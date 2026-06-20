الحرب في المنطقة | إيران تعيد إغلاق هرمز عشية محادثات سويسرا

بعد أن تعثرت المحادثات عقب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، أن المحادثات التقنية بين واشنطن وطهران ستعقد الأحد، في حين توجه وفد إيراني إلى سويسرا للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الوفد "سيتابع التزامات الطرف الآخرويطالب بتنفيذها" بموجب هذا التفاهم، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إرنا".
يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، بأنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران. وذكر كل من موقع أكسيوس و"سي أن أن"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن مبعوث ترامب جاريد كوشنر سيصل أيضاً إلى سويسرا لإجراء محادثات. كما قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم السبت، إنه يتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران قريباً. وأضاف: "أتوقع أن أغادر خلال اليومين المقبلين، ولكن كما تعلمون، الأمر يتطلب تنسيقاً دقيقاً وبروتوكولات دبلوماسية".
كما قالت وكالة "إيسنا" الإيرانية الطلابية، إن الوفد الإيراني ويتزعمه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف توجه مساء اليوم السبت إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ التعهدات المنصوص عليه في مذكرة التفاهم.
في غضون ذلك، أعلنت إيران، اليوم السبت، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية رداً على الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأُرجئت المحادثات التي كان من المقرر عقدها الجمعة لترسيخ التفاهم ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة. وكانت شبكة "سي أن أن" الأميركية قد قالت، أمس الجمعة، إنّ المسؤولين الإيرانيين يطالبون بضمانات واضحة لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قبل استئناف المفاوضات، مشددين على أنّ ذلك جزء من الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
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