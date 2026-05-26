الحرب في المنطقة | إيران تتهم واشنطن بانتهاك الهدنة على وقع محادثات مكثفة

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
واشنطن

العربي الجديد

26 مايو 2026   |  آخر تحديث: 15:21 (توقيت القدس)
تحبس المنطقة أنفاسها على وقع تقارير متضاربة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، في وقت اتهمت فيه طهران واشنطن بأنها انتهكت وقف إطلاق النار في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد. يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الأميركي أن القوات الأميركية شنّت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. وأفادت وكالة "دانشجو" الإيرانية بأن هجوماً أميركياً إسرائيلياً فجر الاثنين على جزيرة لارك، خلّف عدداً من القتلى من الحرس الثوري، أُعلن عن ثلاثة منهم. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم استهدف زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. إلى ذلك، أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي ثلاثة انفجارات في بندر عباس، جنوبي إيران. من جانبه، أعلن الجيش الأميركي أن القوات الأميركية شنّت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران، الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. بدوره أكّد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، احتفاظه بحقه "المشروع الذي لا لبس فيه" في الرد على أي انتهاكات أميركية لوقف إطلاق النار. 

وتوازياً، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن التفاوض على اتفاق مع إيران قد "يستغرق بضعة أيام"، ما بدد الآمال في نهاية وشيكة للصراع. وفي حديثه عن الهجمات التي استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، قال روبيو إنّ مضيق هرمز يجب أن يُفتح "بطريقة أو بأخرى". وأضاف للصحافيين على متن طائرته في مدينة جايبور الهندية: "يجب فتح المضائق وستُفتح بطريقة أو بأخرى.. ينبغي فتحها". وفي ما يتعلّق بالملف النووي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الاثنين - الثلاثاء، إن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قد يُسلم للولايات المتحدة لتدميره هناك. وأضاف، في منشور على منصة تروث سوشال، أن "الخيار الأفضل يتمثل بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب بالتنسيق مع إيران، سواء عبر تدميره داخل الأراضي الإيرانية، أو في موقع آخر يجري التوافق عليه، بحضور هيئة الطاقة الذرية أو ما يعادلها، كشاهد على العملية".

وفي مسار المفاوضات، وصل الاثنين وفد إيراني يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إنّ المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، مشيراً إلى أنّ محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي انضم إلى الوفد، لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن. وقال التلفزيون الإيراني الاثنين، إن محافظ البنك المركزي توجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الملف ذاته.

من جانبها، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية إحراز تقدم في موضوع الإفراج عن أرصدة إيرانية. في الموازاة، نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، صحة التقارير التي تزعم أن دولة قطر "عرضت" مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن تلك التقارير يُروَّج لها من قبل أطراف تسعى لإفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

تطورات الحرب في إيران والمنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

03:04 pm

رويترز

رويترز
الخارجية الإيرانية: واشنطن انتهكت وقف إطلاق النار

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بأنها انتهكت وقف إطلاق النار في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد. ونفذ الجيش الأميركي أمس الاثنين ضربات على جنوب إيران ضد أهداف من بينها زوارق تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، في ما وصفه بأنه عمل دفاعي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بالإقليم. وجاء في بيان الخارجية: "ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكاً صارخاً لوقف إطلاق النار في منطقة هرمزجان خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية... وتحمّل إيران النظام الأميركي مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال العدوانية وغير المبررة".

02:23 pm

العربي الجديد

لندن
س/ج | ما الذي نعرفه حتى الساعة عن الاتفاق المرتقب؟

في وقت تستمرّ فيه المحادثات المكثفة للتوصل إلى اتفاق يمهّد لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، تتكشف ملامح هذا الاتفاق تباعاً، في وقت أقرّ فيه الطرفان بأن الأمر سيستغرق وقتاً، إذ قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن التفاوض على اتفاق مع إيران قد "يستغرق بضعة أيام"، في وقت أشار فيه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين، إلى أنه جرى التوصل إلى نتائج بشأن الكثير من النقاط التي نوقشت ضمن مذكرة تفاهم محتملة من 14 بنداً، لكنه أوضح أن هذا لا يعني أن اتفاقاً لإنهاء الحرب في المنطقة بات وشيكاً.

من العاصمة الإيرانية طهران، 29 إبريل 2026 (Getty)
02:21 pm

فرانس برس

فرانس برس
إيران تُعدم رجلاً أُدين بالتجسس لحساب إسرائيل

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أُدين بالتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد). وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "غلام رضا خاني شكراب أُعدم بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات والتجسس لحساب الكيان الصهيوني"، مضيفاً أن المحكمة العليا صادقت على الحكم الصادر بحقه. 

ووصف "ميزان أونلاين" شكراب بأنه "أحد قادة عمليات الموساد في الخارج... وكان يسعى لتجنيد أفراد داخل البلاد" للقيام بـ"أعمال مناهضة للأمن" القومي الإيراني. وأضاف الموقع أنه "في نهاية المطاف، وخلال عملية معقّدة استُخدمت فيها تكتيكات الخداع الاستخباراتي، استُدرِج المتهم إلى داخل البلاد واعتُقِل"، مشيراً إلى أنه احتُجز لدى أجهزة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإسلامي. وذكر التقرير أيضاً أن جهاز الموساد كلف شكراب "السفر إلى إحدى دول المنطقة بهدف تحديد الأرضية وإعدادها لاغتيال حاخام يهودي... من أجل اتهام إيران بالقيام بأعمال معادية لليهود".

1:51 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
"تسنيم" تكشف تفاصيل زيارة قاليباف وعراقجي لقطر

كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة رئيس البرلمان والوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي للدوحة أمس الاثنين، موضحة نقلاً عن مصدر مطلع، أن الزيارة كانت تهدف إلى بحث الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في إطار مذكرة تفاهم مع الجانب الأميركي.

قاليباف يتحدث لوسائل الإعلام في طهران، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
12:28 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
خامنئي: المنطقة لن تكون بعد الآن درعاً للقواعد الأميركية

قال المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي اليوم الثلاثاء إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وإن "أراضي المنطقة لن تكون بعد الآن دروعاً للقواعد الأميركية". وأضاف أن الولايات المتحدة، "بالإضافة إلى فقدانها أي نقطة آمنة لممارسة الشر أو لنشر القواعد العسكرية في المنطقة، فإنها تبتعد يوماً بعد يوم عن مكانتها السابقة".

مجتبى خامنئي خلال لقاء في طهران، 13 أكتوبر 2024 (رويترز)
11:18 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري الإيراني يؤكد الاحتفاظ بحق الرد

أكّد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، احتفاظه بحقه "المشروع الذي لا لبس فيه" في الرد على أي انتهاكات أميركية لوقف إطلاق النار. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس القول إنه رصد طائرات معادية تدخل المجال الجوي الإيراني في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز إم.كيو-9 وأطلقت النار باتجاه طائرة مقاتلة بعد دخولها المجال الجوي الإيراني.

10:26 am

رويترز

رويترز
الصين: نأمل أن تغتنم إيران وأميركا الفرصة للتوصل إلى حل

قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تأمل أن يغتنم الطرفان الأميركي والإيراني الفرصة للتوصل إلى حل من خلال الحوار.

09:07 am

العربي الجديد

واشنطن
مسؤولان أميركيان: واشنطن ملتزمة بوقف النار رغم التصعيد

أكد مسؤولان أميركيان أنّ الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم تصاعد التوتر في جنوب إيران والخليج العربي أمس الاثنين. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين أنّ الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع الصواريخ الإيرانية وسفن زرع الألغام أمس الاثنين اعتُبرت إجراءات دفاعية لحماية القوات الأميركية.

08:56 am

العربي الجديد

طهران
المتحدث باسم الجيش الإيراني: سندير مضيق هرمز بكل حزم

أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، أنّ إيران ستدير مضيق هرمز، هذا الممر المائي الحيوي، "بكل حزم واقتدار"، بهدف إرساء الأمن وحماية التجارة والاقتصاد الدوليين. وأضاف العميد شكارجي أنه في حال تعرض بلاده لأي هجوم، فإنّ الهجمات الإيرانية "ستكون أشد وطأة وأثقل وأقوى"، معلناً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهبة الاستعداد للحرب، وقد حدّدت بنك أهدافها في حال شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً جديداً.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن شكارجي، تأكيده أنّ الرد على أي عدوان جديد سيختلف عمّا سبقه، وأن الأعداء سيواجهون "بالتأكيد مفاجآت وتكتيكات جديدة"، مشيراً إلى أن الضربات الإيرانية، في حال دخول المنطقة في جولة أخرى من الصراع، ستتخطى الحدود الإقليمية، وستكون أشدّ بكثير، وأكثر عنفاً وقوة من الحربَين السابقتَين.

08:41 am

كريم رمضان

كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
صيادو الخليج في شِباك الحرب... أزمة هرمز تهدد "غذاء البحر"

تتصاعد المخاوف الأمنية والقيود الملاحية في مياه الخليج العربي وخليج عمان، جراء تداعيات الحرب، ما يضع الصيادين المحليين، لا سيما في سلطنة عمان ومحافظة مسندم، في قلب أزمة جيوسياسية خانقة، خاصة في ظل إعلان الولايات المتحدة فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية وتكثيف الرقابة الملاحية، رداً على القيود والرسوم الأحادية التي فرضتها طهران على السفن العابرة مضيق هرمز.

صياد في عُمان يبيع حصيلته اليومية من الأسماك على أحد الشواطئ (مادي دوماس/Getty)
8:40 AM

عثمان المختار

عثمان المختار (العربي الجديد)
عثمان المختار
صحافي عراقي متخصص بصحافة البيانات وتدقيق المعلومات. مدير مكتب "العربي الجديد" في العراق.
الدوحة
خاص | إيران تضغط على العراق لطرد الجماعات الكردية المعارضة

تتصاعد الضغوط الإيرانية على السلطات العراقية، حيال الجماعات الكردية المعارضة لإيران، الموجودة في إقليم كردستان العراق. وعلمت "العربي الجديد" أن طهران تطالب بغداد بإبعاد هذه الجماعات عن الأراضي العراقية ككل، معتبرة أن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين عام 2023 لم تعد مجدية أمنياً بالنسبة لإيران، مهدّدة بعمليات عسكرية ضد معسكرات تلك الجماعات ومواقعها.

عنصر في "كوملة" بمنطقة خليفان،12 مارس 2026(يونس محمد/فرانس برس)
8:38 AM

امطانس شحادة

امطانس شحادة

كاتب فلسطيني، مدير البرامج البحثية في مركز مدى الكرمل في حيفا، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة العبرية في القدس. متخصص في الاقتصاد السياسي.

حيفا
بوادر الاتفاق الأميركي - الإيراني وتداعياته على إسرائيل

تُبدي إسرائيل عدم رضاها عمّا رشح لغاية الآن من معلومات بشأن تقدّم المفاوضات بين أميركا وإيران ومن بنود الاتفاق المحتمل. بالنسبة لإسرائيل، فإن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يُعدّ غير مُرضٍ. بالإمكان فهم مخاوف إسرائيل وخيبة أملها من احتمال التوصل إلى اتفاق من خلال مراجعة ورقة تحليلية مطوّلة نُشرت قبل أيام قليلة من بدء الحديث عن تقدم جدي في المفاوضات والاقتراب من التوصل إلى اتفاق (17 مايو/أيار الحالي).

ترامب ونتنياهو في فلوريدا،29 ديسمبر 2025(جو ريدل/Getty)
05:25 am

العربي الجديد

الدوحة
قطر تنفي مزاعم "عرض" أموال على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق

نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، صحة التقارير التي تزعم أن دولة قطر "عرضت" مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق، لافتاً، في منشور على منصة إكس، إلى أن تلك التقارير يجري الترويج لها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق، وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي بعد قمة الدوحة، 15 سبتمبر 2025 (العربي الجديد)
05:20 am

فرانس برس

فرانس برس
روبيو: دارت بعض المحادثات مع إيران في قطر

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، رغم الضربات الأميركية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وأضاف روبيو للصحافيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند: "دارت بعض المحادثات في قطر اليوم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".

روبيو في مؤتمر صحافي في نيودلهي، 26 مايو 2026 (جويليا ديماري نيخينسون/فرانس برس)
04:29 am

العربي الجديد

واشنطن
ترامب: من الأفضل تدمير اليورانيوم المخصب بالتنسيق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الاثنين - الثلاثاء، إن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قد يُسلم إلى الولايات المتحدة لتدميره هناك. وأضاف، في منشور على منصة تروث سوشال، أن "الخيار الأفضل يتمثل في التخلّص من اليورانيوم عالي التخصيب بالتنسيق مع إيران، سواء عبر تدميره داخل الأراضي الإيرانية أو في موقع آخر يجري التوافق عليه، بحضور هيئة الطاقة الذرية أو ما يعادلها، كشاهد على العملية".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديقة البيت الأبيض. واشنطن 8 مايو 2026 (فرانس برس)
02:05 am

رويترز

رويترز
الجيش الأميركي: هاجمنا منصات إطلاق صواريخ وزوارق في إيران

أعلن الجيش الأميركي أن القوات الأميركية شنّت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران، الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز، في بيان فجر الثلاثاء: "نفّذت القوات الأميركية ضربات دفاعية في جنوب إيران اليوم لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكّلها القوات الإيرانية".

على شاطئ بندر عباس قبالة مضيق هرمز، 15 مايو 2026 (Getty)
01:20 am

العربي الجديد

طهران
"تسنيم": تقدم بمفاوضات الدوحة بشأن الأرصدة الإيرانية

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية إحراز تقدم خلال زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة حول موضوع الإفراج عن أرصدة إيرانية.

12:38 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
مسؤول إيراني: لن يكون هناك أي تراجع مقابل الأعداء

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، الاثنين، في أول رسالة له للشعب الإيراني، قائلاً: "لن يكون هناك أي تراجع مقابل الأعداء"، مضيفاً: "لقد أثبت ذلك الميدان العسكري، والميدان الدبلوماسي، والشعب الصامد في الساحات بمقاومتهم الباسلة التي أدت إلى شل العدو".

وأضاف ذو القدر، في تصريحات أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن البلاد اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، "بحاجة إلى الوحدة والانسجام، لكي ييأس الأميركيون والصهاينة في هذا المضمار أيضاً". وتابع أن الوحدة "ستقود إيران العزيزة نحو النصر النهائي".

12:38 am

العربي الجديد

طهران
"مهر": الوضع في بندر عباس تحت السيطرة

أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الوضع في بندر عباس جنوبي إيران تحت السيطرة، ولا داعي للقلق، بعد انفجارات وقعت شرقي المدينة.

12:37 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
"تسنيم": لا صحة لاستعداد طهران لنقل احتياطيات اليورانيوم

نفت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، صحة تقارير إعلامية إقليمية عن استعداد طهران لنقل احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج.

12:22 AM
أبرز تطورات أمس الاثنين 25 مايو 2026
  • أمير قطر وسلطان عُمان يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب
  • مسؤول إيراني: لن يكون هناك أي تراجع مقابل الأعداء
  • ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيماً أو لن يكون
  • بزشكيان: مستعدون لطمأنة العالم بشأن النووي
  • طهران: إسقاط مسيرات فوق الخليج بواسطة نظام دفاع جوي جديد
  • ترامب يطالب السعودية وقطر بالتطبيع مع إسرائيل
  • نتنياهو يقر بصعوبة التأثير على قرارات ترامب
  • "رويترز": الإمارات رحّلت آلاف الباكستانيين الشيعة
