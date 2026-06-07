حذر قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية الجنرال علي عبداللهي، الجيش الإسرائيلي من توسيع هجماته على الضاحية الجنوبية في لبنان أو الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية، موضحا أن الجيش الإسرائيلي سيواجه "ضربات أشد إيلاما وإجراءات تجعله يندم، وستبدأ هجمات مدمرة ضد الكيان وداعميه".
وأضاف، عقب هجمات بلاده الليلة باتجاه إسرائيل أن "إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، وتزيد يوم بعد يوم من اعتداءاتها على الشعب اللبناني بضوء أخضر ودعم أميركي وصمت من المحافل الدولية"، مؤكدا أنها ترتكب جرائم حرب باستخدام أسلحة محظورة من بينها القنابل الفسفورية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي رغم التحذيرات الإيرانية السابقة "تجاوز جميع الخطوط الحمراء وصعّد هجماته في جنوب لبنان مستهدفا الضاحية الجنوبية لبيروت". وتابع عبداللهي، في بيان أورده التلفزيون الإيراني، أنه سبق أن تم توجيه تحذير بأنه في حال توسيع نطاق الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، فإنه سيتم استهداف أهداف في الأراضي المحتلة.