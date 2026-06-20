الحرب في المنطقة | إيران تعيد إغلاق هرمز عشية محادثات سويسرا

أخبار
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
20 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 20:07 (توقيت القدس)
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بعد أن تعثرت المحادثات عقب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، أن المحادثات التقنية بين واشنطن وطهران ستعقد الأحد، في حين توجه وفد إيراني إلى سويسرا للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الوفد "سيتابع التزامات الطرف الآخرويطالب بتنفيذها" بموجب هذا التفاهم، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إرنا".

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، بأنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران. وذكر كل من موقع أكسيوس و"سي أن أن"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن مبعوث ترامب جاريد كوشنر سيصل أيضاً إلى سويسرا لإجراء محادثات. كما قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم السبت، إنه يتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران قريباً. وأضاف: "أتوقع أن أغادر خلال اليومين المقبلين، ولكن كما تعلمون، الأمر يتطلب تنسيقاً دقيقاً وبروتوكولات دبلوماسية".

كما قالت وكالة "إيسنا" الإيرانية الطلابية، إن الوفد الإيراني ويتزعمه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف توجه مساء اليوم السبت إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ التعهدات المنصوص عليه في مذكرة التفاهم.

في غضون ذلك، أعلنت إيران، اليوم السبت، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية رداً على الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأُرجئت المحادثات التي كان من المقرر عقدها الجمعة لترسيخ التفاهم ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة. وكانت شبكة "سي أن أن" الأميركية قد قالت، أمس الجمعة، إنّ المسؤولين الإيرانيين يطالبون بضمانات واضحة لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قبل استئناف المفاوضات، مشددين على أنّ ذلك جزء من الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

يتابع "العربي الجديد" تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول...

07:59 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
مستشار للمرشد الإيراني يهدد بالتصعيد بحال عدم تنفيذ الاتفاق

قال مساعد المرشد الإيراني محمد مخبر في منشور على "إكس" إن "الأميركيين يفهمون جيدا لغة الاقتصاد وحسابات الكلفة والربح"، مضيفا أن "الاتفاق إذا بقي حبرا على الورق ستتوقف حركة الطاقة في الشرق الأوسط أيضا". وأكد أن المفاوضين الإيرانيين "لن يقبلوا إلا بتنفيذ كامل للتعهدات واستيفاء حقوق الشعب".

07:46 pm

رويترز

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رويترز
3 ناقلات نفط ترفع العلم الهندي تعبر مضيق هرمز

قال وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند سارباناندا سونوال اليوم السبت، إن ثلاث ناقلات ترفع علم الهند وتحمل أكثر من 860 ألف طن من النفط وعلى متنها 94 فردا من طاقمها الهندي عبرت مضيق هرمز بأمان وهي في طريقها إلى الدولة الآسيوية. وكتب سونوال على منصة إكس أن الناقلات ديش فايبهاف وديش فيبهور وسانمار هيرالد أكملت جميعها العبور. 

06:37 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
بزشكيان يستضيف اجتماعا لرؤساء السلطات الثلاث

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استضاف اليوم اجتماعا لرؤساء السلطات الثلاث، حيث ناقشوا آخر التطورات في البلاد، ومسار المفاوضات المرتقبة مع واشنطن، وآليات تعويض الخسائر وإعادة الإعمار في أعقاب الحرب الأخيرة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وصيانة المصالح الوطنية.

06:16 pm

فرانس برس

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فرانس برس
الجيش الأميركي في حال "يقظة" بعد إغلاق هرمز

أعلن الجيش الأميركي أنه يحافظ على حال "اليقظة" بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز على خلفية مواصلة إسرائيل عدوانها في لبنان. وأوردت القيادة الأميركية المركزية "سنتكوم" في بيان: "تواصل القوات الأميركية حضورها ويقظتها لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل"، مضيفة: "ظل المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي متاحا ومن دون عوائق اليوم".

06:11 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
قاليباف وعراقجي يقودان وفد التفاوض في سويسرا

ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية الطلابية أن الوفد الإيراني يتزعمه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف توجه عصر اليوم السبت إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، فيما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني، بأن قاليباف يقود الوفد المفاوض في جنيف وبرفقته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأضاف المصدر الإيراني لـ"فارس"، بأن اللجان التخصصية ترافق الفريق الإيراني كما في الجولات السابقة من المفاوضات. ويتولى محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي رئاسة اللجنة الاقتصادية، كما يضم الوفد الإيراني علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

05:45 pm

رويترز

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رويترز
فانس: أتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران

قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم السبت، إنه يتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران قريباً. وأضاف: "أتوقع أن أغادر خلال اليومين المقبلين، ولكن كما تعلمون، الأمر يتطلب تنسيقاً دقيقاً وبروتوكولات دبلوماسية".

05:45 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
باكستان: محادثات بين واشنطن وطهران ستعقد غداً في سويسرا

أعلنت باكستان أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة ستُعقد الأحد في سويسرا. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "متابعة لتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد، ستُعقد محادثات على المستوى التقني في بورغنشتوك في سويسرا في 21 يونيو/ حزيران"، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أميركي وإيراني.

05:44 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
وفد إيراني يتوجه إلى سويسرا للبحث في مذكرة التفاهم

توجه وفد إيراني الى سويسرا، السبت، للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الوفد "سيتابع التزامات الطرف الآخر ويطالب بتنفيذها" بموجب هذا التفاهم، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إرنا" التي أكدت أن الوفد غادر العاصمة الإيرانية. وحذّر بقائي من أن "على الطرف الآخر اتخاذ التدابير اللازمة (لتنفيذ تعهداته) في أسرع وقت ممكن. ما دون ذلك، سيكون التفاهم بأكمله في خطر".

5:03 PM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران تغلق مضيق هرمز

دعت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، جميع السفن إلى عدم الاقتراب من مضيق هرمز، معلنة إغلاقه بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية. وأرجعت القوة البحرية هذا الإجراء إلى "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها بشأن إرساء وقف إطلاق النار". لمزيد من التفاصيل: 

مضيق هرمز من الجانب الإيراني عند جزيرة لارك، 16 مايو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

إيران تغلق مضيق هرمز رداً على انتهاك وقف النار في لبنان

 

04:13 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
وزير الداخلية الباكستاني يلتقي عراقجي

ذكرت الخارجية الإيرانية في تصريح مقتضب أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى معه مباحثات.

04:07 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
سفن تجارية تنتظر إذن البحرية الإيرانية لعبور مضيق هرمز

ذكر التلفزيون الإيراني، ظهر اليوم السبت، في تقرير مصور من مضيق هرمز، أن السفن التجارية تنتظر على مدخل المضيق للتنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني والحصول على إذنها والجدول الزمني للمرور. وأكد التقرير أن البحرية الإيرانية حذرت السفن من تجاوز مسار جنوب جزيرة لارك الإيرانية للعبور من مضيق هرمز، محمّلة أيّ سفينة مخالفة مسؤولية عدم العبور منه ومحذرة من تعرضها لحادث عبوري أو ألغام أو استهداف في حال ارتكاب المخالفة.

2:16 PM
استطلاع: 63% في إسرائيل قلقون على المستقبل بعد الاتفاق

أظهر استطلاع رأي، نشرته صحيفة معاريف العبرية اليوم السبت، أنّ 63% من الإسرائيليين يشعرون بالقلق على المستقبل في أعقاب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات السياسية المرتبطة به. وقالت الصحيفة إنّ الاستطلاع، الذي أجرته شركة "لازار للأبحاث"، جاء على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك انتقاداته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومطالبته بالانسحاب من جنوب لبنان.

ووفق نتائج الاستطلاع، قال 63% من الإسرائيليين إنهم "يخشون على مستقبل إسرائيل"، مقابل 31% "لا يشعرون بالقلق"، فيما امتنع 6% عن إبداء رأيهم. وأظهرت النتائج أنّ 78% من ناخبي المعارضة يشعرون بالقلق على مستقبل إسرائيل. أما بين ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي، فأفاد 51% بأنهم لا يشعرون بالقلق، مقابل 44% أعربوا عن مخاوفهم بشأن مستقبل إسرائيل، فيما لم يبدِ 7% أي رأي.

مستوى قلق الإسرائيليين بشأن المستقبل
02:08 pm

الأناضول

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الأناضول
"الأناضول": محادثات واشنطن وطهران ستبدأ خلال يومين

أفادت مصادر في الحكومة الباكستانية وكالة الأناضول، اليوم السبت، بأنّ المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا ستبدأ في غضون يومين. وقال مصدر لم تكشف الوكالة عن هويته إنه من المتوقع أن تبدأ محادثات على المستوى الفني بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا خلال "يوم أو يومين".

فيما قال مصدر آخر، أفادت الوكالة أنه مطّلع على عملية الوساطة دون أن تشير إلى هويته كذلك: "تجري باكستان، إلى جانب وسطاء آخرين، اتصالات مع الطرفين لإطلاق المرحلة التالية من اتفاق إسلام أباد، وذلك خلال لقاء متوقع في سويسرا خلال يوم أو يومين".

01:19 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
الاستخبارات الأميركية ترجح مواصلة نتنياهو العدوان على لبنان

رجح تقرير استخباري أميركي أن يواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العدوان على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة والذي تضمن بنداً رئيسياً ينص على تهدئة في الساحة اللبنانية. وقال التقرير الذي أوردت تفاصيله صحيفة "نيوورك تايمز"، اليوم السبت، إن نتنياهو الذي يتعرض لضغوط من ائتلافه الحكومي، من المرجح أن يواصل الضربات على لبنان حتى لو أعاقت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، 29 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

الاستخبارات الأميركية ترجح مواصلة نتنياهو العدوان على لبنان

12:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
البحرية الأميركية تنصح السفن بعبور مضيق هرمز عبر مسار جنوبي

قال مركز المعلومات البحرية المشتركة (JMIC) التابع لسلاح البحرية الأميركية إنه "ينصح البحارة بعبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي ليلاً أو نهاراً مع تشغيل نظام التعريف الآلي (AIS) وأجهزة الرادار وأضواء الملاحة، والاستخدام المعتاد لترددات VHF". وأضاف المركز في بيان وفقاً لوكالة بلومبيرغ اليوم السبت، أن "التنسيق مع قيادة الملاحة البحرية في شمال المحيط الهادئ (NCAGS) ليس إلزامياً، وأن السفن يمكنها العبور عبر المسار الجنوبي من دون تنسيق".

التفاصيل عبر الرابط:

الخليج من مسقط في عُمان بالقرب من مضيق هرمز في 18 يونيو 2026 (Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

البحرية الأميركية تنصح السفن بعبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي

9:57 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في حديث مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، أنّ وزير داخلية باكستان محسن نقوي سيزور طهران، ظهر اليوم السبت، في إطار مواصلة الجهود الباكستانية المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية. وأوضح بقائي أن نقوي سيعقد خلال زيارته لقاءات ومباحثات مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
التحديثات الحية

وزير داخلية باكستان يزور طهران لمتابعة المفاوضات الإيرانية الأميركية

04:27 am

فكتور شلهوب

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فكتور شلهوب
واشنطن
التفاهم الأميركي الإيراني بين التأجيل والفوضى

في نهاية المطاف، فرضت الاعتراضات تأجيل الخطوة التالية من الاتفاق الأميركي الإيراني. فالإدارة الأميركية تراجعت عن المضي في التوقيع الاحتفالي على اتفاق الإطار وإطلاق مفاوضات الستين يوماً، اللذين كان مقرراً أن ينطلقا اليوم في جنيف، من دون تحديد موعد بديل. وجاء هذا التراجع الاضطراري تحت ضغط عاملين رئيسيين، أولهما موجة سياسية وإعلامية عاصفة استهدفت الاتفاق، بدت فيها البصمات الإسرائيلية واضحة، إذ وُصفت التفاهمات بأنها "استسلام" أو "هزيمة" أو حتى "كارثة"، فضلاً عن اتهام الإدارة بالاستخفاف بالرأي العام الأميركي. وقد صدرت معظم هذه الانتقادات عن أوساط المحافظين المقربين من الرئيس دونالد ترامب، وتُعد في الوقت نفسه من أبرز المدافعين عن إسرائيل في واشنطن.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا 16/6/2026 (رويترز)
تحليلات
التحديثات الحية

التفاهم الأميركي الإيراني بين التأجيل والفوضى

4:25 AM

سعيد بشار

سعيد بشار - مراسل متعاون من الجزائر
سعيد بشار
صحافي جزائري متخصص في الشؤون الاقتصادية.
الجزائر
هكذا يعيد اتفاق أميركا وإيران رسم ملامح الطاقة العالمية

يفتح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة في مشهد الطاقة العالمي، بعد أشهر من التوترات والترقب التي أثرت بأمن الإمدادات ودفعت بأسعار النفط والغاز إلى مستويات مرتفعة. ويرى مراقبون أن عودة الاستقرار إلى منطقة الخليج، التي تمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة في العالم، قد تنعكس إيجاباً على الأسواق الدولية من خلال استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي.

التفاصيل عبر الرابط:

سفينة كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز في 18 يونيو 2026 (الأناضول)
طاقة
التحديثات الحية

هكذا يعيد الاتفاق الأميركي الإيراني رسم ملامح الطاقة العالمية

04:24 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا استعداداً لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، في خطوة تعكس تمسك واشنطن بالمسار الدبلوماسي رغم تأجيل الجولة الأولى من المفاوضات التي كان مقرراً عقدها خلال الأيام الماضية.

التفاصيل عبر الرابط:

ويتكوف في ديلاوير، 7 مارس 2026 (سول لوب/فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

ويتكوف وكوشنر وعراقجي إلى سويسرا لإجراء جولة محادثات

04:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
روبيو يزور الخليج الأسبوع المقبل لمتابعة الاتفاق مع إيران

يعتزم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إجراء جولة في منطقة الخليج الأسبوع المقبل، تشمل الكويت والإمارات والبحرين، في إطار تحركات دبلوماسية أميركية مكثفة لمتابعة تداعيات الاتفاق المبرم مع إيران وتعزيز التنسيق مع الحلفاء الإقليميين بشأن التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

التفاصيل عبر الرابط:

روبيو متحدثا إلى الصحافيين قبيل مغادرته نيودلهي، 25 مايو 2026 (جوليا ديماري نيخينسون/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

روبيو يزور الخليج الأسبوع المقبل لمتابعة الاتفاق مع إيران

04:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"أكسيوس": عراقجي يخطط للتوجه إلى سويسرا

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، في إطار التحركات المرتبطة بالمحادثات المرتقبة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تزال قابلة للتغيير ولم تُحسم نهائياً. وبحسب المصدر، أبلغ عراقجي عدداً من نظرائه أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل قضية بالغة الأهمية بالنسبة إلى طهران، في ظل المتابعة الإيرانية للتطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالاتفاقات الأخيرة في المنطقة.

وأضاف المصدر أن إيران تشدد على ضرورة رؤية وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ بصورة فعلية على الأرض قبل المضي في التوجه إلى سويسرا، ما يعكس ارتباط المسار الدبلوماسي المرتقب بالتطورات الجارية على الساحة اللبنانية.

12:59 am

الأناضول

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الأناضول
"واشنطن بوست": مخاوف أميركية من تقويض إسرائيل اتفاق إيران

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الجمعة، بأنّ وكالات الاستخبارات الأميركية حذرت من احتمال اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوات قد تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم مع إيران، وذلك في أعقاب الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن تقييمات استخباراتية تشير إلى أنّ إسرائيل تعتزم مواصلة عملياتها العسكرية في لبنان، في خطوة قد تُعد انتهاكاً لأحد بنود الاتفاق الأميركي الإيراني، كما خلص تقييم استخباراتي حديث، بحسب التقرير، إلى أن مستقبل نتنياهو السياسي مع اقتراب الانتخابات المقبلة يرتبط بإقناع قاعدته الشعبية بعدم سحب القوات الإسرائيلية من لبنان واستعداده لتصعيد المواجهة مع حزب الله.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تبدي تحفظات على بعض بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، معتبرة أنها قد تؤدي إلى إضعاف سياسة "الضغوط القصوى" المفروضة على إيران.

12:59 am

رويترز

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رويترز
ارتفاع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

شهدت حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز ارتفاعاً، اليوم الجمعة، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تستعد الدول الخليجية المنتجة للنفط لزيادة صادراتها وسط استمرار المخاوف المرتبطة بشروط طهران لاستخدام الممر المائي الاستراتيجي.

وأظهرت بيانات "مارين ترافيك" دخول أربع ناقلات على الأقل محملة بالنفط الخام والمنتجات النفطية وغاز البترول المُسال إلى المضيق، في طريقها إلى الموانئ العراقية المطلة على الخليج. كما غادرت ناقلة نفط تابعة لشركة يابانية المضيق متجهة إلى اليابان بعد تأخير نجم عن الحرب، فيما استأنفت ناقلتا النفط الخام العملاقتان "ديش فيبور" و"ديش فايبهاف"، اللتان ترفعان العلم الهندي، عبورهما عبر المضيق باتجاه الهند بعد أيام من التوقف.

12:57 am

فرانس برس

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فرانس برس
خبراء أمميون: اتفاق واشنطن وطهران لا يراعي حقوق الإنسان

أعرب خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة عن أسفهم لعدم تضمّن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران بنوداً تتعلق بوضع حقوق الإنسان في إيران، رغم ترحيبهم بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال فريق يضم 18 خبيراً أممياً، في بيان صدر الجمعة، إن أي اتفاق لا يتناول ملف حقوق الإنسان في إيران سيبقى "ناقصاً"، مشددين على أهمية إدراج هذه القضية ضمن أي مسار تفاوضي أو تسوية مستقبلية بين الطرفين.

12:56 am

رويترز

avata
رويترز
إيران تربط وصول الوكالة الدولية بالمفاوضات المقبلة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار عمليات التفتيش في بعض المنشآت النووية، بما في ذلك منشأة بوشهر، مشيرة إلى أن آليات الرقابة لا تزال قائمة في عدد من المواقع. وأضافت الوزارة أن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات أخيراً سيعتمد على نتائج المفاوضات المقبلة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه المواقع أو جدول الزيارات المحتمل.

12:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس الجمعة
  • إيران تعلن السماح بعبور السفن عبر مضيق هرمز
  • إيران تشترط وقف الهجوم على لبنان لبدء المفاوضات
  • قاليباف: لن نتنازل عن خطوطنا الحمراء خلال المفاوضات
  • مهمة ألمانية خطيرة لتنظيف هرمز بكاسحات ألغام
  • الخارجية السويسرية: المحادثات لن تعقد كما كان مخططاً لها
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