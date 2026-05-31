الحرب في المنطقة | إيران تتمسك بإدارة هرمز وواشنطن تواصل الضغط

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

31 مايو 2026   |  آخر تحديث: 00:36 (توقيت القدس)
تتواصل التطورات المرتبطة بالمواجهة الأميركية الإيرانية وسط مؤشرات متضاربة بشأن مستقبل المفاوضات بين الجانبين، في وقت تؤكد فيه طهران استمرار سيطرتها على مضيق هرمز وتمسكها بإجراءاتها البحرية، بينما تواصل واشنطن فرض الحصار على الموانئ الإيرانية وتكثيف إجراءاتها.

وفي أحدث المواقف، أعلنت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" أن القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز بشكل كامل، محذرة من أي محاولة للتدخل في حركة الملاحة، فيما أكدت وكالة "تسنيم" أن الحصار البحري المفروض على إيران ما زال قائماً رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفعه. بالتزامن، أفادت تقارير أميركية بأن الجيش الأميركي عطل سفينة تجارية كانت متجهة إلى ميناء إيراني.

سياسياً، أكد البيت الأبيض أن ترامب يسعى إلى اتفاق مع إيران يراعي "الخطوط الحمراء" الأميركية، بينما تتزايد المخاوف الأمنية في المنطقة بعد تحذير مركز الأمن البحري العُماني من جسم طاف يشتبه بأنه لغم بحري في محيط مضيق هرمز، ما يضيف بعداً جديداً للتوتر في أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.

رغم ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن مسودة "غير رسمية" لم يكتمل إعدادها بعد تنص على أن إيران "تمتلك السلطة الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة" في مضيق هرمز. فيما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، يوم السبت، أن السفن التي تصنف حمولتها على أنها تهدد إيران، أو يكون المستفيد النهائي منها معادياً لها، "لن تعتبر سفناً تجارية ولن يسمح لها بالعبور"، بموجب المسودة.

12:35 am

طهران
الحرس الثوري يكشف عن زورق هجومي جديد مزود بصواريخ كروز

كشف الحرس الثوري الإيراني عن زورق هجومي سريع جديد يحمل اسم "رجب 27"، خلال مسيرة ليلية أُقيمت في ساحة الثورة وسط العاصمة طهران. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الزورق الجديد مزود بإمكانية إطلاق صاروخين من طراز كروز بحري بمدى يصل إلى 700 كيلومتر، كما يتمتع بقدرة عالية على المناورة وتنفيذ العمليات في أمواج يبلغ ارتفاعها 3 أمتار. ويأتي الكشف عن الزورق الجديد في ظل التوترات المتواصلة في الخليج ومضيق هرمز، واستمرار المواجهة السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

11:49 pm

القدس المحتلة
الدولار يضرب اقتصاد إسرائيل

تحول تراجع الدولار أمام الشيكل إلى مصدر ضغط متزايد على الاقتصاد الإسرائيلي، بعدما هبطت العملة الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ما جعل قوة الشيكل، التي كانت تُقرأ عادة كمؤشر ثقة، عبئا مباشرا على الشركات المصدرة وقطاع التكنولوجيا.

مقر بنك إسرائيل. القدس المحتلة 23 أغسطس 2022 (أحمد غرابلي/فرانس برس)
الدولار يضرب اقتصاد إسرائيل ويشعل أزمة تسريحات في التكنولوجيا

11:47 pm

إيران تنتظر تأشيرات أميركية ومكسيكية قبل انطلاق المونديال

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن منتخب بلاده لا يزال ينتظر تأشيرات دخول الولايات المتحدة والمكسيك قبل أقل من أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم 2026. وأوضح الاتحاد أنه أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يطالب فيه بـ"الشفافية والتوضيح بشأن إجراءات الحصول على التأشيرات لأعضاء الوفد الإيراني".

وأشار إلى أنه طلب من "فيفا" بياناً واضحاً، لكنه لم يتلقَّ رداً حتى الآن، مضيفاً أن خطط سفر المنتخب الإيراني إلى المونديال لم تحسم بعد نتيجة للظروف الراهنة. وكان منتخب إيران يرغب في البداية بإقامة معسكره التدريبي استعداداً لكأس العالم في مدينة توسان بولاية أريزونا الأميركية، قبل أن يقرر نقله إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، بعدما صرحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بأن الولايات المتحدة غير مستعدة للسماح للفريق بالمبيت على أراضيها.

11:42 pm

بلومبيرغ: مسودة تفاهم تمنح إيران صلاحيات واسعة في مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن مسودة "غير رسمية" لم يكتمل إعدادها بعد تنص على أن إيران "تمتلك السلطة الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة" في مضيق هرمز. فيما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، يوم السبت، أن السفن التي تصنف حمولتها على أنها تهدد إيران، أو يكون المستفيد النهائي منها معادياً لها، "لن تعتبر سفناً تجارية ولن يسمح لها بالعبور"، بحسب المسودة.

ووفقاً للمسودة، ستتولى إيران تحديد مسارات العبور وفرض رسوم الملاحة وضمان الأمن والتعامل مع الأضرار البيئية في المضيق. كما تنص المسودة على التزام الولايات المتحدة بـ"تسهيل الوصول الكامل" إلى 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال 60 يوماً، على أن تحوّل وتنفق عبر البنوك التي تختارها إيران من دون قيود. وأكدت التقارير أن الوثيقة لا تزال في إطار "تفاهم غير رسمي"، وهي خاضعة للمراجعة والتفاوض والتعديل ولم تعتمد بصيغتها النهائية بعد.

11:38 PM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس السبت
  • الجيش الأميركي يعطل سفينة متجهة إلى ميناء إيراني
  • ترامب يسعى لاتفاق مع إيران وفق الشروط الأميركية
  • مركز الأمن البحري العُماني يُحذر من جسم طاف بمضيق هرمز
  • مسؤول إيراني: ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة
  • إيران: الحصار البحري ما زال مستمراً
  • واشنطن تعلن تفكيك شبكة تنقل تقنيات دفاعية إلى إيران
