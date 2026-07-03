حذرت إيران الولايات المتحدة، الخميس، من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل بـ"رد سريع وحاسم"، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأميركي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إن جميع الناقلات والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها طهران لضمان المرور الآمن عبر المضيق، وأضافت أن أي تحول عن تلك المسارات أو عدم الالتزام ببروتوكولات الملاحة "سيواجه بردة فعل فورية".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" عقد حوار أمني إقليمي في البحرين، بمشاركة قادة عسكريين من الولايات المتحدة و11 دولة عربية، بينها سورية ولبنان للمرة الأولى، لبحث تعزيز التعاون الدفاعي وضمان التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز. وناقش المجتمعون البيئة الأمنية الإقليمية الراهنة، وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في المنطقة، مؤكدين "التزامهم المشترك بضمان التدفق الحر لحركة التجارة عبر مضيق هرمز".
وبشأن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، أعلن مفاوضون، الخميس، أنه من المقرّر أن تُستأنف بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وذلك غداة انعقاد جولة مباحثات في الدوحة في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لوضح حد نهائي للحرب في المنطقة.
ويأتي ذلك فيما تستعد إيران لتنظيم مراسم حاشدة تستمر عدة أيام لتشييع جثمان علي خامنئي، الذي قُتل في الغارات الأميركية الإسرائيلية الأولى خلال الحرب، وستبدأ مراسم الجنازة في عطلة نهاية الأسبوع في طهران، مع خطط لمسيرات جماهيرية على مدى الأسبوع في قم ومشهد، بالإضافة إلى مراسم أخرى في العراق.
تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..