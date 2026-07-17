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الحرب في المنطقة | ضربات أميركية تستهدف مطاراً وجسوراً وإيران تهاجم قطر وسورية والكويت والبحرين

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طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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17 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 08:14 (توقيت القدس)
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سقط عدد من القتلى والجرحى، ليل الخميس - الجمعة، إثر ضربات أميركية استهدفت مطاراً وجسوراً وبنى تحتية في إيران، من جراء هجمات أميركية. ويأتي ذلك بعدما جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، لهجته التصعيدية تجاه طهران قائلاً إن الإيرانيين "سيُهزمون قريباً جداً"، قبل أن يضيف أنهم "يريدون التوصل إلى تسوية"، وأنه سيرى ما إذا كان ممكناً التوصل إلى اتفاق معهم. وأضاف أن إيران ترغب في التفاوض، فيما تعكس تصريحاته مزيجاً من التهديد العسكري والإبقاء على باب التسوية مفتوحاً، بالتوازي مع استمرار الغارات، واتساع رقعة الاستهدافات داخل الأراضي الإيرانية.

في المقابل، صعّدت إيران، الخميس، من تهديداتها مع استمرار الضربات الجوية الأميركية على البلاد، محذرة من توسيع رقعة اعتداءاتها في المنطقة التي قالت إنها ستطاول "البنى التحتية كافّة"، مشدّدة على أهمية مضيق هرمز باعتباره "خطّاً أحمر" بالنسبة إلى إيران. إلى ذلك، شنت إيران اعتداءات على دول الخليج العربي فجر اليوم الجمعة، استهدفت كلاً من قطر والكويت والبحرين. 

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

08:05 am

رويترز

avata
رويترز
مقتل 7 أشخاص في هجمات أميركية على مدينة بندر خمير الإيرانية

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، نقلاً عن جامعة هرمزجان للعلوم الطبية، بمقتل سبعة أشخاص جراء هجمات أميركية استهدفت جسوراً في مدينة بندر خمير الساحلية، الواقعة في محافظة هرمزغان جنوبي إيران.

07:41 am

رويترز

avata
رويترز
"الحرس الثوري": نسيطر على مضيق هرمز

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه "يحتفظ بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز"، مؤكداً أنه "لن يُسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر الممر المائي ما دامت الهجمات الأميركية على إيران مستمرة".

07:40 am

رويترز

avata
رويترز
"الحرس الثوري": استهدفنا مركز قيادة أميركياً في سورية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أنه استهدف مركز قيادة أميركياً للعمليات الخاصة في قاعدة التنف شرقي سورية.

5:09 AM
انتهاء جولة غارات أميركية على إيران

أعلن الجيش الأميركي، فجر اليوم الجمعة، انتهاء أحدث جولة من غاراته الجوية التي استهدفت إيران، وهي الليلة السادسة على التوالي التي تشنّ فيها غارات على إيران، في ظل تصاعد حدة القتال حول مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنها استهدفت "مواقع مراقبة ساحلية ومواقع دفاع جوي، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، وقدرات بحرية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

3:20 AM
إيران: استهدفنا مواقع في البحرين

أعلن الجيش الإيراني عن استهدافه بالمسيّرات مروحيات وطائرات استطلاع أميركية في قاعدة الصخير بالبحرين.

 

03:16 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الكويت: التصدّي لهجمات

أعلن الجيش الكويتي، الجمعة، أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة. وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بأن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم". كما أعلنت البحرين عن إطلاق صافرات الإنذار، وحضت المواطنين والمقيمين على التوجه إلى أقرب مكان آمن.

02:07 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
قوات أميركية تصعد على متن سفينة

أعلن الجيش الأميركي أن قواته صعدت، الخميس، على متن سفينة في خليج عُمان في إطار الحصار الذي فُرض مجدداً على الموانئ الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان على منصة إكس، أن عناصر من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) صعدوا على متن الناقلة "وين ياو" لـ"ضمان الامتثال الكامل للحصار البحري الأميركي المستمر".

وفي اليوم السابق، أطلقت طائرة أميركية النار على ناقلة نفط فارغة كانت تحاول اختراق الحصار، ما أدى إلى تعطيلها. كما أعلنت "سنتكوم"، الخميس، أنها قامت "بتحويل مسار ثلاث سفن تجارية حاولت خرق الحصار" منذ بدء سريانه في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إصابة شخصين بقصف محطة تحويل سكك حديدية في بندر عباس

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بإصابة شخصين، إثر قصف محطة تحويل سكك حديدية في مدينة بندر عباس.

12:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
قصف موقع في محيط مدينة بستان

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بتعرّض موقع للقصف الأميركي في محيط مدينة بستان، جنوب غربي إيران.

12:24 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
مقتل شخصين وإصابة أربعة في قصف 3 جسور

أفادت سلطات محافظة هرمزغان، جنوبي إيران، بمقتل شخصين وإصابة أربعة في قصف ثلاثة جسور بقضاء خمير.

12:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إعلام إيراني: إصابة شخصين في هجوم على محطة قطار

أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بإصابة شخصين في هجوم أميركي على محطة سكك حديدية في بندر عباس، جنوبي البلاد.

12:20 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الخميس
  • إخلاء مستشفى أطفال في الأهواز بعد سقوط صواريخ قربه
  • الجيش الأميركي: تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى ميناء إيراني
  • إيران تطلق سراح أميركية
  • إيران تستدعي السفير البريطاني بشأن حظر الحرس الثوري
  • الجيش الأميركي: إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران
  • اعتداءات إيرانية على البحرين والكويت والأردن
  • الجيش الإيراني يهدد بتوسيع الحرب
  • البيت الأبيض: إيران تواصل المحادثات مع واشنطن
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رويترز
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