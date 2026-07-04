الحرب في المنطقة | إيران تبدأ مراسم تشييع خامنئي

تتواصل في إيران مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قُتل في الغارات الأميركية الإسرائيلية الأولى خلال الحرب. وبدأت، أمس الجمعة، الوفود الأجنبية بالتوافد إلى إيران للمشاركة في مراسم وداع خامنئي وتشييعه، المقرّر أن تنطلق اليوم السبت في مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران، وذلك بعد أربعة أشهر من اغتياله في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي عن عمر ناهز 86 عاماً، كما بدأت حشود جماهيرية من مختلف المحافظات والمدن الإيرانية بالوصول إلى العاصمة للمشاركة في المراسم التي يصفها مسؤولون إيرانيون بـ"تشييع القرن".
وتبدأ مراسم تشييع خامنئي السبت على أن تمتد لستة أيام، وستشمل مناطق مختلفة في إيران، كما ستكون هناك محطات في العراق المجاور. ومن المقرّر أن تُستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم تشييع خامنئي، بحسب ما أعلن المفاوضون أول من أمس الخميس، وذلك بعد انعقاد جولة مباحثات في الدوحة في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد نهائي للحرب في المنطقة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. من ناحية أخرى، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، على عقد لقاء قريب في الولايات المتحدة، في خطوة تأتي وسط توتر لافت في العلاقات بينهما على خلفية التفاهمات الأميركية مع إيران. هذا وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إن واشنطن كانت تعتقد أن إسرائيل قد تخطط لاغتيال كبار المفاوضين الإيرانيين بينما كانت الولايات المتحدة تجري مفاوضات صعبة مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في المنطقة.
وأوردت أن المخاوف الأميركية تركزت في الأساس على إمكانية استهداف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يترأس وفد بلاده المفاوض. وكشفت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن بعض المسؤولين، أن واشنطن اتخذت خطوة أبعد وطلبت من بلدان في المنطقة نقل تحذيرات إلى إيران بشأن إمكانية استهداف المسؤولَيْن الإيرانيين من طرف إسرائيل. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، عودة حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى ميناء تولون، جنوبي فرنسا، بعد أسابيع من تمركزها في الشرق الأوسط، مع إبقاء وسائل بحرية فرنسية مخصصة لنزع الألغام قرب مضيق هرمز، في ظل ما وصفه بـ"التطور الإيجابي" بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..