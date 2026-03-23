الحرب في المنطقة | حراك قبل انتهاء مهلة هرمز وإيران تهدد منشآت الطاقة في المنطقة

لندن

العربي الجديد

23 مارس 2026   |  آخر تحديث: 08:01 (توقيت القدس)
يترقب العالم انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز، حيث في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" فجر الأحد، باستهداف قطاع الطاقة الإيراني بالكامل مع انقضاء المهلة. وعاد ترامب إلى تصعيد لهجته في حديث مع القناة 13 العبرية، مهدداً بـ"تدمير كامل" لإيران إذا لم يُفتح المضيق، قائلاً: "ستعرفون قريباً ما الذي سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة، والنتيجة ستكون جيدة جداً... وسيؤدي ذلك عملاً ممتازاً".

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأحد، أن مضيق هرمز لم يُغلق، مشيراً إلى أن تباطؤ حركة السفن يعود إلى مخاوف شركات التأمين من الحرب التي "أشعلتموها أنتم وليس إيران"، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وأضاف عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن التهديدات لن تغيّر موقف شركات التأمين أو الإيرانيين، داعياً إلى اعتماد لغة الاحترام بدلاً من التهديد. وشدد على أن حرية الملاحة لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حرية التجارة، معتبراً أن على الأطراف المعنية الالتزام بالأمرين معاً، أو عدم توقع تحقق أي منهما.

وفي السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن دول الخليج حذّرت الإدارة الأميركية من تداعيات استهداف محطات الطاقة الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذه الدول تخشى أن تردّ إيران بضرب منشآت الطاقة والمياه، ما قد "يعرّض الاقتصاد العالمي للخطر". في غضون ذلك، أكد مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن تحركاً دولياً واسعاً يجري خلف الكواليس، تقوده كل من قطر وتركيا ومصر، في محاولة لصياغة اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. 

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

07:29 am

طهران
إيران تهدد بقصف منشآت الطاقة في المنطقة

حذر الحرس الثوري الإيراني في بيان، من استهداف محطات الكهرباء في إيران، مؤكداً أن طهران ستردّ باستهداف محطات الكهرباء التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك محطات الكهرباء في دول المنطقة التي تزوّد القواعد الأميركية بالكهرباء، إضافة إلى البنى التحتية الاقتصادية والصناعية، وقطاع الطاقة، التي يملك الأميركيون حصصاً فيها.

وقال: "لقد استهدفتم مستشفياتنا ولم نفعل ذلك، واستهدفتم مراكز الإغاثة ولم نفعل، واستهدفتم مدارسنا ولم نفعل، لكن إذا استهدفتم الكهرباء فسنستهدف الكهرباء. نحن مصمّمون على الردّ على أي تهديد بالمستوى الذي يحقق الردع، وسنقوم بذلك".

07:27 am

إسطنبول
باب المندب تحت التهديد... نقطة اشتعال جديدة في الحرب

حذّرت إيران من تداعيات أي هجوم أميركي محتمل على جزيرة خارج، التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني، مشيرة إلى أن مثل هذا التصعيد قد يدفع نحو توسيع نطاق التوتر ليشمل ممرات بحرية استراتيجية في المنطقة، على رأسها باب المندب والبحر الأحمر، في خطوة من شأنها تعقيد المشهد الأمني والاقتصادي عالميا. ونقلت وكالة  تسنيم الإيرانية، عن مصدر عسكري قوله: "إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بشن هجوم عسكري على جزيرة خارج، فإنها ستواجه ردا غير مسبوق مقارنة بالمفاجآت التي شهدتها الأيام الـ21 الماضية من الحرب". وأضاف المصدر أن "انعدام الأمن في مضائق أخرى، بما في ذلك مضيق باب المندب والبحر الأحمر، هو أحد خيارات جبهة المقاومة، وستصبح الأوضاع أكثر تعقيدا بكثير مما هي عليه اليوم بالنسبة للأميركيين.

خفر السواحل اليمني قرب باب المندب،12 ديسمبر2023(خالد زياد/فرانس برس)
07:26 am

الأناضول

avata
الأناضول
"جيروزاليم بوست": واشنطن تسرّع نشر قواتها لاحتلال خارج

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد، بأن الولايات المتحدة سرّعت وتيرة نشر قواتها بالمنطقة، في إطار استعدادات لتنفيذ عملية إنزال محتملة في جزيرة خارج الإيرانية. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تُكشف هويتها، أن الولايات المتحدة تدرس شنّ هجوم بري على جزيرة خارج الواقعة في الخليج العربي، بالقرب من موانئ النفط الإيرانية.

منشآت نفطية في جزيرة خارج الإيرانية، 23 فبراير 2016 (Getty)
07:25 am

العربي الجديد

حيفا
سقوط صاروخ أُطلق من إيران شمالي إسرائيل

أفادت  القناة 12 الإسرائيلية بسقوط صاروخ أُطلق من إيران في منطقة مفتوحة في شمال إسرائيل.

07:23 am

العربي الجديد

بيروت
نتنياهو تبنى خطة الموساد لإشعال إيران داخلياً ولم تنجح

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد برنيع، عرض على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خطة خلال التجهيزات الأميركية الإسرائيلية للحرب على إيران، تفيد بإمكانية تحريك الموساد للمعارضة الإيرانية وإشعال احتجاجات وأعمال تمرد قد تصل إلى حد إسقاط النظام. وبحسب الصحيفة، عرض برنيع الخطة أيضاً على مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة إلى واشنطن في منتصف يناير/كانون الثاني.

التفاصيل في هذا الرابط

نتنياهو يتحدث إلى ترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض، 7 أبريل 2025 (Getty)
04:29 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مدير "الطاقة الدولية" يحذر من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود

حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الاثنين، من أن العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب الحرب في المنطقة، مؤكدا أن الوضع "خطير جدا". وقال في النادي الصحافي الوطني في كانبيرا "حتى الآن، خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين" في سبعينات القرن الماضي. وأضاف "في ذلك الوقت، خسر العالم حوالي 5 ملايين برميل يوميا في كلّ من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا إذا جمعنا الأزمتين".

04:20 am

لندن
الدفاع السعودية: رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، مشيرة إلى اعتراض أحدهما وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة. كما أفادت الوزارة باعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.

04:18 am

رويترز

avata
رويترز
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة واسعة من الغارات على طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة واسعة من الغارات على البنية التحتية الإيرانية في طهران.

04:16 am

رويترز

avata
رويترز
تدمير أبنية سكنية بغارة على مدينة أورميا

دمرت غارة جوية أبنية سكنية في مدينة أورميا شمال غرب إيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص تحت الأنقاض.

03:30 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
كتائب حزب الله تمدد قرار تعليق استهداف السفارة الأميركية

أعلنت كتائب حزب الله في العراق الاثنين تمديد قرارها تعليق استهداف السفارة الأميركية في بغداد، لخمسة أيام. جاء الإعلان إثر تعرّض مواقع تابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر في وسط العراق لثلاث ضربات مساء الأحد لم تخلّف أي إصابات، بحسب السلطات المحلية، في وقت تعرّض مركز الدعم الدبلوماسي الأميركي الواقع في مجمع مطار بغداد الدولي، لهجوم وفق مصدر أمني.

03:00 am

قنا

avata
قنا
الإمارات: إصابة شخص نتيجة سقوط شظية في منطقة الشوامخ

أعلنت السلطات الإماراتية أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة الشوامخ، عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الحادث أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الهندية إلى إصابة بسيطة.

02:13 am

رويترز

avata
رويترز
مقتل شخص بغارة على محطة إذاعية في ميناء بندر عباس

أفادت وكالة مهر الإيرانية بمقتل شخص واحد على الأقل في غارة جوية على محطة إذاعية في ميناء بندر عباس الإيراني.

01:18 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
جيش الاحتلال: عطلان في الدفاع الجوي سمحا بمرور صواريخ إيران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إن عطلين منفصلين في الدفاع الجوي سمحا بمرور الصورايخ الإيرانية يوم السبت. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش إيفي ديفرين إنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية في كلتا الحالتين يوم السبت لكنها فشلت في وقف النيران القادمة. وأضاف أن أكثر من 90% من عمليات الإطلاق يتم اعتراضها عادة.

12:49 am

الأناضول

avata
الأناضول
الرياض تعلن اعتراض مسيرة بمنطقة الحدود الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيّرة في منطقة الحدود الشمالية.

12:45 am

القدس المحتلة
حراك خلف الكواليس قبل انتهاء مهلة ترامب حول مضيق هرمز

أكد مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن تحركاً دولياً واسعاً يجري خلف الكواليس، تقوده كل من قطر وتركيا ومصر، في محاولة لصياغة اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإيرانيين. وبحسب هؤلاء المسؤولين، يخشى ترامب أن تنتهي الحرب بصورة يظهر فيها وكأنه خضع للضغط الإيراني عبر مضيق هرمز، ويسعى إلى فرض سردية معاكسة تُظهر أنه هو من أجبر طهران على التراجع. وأشاروا إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في التوصل، في اللحظة الأخيرة، إلى تسوية تدريجية تسمح بموجبها طهران بإعادة فتح المضيق، مقابل تقليص ترامب للضربات العسكرية والبدء بالتراجع، غير أن التساؤل يبقى حول ما إذا كانت إيران ستوافق على مثل هذا المسار.

وأضاف المسؤولون أن إسرائيل "لا خيار أمامها سوى السير مع ترامب"، قائلين: "كنا نفضل استمرار الضربات، لكننا سنفعل ما يقرره. سنعرف ذلك قريباً، لأن مهلة الإنذار التي حددها ترامب تنتهي مساء غد". وتابعوا: "إذا سمعنا عن مسار سياسي واحتمال فتح مضيق هرمز، فهذا يعني أننا أمام عملية مرحلية. لا يمكن استبعاد التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة، لكن في حال فشل ذلك، فإننا ذاهبون نحو تصعيد قد يستمر أشهراً طويلة". وأوضحوا أن ترامب لا يرغب في إرسال قوات برية، لكنه قد يتجه إلى "إنجاز ميداني" عبر السيطرة على جزيرة خارج النفطية إذا فشلت الوساطة التي تقودها قطر وتركيا.

12:44 am

طهران
الحرس الثوري يطلق الموجة 75 من الوعد الصادق 4

أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة 75 من عمليات الوعد الصادق 4 على أهداف إسرائيلية وأميركية.

12:40 am

القدس المحتلة
إيران تطلق صواريخ باتجاه وسط وشمال وجنوب إسرائيل

دوّت صافرات الإنذار، اليوم الاثنين، في تل أبيب والقدس المحتلة ومناطق واسعة في شمال وجنوب إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من إيران. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية سقوط شظايا صاروخية في تل أبيب. وأفادت القناة 14 العبرية بأن إيران أطلقت صاروخاً عنقودياً، سقطت شظايا منه في وسط إسرائيل، من دون تحديد الموقع بدقة. كما نقلت القناة 12 العبرية عن خدمات الإسعاف الإسرائيلية أنها توجهت إلى عدة مواقع شهدت سقوط شظايا صواريخ.

12:21 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الأحد
  • ترامب يهدد بتدمير قطاع الطاقة الإيراني بالكامل ما لم يفتح مضيق هرمز
  • نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين
  • إصابات في قصف إيراني على تل أبيب وانهيار مبنى جنوبها
  • قذيفة تصيب سفينة قبالة سواحل الشارقة
  • إيران تهدد باستهداف البنى التحتية للطاقة بالمنطقة
  • الجيش الإيراني يعلن استهداف طائرة "أف-15" قرب هرمز
  • 8 هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مجمّع مطار بغداد
المزيد في سياسة
نزوح وقهر يرافقان المرأة في لبنان، 3 مارس 2026 (محمد سلمان)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ": إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان ومن يسلّحها متواطئ

أضرار جسمية لحقت بجسر القاسمية، 22 مارس 2026 (عمر عبد الله دلش/رويترز)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

جزر جنوبي لبنان: إسرائيل تدمّر جسور الليطاني تمهيداً لاجتياح

دخول القوات الحكومية إلى القامشلي،3 فبراير 2026(دليل سليمان/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

إنزال العلم السوري بعين العرب... حادثة فردية في مسار هش