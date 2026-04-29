الحرب في المنطقة | إيران تتمسك بإدارة هرمز وترامب غير راض عن مقترحها

واشنطن

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
29 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 09:33 (توقيت القدس)
لا يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عجلة من أمره لتجديد الهجمات على إيران، مفضلاً الرهان على عامل الزمن والضغط الاقتصادي لإجبار طهران على تقديم تنازلات، ويتقاطع هذا التوجه مع استمرار الحصار البحري الأميركي، في ظل تقدير داخل الإدارة بأن الضغوط قد تدفع إيران إلى القبول بتسويات قبل أن تتفاقم أزمة النفط العالمية المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز. لكن هذا الرهان لا يخلو من كلفة سياسية داخلية، إذ أظهر استطلاع نشرته وكالة رويترز تراجع شعبية ترامب إلى 34%، مقارنة بـ36% قبل أسبوع فقط، في مؤشر على تأثير الحرب وارتفاع أسعار النفط على المزاج الأميركي. هذا التراجع يثير قلق الجمهوريين، خصوصاً مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على الكونغرس.

وعبّر ترامب عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات طهران التي قال إنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها في "حالة انهيار" وأنها بصدد ترتيب أوضاع قيادتها. وينص أحدث مقترحات إيران لحل الصراع الذي اندلع قبل شهرين على تأجيل مناقشة برنامجها النووي إلى حين انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالشحن البحري من الخليج. وقال مسؤول أميركي مطلع على اجتماع ترامب الاثنين مع مستشاريه لوكالة رويترز إن الرئيس يريد معالجة الملف النووي في البداية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال الثلاثاء "أبلغتنا إيران للتو بأنها في "حالة انهيار". وتريد منا "فتح مضيق هرمز" في أقرب وقت ممكن، بينما تحاول تسوية أوضاع قيادتها (وأعتقد أنها ستتمكن من ذلك!). شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!". ولم يتضح من منشور ترامب كيف أوصلت إيران هذه الرسالة، ولم يرد من طهران أي تعقيب حتى الآن على ما ذكره ترامب. في غضون ذلك، كشفت رويترز عن نقاشات داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية حول سيناريو لافت: إعلان ترامب "النصر" بشكل أحادي ثم الانسحاب من الصراع. وتهدف هذه الدراسات إلى استشراف رد الفعل الإيراني وتداعيات خطوة كهذه، رغم تأكيد المصادر أنه لا توجد مؤشرات فعلية حتى الآن على تبني هذا الخيار. غير أن خفض التصعيد، وفق التقديرات، قد يخفّف الضغط السياسي عن ترامب، لكنه في المقابل قد يمنح إيران فرصة لإعادة بناء قدراتها النووية والصاروخية. وتبدو الضغوط الداخلية على البيت الأبيض كبيرة، إذ أقر مصدر بأن الدعوات لإنهاء الحرب "هائلة". كما أشارت مصادر لـ"رويترز" إلى أن إيران استغلت فترات التهدئة لإعادة نشر منصات صواريخ وطائرات مسيرة كانت مخبأة تحت الأرض، ما قد يرفع كلفة أي عودة إلى المواجهة العسكرية مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب.

في المقابل، تؤكد طهران أنها ليست في موقع دفاعي، إذ شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أمير أكرمي نيا، على أن بلاده "لا تعتبر الحرب منتهية"، معلناً تحديث "بنك الأهداف" والاستعداد للرد بأساليب وأدوات جديدة. وأوضح أن إيران قادرة على الرد في "ساحات مختلفة"، مستفيدةً من الخبرات التي راكمتها خلال جولات القتال السابقة. وقال المتحدث الإيراني إن "الجزء الغربي من مضيق هرمز يخضع لسيطرة الحرس الثوري، فيما يتولى الجيش السيطرة على الجزء الشرقي، وذلك بتنسيق كامل بين الجانبين". وأكد أن "العدو" لم يجرؤ على تنفيذ هجوم بري، مشيراً إلى أن الجاهزية العالية للقوات البرية، إلى جانب استخدام صواريخ "فجر" و"فتح"، شكّلت عنصر ردع أساسياً.

05:50 am

رويترز

رويترز
ترامب يوجّه بالاستعداد لحصار مطوّل على إيران

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لفرض حصار مطوّل على إيران. وبحسب التقرير، فضّل ترامب خلال اجتماعات عُقدت في الآونة الأخيرة مواصلة الضغط على اقتصاد إيران وصادراتها النفطية من خلال منع الشحن من وإلى موانئها، معتبراً أن هذا الخيار أقل مخاطرة مقارنة ببدائل أخرى، مثل استئناف القصف أو الانسحاب من الحرب.

01:50 am

الأناضول

الأناضول
الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن في مضيق هرمز بنسبة 95%

أعلنت الأمم المتحدة أن حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز انخفضت بنسبة 95.3% منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحافي اليومي الثلاثاء، إن بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تشير إلى أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بنسبة 95.3% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف دوجاريك أن القيود المفروضة على المضيق أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 6%، كما ارتفعت أسعار النفط الخام بالنسبة لأوروبا بنسبة 53%.

01:28 am

رويترز

رويترز
الاستخبارات الأميركية تدرس رد فعل إيران إذا أعلن ترامب النصر

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين وشخص مطلع قولهم إنّ وكالات الاستخبارات الأميركية تدرس رد فعل إيران إذا أعلن الرئيس دونالد ترامب نصراً أحادياً في الحرب المستمرة منذ شهرين، والتي أودت بحياة الآلاف وأصبحت عبئاً سياسياً على البيت الأبيض.

ترامب يلقي خطاباً بشأن الحرب على إيران، 2 إبريل 2026 (أسوشييتد برس)
12:57 am

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
تراجع شعبية ترامب بين الأميركيين إلى 34% وسط الحرب

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة رويترز تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى لها خلال ولايته الحالية، في ظل تزايد استياء الأميركيين من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران. وبيّن الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام وانتهى الاثنين، أن 34% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب، انخفاضاً من 36% في استطلاع سابق أُجري بين 15 و20 إبريل/ نيسان. 

احتجاج أمام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، 26 إبريل 2026 (العربي الجديد)
12:44 AM
آخر تطورات الحرب أمس الثلاثاء
  • أميركا تعاقب 35 فرداً وكياناً لمساعدتهم إيران
  • قوات الأمن تطلق النار على مسيّرة فوق المنطقة الخضراء ببغداد
  • صعود جنود أميركيين على متن سفينة تجارية في بحر العرب
  • الإمارات تنسحب من أوبك وأوبك+
  • عبور ناقلة يابانية بالتنسيق مع طهران
  • باريس تريد من طهران "تنازلات كبيرة" لإنجاح المباحثات
  • روبيو: منع إيران من امتلاك سلاح نووي قضية أساسية في أي اتفاق
  • "أكسيوس": الصراع مع إيران يدخل مرحلة شبيهة بالحرب الباردة
رويترز
الأناضول
العربي الجديد
جندي أميركي يراقب حركة السفن خلال عمليات الحصار البحري على إيران، 18 إبريل 2026 (سنتكوم)
"وول ستريت جورنال": ترامب وجّه بالاستعداد لحصار مطوّل على إيران

استطلاع: قرابة ثلث الإسرائيليين يفكرون بالهجرة وتآكل الثقة بنتنياهو

مسعد بولس في أنطاليا، 18 إبريل 2026 (بركان شيتين/الأناضول)
المقاربتان الأممية والأميركية في ليبيا... أدوات وأولويات متباينة