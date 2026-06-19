أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان، إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك الجبلي في سويسرا. وجاء البيان بعد ساعات من تصريح متحدث باسم البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين اليوم الجمعة، وبدء محادثات بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بينهما. وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأميركي إنه يعتزم التوجه إلى سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع لإجراء محادثات تقنية مع الجانب الإيراني، لكنه أشار إلى أن خططه تبقى مرهونة بموعد وصول الوفد الإيراني. كما أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن إيران وجهت دعوة إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء عمليات تفتيش في المواقع النووية الإيرانية.
وقد أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، مساء الخميس، موافقته على مذكرة التفاهم التي وقّعتها واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، رغم إشارته إلى تحفظات في شأنها، فيما أعلنت القوات الأميركية رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على الموانئ الإيرانية. وقال خامنئي في أول ردة فعل له على توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة "بطبيعة الحال، كان لي رأي آخر، غير أنني أصدرت الإذن بذلك". ولم يخض في أي تفاصيل إضافية في هذا الشأن. وأضاف خامنئي الذي لم يظهر علناً منذ تولّيه منصبه في مارس/ آذار الفائت في رسالة مكتوبة أنه "من البديهي أن المفاوضات المباشرة التي ستنعقد في المستقبل لن تعني بحال من الأحوال الإذعان لرأي العدوّ".
في الغضون، استؤنفَت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما كانت متوقفة في هذا الممرّ الاستراتيجي لإمدادات المحروقات العالمية منذ بداية الحرب، إذ أغلقته طهران عملياً بشكل شبه كامل، فيما فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية. وعبرت 25 سفينة تجارية الخميس المضيق، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات نشرتها الجمعة مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية "إيه إكس إس مارين" (AXSMarine). وسمح الجيش الأميركي لـ12 سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على موانئ إيران، حسب ما قال فانس. وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي، أن على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها إلى هيئة حكومية جديدة مكلّفة الإشراف على هذا الممرّ المائي. وذكّرت بأن "اي رسوم" لن تُستوفى "لمدة 60 يوماً"، بمقتضى مذكرة التفاهم. لكن الصحافة الأميركية انتقدت الاتفاق بشدة، إذ رأت أنه إطار يمنح إيران مزايا مالية كبيرة من دون أن يشترط تفكيك بنيتها التحتية النووية. وتلتزم واشنطن أيضاً، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، بالتعاون مع "الشركاء الإقليميين"، لا سيما في الخليج، لوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية اقتصاد الجمهورية الإسلامية، من دون أن ينطوي ذلك على أي مساهمة مالية أميركية.
تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين واشنطن وطهران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..