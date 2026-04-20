الحرب في المنطقة | إيران تتوعد بالرد بعد احتجاز سفينة وتنفي عقد جولة ثانية من المفاوضات

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
20 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 01:56 (توقيت القدس)
اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة إحدى السفن التجارية الإيرانية في خليج عمان، وتوعّدت بالرد، وسط حالة من التضارب في التصريحات بشأن المفاوضات، بين مؤشرات على تقدم المسار الدبلوماسي ونفي متكرر لإمكانية عقد جولة ثانية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقال العقيد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقرّ "خاتم الأنبياء" (القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية)، إنّ الولايات المتحدة "انتهكت وقف إطلاق النار وارتكبت عملاً من أعمال القرصنة البحرية، بعدما أطلقت النار باتجاه إحدى السفن التجارية الإيرانية في مياه بحر عُمان، وعطّلت نظام الملاحة فيها، ثم أنزلت عدداً من عناصر مشاة البحرية الإرهابيين على سطح السفينة واعتدت عليها". وحذر ذو الفقاري وفق التلفزيون الإيراني، من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية "سترد قريباً على هذا العمل المسلح والقرصنة البحرية التي ارتكبها الجيش الأميركي وستنتقم لها".

بدورها، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قواتها اعترضت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، حيث صعد عناصر من مشاة البحرية إلى متنها واحتجزوها، بعد توجيه تحذيرات متعددة لها بشأن انتهاك الحصار المفروض. وأضافت القيادة أن القوات الأميركية أبلغت السفينة بخرقها الإجراءات المفروضة، قبل أن تقوم بتعطيل نظام الدفع عبر إطلاق قذائف على غرفة المحركات، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول موقع العملية أو ملابساتها. 

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن مدمّرة أميركية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان ثم سيطرت عليها، بعدما حاولت كسر حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن سفينة الشحن توسكا التي ترفع العلم الإيراني "حاولت كسر حصارنا البحري". وكان ترامب، قد أعرب، الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، في مؤشر إلى استمرار المسار التفاوضي رغم التوترات القائمة، معتبراً أن إطار الاتفاق بات جاهزاً، وذلك خلال مقابلة هاتفية مع القناة 12 الإسرائيلية.

في المقابل، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الأحد، أنّ طهران ستغيب عن الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن المرجحة في باكستان، الاثنين. وقالت "إرنا" الرسمية، على حسابها على منصة إكس بنسختها الإنكليزية، "صرحت إيران بأن غيابها عن الجولة الثانية من المحادثات ينبع مما وصفته بمطالب واشنطن المفرطة، وتوقعاتها غير الواقعية، وتحولاتها المستمرة في الموقف، وتناقضاتها المتكررة، والحصار البحري المستمر، الذي تعتبره خرقا لوقف إطلاق النار". وفي نسختها باللغة الفارسية، نفت "إرنا" على موقعها الإلكتروني الأخبار المنشورة حول الجولة الثانية من المحادثات في إسلام أباد. وقالت "الأخبار المنشورة حول الجولة الثانية من المحادثات في إسلام أباد غير صحيحة".

وقال مصدر مطلع في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" إن رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الخارجية إسحاق دار، اللذين اتصلا على التوالي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حثا القيادة الإيرانية على إرسال الوفد المفاوض إلى إسلام أباد للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار، ولكنهما لم يتلقيا أي تأكيد من قبل القيادة الإيرانية، موضحاً أن طهران ما تزال تؤكد  ضرورة رفع الحصار عن موانئها قبل المشاركة في أي حوار.

كذلك أفاد المصدر بوصول طائرتين عسكريتين أميركيتين مساء الأحد إلى قاعدة نور خان الجوية قرب العاصمة إسلام أباد، وهما تقلان فرقاً أمنية متخصصة مكلفة بتأمين الوفد الأميركي المتوقع وصوله للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار المرتقب في العاصمة الباكستانية. وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، في تصريح لتلفزيون "العربي"، بأن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، سيحضرون المفاوضات المرتقبة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في إطار الجهود الرامية لاستئناف المحادثات مع إيران.

طهران
إيران تتوعد بالرد بعد احتجاز الجيش الأميركي سفينة ببحر عمان

قال العقيد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقرّ "خاتم الأنبياء" (القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية)، إنّ الولايات المتحدة "انتهكت وقف إطلاق النار وارتكبت عملاً من أعمال القرصنة البحرية، بعدما أطلقت النار باتجاه إحدى السفن التجارية الإيرانية في مياه بحر عُمان، وعطّلت نظام الملاحة فيها، ثم أنزلت عدداً من عناصر مشاة البحرية الإرهابيين على سطح السفينة واعتدت عليها". وحذر ذو الفقاري وفق التلفزيون الإيراني، من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية "سترد قريباً على هذا العمل المسلح والقرصنة البحرية التي ارتكبها الجيش الأميركي وستنتقم لها".

إيران تتوعد بالرد بعد احتجاز الجيش الأميركي سفينة في بحر عمان

واشنطن
حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تعود إلى المنطقة

أفاد مسؤول أميركي شبكة "سي بي إس" بأنّ حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" عادت إلى المنطقة بعد توقف قصير في شرق البحر المتوسط، حيث عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر برفقة مدمرتين هما "يو إس إس ماهان" و"يو إس إس وينستون تشرشل". وتأتي عودة الحاملة، التي كانت في عرض البحر منذ يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن خضعت لأعمال صيانة إثر حريق اندلع في أحد أقسامها، علماً أنها سجلت أطول فترة انتشار لحاملة طائرات أميركية منذ حرب فيتنام.

طهران
اتصال باكستاني إيراني.. وفرق أمنية أميركية إلى إسلام أباد

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأحد، أنه تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الصراع في الشرق الأوسط. وأضاف شريف، في منشور على منصة إكس، أنه أطلع بزشكيان خلال الاتصال على فحوى محادثاته التي أجراها في الآونة الأخيرة مع قادة السعودية وقطر وتركيا. وقال: "عبّرت عن تقديري لانخراط إيران، بما في ذلك إرسالها وفداً رفيع المستوى إلى إسلام أباد لإجراء محادثات تاريخية، وكذلك المناقشات التي جرت مع قائد الجيش عاصم منير في طهران". وأبلغ شريف بزشكيان بأنّ باكستان ما زالت متمسكة بدورها في دعم السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

اتصال باكستاني إيراني.. وفرق أمنية تسبق وفد واشنطن إلى إسلام أباد

12:33 am

واشنطن
القيادة الوسطى الأميركية تعلن احتجاز سفينة إيرانية

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قواتها اعترضت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، حيث صعد عناصر من مشاة البحرية إلى متنها واحتجزوها، بعد توجيه تحذيرات متعددة لها بشأن انتهاك الحصار المفروض. وأضافت القيادة أن القوات الأميركية أبلغت السفينة بخرقها الإجراءات المفروضة، قبل أن تقوم بتعطيل نظام الدفع عبر إطلاق قذائف على غرفة المحركات، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول موقع العملية أو ملابساتها.

طهران
عراقجي ينتقد واشنطن ويؤكد مواصلة التنسيق مع باكستان

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا المرتبطة بوقف إطلاق النار. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، استعرض وزير الخارجية الباكستاني الجهود التي تبذلها بلاده لإنهاء الحرب وإرساء السلام في المنطقة، مؤكداً استعداد إسلام أباد لمواصلة المشاورات في هذا الإطار.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لمساعي باكستان الحميدة وجهودها في الوساطة في المفاوضات المرتبطة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مذكّراً بالنهج المسؤول الذي اتبعته إيران في الانخراط في المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب. وأكد عراقجي أن الإجراءات الأخيرة لواشنطن في "خرق" وقف إطلاق النار، وتهديد الموانئ والسواحل والسفن الإيرانية، إلى جانب التهديدات وطرح مطالب "غير معقولة" والتصريحات المتناقضة المستمرة، تمثل مؤشرات واضحة على سوء النية وعدم الجدية من جانب الولايات المتحدة في المسار الدبلوماسي. وأضاف أن بلاده ستستخدم جميع قدراتها لحماية مصالحها وأمنها الوطني.

أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الأحد
  • اتصال باكستاني إيراني.. وفرق أمنية أميركية إلى إسلام أباد
  • ناقِلتان إندونيسيتان عالقتان في الخليج بسبب قيود هرمز
  • سفير إيران في باكستان: استمرار الحصار يقوّض أي مسار دبلوماسي
  • ترامب: يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران
  • النائب الأول للرئيس الإيراني: سلوك واشنطن متناقض بالمفاوضات
  • وزير إسرائيلي يعترف بجرّ أميركا إلى الحرب
  • جيش الاحتلال يستعرض نتائج الحرب على إيران
  • تضارب أميركي حول مشاركة فانس في محادثات باكستان
إيران تتوعد بالرد بعد احتجاز الجيش الأميركي سفينة في بحر عمان

بلغاريا... ائتلاف الرئيس السابق رومن راديف يتصدر الانتخابات

ألبانيز عن التنكيل بطفل فلسطيني: الجيش الإسرائيلي الأكثر انحطاطاً