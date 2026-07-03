الحرب في المنطقة | إيران تستعد لتشييع خامنئي وتحذر أميركا من التدخل في هرمز

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الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
03 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 08:18 (توقيت القدس)
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حذرت إيران الولايات المتحدة، الخميس، من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل بـ"رد سريع وحاسم"، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأميركي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إن جميع الناقلات والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها طهران لضمان المرور الآمن عبر المضيق، وأضافت أن أي تحول عن تلك المسارات أو عدم الالتزام ببروتوكولات الملاحة "سيواجه بردة فعل فورية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" عقد حوار أمني إقليمي في البحرين، بمشاركة قادة عسكريين من الولايات المتحدة و11 دولة عربية، بينها سورية ولبنان للمرة الأولى، لبحث تعزيز التعاون الدفاعي وضمان التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز. وناقش المجتمعون البيئة الأمنية الإقليمية الراهنة، وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في المنطقة، مؤكدين "التزامهم المشترك بضمان التدفق الحر لحركة التجارة عبر مضيق هرمز".

وبشأن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، أعلن مفاوضون، الخميس، أنه من المقرّر أن تُستأنف بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وذلك غداة انعقاد جولة مباحثات في الدوحة في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لوضح حد نهائي للحرب في المنطقة.

ويأتي ذلك فيما تستعد إيران لتنظيم مراسم حاشدة تستمر عدة أيام لتشييع جثمان علي خامنئي، الذي قُتل في الغارات الأميركية الإسرائيلية الأولى خلال الحرب، وستبدأ مراسم الجنازة في عطلة نهاية الأسبوع في طهران، مع خطط لمسيرات جماهيرية على مدى الأسبوع في قم ومشهد، بالإضافة إلى مراسم أخرى في العراق.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

8:14 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
المساعدات الأميركية لإسرائيل: وهم الاستقلالية العسكرية

لولا الدعم الأميركي المطلق لوجدت إسرائيل نفسها في وضع صعب، في أطول حرب تخوضها منذ تأسيسها، إذ أتاحت المساعدات الأميركية لإسرائيل الاستمرار في عدوانها على إيران ولبنان وغزة ومختلف الجبهات. ومع ذلك، يكرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، أنه يريد التخلي عن المساعدات الأميركية لإسرائيل، والتي تصل إلى 3.8 مليارات دولار سنوياً، وأنه لن يطلب تجديداً كاملاً لحزمة المساعدات الحالية، والتي ستنتهي في العام 2028.

التفاصيل في هذا الرابط

تدريبات أميركية إسرائيلية وسط إسرائيل،8 مارس 2018(جاك غويز/فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

المساعدات الأميركية لإسرائيل: وهم الاستقلالية العسكرية

06:06 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
وصول جثمان خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بوصول جثمان المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران، تمهيداً لمراسم التشييع والوداع.

03:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: إيران وافقت على معظم مطالبنا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، إن الولايات المتحدة تتفاوض حالياً مع إيران، معتبراً أن طهران "وافقت على كل مطالبنا تقريباً". وأضاف أن هدفه ليس تغيير النظام الإيراني، بل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن المواجهة الأخيرة "ليست حرباً بحد ذاتها، وإنما عملية لنزع السلاح النووي". كما زعم أن إيران "مهزومة عسكرياً"، وأن ما تبقى من قدراتها الصاروخية يمكن تدميره، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية الأخيرة ألحقت أضراراً كبيرة بقدراتها العسكرية.

11:54 pm

الأناضول

avata
الأناضول
مجتبى خامنئي قد لا يشارك في مراسم تشييع والده

قال ممثل المرشد الإيراني في الهند آية الله حكيم إلهي إن مجتبى خامنئي قد لا يتمكن من المشاركة في مراسم تشييع والده علي خامنئي لـ"أسباب أمنية".

11:50 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
مباحثات سعودية باكستانية

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً، الخميس، بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس). وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تفضي المباحثات إلى حل سلمي وشامل للصراع في المنطقة.

11:49 PM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
مجلس الأمن يجتمع بشأن اعتداءات إيران على البحرين

عقد مجلس الأمن، الخميس، اجتماعاً طارئاً بطلب من البحرين لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الخليج والاعتداءات الإيرانية على البحرين. ودعا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، في كلمة أمام المجلس، إلى وقف الاعتداءات الإيرانية التي طاولت المناطق السكنية والمأهولة في البحرين، موضحاً أن بلاده طلبت عقد الجلسة الطارئة إدراكاً منها لأهمية دور المجلس في صون السلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة أن يدين مجلس الأمن إيران ويلزمها بالامتثال لقراراته والمساءلة، مشيراً إلى أن بلاده تحتفظ "بحقها بالدفاع عن نفسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

11:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
عراقجي ينتقد "سنتكوم"

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور عبر منصة إكس، القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" سائلاً رداً على الحوار الأمني الإقليمي الذي ترأسته في البحرين الخميس: "هل جلبت القيادة المركزية الأميركية الأمن أم انعدامه إلى منطقتنا؟ الجواب واضح. وبالمثل، أثبتت قواتنا المسلحة الجبارة أن الغرباء عاجزون حتى عن حماية أنفسهم". وشدد عراقجي على أنه "لا يمكن تحقيق السلام المستدام في المنطقة إلا من خلال نهج شامل وجامع، دون أي تدخل خارجي".

11:55 PM
أبرز تطورات أمس الخميس
  • سلطان عُمان يبحث مع ستارمر سبل منع التصعيد في المنطقة
  • المحادثات بين واشنطن وطهران تستأنف بعد تشييع خامنئي
  • تراكم معروض النفط الإيراني في عرض البحر بسبب ضعف الطلب
  • قاليباف يدعو الإيرانيين إلى الثأر لخامنئي بالمشاركة في تشييعه
  • النفط يواصل التراجع لليوم الثالث بعد محادثات الدوحة
  • فقدان جندي أميركي وإصابة 3 في بحر العرب
  • إيران: مضيق هرمز يخضع لقيادتنا
  • ترامب: حركة السفن في هرمز قياسية وسعر النفط يتراجع
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