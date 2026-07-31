الحرب في المنطقة | إدانات عربية لهجمات إيرانية ومحادثات لخفض التصعيد

تتواصل التهديدات والضربات بين الولايات المتحدة وإيران على أكثر من جبهة، في ظل اتساع رقعة التوتر لتشمل الممرات البحرية والبنى التحتية الحيوية في المنطقة، بينما تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والاستقرار الإقليمي. وفي موازاة التصعيد الميداني، تتكثف التحركات السياسية والدبلوماسية، وسط دعوات متزايدة إلى احتواء الأزمة ومنع توسعها.
وفيما تواصل القوات الأميركية تعزيز إجراءاتها الأمنية في الخليج والممرات البحرية، برزت مؤشرات على استمرار الاتصالات الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد، إذ أكدت باكستان أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال جارية، ولا سيما بشأن مضيق هرمز، في وقت تتوالى فيه المواقف الإقليمية والدولية المنددة بالهجمات التي طاولت عدداً من الدول والمنشآت المدنية.
على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة، يتزامن التصعيد الخارجي مع جدل سياسي متزايد بشأن صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إدارة العمليات العسكرية ضد إيران، بعدما أخفق مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون يقيد سلطته في شن هجمات من دون موافقة الكونغرس. وفي الوقت نفسه، تواصل العواصم الإقليمية والدولية إصدار بيانات الإدانة والتحذير، مع تصاعد المخاوف من انعكاسات الصراع على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
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