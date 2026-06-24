الحرب في المنطقة | إيران تستبعد الصواريخ من التفاوض وأميركا ترفض الرسوم في هرمز

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واشنطن

العربي الجديد

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
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التحديثات الحية
24 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 17:20 (توقيت القدس)
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يتواصل الحراك الدبلوماسي في المنطقة في أعقاب الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية. وفي هذا السياق، بدأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جولة خليجية استهلها من الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً لدى وصوله أن "لا دولة تستطيع فرض رسوم عبور في مضيق هرمز"، وأنه "لا نهاية للحرب ما دام وكلاء إيران يواصلون إطلاق الصواريخ". يأتي هذا بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً"، مشدداً على أن المفتشين الدوليين سيكونون على الأرض "في الوقت المناسب"، ومعتبراً أن طهران مخطئة في موقفها من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في المقابل، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن الصواريخ الإيرانية "لم تكن ضمن مذكرة التفاهم ولن تكون أبداً"، مؤكداً أن بلاده "لن تتفاوض أبداً على قدراتها الدفاعية مع أحد". وقال إن السلام والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلّا عبر "المناقشات الصادقة والتعاون الإقليمي"، مثمّناً خلال زيارة لإسلام أباد دور باكستان في تسهيل المفاوضات التي أفضت إلى مذكرة التفاهم، ومشيراً إلى أنه أجرى محادثات وصفها بالبنّاءة مع المسؤولين الباكستانيين. وبدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس الثلاثاء، أن طهران ليس لديها أي برنامج للسماح للمفتشين الدوليين بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي، مشدداً على عدم وجود أي بروتوكول بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال مدير الشؤون البرلمانية والقانونية في الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي إنّ زيارة رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف لسلطنة عُمان تحمل رسالة مفادها بأنّ الأوضاع في المضيق "لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب"، مؤكداً أنّ إدارة المضيق وتنظيم الملاحة فيه من صلاحيات إيران وسلطنة عُمان. ونقلت وكالة "فارس" عن مصدر عسكري قوله إن التنسيق مع السلاح البحري في الحرس الثوري يقضي بالسماح يومياً بمرور عدد محدد من السفن عبر المضيق وفقاً للظروف. وأمس الثلاثاء، أكدت عُمان وإيران، في بيان مشترك، التزامهما ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز وفق أحكام القانون الدولي، واتفاقهما على مواصلة الحوار من خلال فريق عمل مشترك لبحث الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات المرتبطة بها والتكاليف ذات الصلة.

تطورات الأوضاع في المنطقة والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

05:18 pm

رويترز

avata
رويترز
السفارة الأميركية بالكويت تستأنف عملياتها

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء إن السفارة الأميركية في الكويت استأنفت عملياتها التي جرى تعليقها في مارس/ آذار في أعقاب هجمات إيرانية. وأضاف المتحدث أن السفارة ستستأنف خدماتها الطارئة على الفور للأميركيين على أن يتم استئناف باقي الخدمات تدريجيا. وأغلقت وزارة الخارجية الأميركية سفارتيها في الكويت والسعودية في مارس بعد أن أطلقت طائرات مسيرة إيرانية النار عليهما عقب ضربات أميركية إسرائيلية على إيران.

03:17 pm

رويترز

avata
رويترز
الأمم المتحدة: سفن تعبر مضيق هرمز بالفعل

قال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن سفنا عبرت بالفعل مضيق هرمز في إطار خطة جديدة لمغادرة السفن أطلقتها المنظمة مؤخرا. وأضاف المتحدث "بدأت السفن بالفعل في العبور بموجب الخطة"، وأحجم عن تقديم أي تفاصيل عن السفن التي عبرت المضيق. وأظهرت بيانات تتبّع السفن التابعة لـمجموعة بورصات لندن أن ما لا يقل عن سفينتين لنقل البضائع السائبة الجافة وسفينة شحن واحدة عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية.

3:03 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران ترد على غروسي: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية المقصوفة

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت الإيرانية التي تعرّضت للهجوم أو إلى المواد النووية. وفي منشور له على منصة إكس، ردّ غريب آبادي على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بشأن توصل واشنطن إلى تفاهم مع إيران حول تفتيش منشآتها النووية، موضحاً أنه لم يُعقد أي اجتماع مع غروسي في سويسرا رغم طلبه ذلك.

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
التحديثات الحية

طهران ترد على غروسي: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية المقصوفة

02:33 pm

رويترز

avata
رويترز
رئيس وزراء قطر يزور عُمان لبحث إطلاق مفاوضات بشأن هرمز

قال مصدر دبلوماسي مطلع إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار مسقط، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع سلطنة عُمان حول إطلاق مفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز تشمل إيران والعراق ودول الخليج العربية. وأوضح الدبلوماسي لوكالة "رويترز" أن هذه المحادثات منفصلة عن محادثات السلام الأميركية الإيرانية وترتيبات إزالة الألغام، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تضغط دول الخليج لإلغاء رسوم العبور، بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية.

التفاصيل عبر الرابط: 

رئيس وزراء قطر في مؤتمر صحافي في الدوحة، 27 إبريل 2025 (كريم جعفر/فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

رئيس وزراء قطر: خط ساخن بين واشنطن وطهران ضروري لإعادة فتح هرمز

01:56 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
روبيو يبحث مع بن زايد مذكرة التفاهم وجهود تأمين مضيق هرمز

بحث وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء. وقال المتحدث باسم الخارجية، تومي بيغوت، في بيان، إن الجانبين ناقشا "مذكرة التفاهم التي أبرمها الرئيس (دونالد) ترامب مع إيران، والجهود المبذولة لتأمين عبور آمن وكامل عبر مضيق هرمز، وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفاً أن روبيو "جدّد التزام الولايات المتحدة بأمن الإمارات".

12:47 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
استئناف المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن الأسبوع المقبل

تستأنف الولايات المتحدة وإيران، الأسبوع المقبل، المحادثات الفنية بينهما، عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في المنطقة، بحسب ما أعلنت، الأربعاء، باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في إسلام أباد طاهر أندرابي: "ستُستأنف المباحثات الأسبوع المقبل".

التفاصيل عبر الرابط: 

رئيسا وزراء قطر وباكستان مع فانس في سويسرا، 21 يونيو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

باكستان: استئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل

12:10 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف: مذكرة التفاهم إعلان لهزيمة الولايات المتحدة

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أن مذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن "لم تكن نتيجة للضغوط أو الإكراه، بل كانت ثمرة لمقاومة واقتدار الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن هذا التفاهم أثبت أن الحوار لم يؤت ثماره إلا عندما تخلى الطرف الأميركي عن محاولاته لفرض إرادته على الأمة الإيرانية، ولهذا السبب تحولت مذكرة تفاهم إسلام أباد، حسب قوله، إلى "إعلان لهزيمة الولايات المتحدة".

التفاصيل عبر الرابط: 

قاليباف خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران، 16 إبريل 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

قاليباف: مذكرة تفاهم إسلام أباد إعلان لهزيمة الولايات المتحدة

10:53 am

رويترز

avata
رويترز
توصية أوروبية بتجنّب المجال الجوي لإيران

أوصت وكالة سلامة الطيران، التابعة للاتحاد الأوروبي، شركات الطيران بالاستمرار في تجنب المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان، وأن تستمر في توخي الحذر بجميع أنحاء المنطقة، على الرغم من الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، وعزت ذلك إلى احتمال ارتكاب انتهاكات.

وقالت الوكالة، اليوم الأربعاء، إنها ستوسّع نطاق إرشادات مناطق الصراع في المنطقة حتى أول يوليو/ تموز. وأضافت أنه لا يزال من الممكن ارتكاب انتهاكات قصيرة الأجل خلال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما في مضيق هرمز وحوله وفي المجال الجوي المجاور.

وأشارت الوكالة أيضاً إلى هشاشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، مما يخلق احتمالاً لنشاط عسكري يؤثر بالمجال الجوي للبنان. وشددت الوكالة على ضرورة توخي جميع مشغلي الطائرات الحذر ومراعاة المخاطر المحتملة أثناء العمل في المجال الجوي للبحرين والكويت وإسرائيل والأردن وقطر وسلطنة عمان والإمارات والسعودية.

10:50 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
اتصال بين عراقجي ومسؤول في حركة حماس

أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، محادثة هاتفية مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وآخر التطورات في المنطقة وفلسطين، وذلك بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء. وقال التلفزيون إن عراقجي "أكد خلال اتصاله دعم الجمهورية الإسلامية الثابت للفلسطينيين وقضيتهم العادلة، حتى تحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة بالكامل".

10:32 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
لندن
قطر تتوقع استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال أسابيع

تتوقع قطر عودة معظم إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستوياته الطبيعية خلال أسابيع، بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وقال آل ثاني في المقابلة إنّ قطر تخطط لاستعادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من الأجزاء غير المتضررة من منشآتها خلال أسابيع قليلة.

التفاصيل عبر الرابط: 

مدينة رأس لفان الصناعية، الموقع الرئيسي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، 6 فبراير 2017 (كريم جعفر/ فرانس برس)
طاقة
التحديثات الحية

قطر تتوقع استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال أسابيع

10:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
قطر: الخط الساخن بين طهران وواشنطن ضروري للملاحة في هرمز

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن وجود خط ساخن بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لمنع عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز، متوقعاً أن تستأنف قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع.

التفاصيل عبر الرابط: 

رئيس وزراء قطر في مؤتمر صحافي في الدوحة، 27 إبريل 2025 (كريم جعفر/فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

رئيس وزراء قطر: خط ساخن بين واشنطن وطهران ضروري لإعادة فتح هرمز

09:12 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
غروسي: تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحدث

أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إلى أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية. وقال غروسي للصحافيين من محطة فوكوشيما دايتشي النووية: "سواء حدث ذلك بعد غد أو بعد أسبوع أو خلال عشرة أيام، فهذا مهم لكنه ليس أمراً جوهرياً. هذا سيحدث".

التفاصيل عبر الرابط: 

غروسي في النمسا، 19 نوفمبر 2025 (صالح أوكوروغلو/الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

غروسي: مفتشو الوكالة سيزورون المواقع النووية الإيرانية

09:10 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب يهاجم الكونغرس بسبب تصويته حول صلاحيات الحرب ضد إيران

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكونغرس الذي تبنى قراراً رمزياً، إلى حد كبير، يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران، معتبراً أنه "سيّئ التوقيت وبلا معنى". وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "لقد أصبحت إيران محاصرة في الزاوية، وباتت جاهزة للسقوط... ومجلس الشيوخ الأميركي يقرر إجراء تصويت سيّئ التوقيت وبلا معنى حول قانون صلاحيات الحرب". وأضاف "لقد جعل أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء مهمتي أكثر صعوبة، لكنني سأنجزها بطريقة أو بأخرى، لأنني دائماً أنجز المهمات!".

08:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
روايتان متناقضتان حول الـ12 مليار دولار بين طهران وواشنطن

لم تكد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تدخل مرحلتها التقنية، حتى انفجر خلاف جديد بين الطرفين، ليس هذه المرة حول تخصيب اليورانيوم أو العقوبات، بل حول أوجه استخدام 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة التي يفترض الإفراج عنها بموجب الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. فبينما سعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصوير الإفراج عن الأموال باعتباره جزءاً من صفقة اقتصادية تعود بالنفع على الولايات المتحدة، سارعت طهران إلى نفي وجود أي شروط أو قيود على إنفاق هذه الأموال، مؤكدة أن القرار سيبقى إيرانياً خالصاً.

التفاصيل عبر الرابط:

أمام محل صرافة في العاصمة الإيرانية، طهران، 4 مايو 2026 (فاطمة بهرامي/ الأناضول)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

روايتان متناقضتان حول الـ 12 مليار دولار بين إيران والولايات المتحدة

08:39 am

رويترز

avata
رويترز
روبيو من أبوظبي: لا أحد يحق له فرض رسوم في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، في تعليق له على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إن "من المستحيل إنهاء الصراعات في المنطقة إذا كانت أذرع طهران تطلق الصواريخ"، مضيفاً أن هذه القضية "ستُطرح في الوقت المناسب". وفي ما يتعلق بإمكانية فرض إيران رسوماً على استخدام مضيق هرمز، شدد روبيو على أنه "لا يحق لأي دولة القيام بذلك في المياه الدولية، فهذا أمر ينظمه القانون الدولي القائم".

التفاصيل عبر الرابط:

روبيو يتحدث إلى الصحافيين لحظة وصوله الإمارات، 23 يونيو 2026 (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

روبيو من أبوظبي: لا أحد يحق له فرض رسوم في مضيق هرمز

07:29 am

إبراهيم عثمان

avata
إبراهيم عثمان
إبراهيم عثمان
أوكلاند
حذر إيطالي رغم إيجابيات إعادة فتح مضيق هرمز

عادت قضية أمن الطاقة العالمية إلى الواجهة مجدداً مع التطورات المتسارعة في مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، بعد إعلان اتفاق أميركي - إيراني يهدف إلى وقف التصعيد العسكري، وإعادة فتح الممر تدريجياً أمام الملاحة الدولية. وبينما رحّبت الأسواق بهذه الخطوة، وانعكست فوراً على أسعار النفط والغاز، تواصل التحليلات التحذير من أن الأزمة لم تُحسم بعد، وأن تداعياتها الاقتصادية والجيوسياسية ستستمر لفترة طويلة، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات الأوروبية المعتمدة على استيراد الطاقة، وفي مقدمتها إيطاليا.

التفاصيل عبر الرابط: 

خط أنابيب منشأة غاز تابعة لشركة نابوليتاناغاز في نابولي، 24 يناير 2006 (ماريو لابورتا/ فرانس برس)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

حذر إيطالي رغم إيجابيات إعادة فتح مضيق هرمز

04:54 am

رويترز

avata
رويترز
4 سفن تشغلها كوريا الجنوبية غادرت مضيق هرمز

قالت وزارة الشؤون البحرية في سيول اليوم الأربعاء إن أربع سفن تشغلها شركات شحن كورية جنوبية خرجت من مضيق هرمز وتبحر حالياً نحو وجهاتها، إحداها متجهة إلى كوريا الجنوبية والأخرى إلى دول ثالثة. وأضافت الوزارة أن 18 من أصل 26 سفينة تقطعت بها السبل منذ بداية الحرب في المنطقة لا تزال في الخليج.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء بأن سفينتين تديرهما شركة "إتش إم إم"، بما في ذلك ناقلة نفط خام ضخمة متجهة إلى كوريا الجنوبية، قد عبرتا المضيق.

02:35 am

رويترز

avata
رويترز
عُمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز

أفادت وكالة الأنباء العمانية الثلاثاء بأن سلطنة عُمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن على "السفن الراغبة في العبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية... وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة".

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور.

01:09 am

الأناضول

avata
الأناضول
رئيس وزراء قطر في عُمان لبحث قضايا المنطقة

وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن أبرز المستجدات في المنطقة، تزامناً مع التفاهمات بين مسقط وطهران بشأن الملاحة في مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، إن الوزير بدر البوسعيدي استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي في إطار زيارة عمل رسمية لسلطنة عُمان غير معلنة المدة، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأكدت الوزارة أن الزيارة "تأتي في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك". بدوره، قال البوسعيدي عبر منصة "إكس": "‏عقدنا جلسة مشاورات أخوية بناءة هذا المساء مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ونتطلع إلى استمرار حديثنا صباح الغد (الأربعاء) حول علاقاتنا الأخوية وتعاوننا المشترك في العديد من مجالات التعاون الثنائي، إلى جانب بحث الملفات المتصلة بقضايا المنطقة ذات الأولوية والتنسيق بشأنها".

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي تؤدي بلاده دور الوساطة بين طهران وواشنطن، بينما اتفقت سلطنة عُمان وإيران، الثلاثاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.

01:09 am

الأناضول

avata
الأناضول
شريف: مذكرة التفاهم لا تتضمن أي بنود حول الصواريخ الباليستية

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية لا تتضمن أي بنود تتعلق بالصواريخ الباليستية. جاء ذلك في تصريح أدلى به شريف خلال اجتماع على مستوى الوفود عُقد في إطار زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لباكستان. وأضاف شريف: "لا وجود للصواريخ الباليستية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، لم تكن مطروحة أساساً على الطاولة، ولم تكن ضمن جدول الأعمال، كذلك فإن الجانب الإيراني لم يرغب قَطّ في مناقشتها". وأشار إلى أن هناك أطرافاً في العالم تحاول إفشال هذا الاتفاق، مضيفاً: "لا يريدون للإيرانيين أن ينهضوا مجدداً من رمادهم ويبلغوا قمة مجدهم".

وشدد شريف على رفض المعايير المزدوجة، قائلاً: "لا يمكن القبول بأن يُسمح لبعض الدول بامتلاك صواريخ باليستية، بينما يُقال إن إيران لا ينبغي لها أن تمتلكها، لا يمكن تقبّل مثل هذا النفاق". وأشاد بدور المسؤولين الباكستانيين خلال عملية التوصل إلى الاتفاق، معرباً عن شكره لكل من قطر والسعودية وتركيا ومصر على دعمها لجهود باكستان. وأكد شريف أن بلاده ستواصل أداء دور الوسيط حتى التوصل إلى سلام دائم يقوم على أسس الكرامة والاحترام المتبادل.

12:29 am

رويترز

avata
رويترز
بزشكيان: الصواريخ الإيرانية لم تكن ضمن مذكرة التفاهم

شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أنّ الصواريخ الإيرانية "لم تكن ضمن مذكرة التفاهم ولن تكون أبداً"، مؤكداً أن بلاده "لن تتفاوض أبداً على قدراتها الدفاعية مع أحد"، كما قال إن السلام والاستقرار الإقليميَّين لا يمكن تحقيقهما إلا عبر "المناقشات الصادقة والتعاون الإقليمي"، مثمناً دور باكستان في تسهيل المفاوضات التي أفضت إلى مذكرة التفاهم، ومشيراً إلى أنه أجرى محادثات وصفها بالبناءة مع المسؤولين الباكستانيين.

12:25 am

رويترز

avata
رويترز
الشيوخ الأميركي يؤيد تشريعاً يلزم ترامب بوقف حرب إيران

أيد مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، تشريعاً يلزم الرئيس دونالد ترامب بوقف الأعمال العسكرية الأميركية في إيران، في أحدث معارضة من جانب الكونغرس للرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري. وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتاً مؤيداً مقابل 48 صوتاً معارضاً لصالح قرار صلاحيات الحرب الذي كان مجلس النواب قد أقرّه في وقت مبكر من الشهر الجاري، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل الكونغرس، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، إزاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي.

التفاصيل عبر الرابط:

متظاهر أمام الكونغرس مطالباً بوقف الحرب، 9 إبريل 2026 (Getty)
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التحديثات الحية

الكونغرس يتبنى قرارا رمزيا لسحب الجيش الأميركي من العمليات ضد إيران

12:09 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الثلاثاء
  • ترامب: ليس هناك استعجال بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران
  • الرئيس الإيراني: صواريخنا لم تكن ضمن مذكرة التفاهم ولن تكون أبداً
  • وزير الخارجية الأميركي: لا يُسمح لأي دولة بفرض رسوم على الممرات المائية
  • وسائل إعلام إيرانية: الجزء الغربي من المجال الجوي للبلاد أصبح مفتوحاً
  • مسقط وطهران تتفقان على فريق عمل مشترك لإدارة مضيق هرمز
8:41 AM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
الحوثيون يلوّحون بالحرب... تعبئة عامة لانتزاع مكاسب سياسية

يعود الحوثيون إلى التلويح بخطاب التصعيد العسكري في اليمن، بما قد يعني طيّ صفحة "اللاحرب واللاسلم" التي خيّمت على البلاد لسنوات، والذهاب نحو مواجهة عسكرية واسعة النطاق. وفي السياق الميداني، أعلنت قيادة ما يسمى بـ"قوات التعبئة العامة" التابعة لجماعة الحوثيين، في بيان صدر مساء الاثنين، رفع جهوزيتها الكاملة والفورية لترجمة توجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لرفد جبهات القتال وإسناد الجيش بالمقاتلين، تحت لافتة "مواجهة قوى العدوان، وطرد المحتلين، وانتزاع حقوق الشعب اليمني بإنهاء الحصار واستعادة الثروات". واللافت أن هذا التهديد بالتصعيد العسكري من قبل الجماعة لا يمكن فصله عن التطورات الأخيرة المتعلقة بالتفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، والتي أعادت الأنفاس لحلفاء طهران في المنطقة.

التفاصيل عبر الرابط:

تظاهرة للحوثيين في صنعاء، 16 يونيو 2026 (محمد حويس/فرانس برس)
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الحوثيون يلوحون بالحرب... تعبئة عامة لانتزاع مكاسب سياسية

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