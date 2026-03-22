الحرب في المنطقة | إصابة عشرات الإسرائيليين ومهلة بشأن مضيق هرمز

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 مارس 2026   |  آخر تحديث: 11:07 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتصاعد مستوى المواجهة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، بوتيرة غير مسبوقة، مع انتقال الضربات إلى أهداف أكثر حساسية، بما في ذلك منشآت نووية ومراكز حيوية، ما يعكس تحوّلاً نوعياً في طبيعة الصراع وحدوده. وفي وقت تتكثف فيه الغارات الإسرائيلية والأميركية داخل إيران، تتسع رقعة الردود الإيرانية لتطاول عمق الداخل الإسرائيلي، ما أسفر عن عشرات الجرحى.

ميدانياً، خلّف القصف الإيراني الأخير على مدينة عراد في النقب جنوب إسرائيل عدداً كبيرا من الجرحى، في حين طاولت الضربات مدينة ديمونا، حيث تقع منشأة نووية حساسة، في سابقة لافتة تعكس تصاعداً في استهداف المواقع الاستراتيجية. ويأتي ذلك بعد ساعات من تعرّض منشأة نطنز النووية في إيران لهجوم جديد، في سياق استهداف متكرر للبنية النووية الإيرانية منذ بدء الحرب.

سياسياً، تعكس التصريحات الإيرانية تصعيداً في الخطاب، إذ اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن عجز إسرائيل عن اعتراض الصواريخ في ديمونا يشير إلى دخول المعركة مرحلة جديدة، متحدثاً عن فقدان "السماء الإسرائيلية" لقدرتها الدفاعية. في المقابل، بدأت واشنطن، بحسب تقارير، مناقشات أولية حول ملامح مرحلة ما بعد الحرب، بما يشمل إمكانية إطلاق مسار تفاوضي مع طهران، عبر قنوات غير مباشرة.

وفي موازاة ذلك، تلوّح إيران بتوسيع نطاق المواجهة إلى ممرات مائية استراتيجية خارج الخليج، محذّرة من أن أي استهداف لجزيرة خارج قد يدفع إلى نقل التوتر إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ما يهدد بإرباك حركة الملاحة العالمية وسلاسل إمدادات الطاقة.

11:04 AM
البحرين: اعتراض وتدمير 145 صاروخاً و264 طائرة منذ بدء الحرب

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (القوات المسلحة)، في بيان إنه جرى اعتراض وتدمير 145 صاروخاً و246 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

 

10:39 AM
118 مصاباً في عراد و64 بديمونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين جراء القصف الصاروخي الإيراني مساء السبت على مدينة عراد إلى 118، بينما ارتفع عدد المصابين في ديمونا إلى 64.

10:18 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيّرات على مجمع مطار بغداد

تعرّض مجمع مطار بغداد الدولي، الذي يضمّ مركزا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لوكالة فرانس برس. وتحدث المسؤول عن "ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجستي)، دون أن تسفر عن إصابات". وأشار إلى أن إحدى المسيّرات "سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية" القريبة من المطار، ما خلّف "أضرارا مادية".

من جهته، تحدث مسؤول أمني ثان عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على "مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم" على مركز الدعم اللوجستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكّد أن المركبة كانت "متروكة في موقف خال للسيارات".

9:58 AM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
إطلاق صواريخ إضافية على إسرائيل

أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة صاروخية جديدة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

9:57 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران: مضيق هرمز مفتوح أمام الجميع باستثناء سفن الأعداء

صرّح المندوب الدائم لإيران لدى المنظمة البحرية الدولية، علي موسوي، بأن عبور السفن من مضيق هرمز "ممكن من خلال التنسيق بشأن الترتيبات الأمنية والسلامة". وأكد أن الالتزامات الدولية يجب أن تراعي "سيادة إيران وحقوقها"، مشيراً إلى أن المضيق "مفتوح للجميع باستثناء الأعداء"، وأن ضمان سلامة السفن وطاقمها يتطلب التنسيق مع السلطات الإيرانية.

وأضاف أن إيران مستعدة للتعاون من أجل تحسين السلامة البحرية، معتبراً أن الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية هي سبب التوتر الحالي في الخليج ومضيق هرمز، بينما تبقى الدبلوماسية "خياراً أساسياً" لإيران مع التأكيد على ضرورة "وقف كامل للعدوان" وتعزيز الثقة المتبادلة.

9:55 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الإفراج عن مواطن ياباني

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، الأحد، الإفراج عن أحد المواطنين اليابانيين اللذين كانا محتجزين في إيران. وقال إن الشخص أُطلق سراحه الأربعاء الماضي وسيعود إلى اليابان. وأوضح أن الخطوة جاءت بعد اتصالات أجراها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مضيفاً أن الجهود مستمرة للإفراج عن المحتجز الياباني الآخر.

9:54 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
هجوم بالمسيرات على مطار بن غوريون

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي‌نیا، اليوم الأحد، إنّ غالبية الطائرات المسيّرة التي يستخدمه الجيش في الهجوم على مطار بن غوريون من طراز "آرش‑2"، موضحاً أنها أكثر تطوراً من طرازَي "كيان" و"آرش‑1" ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر.

وأضاف أن "البصمة الرادارية الصغيرة للطائرة تجعل رصدها صعباً"، وأن كلفتها منخفضة مقارنة بمنظومات الدفاع الجوي المستخدمة لاعتراضها، مشيراً إلى أن عمليات إنتاجها "سريعة وبكميات كبيرة".

وأوضح أكرمي‌نیا أن الهجوم استهدف "الطائرات، خزانات الوقود، منشآت الرادار والبنى التحتية للمطار"، لافتاً إلى أن معلومات متوفرة لدى الجيش الإيراني تشير إلى "تعطّل الرحلات الجوية ولجوء القوات الإسرائيلية إلى النقل عبر السكك الحديد".

9:53 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مباحثات إيرانية عُمانية

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، قدّما خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر، واستعرضا الموقف الإيراني بشأن آخر تطورات المنطقة على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن البوسعيدي هنّأ بدوره بعيد الفطر وبحلول العام الجديد الإيراني، وأكد الجانبان استمرار التنسيق والمشاورات بين البلدين.

 

09:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران تردّ على تهديد ترامب بضرب كهربائها

علّق المتحدث باسم مقرّ "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف محطات الكهرباء الإيرانية، محذّراً من أنه "في حال استهداف بنى الوقود والطاقة في إيران، فإن جميع البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة ستكون ضمن نطاق الاستهداف".

وقال ذو الفقاري، اليوم الأحد، إن "أيّ اعتداء على منشآت الوقود والطاقة في إيران سيقابَل باستهداف منشآت الوقود والطاقة وتقنيات المعلومات ومحطات تحلية المياه المستخدمة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة"، حسب قوله.

09:16 am

الأناضول

avata
الأناضول
الجيش الإيراني: إسقاط مسيّرة مسلحة في أجواء طهران

أعلن الجيش الإيراني، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة مسلحة في أجواء العاصمة طهران، التي تتعرض لهجمات أميركية إسرائيلية. وجاء في بيان الجيش أنه "أُسقطت طائرة مسيّرة تابعة للقوات الإسرائيلية الأميركية المعادية ودُمّرت قبل أن تتمكن من تنفيذ أي عملية فوق طهران".

وأشار إلى أنه تم إسقاط 127 طائرة مسيّرة من أنواع مختلفة منذ بدء الهجمات على إيران.

08:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"

أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي، فجر الأحد، إصابة 115 شخصا جراء هجوم صاروخي إيراني على عراد جنوبي إسرائيل مساء السبت، وأسفر عن أضرار كبيرة في عدد من المباني. وجاء الهجوم في أعقاب تعرض منطقة ديمونا لهجوم مماثل. وفي بيان عبر منصة تليغرام، قال جهاز الإسعاف، إن طواقمه نقلت المصابين إلى المستشفيات بواسطة عشرات سيارات الإسعاف ووحدات العناية المركزة. وأضاف: "بلغ عدد المصابين 88 شخصًا، بينهم 10 إصابات خطيرة، و19 إصابة متوسطة، و55 إصابة طفيفة، و4 حالات هلع".

آثار الدمار بعد سقوط صاروخ إيراني في عراد 22 مارس 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

إصابة 175 إسرائيلياً ودمار واسع في عراد وديمونا بهجوم صاروخي إيراني

08:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
صفارات إنذار في النقب بعد إطلاق صواريخ من إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بالنقب، عقب إطلاق صواريخ من إيران.

08:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
صفارات إنذار في القدس و"غلاف غزة"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في القدس ومناطق "غلاف غزة".

08:02 am

رويترز

avata
رويترز
إيران: مضيق هرمز مفتوح أمام الجميع باستثناء سفن الأعداء

نقلت وكالة "مهر" عن ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية قوله إن السفن، باستثناء سفن "الأعداء"، يمكنها المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع ترتيبات الأمن والسلامة.

وأضاف، بحسب الوكالة، أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية هي "السبب في الوضع الراهن بمضيق هرمز".

07:39 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
هجوم صاروخي على تل أبيب

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومحطيها وسط إسرائيل، عقب رصد هجوم صاروخي إيراني.

وأفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في مناطق وسط إسرائيل، تزامناً مع الهجوم الصاروخي.

07:39 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف قاعدة قرب مطار بغداد

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الأحد، أن هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولي.

وأفادت "إرنا" أن "القاعدة العسكرية الواقعة قرب مطار بغداد الدولي استُهدفت مجدداً بضربات نفّذتها مسيّرات"، في إشارة إلى مجمّع استخدمه الجيش الأميركي في الماضي.

07:38 am

رويترز

avata
رويترز
اليابان تدرس نشر قوات لإزالة ألغام في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الأحد، إن اليابان قد تنظر في نشر قواتها العسكرية لإزالة الألغام في مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وأوضح موتيجي، خلال برنامج تلفزيوني على قناة فوجي، أنه "إذا تم التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار، فقد يتم، من الناحية النظرية، طرح أمور مثل إزالة الألغام". وأضاف: "هذا أمر افتراضي بحت، ولكن إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار وكانت الألغام البحرية تشكل عائقاً، أعتقد أن ذلك سيكون أمراً يستحق النظر".
 

05:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
الإمارات: دفاعاتنا تتصدى لاعتداءات بالصواريخ والمسيّرات

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن دفاعاتها الجوية تتصدى لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

 

04:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
السعودية: اعتراض صاروخ 3 صواريخ أطلقت باتجاه الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، مشيرة إلى اعتراض صاروخ وسقوط الصاروخين الآخرين في منطقة غير مأهولة.

04:21 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
انفجار قرب ناقلة بضائع قبالة سواحل الإمارات

أفادت وكالة النقل البحري البريطانية (يوكمتو) الأحد، بانفجار "مقذوف مجهول" قرب ناقلة بضائع قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في الخليج. وأكدت الوكالة أن أيّا من أفراد طاقم الناقلة لم يُصب بجروح، مشيرة إلى أن الانفجار وقع على بعد 15 ميلا بحريا (حوالي 28 كيلومترا) شمال مدينة الشارقة الإماراتية، قرب مضيق هرمز.

03:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
السعودية تعلن اعتراض 4 مسيّرات في المنطقة الشرقية وتدميرها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 4 مسيّرات في المنطقة الشرقية وتدميرها.

03:28 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
إيران تهدد باستهداف البنى التحتية للطاقة بالمنطقة

أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة. وقال "مقر خاتم الأنبياء"، القيادة العملياتية للجيش، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس: "إذا تعرّضت البنية التحتية للنفط والطاقة الإيرانية لهجوم من العدو، فسيتم استهداف كل البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام في المنطقة"، من دون أن يحدد أي "نظام" يقصد.

03:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الدفاع القطرية: سقوط طائرة مروحية قطرية إثر عطل فني

أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى أن البحث جار عن طاقمها والركاب.

01:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب يهدد بقصف محطات الطاقة في إيران ما لم تفتح مضيق هرمز

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باستهداف وتدمير محطات الطاقة الإيرانية في حال لم تفتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال 48 ساعة. وقال ترامب في منشور مقتضب على منصة تروث سوشال: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ودون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة ستضرب وتدمر محطات الطاقة التابعة لها، بدءًا بأكبرها".

01:43 am

رويترز

avata
رويترز
تمركز غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية في بحر العرب

ذكرت صحيفة ديلي ميل، أن غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ كروز من طراز توماهوك اتخذت موقعا لها في بحر العرب، مما يمنح بريطانيا القدرة على شن ضربات بعيدة المدى في حال تصاعد الصراع بالشرق الأوسط.

01:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
وكالة "فارس": إيران استهدفت مباني بحثية في ديمونا

قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن الهجمات التي استهدفت ديمونا اليوم طاولت "مباني بحثية وتكنولوجية في المدينة بدقة عالية"، مشيرة إلى أن الهجوم يُذكّر بالضربة الإيرانية "الكبيرة والمدمرة" التي استهدفت معهد وايزمان خلال حرب يونيو.

01:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: هجماتنا أسفرت عن خسائر كبيرة في إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان جديد، أنه استهدف مناطق في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوبها بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة، ضمن الموجة الثالثة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4". وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت منشآت عسكرية ومراكز أمنية في مدن "عراد" و"ديمونا" و"إيلات" و"بئر السبع" و"كريات غات" جنوب الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن الضربات جاءت بعد ما وصفه بانهيار منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

كما أشار البيان إلى أن الحرس استهدف أيضاً قواعد "علي السالم" و"المنهاد" و"الظفرة" التابعة للجيش الأميركي في المنطقة، باستخدام صواريخ "فتاح" و"قدر" و"عماد"، إضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية. وأكد الحرس الثوري أنه، وفق تقارير ميدانية، أسفرت الهجمات خلال الساعات الأولى عن أكثر من 200 قتيل وجريح، مشيراً إلى زيادة الضغوط الأمنية على الصحافيين والشهود داخل إسرائيل لمنع نشر صور الدمار أو تفاصيل الخسائر.

12:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
75 مصاباً بينهم 10 بحالة خطرة في عراد

أعلن الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صاروخ في مدينة عراد إلى 75، بينهم 10 وصفت حالتهم بالخطرة.

12:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
نتنياهو: سنواصل ضرب أعدائنا بعد هجوم عراد

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ما جرى في عراد "مساء صعب جداً"، مؤكداً أن إسرائيل مصممة على مواصلة ضرب أعدائها في جميع الجبهات، ومشيراً إلى أنه وجّه بتقديم الدعم الكامل للمتضررين وتعزيز عمل فرق الطوارئ.

12:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
إخلاء 150 عائلة في عراد بعد القصف الإيراني

أعلن رئيس بلدية عراد أنه يجري إخلاء نحو 150 عائلة من منازلها بسبب الأضرار التي خلفها سقوط صاروخ إيراني على المدينة.

11:30 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال: الصواريخ المستخدمة في عراد سبق استخدامها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصواريخ التي نجحت في تجاوز منظومات الدفاع في ديمونا وعراد سبق استخدامها في هجمات سابقة.

11:29 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
القصف على عراد يدمر حياً كاملاً ويوقع أكبر عدد من المصابين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القصف الإيراني الذي استهدف مدينة عراد أسفر عن أكبر عدد من المصابين منذ بدء الحرب، متسبباً في تدمير حي كامل.

11:29 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران تنفي إصدار إنذارات إخلاء في الدوحة

نفى التلفزيون الإيراني صحة الأنباء عن إصدار إيران إنذارات بعمليات إخلاء في العاصمة القطرية الدوحة أو تهديدات لوسائل إعلام قطرية، مؤكداً عدم صدور أي تحذيرات بهذا الشأن.

11:27 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران: إدخال تكتيكات هجومية جديدة في مرحلة جديدة من الحرب

قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، إن القوات المسلحة أدخلت تكتيكات هجومية ومنظومات أكثر تطوراً إلى ساحة المعركة بعد رصد نقاط ضعف العدو، مؤكداً أن ساحة الحرب "ستصبح أضيق وأصعب" على إسرائيل.

11:23 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس السبت
  • رئيس البرلمان الإيراني: سماء إسرائيل باتت بلا دفاع
  • مستشفى سوروكا يعلن حالة الطوارئ
  • 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب في حصيلة أولية
  • مجموعة السبع: مستعدون لاتخاذ إجراءات لدعم إمدادات الطاقة
  • إسرائيل تعلن قصف منشأة جامعية في طهران "تُستخدم لبحوث نووية"
  • فيدان: دول الخليج تتوقع استمرار الحرب أسبوعين أو ثلاثة
  • إيران تهدد باستهداف باب المندب والبحر الأحمر
  • وسائل إعلام عبرية: سماع دوّي انفجارات قوية في ديمونا
10:41 AM
ارتفاع حصيلة الإصابات على ديمونا إلى 64

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين خلال القصف الإيراني مساء السبت على مدينة ديمونا إلى 64.

10:00 AM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
سقوط شظايا في أحد شوارع تل أبيب إثر التصدّي لصاروخ

قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى اعتراض صاروخ إيراني على تل أبيب وسط سقوط شظايا في شارع رقم 6.

دلالات
المساهمون
بيروت حمود
صابر غل عنبري
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
سقوط صاروخ على منزل في حي الصيدية ببغداد، 22 مارس 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

أمن المدن العراقية: الأحياء السكنية نقطة إطلاق الصواريخ والمسيرات

الكنيست يفتتح الدورة الـ25 بحضور نتنياهو 28/10/2024 (رويترز)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

أيام مصيرية لائتلاف نتنياهو: إقرار الميزانية أو انتخابات مبكرة؟

تواجد عسكري إسرائيلي في مدينة الخليل، 14 مارس 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الضفة الغربية | إصابات وإحراق منازل في اعتداءات واسعة للمستوطنين