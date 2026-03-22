الحرب في المنطقة | إصابة عشرات الإسرائيليين ومهلة بشأن مضيق هرمز

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (القوات المسلحة)، في بيان إنه جرى اعتراض وتدمير 145 صاروخاً و246 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.
يتصاعد مستوى المواجهة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، بوتيرة غير مسبوقة، مع انتقال الضربات إلى أهداف أكثر حساسية، بما في ذلك منشآت نووية ومراكز حيوية، ما يعكس تحوّلاً نوعياً في طبيعة الصراع وحدوده. وفي وقت تتكثف فيه الغارات الإسرائيلية والأميركية داخل إيران، تتسع رقعة الردود الإيرانية لتطاول عمق الداخل الإسرائيلي، ما أسفر عن عشرات الجرحى.
ميدانياً، خلّف القصف الإيراني الأخير على مدينة عراد في النقب جنوب إسرائيل عدداً كبيرا من الجرحى، في حين طاولت الضربات مدينة ديمونا، حيث تقع منشأة نووية حساسة، في سابقة لافتة تعكس تصاعداً في استهداف المواقع الاستراتيجية. ويأتي ذلك بعد ساعات من تعرّض منشأة نطنز النووية في إيران لهجوم جديد، في سياق استهداف متكرر للبنية النووية الإيرانية منذ بدء الحرب.
سياسياً، تعكس التصريحات الإيرانية تصعيداً في الخطاب، إذ اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن عجز إسرائيل عن اعتراض الصواريخ في ديمونا يشير إلى دخول المعركة مرحلة جديدة، متحدثاً عن فقدان "السماء الإسرائيلية" لقدرتها الدفاعية. في المقابل، بدأت واشنطن، بحسب تقارير، مناقشات أولية حول ملامح مرحلة ما بعد الحرب، بما يشمل إمكانية إطلاق مسار تفاوضي مع طهران، عبر قنوات غير مباشرة.
وفي موازاة ذلك، تلوّح إيران بتوسيع نطاق المواجهة إلى ممرات مائية استراتيجية خارج الخليج، محذّرة من أن أي استهداف لجزيرة خارج قد يدفع إلى نقل التوتر إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ما يهدد بإرباك حركة الملاحة العالمية وسلاسل إمدادات الطاقة.
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين جراء القصف الصاروخي الإيراني مساء السبت على مدينة عراد إلى 118، بينما ارتفع عدد المصابين في ديمونا إلى 64.
أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة صاروخية جديدة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
صرّح المندوب الدائم لإيران لدى المنظمة البحرية الدولية، علي موسوي، بأن عبور السفن من مضيق هرمز "ممكن من خلال التنسيق بشأن الترتيبات الأمنية والسلامة". وأكد أن الالتزامات الدولية يجب أن تراعي "سيادة إيران وحقوقها"، مشيراً إلى أن المضيق "مفتوح للجميع باستثناء الأعداء"، وأن ضمان سلامة السفن وطاقمها يتطلب التنسيق مع السلطات الإيرانية.
وأضاف أن إيران مستعدة للتعاون من أجل تحسين السلامة البحرية، معتبراً أن الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية هي سبب التوتر الحالي في الخليج ومضيق هرمز، بينما تبقى الدبلوماسية "خياراً أساسياً" لإيران مع التأكيد على ضرورة "وقف كامل للعدوان" وتعزيز الثقة المتبادلة.
أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، الأحد، الإفراج عن أحد المواطنين اليابانيين اللذين كانا محتجزين في إيران. وقال إن الشخص أُطلق سراحه الأربعاء الماضي وسيعود إلى اليابان. وأوضح أن الخطوة جاءت بعد اتصالات أجراها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مضيفاً أن الجهود مستمرة للإفراج عن المحتجز الياباني الآخر.
قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمينیا، اليوم الأحد، إنّ غالبية الطائرات المسيّرة التي يستخدمه الجيش في الهجوم على مطار بن غوريون من طراز "آرش‑2"، موضحاً أنها أكثر تطوراً من طرازَي "كيان" و"آرش‑1" ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر.
وأضاف أن "البصمة الرادارية الصغيرة للطائرة تجعل رصدها صعباً"، وأن كلفتها منخفضة مقارنة بمنظومات الدفاع الجوي المستخدمة لاعتراضها، مشيراً إلى أن عمليات إنتاجها "سريعة وبكميات كبيرة".
وأوضح أكرمينیا أن الهجوم استهدف "الطائرات، خزانات الوقود، منشآت الرادار والبنى التحتية للمطار"، لافتاً إلى أن معلومات متوفرة لدى الجيش الإيراني تشير إلى "تعطّل الرحلات الجوية ولجوء القوات الإسرائيلية إلى النقل عبر السكك الحديد".
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، قدّما خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر، واستعرضا الموقف الإيراني بشأن آخر تطورات المنطقة على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن البوسعيدي هنّأ بدوره بعيد الفطر وبحلول العام الجديد الإيراني، وأكد الجانبان استمرار التنسيق والمشاورات بين البلدين.
قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى اعتراض صاروخ إيراني على تل أبيب وسط سقوط شظايا في شارع رقم 6.