الحرب في المنطقة | إرجاء المحادثات بين واشنطن وطهران وعودة الحركة في هرمز

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
19 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 13:19 (توقيت القدس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان، إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك الجبلي في سويسرا. وجاء البيان بعد ساعات من تصريح متحدث باسم البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين اليوم الجمعة، وبدء محادثات بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بينهما. وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأميركي إنه يعتزم التوجه إلى سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع لإجراء محادثات تقنية مع الجانب الإيراني، لكنه أشار إلى أن خططه تبقى مرهونة بموعد وصول الوفد الإيراني. كما أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن إيران وجهت دعوة إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء عمليات تفتيش في المواقع النووية الإيرانية.

وقد أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، مساء الخميس، موافقته على مذكرة التفاهم التي وقّعتها واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، رغم إشارته إلى تحفظات في شأنها، فيما أعلنت القوات الأميركية رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على الموانئ الإيرانية. وقال خامنئي في أول ردة فعل له على توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة "بطبيعة الحال، كان لي رأي آخر، غير أنني أصدرت الإذن بذلك". ولم يخض في أي تفاصيل إضافية في هذا الشأن. وأضاف خامنئي الذي لم يظهر علناً منذ تولّيه منصبه في مارس/ آذار الفائت في رسالة مكتوبة أنه "من البديهي أن المفاوضات المباشرة التي ستنعقد في المستقبل لن تعني بحال من الأحوال الإذعان لرأي العدوّ".

في الغضون، استؤنفَت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما كانت متوقفة في هذا الممرّ الاستراتيجي لإمدادات المحروقات العالمية منذ بداية الحرب، إذ أغلقته طهران عملياً بشكل شبه كامل، فيما فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية. وعبرت 25 سفينة تجارية الخميس المضيق، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات نشرتها الجمعة مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية "إيه إكس إس مارين" (AXSMarine). وسمح الجيش الأميركي لـ12 سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على موانئ إيران، حسب ما قال فانس. وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي، أن على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها إلى هيئة حكومية جديدة مكلّفة الإشراف على هذا الممرّ المائي. وذكّرت بأن "اي رسوم" لن تُستوفى "لمدة 60 يوماً"، بمقتضى مذكرة التفاهم. لكن الصحافة الأميركية انتقدت الاتفاق بشدة، إذ رأت أنه إطار يمنح إيران مزايا مالية كبيرة من دون أن يشترط تفكيك بنيتها التحتية النووية. وتلتزم واشنطن أيضاً، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، بالتعاون مع "الشركاء الإقليميين"، لا سيما في الخليج، لوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية اقتصاد الجمهورية الإسلامية، من دون أن ينطوي ذلك على أي مساهمة مالية أميركية.

تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين واشنطن وطهران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
فرنسا تربط رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران بالمفاوضات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إنّ فرنسا لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن إيران ما لم تقتنع بأنّ المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي تلبّي التوقعات الدولية، مؤكداً أنّ الاستقرار في المنطقة لن يتحقق ما لم تتناول المحادثات أيضاً برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ودعم طهران للجماعات المتحالفة معها.

التفاصيل عبر الرابط:

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بكين 27 مارس 2025 (جيسيكا لي/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

فرنسا تربط رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران بنتائج المفاوضات

01:15 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد

يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظراءه من باكستان والسعودية وتركيا الأحد في مدينة العلمين على البحر المتوسط، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية. وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أفادت الوزارة بأنّ عبد العاطي سيعقد اجتماعاً الأحد مع نظرائه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان والباكستاني محمد إسحاق دار.

التفاصيل عبر الرابط:

وزراء باكستان ومصر والسعودية وتركيا بإسلام أباد 29/3/2026 الأناضول
أخبار
التحديثات الحية

وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في العلمين

01:14 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قاليباف: لن نتنازل عن خطوطنا الحمراء خلال المفاوضات

قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بـ"الخطوط الحمراء" التي وضعتها طهران. وأضاف قاليباف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "كما أظهرنا في مسار المفاوضات السابق، فإننا ثابتون على الالتزام بالشروط والخطوط الحمراء المحددة، وعلى تحقيق مصالح الشعب الإيراني". وأشار إلى أنه "إذا سعى العدو إلى تجاوز الحدود، فقد أثبتنا أن أصابعنا على الزناد، ولن نتردد في توجيه ضربة قاضية له".

التفاصيل عبر الرابط:

قاليباف خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الإيراني، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

قاليباف: لن نتنازل عن خطوطنا الحمراء خلال المفاوضات

12:58 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
انتعاش الملاحة في مضيق هرمز

أفادت شركة متخصصة في تتبع حركة السفن بأن حركة عبور السفن في مضيق هرمز بلغت أعلى مستوياتها منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي.

12:56 pm

رويترز

avata
رويترز
سفينة يابانية تعبر مضيق هرمز

قالت وزارة الخارجية اليابانية إن سفينة مملوكة لشركة يابانية وعلى متنها ثلاثة يابانيين ضمن أفراد الطاقم عبرت مضيق هرمز بأمان، اليوم الجمعة، وخرجت من الخليج. وأوضحت الوزارة أن السفينة، التي كانت عالقة في الخليج بسبب الحرب مع إيران، تتجه الآن نحو اليابان، مضيفة أن الحكومة نسّقت مع إيران مرورها. وأشارت إلى أن السفينة هي ناقلة نفط خام ترفع علم ليبيريا ومملوكة لشركة "كيويه تانكر" اليابانية.

12:55 pm

رويترز

avata
رويترز
فرنسا تنفي طلب منع مسيرة للمعارضة الإيرانية في باريس

نفت وزارة الخارجية الفرنسية أنها طلبت منع مسيرة للمعارضة الإيرانية كانت مقررة غداً السبت في باريس. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في وقت سابق اليوم، إن شرطة باريس حظرت المسيرة في اللحظة الأخيرة، رابطاً القرار باتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس. لكن وزارة الخارجية الفرنسية قالت، في بيان أرسلته إلى رويترز: "هذا الادعاء باطل. لم يشر الوزير إلى هذه المظاهرة أو يطلب إلغاءها".

12:13 pm

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية في العراق خلال الحرب

نقلت وكالة رويترز عن ثمانية مصادر عراقية قولها إن الحرس الثوري الإيراني شكّل خلايا سرّية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول عربية تستضيف قوات أميركية، وقالت ثلاثة من المصادر إن ثلاث أو أربع خلايا، تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين، شنت ما لا يقل عن سبع هجمات بطائرات مسيرة انطلاقاً من مواقع صحراوية قرب مدينتي البصرة والسماوة الجنوبيتين، مستهدفة مواقع في الكويت والسعودية والإمارات خلال الفترة بين 20 إبريل/ نيسان و17 مايو/ أيار.

التفاصيل عبر الرابط:

قوات الأمن العراقية على الحدود، 2 سبتمبر 2025 (قاسم الكعبي/ فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

"رويترز": الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية في العراق خلال الحرب

12:12 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: أي انتهاك للاتفاق سيواجه برد أقوى

أكد الحرس الثوري الإيراني أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة يقفون "كالجبل الراسخ" خلف المسؤولين في الدولة، وذلك في بيان صدر رداً على رسالة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي بشأن المفاوضات. واعتبر الحرس الثوري أن الولايات المتحدة وإسرائيل تراجعتا عن مواقف سابقة كانت تهدد إيران، ووصلتا إلى مرحلة "طلب التفاهم والتفاوض"، واصفاً ذلك بأنه "انكسار أمام عظمة الشعب الإيراني". كما حذر من أن أي محاولة للعودة إلى ما سماه "المطالب التعجيزية" أو انتهاك حقوق الشعب الإيراني ستُواجه بـ"رد أقوى من السابق".

11:21 AM

صبغة الله صابر

avata
صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
باكستان تعتبر القصف الإسرائيلي على لبنان "تحدياً للتفاهم"

قال مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ القصف الإسرائيلي المستمر على لبنان "يشكّل تحدياً كبيراً للتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيراً إلى أنّ الوضع يستدعي أن تضغط واشنطن على تل أبيب لتوقف قصفها، كما شدد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، و"هي المهمة التي تقع على عاتق واشنطن لإقناع الجانب الإسرائيلي بها".

التفاصيل عبر الرابط:

شرطي يقف خارج مبنى وزارة الخارجية الباكستانية، 2 سبتمبر 2019 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

خاص | باكستان تعتبر القصف الإسرائيلي على لبنان "تحدياً للتفاهم"

08:44 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
قراءة في أبرز البنود الاقتصادية للاتفاق

تتجه أنظار العالم نحو تحول تاريخي للمنطقة بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم إطارية لوقف الحرب، تمهيداً لمرحلة تفاوض تمتد 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي وحرية الملاحة البحرية، في خطوة تمثل مخرجاً استراتيجياً للحرب، لا سيما مع تضمّن المذكرة إنهاء العمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية، ما يمنح دول الخليج العربي متنفساً حيوياً بعد أشهر من الاضطرابات الأمنية التي هددت سلامة ممراتها المائية وصادراتها النفطية وأثرت سلباً في معدلات نموها الاقتصادي.

التفاصيل عبر الرابط:

سفن تجارية وناقلات نفط تستعد لعبور مضيق هرمز، 17 يونيو 2026 (شادي العصار/ الأناضول)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

الاستثمار لإطفاء الحرب... قراءة في أبرز البنود الاقتصادية للاتفاق

08:42 am

شادي عاكوم

avata
شادي عاكوم
برلين
مهمة ألمانية خطيرة لتنظيف هرمز بكاسحات ألغام

تستعد القوات المسلحة الألمانية للمشاركة في مهمة دولية لإزالة الألغام وتأمين الملاحة في مضيق هرمز في الخليج، حتى إن وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين صاغتا تفويضاً للبرلمان الألماني (البوندستاغ)، من المتوقع أن يقرّه مجلس الوزراء أولاً في الوقت القريب العاجل. ماذا عن طبيعية هذه المهمة الحساسة وتحدياتها، والدور والقدرات والخبرات التي تتمتع بها وحدات البحرية الألمانية للمساهمة في تنفيذ العملية؟

التفاصيل عبر الرابط:

كاسحة الألغام "فولدا" في كييل ـ ألمانيا، 4 مايو 2026 (غريغور فيشر/Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

مهمة ألمانية خطيرة لتنظيف هرمز بكاسحات ألغام وتقنيات متطورة

8:41 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عُقد أمام الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة

بعد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة على وقف الحرب الذي جاء في ظل إرث تاريخي من انعدام الثقة بين الطرفين، وإثر مواجهات عسكرية أسفرت عن سقوط آلاف القتلى الإيرانيين، بينهم كبار المسؤولين، ودمار هائل في إيران، تواجه المفاوضات الفنية الكثير من الشكوك في إمكان خروجها بنتائج حاسمة حول عدد كبير من المواضيع الخلافية بين البلدين، تبدأ بالملف النووي، وصولاً إلى برنامج طهران الصاروخي، ودعمها وكلاء في الشرق الأوسط، مروراً بإنهاء الحرب في لبنان، علماً أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان قد شدد، مساء الأربعاء، على رفض نقل اليورانيوم المخصّب إلى خارج إيران، وإسقاط أي فرصة للتفاوض حول القدرات الصاروخية الإيرانية. كما أن عامل الوقت المحدد بستين يوماً سيكون ضاغطاً على الطرفين، علماً أن إبرام الاتفاق النووي عام 2015 استغرق نحو عامين من المفاوضات، فيما الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد دوماً نتائج سريعة، بينما تفضّل إيران المفاوضات المطوّلة. وحتى في حال التوصل إلى اتفاق، فهناك شكوك حول إمكانية تنفيذه، ويبرز في هذا السياق تحديداً حضور الاحتلال الإسرائيلي الراغب بعرقلة أي اتفاق يؤثر في حربه بلبنان، وهو الذي لم يلتزم حتى اليوم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

التفاصيل عبر الرابط:

أمام جدارية تصوّر مؤيدي الحكومة في طهران، 15 يونيو 2026 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

عُقد أمام الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة

07:31 am

رويترز

avata
رويترز
الخارجية السويسرية: المحادثات لن تعقد كما كان مخططاً لها

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أن المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري لن تعقد كما كان مخططاً لها. 

التفاصيل عبر الرابط:

جيه دي فانس يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات، 12 إبريل 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

إرجاء المحادثات الأميركية الإيرانية المقررة اليوم في سويسرا

06:54 am

رويترز

avata
رويترز
البنتاغون يبلغ مشرعين بحاجته إلى 80 مليار دولار لنفقات الحرب

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن نائب وزير الحرب الأميركي ستيفن فاينبرغ أبلغ مشرعين، في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع، بأن وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب. وأضافت الصحيفة أن طلباً تمويلياً تكميلياً كاملاً يشمل تمويلاً للبنتاغون بالإضافة إلى أولويات غير دفاعية، كالمساعدات الزراعية والإغاثة في حالات الكوارث، ربما يُرسَل إلى المشرعين خلال الأيام المقبلة. 

التفاصيل عبر الرابط:

بيت هيغسيث خلال لقاء صحفي في البنتاغون، 17 إبريل 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

البنتاغون يطلب 80 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب على إيران

04:36 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
تأجيل سفر فانس إلى سويسرا

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن البيت الأبيض أن سفر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران جرى تأجيله.

12:49 am

رويترز

avata
رويترز
قاليباف: وصلنا إلى بداية طريق صعب

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن رسالة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أوضحت أنه بالانتهاء من مذكرة التفاهم "نكون قد وصلنا إلى بداية طريق صعب"، مشدداً: "علينا استيفاء حقوق الشعب الإيراني والمقاومة من العدو الناكث عهوده"، و"لن نسمح للطرف المقابل بالمسّ بحقوق شعبنا وجبهة المقاومة، عبر انتهاك التزاماته واستخدام منطق القوة".

12:31 am

رويترز

avata
رويترز
جمهوريون يهاجمون اتفاق ترامب مع إيران

واجه الاتفاق المؤقت الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران انتقادات لاذعة من بعض الجمهوريين، مع تداول نسخ من الاتفاق في الكابيتول (مبنى الكونغرس الأميركي) الخميس. ووصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الاتفاق الإطاري الذي أُعلن هذا الأسبوع بأنه "أفدح خطأ في السياسة الخارجية منذ عقود"، في حين اعتبر آخر أن بعض بنوده المعلنة تبدو "غير حكيمة". كما انشق عدد من المعلقين المؤيدين للحزب الجمهوري عن ترامب بسبب الاتفاق.

وتمثل هذه الانتقادات "توبيخاً نادراً" من أعضاء الحزب الجمهوري، الذين يبدون في الغالب ولاء قوياً للرئيس، غير أنهم يشعرون بالقلق على نحو متزايد مع تفاقم التداعيات الاقتصادية للصراع مع إيران، والتي تضر بفرصهم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني التي ستحدد السيطرة على الكونغرس. كما وجه الديمقراطيون، الساعون لاستعادة السيطرة على أحد المجلسين، الشيوخ أو النواب، أو كليهما، انتقادات للاتفاق. وأرسل البيت الأبيض نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران إلى أعضاء الكونغرس الخميس، بعد يوم من توقيع ترامب على الاتفاق الأولي لإنهاء الحرب.

12:29 am

الأناضول

avata
الأناضول
فانس يهاجم وزراء إسرائيليين

انتقد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، بشدة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا التفاهم بين واشنطن وطهران، وقال إنه لو كان في هذه الحكومة "لما هاجم الحليف القوي الوحيد المتبقي له في العالم". جاء ذلك في تصريح صحافي، مساء الخميس، في البيت الأبيض، حول الاتفاق مع إيران، ورداً على تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين.

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
التحديثات الحية

فانس يهاجم وزراء إسرائيليين: لم يبقَ لكم حليف في العالم سوى ترامب

12:26 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
ويتكوف: إيران دعت لتفتيش مواقعها النووية

نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصادر أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أبلغ المشرعين بدعوة إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية.

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس الخميس

  • المرشد الإيراني يوجه رسالة للشعب 

  • فانس: قد أتوجه إلى سويسرا نهاية الأسبوع

  • أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني

  • الدوحة: مذكرة التفاهم تمثل أساساً للمرحلة المقبلة

  • ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران: غيارى أو أغبياء

  • 3 ناقلات عملاقة ترفع العلم السعودي تبحر عبر هرمز

  • أكبر مجموعة بتروكيماويات بإيران تستأنف 89% من إنتاجها

  • إسرائيل ترجّح انهيار الاتفاق مع إيران

أخبار
التحديثات الحية

الحرب في المنطقة | مفاوضات غداً بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ

دلالات
المساهمون
كريم رمضان
صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
صبغة الله صابر
شادي عاكوم
العربي الجديد
المزيد في سياسة
كريم خان خلال اجتماع لمجلس الأمن، 27 يناير 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مجلس معايير المحامين البريطاني يوقف كريم خان عن ممارسة المهنة

لويزة حنون، وعبد الله جاب الله، وأحمد جداعي (فيسبوك)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الانتخابات الجزائرية.. عودة لافتة لثلاثة وجوه

قاليباف خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الإيراني، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قاليباف: لن نتنازل عن خطوطنا الحمراء خلال المفاوضات