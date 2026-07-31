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الحرب في المنطقة| إدانات عربية لاعتداءات إيران ومحادثات لخفض التصعيد

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طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
31 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 09:28 (توقيت القدس)
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تتواصل التهديدات والضربات بين إيران والولايات المتحدة على أكثر من جبهة، في ظل اتساع رقعة التوتر لتشمل الممرات البحرية والبنى التحتية الحيوية في المنطقة، بينما تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والاستقرار الإقليمي. وفي موازاة التصعيد الميداني، تتكثف التحركات السياسية والدبلوماسية، وسط دعوات متزايدة إلى احتواء الأزمة ومنع توسعها. وفيما تواصل القوات الأميركية تعزيز إجراءاتها الأمنية في الخليج والممرات البحرية، برزت مؤشرات على استمرار الاتصالات الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد، إذ أكدت باكستان أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال جارية، ولا سيما بشأن مضيق هرمز، في وقت تتوالى فيه المواقف الإقليمية والدولية المنددة بالاعتداءات التي شنّتها إيران وطاولت عدداً من الدول العربية ومنشآتها المدنية.

وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة أحمد الجابر في الكويت بطائرات مسيرة، في إطار ما وصفه بـ"المرحلة السابعة والعشرين من عملية سعيقة"، وذلك رداً على "الاعتداءات الأخيرة" التي قال إن الجيش الأميركي شنها على إيران، بما في ذلك هجوم على منزل سكني في جزيرة قشم. وفي المواقف أكدت السعودية مساء الخميس أن استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن يخالف القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان  "عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن، بما فيها استهداف أحد مقار الشركات شمال الكويت، وأسفر عن وفاة أحد العاملين"، الخميس. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، فجر اليوم الجمعة، عن مسؤولين أميركيين مطلعين على المداولات، قولهم إن واشنطن باتت تعيد النظر في حجم انتشارها العسكري في الكويت على وقع الحرب مع إيران، مشيرين إلى أن البنتاغون كان يدرس تقليص قواته هناك حتى قبل اندلاع الحرب، وأنه خفّض حضوره العسكري رداً على الهجمات الإيرانية بهدف تقليل المخاطر، بعد أن تحولت المنشآت الأميركية إلى هدف متكرر للضربات، بينها هجوم في مارس/ آذار الماضي أوقع ستة قتلى من الجنود الأميركيين.

على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة، يتزامن التصعيد الخارجي مع جدل سياسي متزايد بشأن صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إدارة العمليات العسكرية ضد إيران، بعدما أخفق مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون يقيد سلطته في شن هجمات من دون موافقة الكونغرس. وفي الوقت نفسه، تواصل العواصم الإقليمية والدولية إصدار بيانات الإدانة والتحذير، مع تصاعد المخاوف من انعكاسات الصراع على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة وجهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

08:45 am

محمد راجح

avata
محمد راجح
صنعاء
جيبوتي: رسوم الحوثيين تهدد التجارة العالمية

تتجه الأنظار إلى الضفة الأخرى الأفريقية من البحر الأحمر مع انضمام جيبوتي إلى مشهد الصراع المشتعل عبر إعلانها رفض فرض جماعة الحوثي أي رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب. وأعلنت الرئاسة الجيبوتية، أول من أمس، رفضها المقترح، باعتباره مخالفاً للقانون الدولي، كما أكدت أن فرض رسوم يهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية.
التفاصيل في الرابط:

مقاتل حوثي يحرس سفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر بعد الاستيلاء عليها، 12 مايو 2024 (محمد حمود/Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

جيبوتي: رسوم الحوثيين تهدد التجارة العالمية

 

8:43 AM

عادل صبري

عادل صبري (تويتر)
عادل صبري
عادل صبري، كاتب صحافي مصري. يتولى رئاسة تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري الخاص الذي تأسس في عام 2014
القاهرة
مسيّرة مجهولة تختبر أمن طاقة مصر

توقفت عمليات استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغويز في ميناء دمياط مؤقتاً قبل أن تُستأنف مجدداً، بعد أن أكدت الحكومة المصرية أن الحريق الذي اندلع في وحدتي "إنيرجوس وينتر" (Energos Winter) و"غازلوغ سالم" (GasLog Salem) أول من أمس الأربعاء، نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة. وبينما أعلنت هيئة ميناء دمياط المصري، أمس، انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن فيه والنشاط التشغيلي بكفاءة كاملة، بينما قال مصدر رفيع المستوى في وزارة البترول المصرية لـ"العربي الجديد"، إن الحادث أدى إلى توقف أعمال التفريغ ومصنع الإسالة المقام على مشارف الميناء، لحين انتهاء عمليات المسح الفني لمسرح الحادث الذي ضرب أكبر مصنع لاستقبال الغاز وإسالته في منطقة شرق المتوسط.

التفاصيل عبر الرابط:

عاملان في مصفاة غاز بالصحراء الغربية في مصر (جايلز برنارد/ Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

مسيّرة مجهولة تختبر أمن طاقة مصر... وتطاول أسواق شرق المتوسط

08:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
واشنطن تعيد تقييم انتشارها العسكري في الكويت

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، فجر اليوم الجمعة، عن مسؤولين أميركيين مطلعين على المداولات، قولهم إن واشنطن باتت تعيد النظر في حجم انتشارها العسكري في الكويت على وقع الحرب مع إيران، مشيرين إلى أن البنتاغون كان يدرس تقليص قواته هناك حتى قبل اندلاع الحرب، وأنه خفّض حضوره العسكري رداً على الهجمات الإيرانية بهدف تقليل المخاطر، بعد أن تحولت المنشآت الأميركية إلى هدف متكرر للضربات، بينها هجوم في مارس/ آذار الماضي أوقع ستة قتلى من الجنود الأميركيين.

التفاصيل عبر الرابط:

القوات الأميركية في الكويت | معسكر "باتريوت" 14/4/2003 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

"وول ستريت جورنال": واشنطن تعيد تقييم انتشارها العسكري في الكويت

07:51 am

رويترز

avata
رويترز
25 سفينة عبرت باب المندب وناقلتان فقط مضيق هرمز

أظهرت بيانات شركة كبلر المتخصصة في الشحن البحري أن 25 سفينة شحن محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب، أمس الخميس، في حين ظلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عند مستويات منخفضة، إذ لم تعبره سوى ناقلتين فقط.

وبحسب البيانات، دخلت 18 سفينة مضيق باب المندب، فيما خرجت منه سبع سفن، وشملت حركة العبور عدداً من ناقلات النفط. وفي المقابل، لم تعبر مضيق هرمز سوى ناقلتين فارغتين دخلتا الممر المائي. وأشارت الشركة إلى أن بعض السفن قد تواصل الإبحار بعد إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ما يعني أن هذه السفن لا تُحتسب ضمن الإحصاءات.

06:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران تعلن استهداف الكويت

أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أحمد الجابر في الكويت بطائرات مسيرة، في إطار ما وصفه بـ"المرحلة السابعة والعشرين من عملية سعيقة"، وذلك رداً على "الاعتداءات الأخيرة" التي قال إن الجيش الأميركي شنها على إيران، بما في ذلك هجوم على منزل سكني في جزيرة قشم.

05:03 am

قنا

avata
قنا
بريطانيا والبحرين تؤكدان خفض التصعيد وحماية الملاحة

بحث وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي يزور لندن حالياً، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على البحرين ودول المنطقة. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتسوية الصراعات عبر الحوار والدبلوماسية، إلى جانب أهمية الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية في الممرات المائية، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، بما يضمن انسياب حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والغذاء.

12:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
الشرع يجدد دعم سورية للسعودية

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي جدد إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل المجموعات التابعة لإيران في العراق. وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، دعم سورية الثابت لأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

12:18 am

الأناضول

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الأناضول
عراقجي يلمح إلى "مخططات إسرائيلية" في تعليقه على هجوم دمياط

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن مصر تمثل "صديقاً وشريكاً مهماً" لإيران، داعياً إلى اليقظة تجاه ما وصفه بـ"المخططات الإسرائيلية" وعمليات "العلم الزائف" الرامية إلى تقويض السلام الإقليمي، وذلك في تعليقه على استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري. وأضاف عراقجي: "يجب علينا جميعاً أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات العلم الزائف التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي". ولفت إلى أن "التهديد واضح ومشترك، ويخشى تضامن المسلمين". وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني على خلفية استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري، فيما لم يشر في تدوينته إلى تفاصيل إضافية بشأن الواقعة.

التفاصيل عبر الرابط:

عراقجي خلال اجتماع في طهران، 16 يونيو 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

عراقجي يلمح إلى "مخططات إسرائيلية" في تعليقه على هجوم دمياط

12:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الرياض
السعودية تدين الهجمات على الكويت والأردن

دانت المملكة العربية السعودية الهجمات الإيرانية على الكويت والأردن، بما في ذلك استهداف مقر إحدى الشركات شمال الكويت، مجددة تضامنها مع البلدين في الإجراءات التي يتخذانها لمواجهة هذه الاعتداءات. كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانتها واستنكارها للهجوم بطائرة مسيرة الذي أدى إلى اندلاع حريق في سفينتين داخل ميناء دمياط شمالي مصر، مؤكدة رفضها الاعتداءات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.

12:11 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الخميس
  • عراقجي: أمن مصر يشكل أهمية قصوى لنا
  • الجزائر: حادثة دمياط بمصر محاولة لتوسيع دائرة الحرب
  • الجيش الأميركي: غيّرنا مسار 24 سفينة تجارية وأوقفنا سفينتين
  • الصفدي وعبد العاطي يؤكدان رفض استهداف المنشآت المدنية
  • الإمارات تدين هجمات إيران على الكويت والأردن
  • السيسي وسانشيز يدعوان لاحتواء التصعيد
  • باكستان: الجهود الدبلوماسية مستمرة
  • الجيش الأميركي ينفي تدمير مقاتلات "إف-35"
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"وول ستريت جورنال": واشنطن تعيد تقييم انتشارها العسكري في الكويت