الحرب في المنطقة | إيران ترد بالصواريخ على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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07 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 22:57 (توقيت القدس)
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رغم توارد التقارير عن التقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، إلا أن تجدد الاشتباكات في الأيام القليلة الماضية يهدد بنسف المحادثات التي لم تصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين. وشن الجيش الأميركي هجمات على مواقع في إيران أمس السبت فيما جددت إيران اعتداءاتها على دول خليجية، معلنة استهداف قواعد أميركية ومدمرات في البحر. وفي تصعيد سياسي أميركي، قال مصدر مطلع السبت إن واشنطن ستتيح أصولاً إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضاً استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيراً إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجه فريقاً لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج.

ووسط تراجع المؤشرات على التوصل إلى اتفاق في وقت قريب، تواصل باكستان جهود الوساطة ونقل الرسائل بين واشنطن وطهران، إذ أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، التقى نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، مساء السبت، بعيد وصوله إلى طهران في زيارة قالت الوكالة إنها تأتي في سياق الوساطة الباكستانية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن. وأضافت "إيسنا" أن نقوي يحمل رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير للمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

10:49 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي: سنرد بقوة على إيران

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي أن دولة الاحتلال سترد بقوة على الهجمات الصاورخية الإيرانية. وأفادت القناة 12 العبرية بأن "إسرائيل تنتظر موافقة ترامب لمهاجمة إيران".

10:47 pm

رويترز

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رويترز
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة رامات دافيد الجوية

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية.

10:43 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة صواريخ ثالثة تجاه إسرائيل

أفاد التلفزيون الإيراني بإطلاق طهران موجة صاروخية ثالثة تجاه إسرائيل. 

10:41 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
دوي انفجارات مجدداً في حيفا والجليل

أفاد مراسل "العربي الجديد" بدوي انفجارات مجدداً في حيفا والجليل.

10:39 pm

رويترز

avata
رويترز
إسرائيل: اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران حتى الآن

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران حتى الآن. 

10:37 pm

رويترز

avata
رويترز
التلفزيون الأردني: صفارات الإنذار تدوي في أجزاء من المملكة

أفاد التلفزيون الأردني بأن صفارات الإنذار دوّت في أجزاء من المملكة.

10:36 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"أكسيوس": إطلاع ترامب على تصعيد التوتر بين إسرائيل وإيران

أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أُطلع على التصعيد بين إسرائيل وإيران.

10:26 PM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تحذر إسرائيل من الرد على هجماتها الصاروخية

حذر قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية الجنرال علي عبداللهي، الجيش الإسرائيلي من توسيع هجماته على الضاحية الجنوبية في لبنان أو الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية، موضحا أن الجيش الإسرائيلي سيواجه "ضربات أشد إيلاما وإجراءات تجعله يندم، وستبدأ هجمات مدمرة ضد الكيان وداعميه".

وأضاف، عقب هجمات بلاده الليلة باتجاه إسرائيل أن "إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، وتزيد يوم بعد يوم من اعتداءاتها على الشعب اللبناني بضوء أخضر ودعم أميركي وصمت من المحافل الدولية"، مؤكدا أنها ترتكب جرائم حرب باستخدام أسلحة محظورة من بينها القنابل الفسفورية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي رغم التحذيرات الإيرانية السابقة "تجاوز جميع الخطوط الحمراء وصعّد هجماته في جنوب لبنان مستهدفا الضاحية الجنوبية لبيروت". وتابع عبداللهي، في بيان أورده التلفزيون الإيراني، أنه سبق أن تم توجيه تحذير بأنه في حال توسيع نطاق الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، فإنه سيتم استهداف أهداف في الأراضي المحتلة.

10:23 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
دوي انفجارات في الجليل

سُمع دوي انفجارات في الجليل عقب إطلاق صفارات إنذار في مناطق واسعة من إسرائيل. 

10:20 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
إطلاق موجة ثانية من الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بإطلاق إيران موجة ثانية من الصواريخ تجاه إسرائيل. 

10:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
دوي صفارات إنذار في مناطق واسعة بشمال إسرائيل

دوّت صفارات الإنذار مجددا في مناطق واسعة في شمال إسرائيل. 

10:03 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
رصد صواريخ من ايران باتجاه شمال إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية برصد صواريخ من ايران باتجاه شمال إسرائيل وصولا للخضيرة جنوب حيفا.

 

10:17 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
صفارات إنذار في شمال إسرائيل وصولا لحيفا

سُمع دوي صفارات إنذار في شمال إسرائيل وصولا لحيفا وخليجها عقب إطلاق صواريخ من إيران.

09:35 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
قطر ومصر تبحثان تنسيق الجهود لخفض التصعيد في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم في القاهرة، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وآخر التطورات في لبنان وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تناول الاجتماع، وفق وزارة الخارجية القطرية، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري، خلال الاجتماع، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

2:53 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
برلماني إيراني: نحصل مليوني دولار من السفن لعبور مضيق هرمز

كشف عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، محسن زنغنة، اليوم الأحد أن إيران تحصل حالياً في المتوسط على ما بين 1.5 ومليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز مقابل خدمات تقدم لها، وفق ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة. وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد قد أعلن في  شهر مايو/أيار الماضي، خلال زيارة لأعضاء لجنة العمران البرلمانية إلى بندر عباس وتفقدهم مضيق هرمز، إعداد خطة لإدارة المضيق تتألف من 12 بنداً. 

التفاصيل عبر الرابط:

مضيق هرمز من الجانب الإيراني عند جزيرة لارك، 16 مايو 2026 (Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

برلماني إيراني: نحصل مليوني دولار رسوماً من السفن لعبور مضيق هرمز

1:34 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
وزير الداخلية الباكستاني يسلّم عراقجي رسالة إلى خامنئي

التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، صباح اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان مقتضب أن نقوي سلم عراقجي خلال اللقاء اليوم، رسالة مكتوبة من رئيس الوزراء الباكستاني إلى المرشد الإيراني. 

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
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وزير الداخلية الباكستاني يسلم عراقجي رسالة إلى خامنئي بشأن المفاوضات

09:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
وزير الداخلية الباكستاني: أحمل رسالة مهمة للمرشد الإيراني

قال وزير الداخلية الباكستاني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إنه سيسلم المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة من قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء، مؤكداً أن الرسالة التي يحملها "مهمة"، معرباً عن أمله في أن "تسير الأمور جيداً وتصل إلى نهايتها".

04:26 am

رويترز

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رويترز
الجيش الأميركي: أسقطنا مسيَّرتين إيرانيتين أمس السبت

قال الجيش الأميركي إن قواته أسقطت مسيَّرتين هجوميتين إيرانيتين أمس السبت كانتا تهددان حركة المرور في مضيق هرمز.

12:22 am

رويترز

avata
رويترز
إمبراير: الحرب تدفع شركات الطيران لتأجيل قرارات شراء طائرات

قال فرانسيسكو غوميس نيتو الرئيس التنفيذي لشركة إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات السبت إن بعض شركات الطيران تؤجل قرارات بشأن إمكانية تفعيل خيارات شراء طائرات وسط حالة من الغموض مرتبطة بحرب إيران التي أدت إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بشكل كبير.

ورغم أن الشركة لم تتلق أي طلبات لتأجيل التسليمات ولم تشهد تباطؤا في حملات المبيعات الجارية، أشار غوميس نيتو في تصريح لرويترز إلى أن حالة من الحذر بدأت تظهر بشأن الالتزامات الإضافية.

12:20 am

رويترز

avata
رويترز
"رويترز": واشنطن ستتيح أصولاً إيرانية لحلفائها في الخليج

قال مصدر مطلع السبت إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج.

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس السبت

  • نقوي يلتقي نظيره الإيراني في طهران

  • دوي انفجار قرب جزيرة خارج

  • نائب الرئيس الإيراني: نتبع استراتيجية واضحة في المفاوضات

  • إيران تدين هجمات أميركية جديدة وتتهم واشنطن بخرق وقف النار

  • الجيش الأميركي: إيران أطلقت 7 صواريخ باتجاه الكويت والبحرين

  • ترامب: إيران لا تملك خياراً سوى الاتفاق

  • الجيش الأميركي: اعتراض صواريخ ومسيّرات قرب مضيق هرمز

  • الحرس الثوري: مسيّرات أميركية استهدفت منشأتين للاتصالات

  • الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أميركية ويحذر من إغلاق هرمز

  • الجيش الأميركي يعلن قصف مواقع رادار إيرانية

أخبار
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الحرب في المنطقة | اشتباكات بمضيق هرمز واعتداءات على الكويت والبحرين

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