلك في حال قيامه بتسجيل إحداثيات المراكز عبر جهاز تحديد المواقع (GPS) أو الهاتف المحمول، ووضع علامات على تلك الأماكن.
أعلن السلاح البري للجيش الإيراني شن هجمات بالمسيرات على مقر القوات الأميركية في أربيل شمالي العراق.
خففت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، القيود المفروضة على الجمهور، والتي كانت قد أعلنتها مع شروع إسرائيل في عدوانها على إيران قبل ستة أيام. وقررت أنه ابتداءً من ظهر اليوم الخميس، ستنتقل جميع المناطق من سياسة مشدّدة إلى سياسة مخفّفة. وستكون التعليمات الجديدة سارية المفعول في الوقت الراهن، حتى مساء بعد غد السبت. وجاء تحديث التعليمات، في ختام تقييم للوضع أُجري في المنظومة الأمنية.
ويتزامن ذلك، مع تقارير إسرائيلية حول تراجع عدد الصواريخ التي تطلقها إيران باتجاه إسرائيل على نحو كبير. ومن بين التفسيرات لذلك أنها تركز هجماتها بالصواريخ والمسيّرات على دول الخليج لا على إسرائيل، فضلاً عن استهداف سلاح الجوي الإسرائيلي، عدداً كبيراً من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.
فيما تدخل الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، الخميس، يومها السادس، تتوالى التطورات الميدانية والسياسية بوتيرة متسارعة، حيث تعلن القوات المسلحة الإيرانية في بيانات متتالية عن توجيه ضربات متعددة ضد الأهداف الأميركية في المنطقة وإسرائيل، وتكشف بالوقت نفسه عما تصفه بأنه "مخططات معادية تستهدف الأمن الداخلي"، مع حديثها عما تسميه بفرض "الإغلاق الذكي" في مضيق هرمز.
التفاصيل عبر الرابط:
نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن آلاف المقاتلين الأكراد العراقيين شنوا هجومًا بريًا على إيران.