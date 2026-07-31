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الحرب في المنطقة | إدانات عربية لهجمات إيرانية ومحادثات لخفض التصعيد

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
31 يوليو 2026
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تتواصل التهديدات والضربات بين الولايات المتحدة وإيران على أكثر من جبهة، في ظل اتساع رقعة التوتر لتشمل الممرات البحرية والبنى التحتية الحيوية في المنطقة، بينما تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والاستقرار الإقليمي. وفي موازاة التصعيد الميداني، تتكثف التحركات السياسية والدبلوماسية، وسط دعوات متزايدة إلى احتواء الأزمة ومنع توسعها.

وفيما تواصل القوات الأميركية تعزيز إجراءاتها الأمنية في الخليج والممرات البحرية، برزت مؤشرات على استمرار الاتصالات الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد، إذ أكدت باكستان أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال جارية، ولا سيما بشأن مضيق هرمز، في وقت تتوالى فيه المواقف الإقليمية والدولية المنددة بالهجمات التي طاولت عدداً من الدول والمنشآت المدنية.

على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة، يتزامن التصعيد الخارجي مع جدل سياسي متزايد بشأن صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إدارة العمليات العسكرية ضد إيران، بعدما أخفق مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون يقيد سلطته في شن هجمات من دون موافقة الكونغرس. وفي الوقت نفسه، تواصل العواصم الإقليمية والدولية إصدار بيانات الإدانة والتحذير، مع تصاعد المخاوف من انعكاسات الصراع على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية أولاً بأول..

12:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
الرئيس السوري يجدد دعم بلاده للسعودية

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي جدد إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل المجموعات التابعة لإيران في العراق. وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، دعم سورية الثابت لأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

12:18 am

الأناضول

avata
الأناضول
عراقجي: مصر "صديق وشريك مهم" لإيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مصر "صديق وشريك مهم" لإيران، داعياً إلى اليقظة تجاه ما وصفها بـ"المخططات الإسرائيلية" وعمليات "العلم الزائف" الهادفة إلى تقويض السلام الإقليمي، وذلك على خلفية استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، قال فيها إن "مصر تعد صديقاً وشريكاً مهماً في المنطقة، ويشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة لنا". وأضاف عراقجي: "يجب علينا جميعاً أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات العلم الزائف التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي". ولفت إلى أن "التهديد واضح ومشترك، ويخشى تضامن المسلمين".

12:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الرياض
السعودية تدين الهجمات على الكويت والأردن

دانت المملكة العربية السعودية الهجمات الإيرانية على الكويت والأردن، بما في ذلك استهداف مقر إحدى الشركات شمال الكويت، مجددة تضامنها مع البلدين في الإجراءات التي يتخذانها لمواجهة هذه الاعتداءات. كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانتها واستنكارها للهجوم بطائرة مسيرة الذي أدى إلى اندلاع حريق في سفينتين داخل ميناء دمياط شمالي مصر، مؤكدة رفضها الاعتداءات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.

12:11 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الخميس
  • عراقجي: أمن مصر يشكل أهمية قصوى لنا
  • الجزائر: حادثة دمياط بمصر محاولة لتوسيع دائرة الحرب
  • الجيش الأميركي: غيّرنا مسار 24 سفينة تجارية وأوقفنا سفينتين
  • الصفدي وعبد العاطي يؤكدان رفض استهداف المنشآت المدنية
  • الإمارات تدين هجمات إيران على الكويت والأردن
  • السيسي وسانشيز يدعوان لاحتواء التصعيد
  • باكستان: الجهود الدبلوماسية مستمرة
  • الجيش الأميركي ينفي تدمير مقاتلات "إف-35"
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