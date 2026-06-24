وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن أبرز المستجدات في المنطقة، تزامناً مع التفاهمات بين مسقط وطهران بشأن الملاحة في مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، إن الوزير بدر البوسعيدي استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي في إطار زيارة عمل رسمية لسلطنة عُمان غير معلنة المدة، وفق وكالة الأنباء العمانية.
وأكدت الوزارة أن الزيارة "تأتي في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك". بدوره، قال البوسعيدي عبر منصة "إكس": "عقدنا جلسة مشاورات أخوية بناءة هذا المساء مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ونتطلع إلى استمرار حديثنا صباح الغد (الأربعاء) حول علاقاتنا الأخوية وتعاوننا المشترك في العديد من مجالات التعاون الثنائي، إلى جانب بحث الملفات المتصلة بقضايا المنطقة ذات الأولوية والتنسيق بشأنها".
وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي تؤدي بلاده دور الوساطة بين طهران وواشنطن، بينما اتفقت سلطنة عُمان وإيران، الثلاثاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.