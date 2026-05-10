الحرب في المنطقة | إيران تحذر من مهاجمة سفنها وناقلات نفطها وسط مساع للوسطاء للتوصل لاتفاق

طهران

صابر غل عنبري

واشنطن

10 مايو 2026   |  آخر تحديث: 02:03 (توقيت القدس)
على وقع هدوء يبقى حذراً، وانتظار الولايات المتحدة رداً من إيران بشأن اتفاق بين الجانبين، هدد الحرس الثوري الإيراني، السبت، باستهداف "المراكز الأميركية" في المنطقة و"السفن المعادية" إذا هُوجمت ناقلات النفط التابعة للجمهورية الإسلامية. يأتي ذلك فيما دعت قطر لضرورة التجاوب مع جهود الوساطة الباكستانية، بعد لقاء قطري أميركي في ميامي، السبت.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، التقيا في ميامي، السبت، برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران. وفي السياق، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالاً هاتفياً، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان. وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، بحسب بيان للخارجية القطرية، على "ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

وذكر تقرير "أكسيوس" أنّ قطر تلعب دوراً محورياً في التوسط بين الطرفين، مشيراً إلى أنّ الوسيط القطري ظل يشتغل خلف الكواليس بينما كانت باكستان الوسيط الرسمي بين واشنطن وطهران منذ بداية الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي. وأضاف نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ البيت الأبيض يرى أنهما فعّالان بشكل خاص في المفاوضات مع إيران. وبخصوص الخطوة التالية، قال "أكسيوس" نقلاً عن مصادره إنّ اجتماع ميامي ركّز على المسار الذي من شأنه أن يفضي إلى التوصل لمذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وأضاف عن أحد مصادره أنّ قطر وباكستان ومصر وتركيا والسعودية تعمل بتنسيق من أجل التوصل لاتفاق، مشدداً على أنّ "الوسطاء يحثّون الطرفين على خفض التصعيد والتركيز على إبرام اتفاق".

والخميس الماضي، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مقابلة مع "العربي الجديد"، إنّ هناك إمكانية عالية لوصول الولايات المتحدة وإيران إلى حلّ دبلوماسي، على الرغم من المواقف المُباعدة بينهما والمعلنة منهما، وشدّد على أنّ أي اتفاقٍ أميركي إيراني يجب أن يراعي مصالح دول المنطقة والعالم بأسره، وجدّد رفض بلاده استخدام مضيق هرمز ورقةَ ضغطٍ في أي صراع. وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بأنه يتوقع رداً على أحدث المقترحات الأميركية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في المنطقة. من جهتها، قالت طهران الجمعة إنّ ردها على أحدث اقتراح قدمه الرئيس الأميركي لا يزال "قيد المراجعة"، دون أن تقدم أي جدول زمني محدد.

روبيو بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أمن المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التقى السبت برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرة إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي "أعرب عن تقديره للشراكة القطرية في عدد من القضايا". كما ناقش الوزيران، بحسب البيان، "دعم الولايات المتحدة للدفاع القطري، وأهمية استمرار التنسيق الوثيق لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

ترامب تعهد لنتنياهو بعدم التنازل بشأن يورانيوم إيران

ادعت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم تقديم أي تنازل يتعلق بملف اليورانيوم الإيراني، في وقت تترقب فيه تل أبيب قرار واشنطن بشأن مستقبل التعامل مع طهران. ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن إسرائيل تتابع "بانتظار وترقب مستمرين" قرار ترامب بشأن إيران. وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "الموساد" قدما خلال المناقشات مع نتنياهو مواقف ذات طابع هجومي تجاه إيران.

وأشار إلى أن الجيش يرى في الوضع الحالي للقوة الإيرانية "فرصة عملياتية" تستوجب "العودة وإنهاء المهمة". وتابع أن "الموساد" يعتقد أن استئناف الحرب من شأنه تسريع تدهور النظام الإيراني وصولا إلى إسقاطه. وأشار المسؤول، إلى أن القيادة الإسرائيلية تحرص على عدم إظهار حالة من الذعر، حتى لا تبدو وكأنها تضغط باتجاه تصعيد عسكري أو تملي مواقفها على الإدارة الأميركية.

إيران تهدد باستهداف "المراكز الأميركية" في المنطقة

هدد الحرس الثوري الإيراني السبت باستهداف "المراكز الأميركية" في المنطقة و"السفن المعادية" إذا هُوجمت ناقلات النفط التابعة لها، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية. وقالت قيادة بحرية الحرس في بيان صدر غداة هجمات أميركية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان، إن "أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيؤدي إلى هجوم عنيف على أحد المراكز الأميركية في المنطقة وعلى السفن المعادية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

كما قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، في منشور على منصة "إكس" إن صواريخ ومسيّرات القوة الجوفضائية "قد أُقفلت على الأهداف الأميركية في المنطقة وعلى سفن العدو، ونحن بانتظار صدور أمر الإطلاق".

لقاء أميركي قطري في ميامي يبحث جهود التوصل لاتفاق مع إيران

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، التقيا في ميامي، السبت، برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل على اتفاق لإنهاء الحرب على إيران.

إسرائيل أقامت قاعدة سرّية في العراق خلال الحرب على إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر مطلعة قولها، السبت، إنّ إسرائيل أقامت قاعدة عسكرية سرّية في الصحراء العراقية من أجل دعم ضرباتها الجوية على إيران، بل وشنّت هجمات جوية على قوات عراقية كادت تكتشف مكان وجودها خلال الأيام الأولى من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصادر ذاتها أنّ إسرائيل أقامت تلك القاعدة، التي تحتضن قوات خاصة وتستخدم كمركز دعم لوجيستي لسلاح الجو الإسرائيلي، بعلم الولايات المتحدة الأميركية.

أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس السبت
  • الجيش الإيراني: الاشتباكات في مضيق هرمز توقفت
  • أميركا تعدل مشروع قرار في الأمم المتحدة حول حرية الملاحة
  • إسرائيل تدفع إلى العودة إلى الحرب: منشآت الطاقة هدف رئيسي
  • عقوبات على 10 أفراد وشركات بتهمة مساعدة الجيش الإيراني
  • إيران تكشف طبيعة إصابة خامنئي ووضعه الصحي
  • برلماني إيراني يهدد البحرين من عواقب طرح مشروع قرار أممي
  • إيران تهدد بالرد على أي هجوم على ناقلاتها وسفنها
  • قطر تدعو لضرورة التجاوب مع جهود الوساطة
