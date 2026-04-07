الحرب في المنطقة | إسرائيل تهدد قطارات إيران قبيل انتهاء مهلة ترامب

طهران

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
07 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 11:58 (توقيت القدس)
تشهد المنطقة ترقباً لمصير الحرب على إيران مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوافق طهران على مطالبه أو "يمحوها". وحدّد ترامب مهلة أخيرة للتفاوض، معتبراً أن اليوم الثلاثاء يمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران، في وقت أشار فيه إلى سعيه لإبرام اتفاق يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار التهديدات والتراجع النسبي في شروطه مقارنة بمواقفه السابقة. 

وقال ترامب أمس الاثنين "يمكن محو البلد بأكمله في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة هي مساء الغد". وتعهد بتدمير محطات الكهرباء والبنية التحتية الإيرانية إذا رفضت طهران الإذعان قبل الموعد النهائي. وقال ترامب إن "كل جسر في إيران سيتحول إلى ركام" بحلول منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3 فجراً بتوقيت القدس المحتلة) غداً الأربعاء وذلك في حالة عدم إبرام اتفاق مع طهران، وإن "كل محطة كهرباء في إيران ستخرج من الخدمة وتحترق وتنفجر ولن يُعاد استخدامها أبداً".

في المقابل، سلّمت إيران ردها الرسمي على الخطة الأميركية إلى باكستان، متضمناً رؤية من 10 بنود ترفض وقف إطلاق نار مؤقت، وتدعو إلى إنهاء دائم للحرب وفق شروط تأخذ في الاعتبار ملاحظاتها، بما يشمل قضايا العبور الآمن في مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار. ويأتي ذلك في ظل استمرار الضربات على البنى التحتية الحيوية داخل إيران، والتي طاولت مجمعات بتروكيماوية رئيسية، ما يعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر حساسية وتأثيراً على الاقتصاد.

واليوم الثلاثاء، حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، باللغة الفارسية من استخدام القطارات حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، في مؤشر محتمل على أن القطارات قد تصبح هدفاً جديداً للضربات الجوية. وجاء في التحذير المنشور على منصة إكس: "وجودكم يعرّض حياتكم للخطر". وتستعد إسرائيل لتصعيد كبير فور انتهاء المهلة التي حددهاترامب، لإيران من أجل فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نشره إعلام عبري. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الاثنين، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه بأن التقديرات في إسرائيل تتمحور في أن يتجه الرئيس الأميركي لتصعيد الهجمات بعد انتهاء مهلته لإيران، الثلاثاء.

خليجياً، استهدفت هجمات ليل الاثنين - الثلاثاء مجمعاً للبتروكيماويات في منطقة صناعية مترامية الأطراف بمدينة الجُبيل شرقي السعودية، على ما أفاد شاهد في المكان وكالة فرانس برس، بعد ساعات فقط من استهداف منشآت مماثلة في إيران. وأفادت وكالة أسوشييتد برس بتعليق عبور المركبات على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين احترازياً بسبب تهديدات بشنّ هجوم إيراني.

في الأثناء، تتكثف الاتصالات الإقليمية لاحتواء التوتر، إذ بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تداعيات التصعيد، مع إدانة قطر للهجمات التي تطاول دول المنطقة. كما كثفت باكستان تحركاتها الدبلوماسية على الساحة الدولية، في مسعى لخفض التصعيد في المنطقة ووقف الحرب. وأكدت الخارجية الباكستانية أن هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة "تعكس حرص إسلام أباد على لعب دور فاعل وبناء في دعم السلام الإقليمي والدولي، وهي تجدد التزامها بمواصلة جهودها لتحقيق تهدئة مستدامة". وقال السفير الإيراني في باكستان رضا أميري مقدم الثلاثاء إن الجهود الرامية لإنهاء الحرب في المنطقة تقترب من "مرحلة دقيقة". وكتب السفير في منشور على منصة إكس "الجهود الإيجابية والبناءة التي تبذلها باكستان (..) لوقف الحرب تقترب من مرحلة دقيقة"، من دون تقديم تفاصيل. وبين التهديدات العسكرية والتحركات الدبلوماسية، تتجه الأنظار إلى الساعات المقبلة بوصفها مفصلية في تحديد مسار الأزمة، بين احتمالات التهدئة أو الانزلاق نحو تصعيد أوسع.

11:56 am

فرانس برس

سفير إيران في الكويت يدعو لبذل جهود للحيلولة دون وقوع فاجعة

دعا السفير الإيراني لدى الكويت دول الخليج إلى بذل كل الجهود "للحيلولة دون وقوع الفاجعة" بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير كل البنى التحتية المدنية في الجمهورية الإسلامية ما لم تقبل باتفاق. وقال السفير محمد توتونجي لوكالة فرانس برس "نتمنى من دول المنطقة ومن خلال توظيف إمكاناتها الدبلوماسية والسياسية كافة، الحيلولة دون وقوع مثل هذه الفاجعة على ربوع المنطقة".

11:55 am

الأناضول

7183 مصابا في إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إصابة 7183 منذ بدء الحرب على إيران، بينهم 133 خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان "منذ بدء عملية زئير الأسد (الحرب الحالية على إيران)، وحتى الساعة السابعة صباحًا من الثلاثاء، تم إجلاء 7 آلاف و183 شخصًا إلى المستشفيات".

وأوضحت أن من بينهم "118 شخصًا يتلقون العلاج حاليًا، بينهم اثنان بحالة حرجة، و14 بحالة خطيرة، و27 بحالة متوسطة، و74 بحالة طفيفة وحالة هلع واحدة". وأضافت أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إدخال 133 مصابا إلى المستشفيات، منهم 5 في حالة متوسطة و127 حالة طفيفة و1 حالة هلع. ويقول معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن 29 إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب، فيما أُعلن، الاثنين، عن مقتل 4 في حيفا ما يرفع العدد إلى 33.

11:36 am

العربي الجديد

طهران
غارات على 6 مواقع في طهران منذ فجر اليوم

أعلن التلفزيون الإيراني أن ما لا يقل عن ست نقاط تعرضت لهجمات في طهران منذ فجر اليوم، مشيرا إلى أنها شملت منطقة سكنية في حي تهران بارس شرقي طهران وحي سعادت أباد شمال غربها وكنيس يهودي في وسط البلاد، ومطار مهرأباد غربي العاصمة، ومنطقة على خط حكيم السريع ومحلات تجارية في شارع مولوي بالقرب من سوق طهران الكبير.

11:30 am

العربي الجديد

طهران
18 قتيلا بهجمات على محافظة ألبرز غربي طهران

أعلنت سلطات محافظة ألبرز غربي طهران مقتل 18 مواطنا وإصابة 24 في غارات أميركية إسرائيلية على عدة مناطق سكنية في المحافظة.

11:13 am

أسوشييتد برس

مسؤول إيراني يدعو الشباب لتشكيل سلاسل حول محطات الكهرباء

دعا مسؤول إيراني، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، شباب الجمهورية الإسلامية إلى تشكيل "سلاسل بشرية" حول محطات الكهرباء في البلاد، قبيل الضربات التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأطلق علي رضا رحيمي، الذي عرفه التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه أمين المجلس الأعلى للشباب والناشئين، هذه الدعوة عبر رسالة مصورة بثتها نشرة إخبارية. وقال: "أدعو جميع الشباب والرياضيين والفنانين والطلاب وطلبة الجامعات وأساتذتهم". وأضاف: "تجمعوا يوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا حول محطات الكهرباء التي تعد من أصولنا وثروتنا الوطنية، والتي، بغض النظر عن أي توجه أو رأي سياسي، تنتمي إلى مستقبل إيران وإلى الشباب الإيراني".

11:12 am

العربي الجديد

طهران
بزشكيان: أكثر من 14 مليون إيراني استعدوا للدفاع عن البلاد

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن أكثر 14 مليون إيراني حتى اللحظة أعلنوا استعدادهم في حملة وطنية للدفاع عن البلاد "وأنا أيضا مستعد للتضحية بنفسي لأجلها".

10:51 am

العربي الجديد

طهران
هجمات على مدينة قم جنوبي طهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن هجمات أميركية إسرائيلية استهدفت عدة نقاط في محيط مدينة قم جنوبي طهران.

10:46 am

رويترز

أوكرانيا: روسيا زودت إيران بدعم إلكتروني لإحكام هجماتها

أظهر تقييم مخابراتي أوكراني أن الأقمار الصناعية الروسية أجرت عشرات العمليات التفصيلية للمسح بالتصوير للمنشآت العسكرية والمواقع الحيوية في أنحاء المنطقة لمساعدة إيران على ضرب القوات الأميركية وأهداف أخرى. وخلص التقييم إلى أن متسللين إلكترونيين روسا وإيرانيين يتعاونون في مجال الأمن الإلكتروني. 

وذكر التقييم غير المؤرخ أن الأقمار الصناعية الروسية أجرت ما لا يقل عن 24 مسحا لمناطق في 11 دولة في المنطقة في الفترة من 21 إلى 31 مارس/آذار، شملت 46 "هدفا"، بما في ذلك قواعد ومواقع عسكرية أميركية وأخرى، بما في ذلك المطارات وحقول النفط. وفي غضون أيام من إجراء المسح بحسب التقرير، استُهدفت القواعد والمقرات العسكرية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية، فيما وصفه التقرير بأنه نمط واضح.

وذكر مصدر عسكري غربي ومصدر أمني منفصل من الشرق الأوسط لـ"رويترز" أن معلومات مخابراتية لديهما تشير أيضا إلى نشاط مكثف للأقمار الصناعية الروسية في المنطقة، وأفادا بأن الصور تم تبادلها مع إيران. وأشار التقييم الأوكراني إلى أن تسع عمليات مسح غطت أجزاء من السعودية، بما في ذلك خمس عمليات مسح فوق مدينة الملك خالد العسكرية قرب حفر الباطن، فيما بدا أنها محاولة لتحديد مواقع عناصر نظام الدفاع الجوي (ثاد) الأميركي الصنع.

وأظهر التقرير أن مناطق في تركيا والأردن والكويت والإمارات خضعت للمراقبة عبر الأقمار الصناعية مرتين، في حين خضعت أماكن في إسرائيل وقطر والعراق والبحرين ومنشأة دييغو جارسيا للدعم البحري للمراقبة مرة واحدة. وفي توجه جديد، أضاف التقييم أن الأقمار الصناعية الروسية كانت تراقب بنشاط مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي يمر عبره 20 بالمائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث فرضت إيران إغلاقا أمام جميع السفن باستثناء "السفن غير المعادية".

10:31 am

العربي الجديد

طهران
غارة على مطار خرم آباد غربي إيران

أعلنت سلطات محافظة لرستان غربي إيران تعرض مطار مدينة خرم أباد في مركز المحافظة لغارة أميركية إسرائيلية.

10:19 am

العربي الجديد

طهران
دوي انفجارات في طهران

سُمع دوي ثلاثة انفجارات في عدة مناطق بالعاصمة الإيرانية طهران، وسط تحليق لطائرات حربية أميركية إسرائيلية.

10:10 am

رويترز

جيش الاحتلال: قصفنا موقعا للبتروكيماويات في شيراز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصفه موقعا للبتروكيماويات في مدينة شيراز الإيرانية أمس الاثنين، بادّعاء أنّ "القوات المسلحة الإيرانية كانت تستخدمه لإنتاج حمض النتريك والذي يمثل مادة أساسية لإنتاج المتفجرات ومواد أخرى تدخل في عمليات تطوير الصواريخ الباليستية". كما أعلن جيش الاحتلال مهاجمته موقعاً واسع النطاق لمنظومة الصواريخ الباليستية في شمال غرب إيران. وقال: "من هذا الموقع، أطلق عناصر المنظومة عشرات الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وقد تم استهداف الموقع أثناء تواجد جنود وقادة من منظومة الصواريخ داخله، حيث كانوا يعملون على التخطيط وتنفيذ عمليات ضد دولة إسرائيل ودول أخرى".

09:59 am

العربي الجديد

واشنطن
فجوة واسعة بين واشنطن وطهران.. هل يمدد ترامب المهلة؟

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اليوم الثلاثاء، بأن الهوّة بين الموقفين الأميركي والإيراني لا تزال واسعة لدرجة يتعذّر معها تقليصها قبيل انتهاء المهلة المحددة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن، في ظل تشاؤم متزايد من قبل ترامب من احتمال قبول طهران مطالبه بإعادة فتح مضيق هرمز، فيما ذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين في إدارة ترامب، أنّ الأخير قد يؤجل تنفيذ تهديده بتدمير البنية التحتية في إيران "إذا رأى الرئيس أنّ اتفاقاً ما يلوح في الأفق".

09:56 am

الأناضول

"سي بي إس": إصابة 15 جنديا أميركيا بهجوم على قاعدة في الكويت

ذكرت قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، أن 15 جنديا أميركيا أصيبوا بجروح، جراء هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. ونقلت القناة عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته، قوله إن الهجوم على القاعدة الجوية وقع الليلة الماضية.  وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة 15 جنديا بجروح، مبينا أن بعضهم عاد لمهامه بعد استكمال علاجه. ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الجانب الكويتي أو الأميركي بهذا الخصوص.

09:43 am

فرانس برس

سفير إيران في باكستان: جهود وقف الحرب بلغت مرحلة دقيقة

قال السفير الإيراني في باكستان رضا أميري مقدم الثلاثاء إن الجهود الرامية لإنهاء الحرب في المنطقة تقترب من "مرحلة دقيقة". وكتب السفير في منشور على منصة إكس "الجهود الإيجابية والبناءة التي تبذلها باكستان (..) لوقف الحرب تقترب من مرحلة دقيقة"، من دون تقديم تفاصيل.

وتأتي هذه الرسالة قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب متوعداً بتدمير البنية التحتية الإيرانية في حال عدم التوصل لاتفاق لفتح مضيق هرمز.

09:31 am

رويترز

مقتل عنصر في الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار

أفاد بيان للحشد الشعبي بمقتل أحد مسلحي الحشد جراء هجوم أميركي إسرائيلي على الأنبار في العراق.

09:28 am

العربي الجديد

حيفا
سقوط رؤوس عنقودية في مواقع بتل أبيب

دوت انفجارات في منطقة تل أبيب وسط إسرائيل بعد وصول صورايخ إيرانية. وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط رؤوس عنقودية في عدد من المواقع.

09:02 am

أسوشييتد برس

جيش الاحتلال يحذر الإيرانيين من استخدام القطارات حتى المساء

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، باللغة الفارسية من استخدام القطارات حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، في مؤشر محتمل على أن القطارات قد تصبح هدفاً جديداً للضربات الجوية. وجاء في التحذير المنشور على منصة إكس: "وجودكم يعرّض حياتكم للخطر". وأغلقت إيران الإنترنت لأسابيع، مما يجعل من الصعب على الإيرانيين العاديين رؤية هذه التحذيرات مباشرة. ومع ذلك، تقوم شبكات الأخبار الفضائية الناطقة بالفارسية في الخارج بنقلها، مما قد يسمح بوصول المعلومات مرة أخرى إلى داخل الجمهورية الإسلامية.

08:58 am

فرانس برس

هجمات على مجمع للبتروكيماويات في منطقة صناعية شرقي السعودية

استهدفت هجمات ليل الاثنين - الثلاثاء مجمعاً للبتروكيماويات في منطقة صناعية مترامية الأطراف بمدينة الجُبيل شرقي السعودية، على ما أفاد شاهد في المكان وكالة فرانس برس، بعد ساعات فقط من استهداف منشآت مماثلة في إيران.

وقال الشاهد الموجود في المنطقة لوكالة فرانس برس: "تسبّب هجوم في اندلاع حريق بمصانع (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) سابك بالجُبيل (..) أصوات الانفجارات كانت مدوية للغاية"، مشيراً إلى ارتفاع ألسنة اللهب من المجمع. وتضم مدينة الجُبيل، الواقعة في شرق السعودية، إحدى أكبر المدن الصناعية في العالم، حيث تُنتج وتُصنع فيها منتجات الصلب والبنزين والبتروكيماويات وزيوت التشحيم والأسمدة الكيميائية.

07:44 am

إسرائيل تستعد لشنّ "هجمات كبيرة" على إيران عقب انتهاء المهلة

تستعد إسرائيل لتصعيد كبير فور انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإيران من أجل فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نشره إعلام عبري. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الاثنين، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه بأن التقديرات في إسرائيل تتمحور في أن يتجه الرئيس الأميركي لتصعيد الهجمات بعد انتهاء مهلته لإيران، الثلاثاء.

07:38 am

أسوشييتد برس

تعليق الحركة عبر جسر بين السعودية والبحرين

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بتعليق عبور المركبات على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين احترازياً بسبب تهديدات بشنّ هجوم إيراني.

07:27 am

أسوشييتد برس

السماح لسفينة تجارية ماليزية بالعبور في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الثلاثاء، أن واحدة من سبع سفن تجارية ماليزية كانت عالقة في مضيق هرمز سُمح لها بالعبور، وهي الآن في طريقها إلى وجهتها. وقالت الوزارة إن ذلك جاء عقب محادثات دبلوماسية مع مسؤولين إيرانيين قادها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأكدت ماليزيا مجدداً دعمها سلامة وانفتاح الممرات البحرية وفقاً للقانون الدولي، بحسب بيان وزارة الخارجية.

06:52 am

العربي الجديد

طهران
غارات تستهدف مطار مهر آباد في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار مهر آباد، غربي العاصمة طهران.

05:30 am

العربي الجديد

لندن
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لتهديد صاروخي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في الإمارات أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي.

06:20 am

العربي الجديد

طهران
دمار في كنيس يهودي بطهران جراء غارات أميركية إسرائيلية

أفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع دمار في كنيس يهودي، إثر غارات استهدفت حياً سكنياً وسط العاصمة الإيرانية طهران.

04:00 am

طهران
عمليات بحث عن ناجين بعد تعرّض منطقة سكنية في طهران لهجوم

أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين بين الأنقاض، عقب تعرّض منطقة سكنية في طهران لهجوم.

03:33 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: رصد صواريخ من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على التعامل مع التهديد.

03:33 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: أنهينا جولة غارات واسعة على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء "جولة كبيرة" من الغارات التي استهدفت مناطق مختلفة داخل إيران.

03:18 am

العربي الجديد

طهران
دوي انفجارات في طهران وكرج

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج، دون توفر معلومات فورية عن حجم الأضرار.

01:58 am

رويترز

قتيلان بسقوط مسيّرة غربي أربيل

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر أمنية، بمقتل رجل وامرأة جراء اصطدام طائرة مسيّرة بمنزل في قرية غربي أربيل، شمالي العراق.

01:57 am

العربي الجديد

السعودية تعترض 7 صواريخ باليستية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية كانت تستهدف المنطقة الشرقية، مشيرةً إلى سقوط حطام صواريخ قرب منشآت طاقة.

12:34 am

فرانس برس

القيادة العسكرية المركزية بإيران تندّد بـ"ألفاظ وقحة" لترامب

اعتبرت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية، الثلاثاء، أن "الألفاظ الوقحة" التي يطلقها دونالد ترامب بشأن الحرب في الشرق الأوسط "لن يكون لها أي تأثير" على الجنود الإيرانيين، وذلك بعد تلويح الرئيس الأميركي بنسف البنى التحتية لإيران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلّحة الإيرانية، قوله إن "الألفاظ الوقحة" و"التهديدات الواهية" التي يطلقها "الرئيس الأميركي الواهم (...) لن يكون لها أي تأثير على استمرار العمليات الهجومية الساحقة" التي تشنّها القوات الإيرانية "ضد الأعداء الأميركيين والصهاينة".

12:16 AM

محمد البديوي

واشنطن
ترامب: تدمير جسور ومحطات الطاقة بإيران ليس جريمة حرب

حدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، نوع الاتفاق الذي يريده مع إيران، ويتمثل في إبرام صفقة وضمان حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز بالتزامن، وذلك في تراجع عن منشور سابق له خيّر فيه إيران بين إبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز لتجنب تدمير جسورها ومحطات الطاقة. وقال ترامب إنّ يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للتفاوض مع إيران، موضحاً أن المقترح المقدم لوقف الحرب مهم، لكنه "ليس جيداً بالقدر الكافي". وأكد، في تصريحات على هامش احتفالية عيد الفصح بالبيت الأبيض، أنه لو كان الأمر بيده لاستولى على نفط طهران وأداره مثلما يفعل في فنزويلا.

12:16 am

العربي الجديد

طهران
أصوات انفجارات في أصفهان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع أصوات انفجارات في أصفهان وسط إيران.

12:14 AM

صابر غل عنبري

طهران
هجوم أميركي-إسرائيلي يستهدف مطار كاشان في أصفهان

قال نائب محافظ أصفهان للشؤون الأمنية والانتظامية، أكبر صالحي، إن مطار كاشان المدني تعرض، مساء الاثنين لهجوم أميركي-إسرائيلي جديد. وأوضح صالحي، وفق التلفزيون الإيراني، أن الهجوم أدى إلى تضرّر أجزاء من المطار، مضيفاً أن مطار كاشان كان قد تعرض لعدة هجمات خلال الحرب.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هجمات أخرى وقعت صباح الاثنين في مناطق مباركة ونجف‌ أباد وأصفهان داخل المحافظة، كما تعرضت مساءً مناطق أخرى، بينها نجف‌ أباد ونطنز وكوهپايه وجرقويه، لهجمات مماثلة، كما أعلن صالحي العثور على حطام صاروخ كروز من طراز AGM-158_B، قال إنه تابع للقوات الأميركية، وذلك في منطقة برزك التابعة لمدينة كاشان، موضحاً أن الصاروخ كان قد جرى إسقاطه خلال الأيام الماضية.

12:06 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الاثنين
  • "فارس" عن مصدر: احتياطيات إيران من الصواريخ كبيرة للغاية
  • الحوثيون: نفذنا هجوماً مشتركاً مع إيران وحزب الله على إيلات
  • إسرائيل تعلن اغتيال قائد وحدة العمليات الخاصة في فيلق القدس
  • وكالة الطاقة الذرية: آثار لضربات حديثة قرب محطة بوشهر
  • الإمارات تعترض 12 صاروخاً باليستياً و19 طائرة مسيرة اليوم
  • الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرتين غربي إيران ووسط البلاد
  • إصابتان من جراء اعتداءات إيرانية على الأردن
  • إصابة 6 إسرائيليين وتضرر 20 موقعاً جراء هجوم صاروخي إيراني
دبلوماسية الساعات الأخيرة: رسائل أميركية جديدة إلى إيران

جيش الاحتلال يستكمل تموضعه على "خط الصواريخ المضادة للدروع" في لبنان

نائبة أميركية تدعو لعزل هيغسيث بتهمة ارتكاب جرائم حرب