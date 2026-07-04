الحرب في المنطقة | إيران تبدأ مراسم تشييع خامنئي

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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04 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 00:58 (توقيت القدس)
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تتواصل في إيران مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قُتل في الغارات الأميركية الإسرائيلية الأولى خلال الحرب. وبدأت، أمس الجمعة، الوفود الأجنبية بالتوافد إلى إيران للمشاركة في مراسم وداع خامنئي وتشييعه، المقرّر أن تنطلق اليوم السبت في مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران، وذلك بعد أربعة أشهر من اغتياله في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي عن عمر ناهز 86 عاماً، كما بدأت حشود جماهيرية من مختلف المحافظات والمدن الإيرانية بالوصول إلى العاصمة للمشاركة في المراسم التي يصفها مسؤولون إيرانيون بـ"تشييع القرن".

وتبدأ مراسم تشييع خامنئي السبت على أن تمتد لستة أيام، وستشمل مناطق مختلفة في إيران، كما ستكون هناك محطات في العراق المجاور. ومن المقرّر أن تُستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم تشييع خامنئي، بحسب ما أعلن المفاوضون أول من أمس الخميس، وذلك بعد انعقاد جولة مباحثات في الدوحة في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد نهائي للحرب في المنطقة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. من ناحية أخرى، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، على عقد لقاء قريب في الولايات المتحدة، في خطوة تأتي وسط توتر لافت في العلاقات بينهما على خلفية التفاهمات الأميركية مع إيران. هذا وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إن واشنطن كانت تعتقد أن إسرائيل قد تخطط لاغتيال كبار المفاوضين الإيرانيين بينما كانت الولايات المتحدة تجري مفاوضات صعبة مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في المنطقة.

وأوردت أن المخاوف الأميركية تركزت في الأساس على إمكانية استهداف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يترأس وفد بلاده المفاوض. وكشفت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن بعض المسؤولين، أن واشنطن اتخذت خطوة أبعد وطلبت من بلدان في المنطقة نقل تحذيرات إلى إيران بشأن إمكانية استهداف المسؤولَيْن الإيرانيين من طرف إسرائيل. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، عودة حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى ميناء تولون، جنوبي فرنسا، بعد أسابيع من تمركزها في الشرق الأوسط، مع إبقاء وسائل بحرية فرنسية مخصصة لنزع الألغام قرب مضيق هرمز، في ظل ما وصفه بـ"التطور الإيجابي" بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:42 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
التعليم في إيران... مدارس وجامعات مدمرة وجراح مفتوحة

خطط طالب الشهادة الثانوية نيما عزيزي للتفوق في اختبار "كنكور" الإيراني، على أمل الالتحاق بكلية الطب في طهران، وهو حلم يتطلب جهداً وانضباطاً. لكن الحرب الأميركية الإسرائيلية عصفت بآماله، فبين تأجيل مواعيد الاختبارات، وضجيج المدافع، وجد نفسه في مواجهة واقع مغاير.

التفاصيل عبر الرابط:

نصب تذكاري لتلاميذ مدرسة ميناب الابتدائية، مايو 2026 (فرانس برس)
طلاب وشباب
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التعليم في إيران... مدارس وجامعات مدمرة وجراح مفتوحة إثر الحرب

12:28 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
عُمان توافق على العمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان سلامة الملاحة

ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن الحكومة البريطانية أن سلطنة عُمان وافقت على العمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية بمضيق هرمز.

12:09 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
قائد الجيش الباكستاني يجرى محادثات مع عراقجي

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إسنا) أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، عقد مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد حضوره جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. وحضر اللقاء وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

والتقى وزراء خارجية أفغانستان ونيكاراغوا وكازاخستان، ورئيس إقليم كردستان العراق، ووزير في الرئاسة الناميبية، بعراقجي خلال اليومين الماضيين على هامش هذه المراسم، وأجروا محادثات معه، حسب وكالة "فارس".

12:02 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس الجمعة
  • نتنياهو وترامب يجريان اتصالاً هاتفياً
  • قالیباف يتطلع إلى تعاون وثيق مع بكين
  • وفود أجنبية في طهران لتشييع خامنئي
  • "الحرس الثوري": سنواجه أي اعتداء برد أقوى من أي وقت مضى
  • أول ظهور علني لقائد الحرس الثوري الإيراني منذ الحرب
  • مجلس الأمن يجتمع بشأن اعتداءات إيران على البحرين
12:02 AM

محمود الحاج

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محمود الحاج
صحافي سوري. محرّر في القسم الثقافي بـ"العربي الجديد".
باريس
ماكرون يعلن عودة حاملة الطائرات "شارل ديغول" من المنطقة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، عودة حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى ميناء تولون، جنوبي فرنسا، بعد أسابيع من تمركزها في الشرق الأوسط، مع إبقاء وسائل بحرية فرنسية مخصصة لنزع الألغام قرب مضيق هرمز، في ظل ما وصفه بـ"التطور الإيجابي" بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إنّ فرنسا "نشرت في الشرق الأوسط وسائل لنزع الألغام" تشمل، بصورة خاصة، "كاسحتي ألغام، ترافقهما فرقاطتان وطائرة مراقبة بحرية"، مضيفاً أن هذه الوسائل "جاهزة للمساهمة، مع شركائنا، في استئناف الملاحة بشكل كامل وضمان أمن الإبحار عبر مضيق هرمز".

التفاصيل عبر الرابط:

حاملة الطائرات "شارل ديغول" خلال تدريبات قرب اليونان، 27 إبريل 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

ماكرون يعلن عودة حاملة الطائرات "شارل ديغول" من المنطقة إلى فرنسا

11:59 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
واشنطن تحذر طهران من خطط إسرائيلية لاغتيال عراقجي وقاليباف

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إن واشنطن كانت تعتقد أن إسرائيل قد تخطط لاغتيال كبار المفاوضين الإيرانيين بينما كانت الولايات المتحدة تجري مفاوضات صعبة مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في المنطقة. وفيما أوضحت الصحيفة أن اغتيال القادة الإيرانيين البارزين كان أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل منذ بداية الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي، أكدت أن المخاوف الأميركية تركزت في الأساس على إمكانية استهداف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يترأس وفد بلاده المفاوض.

وقالت الصحيفة إن المخاوف الأميركية تصاعدت خلال فترة المفاوضات الحساسة لوقف إطلاق النار، والتي بدأت في إبريل/ نيسان الماضي، مضيفة أن واشنطن ساورتها مخاوف من أن استهداف عراقجي وقاليباف قد يؤدي إلى نسف المفاوضات. وكشفت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن بعض المسؤولين، أن واشنطن اتخذت خطوة أبعد وطلبت من بلدان في المنطقة نقل تحذيرات إلى إيران بشأن إمكانية استهداف المسؤولَيْن الإيرانيين من طرف إسرائيل.

التفاصيل عبر الرابط:

عراقجي وقاليباف خلال مشاركتهما بمحادثات سويسرا، 21 يونيو 2026 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

واشنطن حذرت طهران من اغتيال إسرائيل لعراقجي وقاليباف خلال المفاوضات

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صابر غل عنبري
محمود الحاج
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